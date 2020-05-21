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Для пожилых педагогов сделают гибкий график работы во время пандемии коронавируса, - и.о. главы Минобразования Мандзий. ВИДЕО

И. о. министра образования Украины Любомира Мандзий рассказала, что для пожилых педагогов сделают гибкий график из-за пандемии коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1",отвечая на вопрос, что будет с работниками 60+.

"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска. Гибкий график - это не отстранение. Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций", - сказала Мандзий.

По ее словам, на зарплате это не отразится.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Мандзий Любомира (56)


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Та 4000$?
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21.05.2020 10:10 Ответить
евро. ляпы врага нужно знать хорошо.
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21.05.2020 10:16 Ответить
Саме $
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
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21.05.2020 10:26 Ответить
Там ключевые слова - "гибки график" - учителя еще и должны остануться, причем они будут должны врачам, которые ждут 300% надбавку!)))
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21.05.2020 11:14 Ответить
дискриминация по возрастному признаку
впрочем зелёные начали именно с изнасилования Конституции
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21.05.2020 10:11 Ответить
Короче жопа им, никакой директор школы не станет заморачиваться с гибким графиком для пожилых педагогов, влепят 0.3 ставки вместо 4000у.е и всего делов И что значит других функций, полы после уроков мыть?
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21.05.2020 10:12 Ответить
То Мандзій в.о.голови "мінздрава"? Ви журналістів набираєте з тих, хто навіть в Трускавець не потрапив?
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21.05.2020 10:28 Ответить
Ограничения есть ограничения и они действуют для всех ( не зависимо от статуса, места работы и специальности) если ограничения для 60+ то и для учителей в том числе. Или тогда нужно менять возрастную рамку ( скажем поднимать ее до 65+ как в "раше") или отправлять на пенсию.Иначе ( как всегда у нас) будут двойные стандарты и еще большая путаница. Думаю этот вопрос нужно утрясти
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21.05.2020 10:37 Ответить
Может пожилых педагогов отправить нах. на пенсию и дать дорогу молодым? Ато старые пердуны в морщинах как баба яга човгают по школе маразм свой распространяют на детей и молодых учителей вытесняют. Кроме того старые пердуны позанимали и поприписывали себе часы чтобы получать больше зарплаты которые они и близко не отрабатывают. А молодые не идут потому что их запихнут всегда в самую дыру на мизерную голую ставку. Разница в зарплатах в 3 раза.
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21.05.2020 10:46 Ответить
 
 