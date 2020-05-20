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Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских "Панцирей" в Ливии. ВИДЕО

Турция в Ливии уничтожила не менее 8 российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"Турки щелкают Панцири в Ливии как семечки. Это уже пять за пару дней? А всего 8 (9 с вечерним пока неподтвержденным). Хорошая новость - Панцирь "Байрактар" не видит, судя по всему", - написал он.

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Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских Панцирей в Ливии 01

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Автор: 

беспилотник (3589) Ливия (680) россия (95515) Турция (3379)


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Топ комментарии
+82
Браво ! Это вам не зелесрань !
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20.05.2020 23:19
+63
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Тут некоторые не скрывают своей радости от того, что турецкие дроны уничтожили в Ливии за два дня 6 российских неубиваемых Панцирей.
Я тоже.
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20.05.2020 23:22
+55
Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских "Панцирей" в Ливии - Цензор.НЕТ 2776
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20.05.2020 23:27
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а валодька щелкает высеры языком по 9 штук за день
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21.05.2020 12:27 Ответить
Показательно шо даже рэб красуху зафигячили ракетой.рашка тебе по ходу не взошло с воевалками на по жизни.
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21.05.2020 13:09 Ответить
Смотреть и не насмотреться😊 На Оскар
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21.05.2020 13:09 Ответить
В Турции не смотрят говно 💩 каналы Россия 24 и звезда
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21.05.2020 15:25 Ответить
Турки молодці. Давіть цю мразоту.
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21.05.2020 17:50 Ответить
Люблю отдыхать в Турции. Этот народ делает свою работу обыденно, профессионально и без дешевого хайпа в виде видосиков типа Зекадр. В работе по уничтожению самоходного металлолома (не можем же мы назвать этот металлолом техникой) тот же обыденный профессиональный почерк. Появилась еще одна тема похвалить турков и завести с ними дружескую беседу.

Итог действий Эрдогана это сокращение продажи оружия из РФ странам третьего мира. Согласитесь, что даже за БОЛЬШИЕ откаты руководители стран, третьего мира не рискнут ставить под удар свою карьеру, покупая металлолом. Оставшийся рынок - это в основном за бесплатно рынок террористам, с которыми РФ имеет тесные связи.
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ИТОГ: Саудовская Аравия и США сделали свое дело по нефти и газу, США и Запад - свое по санкциям (требуется еще усиление), а Турция - свое по вооружению. Люблю отдыхать в Турции и дышать воздухом свободы в США.
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21.05.2020 18:47 Ответить
Чудові новини! Турецький султан,на відміну від *****, паражняк нє гоніт.І мультики не показує...
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21.05.2020 21:01 Ответить
народ а сколько это в педорубликах?)
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21.05.2020 21:15 Ответить
Чепушила з Пасічником розпетушили пірья, збираючись рухати зону розмежування, коли вже ми будемо чути скільки українські безпілотники "Горлиця" потрощили власівського металобрухту в Українському Донбасі.
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21.05.2020 22:18 Ответить
беспилотник разделал панцирь, как бог черепаху )
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21.05.2020 23:02 Ответить
Отлично, плюсую. Только где наши ударные беспилотники? Вроде как сообщения об этом мелькали, но пока не видно.
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21.05.2020 23:21 Ответить
Ну тут надо бы быть обьективным: на видео видно уничтожение только двух Панцирей, один из которых вообще ехал в походном состоянии и не работал. Было бы 9 - было бы видео по каждому.
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22.05.2020 00:32 Ответить
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