"Он выскочил, бл#! А куда ты летел, #баный матрас?" - водитель Renault сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на улице Туполева водитель автомобиля Renault сбил мужчину на пешеходном переходе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный, водитель утверждает, что не успел среагировать на пешехода, который выбежал на зебру. Однако, очевидцы ДТП говорят, что госпитализированный пешеход, переходил дорогу не спеша.

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