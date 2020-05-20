Турецкие беспилотники Bayraktar уничтожили не менее 8 российских "Панцирей" в Ливии. ВИДЕО
Турция в Ливии уничтожила не менее 8 российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".
Об этом в Facebook сообщил ветеран АТО Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.
"Турки щелкают Панцири в Ливии как семечки. Это уже пять за пару дней? А всего 8 (9 с вечерним пока неподтвержденным). Хорошая новость - Панцирь "Байрактар" не видит, судя по всему", - написал он.
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Итог действий Эрдогана это сокращение продажи оружия из РФ странам третьего мира. Согласитесь, что даже за БОЛЬШИЕ откаты руководители стран, третьего мира не рискнут ставить под удар свою карьеру, покупая металлолом. Оставшийся рынок - это в основном за бесплатно рынок террористам, с которыми РФ имеет тесные связи.
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ИТОГ: Саудовская Аравия и США сделали свое дело по нефти и газу, США и Запад - свое по санкциям (требуется еще усиление), а Турция - свое по вооружению. Люблю отдыхать в Турции и дышать воздухом свободы в США.