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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. ВИДЕО

Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план плавной реинтеграции территорий, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью "Новостям Донбасса" .

"Смотрите, сейчас нет ответа на то, как будут выглядеть планы. Попутно о них говорить некорректно, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины.

Да, безусловно, наша позиция важна, но есть еще и экономический, политический, геополитический факторы. И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - сказал он.

По его словам, это тот же коронавирус: "Это в том числе "черные лебеди" как модно сейчас говорить. И, безусловно, фактор влияния этих "черных лебедей" на экономику, а значит, и на политику наших соседей - Российскую Федерацию, потому что с ней связана война на Донбассе. Мы же с вами понимаем, что это международная военная агрессия, соответственно, мы выписываем для себя эти сценарии. План от этого тоже зависит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о реинтеграции ОРДЛО: Пересекая КПВВ, люди должны попадать в Европу хотя бы уровня Польши или Словакии

"Мало того, мы можем пройти с вами до какой-то точки, затем ситуация поменяется и начнется раздвоение, и мы пойдем более короткой или более длинной дорогой. Главное понимать, куда мы хотим прийти. А прийти мы хотим к полноценной реинтеграции оккупированных территорий, включая людей и сами земли. Но еще раз повторюсь, надо быть честными перед самими собой, начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу. Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, десятилетиях смены поколений людей, которые сегодня инфицированы (пропагандой. - Ред.), десятилетиях принятия друг друга. За 6 лет уже прошла идеологическая смена, "промывка" мозгов, мы ушли куда-то дальше со своими демократическими понятиями, восприятием общества, ценностями, а там эти ценности либо утрачены, либо не найдены. По большому счету, там еще осталась модель Советского Союза с точки зрения восприятия. У нас с вами там есть определенный прогресс: мы продолжаем сегодня отстаивать свою независимость, это новый этап нашей независимости. Поэтому, сейчас поэтапно конкретизировать четкие вещи я бы не хотел, это будет неправильно", - отметил вице-премьер.

Донбасс (26956) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+17
Вы сначала задайте себе вопрос, А НАХ***Я спешить? Что ето Украине даст в ближайшей перспективе кроме кучи проблем вплоть до уничтожения самого понятия как НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА?
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21.05.2020 11:33
+15
счас нюхнет или ширнеться и станет 45
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21.05.2020 11:23
+13
План может быть только единственным и его не раз озвучивали на просторах интернета. Ров с крокодилами. Тамженашелюде это миф. Наши люди уже здесь.Там осталась только наша земля. Пускай пока она под паром побудет.
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21.05.2020 11:34
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счас нюхнет или ширнеться и станет 45
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21.05.2020 11:23 Ответить
Нє-а! Не поміститься! 😁 Місце зеленою ватою зайняте.
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21.05.2020 11:59 Ответить
есть 13 вариант приглашаем китаешек из Ухани и размещаем филиал их лаборатории в Станице луганская и возле Песков Донецкий аэропорт..и все.. и да мощные дуйки в сторону лагандонии даунетчины...
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21.05.2020 12:05 Ответить
Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников - Цензор.НЕТ 235
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21.05.2020 11:23 Ответить
В голове это хорошо. Но надо еще и мозги иметь.
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21.05.2020 11:24 Ответить
- У Вас есть план?...
- У меня два мешка "плана"!!!
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21.05.2020 11:25 Ответить
Так вот ти какой, "яр холодний"...
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21.05.2020 11:51 Ответить
До тебе тільки "дійшло"?... Хто ТИ такий, нам відомо вже давно... "Пилип з конопель...".
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21.05.2020 12:10 Ответить
Если не знаете как будет происходить реинтеграция, то и не надо надуваться и создавать вид бурной деятельности. А то с этими пузырями улетают миллионы гривен из бюджета.
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21.05.2020 11:26 Ответить
Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников - Цензор.НЕТ 3142
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21.05.2020 11:27 Ответить
В глазах мальчика застыл вопрос? "Дядя резников, вы - дурак"???
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21.05.2020 11:36 Ответить
Шмаркля преднамеренно привлекает внимание к дыре, чтобы не решать проблем Украины.
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21.05.2020 11:28 Ответить
это шизофрения
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21.05.2020 11:29 Ответить
Да какая реинтеграция?Второе Приднестровье.Реинтеграция возможна только после развала Рабсии.(в принципе перспективы есть)
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21.05.2020 11:31 Ответить
Неправильные планы влекут за собой неправильные действия. Пономарь предлагал анаконду в витрину посадить. Не получилось. По Вашему и напрягаться не надо. Вдруг Рабсия развалилась - а я уставший.
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21.05.2020 11:56 Ответить
Нет,наоборот.Напрягаться надо,только с умом,а не как зеленые макаки-один пук в пустоту.О какой сейчас реинтеграции может идти речь,если зеофилы на стороне кремля, непонятно вообще.
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21.05.2020 12:02 Ответить
О какой сейчас реинтеграции может идти речь.
Всё на много банальней. У нас на реинтеграцию нет денег. На на кредиты же МВФ и **** территории возвращать.
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21.05.2020 12:14 Ответить
уЗеленским повезло: При Порошенко всё зависело от Порошенко, а при них, как оказалось, и от паРаши и от... слова не могу вспомнить, но в Конституции записано в обязанностях президента, которые необходимо было выполнять с 21 мая 2019 года...
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21.05.2020 11:33 Ответить
Вы сначала задайте себе вопрос, А НАХ***Я спешить? Что ето Украине даст в ближайшей перспективе кроме кучи проблем вплоть до уничтожения самого понятия как НЕЗАВИСИМАЯ УКРАИНА?
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21.05.2020 11:33 Ответить
Україні не дасть нічого. Зеленим маніпулторам дасть електорат і цифри з мертвими душами для маніпуляцій.
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21.05.2020 12:03 Ответить
Ви праві ! Нащо Україні зруйнована територія з диким населенням ,що люто ненавидить Україну ! Потрібно заявити ,що ми віддаємо ордло росії І нема чого слухати там же" наша земля", "там же наши люди" !!! Там ніколи вже не буде України!!! Нехай ідуть під три чорти !!!
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21.05.2020 12:30 Ответить
Ну вы не перегибайте. Наша земля там как была так и осталась. И мы еще свое вернем. А вот Орда пускай убирается нах. Каждый украинец заработал и имеет право на свою часть государственной собственности в любой точке Украины, пускай даже окупированной.
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21.05.2020 13:22 Ответить
План может быть только единственным и его не раз озвучивали на просторах интернета. Ров с крокодилами. Тамженашелюде это миф. Наши люди уже здесь.Там осталась только наша земля. Пускай пока она под паром побудет.
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21.05.2020 11:34 Ответить
Вы сначала украинцев из Польши реинтегрируйте и создайте им условия жизни и работы. Сепарье ордиловское может и подождать.
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21.05.2020 11:35 Ответить
Никакой реинтеграции не будет. Те. кто внимательно следит, за тем, что творится в России могут сделать четкий вывод: РФ нам оккупированные территории не отдаст. У РФ 2 варианта: или в Украине придут полностью пророссийские силы и немедленно выполнят все хотелки Кремля. или РФ придется присоединять эти территории по крымскому сценарию. Во 2-м случае у них есть проблемы с полосой разделения,которая проходит по окраине Донецка и Луганска. Эту задачу подвижки полосы на 20-30 км. в украинскую сторону они будут стараться решить любыми способами, в том числе и военными. Наша задача не дать им ни 1-го см. нашей земли.
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21.05.2020 11:35 Ответить
Зачем РФ присоединять эти территории?
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21.05.2020 11:36 Ответить
Ну во-первых это вы у них спросите, а во-вторых надо хорошо знать российскую истории и характер русского народа. Здесь нельзя подходить с какими-то рациональными подходами или нашими представлениями.
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21.05.2020 11:42 Ответить
А зачем они устроили приднестровье? А зачем уделали абхазию? Зачем туркам устраивали теракты? Что они забыли в сирии, ливии, центральной африке? Кацапы это антисициальные твари подлежащие уничтожению.
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21.05.2020 16:01 Ответить
И как их этого следует, что они аннексируют часть Донбасса?
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21.05.2020 21:11 Ответить
Я думаю, если бы была возможность переиграть, они бы и Крым не аннексировали.
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21.05.2020 21:13 Ответить
позволю себе усомниться.
ля русских Донбасс как камень на шее, как и Крым. Они годятся, разве что, как плацдармы, но не как территории с экономическим потенциалом. Своего там нет, а взяться он может только из и от расеи, у которой этот потенциал уже на ладан дышит.
Русские понимают, что эти "ОР" для нас как заноза, кровоточащая и подгнивающая. Она нас беспокоит и ослабляет, что им и нужно.
Вот вытащить ее они нам не дадут, во всяком случае, сделают все, чтоб она таковой оставалась.
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21.05.2020 11:41 Ответить
Судя по количеству планов в голове, места для мозга там нет совсем.
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21.05.2020 11:36 Ответить
У нас в правительстве одни евреи, что-ли?
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21.05.2020 11:37 Ответить
Да! Но честно сколько не искала но нашла у Порошенко еврейских корней))) если есть исторические факты скиньте ссылку
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21.05.2020 11:43 Ответить
Порошенко нет в правительстве. И причём он тут вообще?
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21.05.2020 12:16 Ответить
А зачем вы их тогда выбирали?
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21.05.2020 11:47 Ответить
Вибирали одного єврея але ви ж знаєте як із євреями-вони поодинці не ходять.
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21.05.2020 12:20 Ответить
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21.05.2020 13:35 Ответить
Вариант может быть только один. Заходит ВСУ и зачищает территорию от сепаров.
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21.05.2020 11:38 Ответить
нельзя четко сказать.... У меня в голове порядка 12 сценариев... / за умение нести херню без всякого смущения придурок и был рекомендован Ермаком в министры.
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21.05.2020 11:40 Ответить
А их туда назначали только для этого...

08.05.20 10:08 Средства по новой программе МВФ будет проще получить, - представитель Украины в МВФ Рашкован
https://images.cnscdn.com/images/5/a/c/c/5acc74e2fc6da44283bb4d2a04ca79ec/original.jpgбудет проще получить средства Международного валютного фонда по новой 18-месячной программе (stand-by), чем по трехлетней программе расширенного финансирования (EFF).
https://censor.net/https://censor.net/n3194211

Оказывается, что это - победа...
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21.05.2020 11:57 Ответить
Эти територии заражены. Нам только экономический и политический вред если Россия втулит эту клоаку взад. Сначала нам придется выложить последние деньги на их восстановление ,а потом эта шваль пользуясь демократическими выборами проголосует за сдачу всей Украины в кремлевские цепи. Лучше лишится гангренного пальца чем потерять руку, а то и жизнь.
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21.05.2020 11:42 Ответить
,а потом эта шваль пользуясь демократическими выборами проголосует за сдачу всей Украины в кремлевские цепи.
В прошлом году в Украине прошли демократические выборы, шваль в них не участвовала. Нужно не упустить возможность воспользоваться этим.
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21.05.2020 12:21 Ответить
Якщо лугандони будуть довічно позбавлені права голосу, то тоді можна їх інтегрувати з особливим статутом "житєля, больненького на голову". Якщо вони будуть обирати нам своїх януковічів в прези - в дупу таку "реінтеграцію". Стіна.
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21.05.2020 11:43 Ответить
Ты там осторожнее с таким количеством "планов" ...
Даже бОльшее количество "планов" не сильно помогло в конце "игры" .
«- Гроссмейстер сыграл е2 - е4.»
«На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет восемнадцать испанских партий. В остальных двенадцати черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную https://chesswood.ru/debyuty/otkrytye/zashhita-filidora-c41.html защиту Филидора . Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни.» (с)
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21.05.2020 11:44 Ответить
😂😂😂😂и у нас есть план, очень хороший план)))
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21.05.2020 11:44 Ответить
Зараз не можна чітко сказати, яким буде план реінтеграції ОРДЛО. У мене в голові близько 12 сценаріїв розвитку подій, - Резніков - Цензор.НЕТ 5056
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21.05.2020 11:52 Ответить
значит,будут надавать без баканова..
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21.05.2020 13:38 Ответить
лучше внедри их себе в квартиру и живи с ними, их внедрять куда-то -это самоубийство
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21.05.2020 11:56 Ответить
Цей Резнікав справляє враження дещо тупуватої людини.( тупий + ватний)
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21.05.2020 11:56 Ответить
Мы все хотим возврата наших земель. Но не ценой потери Украины.
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21.05.2020 11:57 Ответить
12 сценариев это круто. И все заканчиваются свадьбой? Хорошо, когда нет выбора - просто берёшь и делаешь. А тут лет 10 можно только выбирать...
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21.05.2020 11:59 Ответить
У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников
А я думал, что у тебя всего три наперстка
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21.05.2020 11:59 Ответить
Да понятно всё: тебе надо обеспечить чтобы к власти навсегда пришёл ЗаЖоП.
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21.05.2020 12:02 Ответить
Ну понятно же. Основная маса зажопинцев осталась там.
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21.05.2020 12:05 Ответить
Резников, ты уже поднял вопрос о том что страна-агрессор должна заплатить за все разрушения, и за страдания двух с половиной миллионов беженцев ?
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21.05.2020 12:03 Ответить
В Украине давно определились, какой будет "реинтеграция" оккупированных территорий. И если что-то пойдет не так, все твои варианты засунут тебе в твою же ж..пу,... причем вместе с головой, в которой они были...
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21.05.2020 12:03 Ответить
А еще пора прекратить практику выдачи загранпаспортов этонашимлюдям из Крыма и лугандона.Они хотят пользоваться тем чего не заслужили, а наоборот воспрепятствовали. Ранее выданые паспорта анулировать.
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21.05.2020 12:04 Ответить
Сценарии в голове есть... а мозгов в голове нет...зеленый баран...типичный представитель зеленого стада..
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21.05.2020 12:13 Ответить
Не кажіть, людина велику голову має бо туди аж 12 варіантів влізло.
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21.05.2020 14:28 Ответить
А просто выполнять законы Украины ни как не возможно предусматривать?
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21.05.2020 12:18 Ответить
"Реінтеграція" ордло - це питання далекого майбутнього, коли знесилена північна сусідка випустить його зі своїх обіймів. Чим більше буде планів, тим краще, щоб довше тривало їх обговорення. Час працює на нас.
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21.05.2020 12:32 Ответить
"...У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий..."

А в мене один :"Глибокий рів з крокодиоами на найближчі 50 років, а там подивимось"
P.S. Крокодилів не годувати!!!
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21.05.2020 12:50 Ответить
А должен быть всего один- фильтрация абсолютно всех кто проживал на ордло, с последующей уголовной ответственностью, запретом расеянских флагов, ты, радио, сми, переименованием все городов , поселков и сел, запретом выезжать из ордло пока сами не восстановят всю разрушенную там инфраструктуру.
Это все что нужно сделать для реинтеграции этого даунецолугандонского отребья.
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21.05.2020 12:57 Ответить
И это только первая часть действий. Во второй, после восстановления инфраструктуры, они с котомками пинками направляются к тому, к кому они взывали введи. Как после войны немцев с Чехии. Сначала эти чешские немцы кричали адольф введи, а через несколько лет с баулами побрели наюх с земли на которой жили веками. В назидание всем последующим просителям подобного политического коитуса.
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21.05.2020 13:24 Ответить
у рєзнікова в голові каша. і таке чючєло працює міністром.
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21.05.2020 12:59 Ответить
Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий.Скорее всего ни один из них не пройдет.Тогда использую эти сценарии в выпусках 95 Квартала.Хоть денег заработаю и все зрители посмеются, - Резников
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21.05.2020 13:18 Ответить
Когда начальник - тупой гусь, что бы он не делал он не достигнет успеха и будет перекладывать вину на черных лебедей.
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21.05.2020 13:40 Ответить
Да! Но нет! Это же очень и очень!
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21.05.2020 16:51 Ответить
реинтеграцию? та мочить их всех на лавочке, с которой сивуха упал)
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21.05.2020 18:23 Ответить
 
 