Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, - Резников. ВИДЕО

Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план плавной реинтеграции территорий, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил в интервью "Новостям Донбасса" .

"Смотрите, сейчас нет ответа на то, как будут выглядеть планы. Попутно о них говорить некорректно, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить. Они очень разные. Они зависят от разных факторов, и к сожалению, не все они зависят от Украины.

Да, безусловно, наша позиция важна, но есть еще и экономический, политический, геополитический факторы. И в зависимости от этого, мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных", - сказал он.

По его словам, это тот же коронавирус: "Это в том числе "черные лебеди" как модно сейчас говорить. И, безусловно, фактор влияния этих "черных лебедей" на экономику, а значит, и на политику наших соседей - Российскую Федерацию, потому что с ней связана война на Донбассе. Мы же с вами понимаем, что это международная военная агрессия, соответственно, мы выписываем для себя эти сценарии. План от этого тоже зависит".

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"Мало того, мы можем пройти с вами до какой-то точки, затем ситуация поменяется и начнется раздвоение, и мы пойдем более короткой или более длинной дорогой. Главное понимать, куда мы хотим прийти. А прийти мы хотим к полноценной реинтеграции оккупированных территорий, включая людей и сами земли. Но еще раз повторюсь, надо быть честными перед самими собой, начало деоккупации может произойти в течение года, а может и не сразу. Надо понимать, что речь идет уже о десятилетиях восстановления разрушенной инфраструктуры, десятилетиях смены поколений людей, которые сегодня инфицированы (пропагандой. - Ред.), десятилетиях принятия друг друга. За 6 лет уже прошла идеологическая смена, "промывка" мозгов, мы ушли куда-то дальше со своими демократическими понятиями, восприятием общества, ценностями, а там эти ценности либо утрачены, либо не найдены. По большому счету, там еще осталась модель Советского Союза с точки зрения восприятия. У нас с вами там есть определенный прогресс: мы продолжаем сегодня отстаивать свою независимость, это новый этап нашей независимости. Поэтому, сейчас поэтапно конкретизировать четкие вещи я бы не хотел, это будет неправильно", - отметил вице-премьер.