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"Он выскочил, бл#! А куда ты летел, #баный матрас?" - водитель Renault сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на улице Туполева водитель автомобиля Renault сбил мужчину на пешеходном переходе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев Оперативный, водитель утверждает, что не успел среагировать на пешехода, который выбежал  на зебру. Однако, очевидцы ДТП говорят, что госпитализированный пешеход, переходил дорогу не спеша.

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ДТП (7673) пешеход (126)


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Топ комментарии
+22
звичайна київська практика - перед пішохідними переходами не пригальмовують, думають, що там ніхто не ходить.
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21.05.2020 11:44
+17
але без варіантів - буде винен водій. Водії повинні бути готові до несподіваного кроку людини на перехід. А, якщо водій не був готовий - ласкаво просимо до обмеження або позбавлення волі.
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21.05.2020 11:56
+16
Так, але є ще лосі-пішоходи які думають, що їм не треба дивитися на дорогу перед тим як стати на перехід.
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21.05.2020 11:49
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Є таке правило: не бачиш - не їдеш. Або їдеш рівно настільки на скільки бачиш.
Якщо перехід для тебе "закритий" - вантажівкою або мікроавтобусом, то треба зменьшити швидкість і дуже обережно до нього наблизитись.
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23.05.2020 13:05 Ответить
а потом с тротуара метров за семь вырвется у собачника его собачка, без поводка и намордника, броситься тебе под машину, и тебе предъявят - ты чё, оборзел, 15 км/час перед пешеходным переходом ехать, чуть собачку не раздавил. наверное, все согласятся, что, о том, что правила существуют не только для автомобилистов - знают только автомобилисты)
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23.05.2020 20:43 Ответить
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