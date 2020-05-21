"Он выскочил, бл#! А куда ты летел, #баный матрас?" - водитель Renault сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО
В Киеве на улице Туполева водитель автомобиля Renault сбил мужчину на пешеходном переходе. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный, водитель утверждает, что не успел среагировать на пешехода, который выбежал на зебру. Однако, очевидцы ДТП говорят, что госпитализированный пешеход, переходил дорогу не спеша.
Топ комментарии
+22 Адвокатик
показать весь комментарий21.05.2020 11:44
+17 Адвокатик
показать весь комментарий21.05.2020 11:56
+16 Злий Грицько
показать весь комментарий21.05.2020 11:49
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо перехід для тебе "закритий" - вантажівкою або мікроавтобусом, то треба зменьшити швидкість і дуже обережно до нього наблизитись.