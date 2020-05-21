Родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: "Господин президент, поговорите с нами". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Родственников украинских политзаключенных Кремля провели под зданием Офиса Президента Украины в центре Киева акцию "Господин президент, поговорите с нами". Они требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским, поскольку любая коммуникация с ними об обмене политзаключенных прекратилась, более того государство перестало оплачивать услуги адвокатов украинских политзаключенных, а также прекратило выделять материальную помощь для оплаты посылок с едой и лекарствами для политзаключенных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 21 мая, родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали Офис Президента в центре Киева. Они пришли с портретами украинских политзаключенных Кремля, а также развернули плакат с надписью "Господин президент, поговорите с нами", а также баннер с надписью: "Господин президент! Хватит обещаний - действуйте! Освободите наших родных!"

По словам организаторов, акция стала вынужденным шагом родственников политзаключенных Кремля в ответ на полное игнорирование Офисом Президента запросов родных на получение информации о процессе переговоров.

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Митингующие требуют от президента рассказать, состоится ли обещанный и долгожданный обмен по формуле "всех на всех" и заберет ли Украина политических заложников Кремля из тюрем Крыма и РФ.

"Наши родные гниют в российских тюрьмах, где гуляет коронавирус. Президент обещал, что обмен "всех на всех" состоится в декабре 2019-го, потом сказал, что наших родных вернут домой до конца марта, а сейчас коммуникация по этой теме исчезла вообще. От нас просто отвернулись", - заявила Марина Кияшко-Волощенко, жена политзаключенного Игоря Кияшко.



"Мы хотим задать президенту конкретные вопросы: почему государство прекратило оплачивать услуги адвокатов для наших родных в РФ и Крыму? Почему государство прекратило рассматривать наши заявления на выделение материальной поддержки для посылок с едой и лекарствами нашим заключенным родным? Когда наконец-то состоится обещанный обмен? Президент должен честно ответить на наши вопросы", - заявил Илья Дудка, сын политзаключенного Владимира Дудки.

К митингующим вышел представитель ОП и взял их обращение с требованиями.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ