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В Киеве нетрезвый водитель на автобусе столкнулся с такси, а потом протаранил два припаркованных автомобиля. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Королева в Киеве автобус на большой скорости столкнулся с автомобилем такси, а затем протаранил еще одно транспортное средство, который в свою очередь врезался в авто, стоявшее впереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, ДТП произошло 20 мая и водитель автобуса был нетрезв. На записи камер наблюдения видно, что автобус движется на достаточно высокой скорости, а потом врезается в два припаркованных автомобиля.

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Скупился конкретно!
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21.05.2020 15:44 Ответить
Судя по видео ему только в NFS можно гонять.
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21.05.2020 15:47 Ответить
ну сколько можно. вокруг одни дебилы и так понятно
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21.05.2020 15:54 Ответить
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21.05.2020 16:31 Ответить
офигеть, еще и эл.опору снес
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21.05.2020 16:49 Ответить
Через рік в хроніці надзвичайних новин буде написано: "В Києві сьогодні був затриманий тверезий водій. На запитання чому він не п'яний, водій не зміг нічого пояснити."
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21.05.2020 17:43 Ответить
У Києві нетверезий водій на автобусі зіткнувся з таксі, а потім протаранив два припарковані автомобілі - Цензор.НЕТ 7178
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21.05.2020 18:48 Ответить
 
 