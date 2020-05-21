Для пожилых педагогов сделают гибкий график работы во время пандемии коронавируса, - и.о. главы Минобразования Мандзий. ВИДЕО
И. о. министра образования Украины Любомира Мандзий рассказала, что для пожилых педагогов сделают гибкий график из-за пандемии коронавируса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом она рассказала в эфире "Сніданку з 1+1",отвечая на вопрос, что будет с работниками 60+.
"Это люди в группе риска. Поэтому, к примеру, когда нормализуется ситуация, то бесспорно директора учтут возраст каждого работника, сделают гибкий график, чтобы не подвергать опасности тех людей, которые находятся в группе риска. Гибкий график - это не отстранение. Должен быть график, чтобы не подвергать опасности с одной стороны, а с другой - возможно выполнение других функций", - сказала Мандзий.
По ее словам, на зарплате это не отразится.
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впрочем зелёные начали именно с изнасилования Конституции