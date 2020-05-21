Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. ВИДЕО
Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план плавной реинтеграции территорий, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью "Новостям Донбасса" .
"Смотрите, сейчас нет ответа на то, как будут выглядеть планы. Попутно о них говорить некорректно, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины.
Да, безусловно, наша позиция важна, но есть еще и экономический, политический, геополитический факторы. И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - сказал он.
По его словам, это тот же коронавирус: "Это в том числе "черные лебеди" как модно сейчас говорить. И, безусловно, фактор влияния этих "черных лебедей" на экономику, а значит, и на политику наших соседей - Российскую Федерацию, потому что с ней связана война на Донбассе. Мы же с вами понимаем, что это международная военная агрессия, соответственно, мы выписываем для себя эти сценарии. План от этого тоже зависит".
"Мало того, мы можем пройти с вами до какой-то точки, затем ситуация поменяется и начнется раздвоение, и мы пойдем более короткой или более длинной дорогой. Главное понимать, куда мы хотим прийти. А прийти мы хотим к полноценной реинтеграции оккупированных территорий, включая людей и сами земли. Но еще раз повторюсь, надо быть честными перед самими собой, начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу. Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, десятилетиях смены поколений людей, которые сегодня инфицированы (пропагандой. - Ред.), десятилетиях принятия друг друга. За 6 лет уже прошла идеологическая смена, "промывка" мозгов, мы ушли куда-то дальше со своими демократическими понятиями, восприятием общества, ценностями, а там эти ценности либо утрачены, либо не найдены. По большому счету, там еще осталась модель Советского Союза с точки зрения восприятия. У нас с вами там есть определенный прогресс: мы продолжаем сегодня отстаивать свою независимость, это новый этап нашей независимости. Поэтому, сейчас поэтапно конкретизировать четкие вещи я бы не хотел, это будет неправильно", - отметил вице-премьер.
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- У меня два мешка "плана"!!!
Всё на много банальней. У нас на реинтеграцию нет денег. На на кредиты же МВФ и **** территории возвращать.
ля русских Донбасс как камень на шее, как и Крым. Они годятся, разве что, как плацдармы, но не как территории с экономическим потенциалом. Своего там нет, а взяться он может только из и от расеи, у которой этот потенциал уже на ладан дышит.
Русские понимают, что эти "ОР" для нас как заноза, кровоточащая и подгнивающая. Она нас беспокоит и ослабляет, что им и нужно.
Вот вытащить ее они нам не дадут, во всяком случае, сделают все, чтоб она таковой оставалась.
08.05.20 10:08 Средства по новой программе МВФ будет проще получить, - представитель Украины в МВФ Рашкован
https://images.cnscdn.com/images/5/a/c/c/5acc74e2fc6da44283bb4d2a04ca79ec/original.jpgбудет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF).
https://censor.net/https://censor.net/n3194211
Оказывается, что это - победа...
В прошлом году в Украине прошли демократические выборы, шваль в них не участвовала. Нужно не упустить возможность воспользоваться этим.
Даже бОльшее количество "планов" не сильно помогло в конце "игры" .
«- Гроссмейстер сыграл е2 - е4.»
«На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную https://chesswood.ru/debyuty/otkrytye/zashhita-filidora-c41.html защиту Филидора . Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.» (с)
А я думал, что у тебя всего три наперстка
А в мене один :"Глибокий рів з крокодиоами на найближчі 50 років, а там подивимось"
P.S. Крокодилів не годувати!!!
Это все что нужно сделать для реинтеграции этого даунецолугандонского отребья.