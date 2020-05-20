Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских "Панцирей" в Ливии. ВИДЕО

Турция в Ливии уничтожила не менее 8 российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"Турки щелкают Панцири в Ливии как семечки. Это уже пять за пару дней? А всего 8 (9 с вечерним пока неподтвержденным). Хорошая новость - Панцирь "Байрактар" не видит, судя по всему", - написал он.

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