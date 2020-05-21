В Киеве нетрезвый водитель на автобусе столкнулся с такси, а потом протаранил два припаркованных автомобиля. ВИДЕО камер наблюдения

На улице Королева в Киеве автобус на большой скорости столкнулся с автомобилем такси, а затем протаранил еще одно транспортное средство, который в свою очередь врезался в авто, стоявшее впереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, ДТП произошло 20 мая и водитель автобуса был нетрезв. На записи камер наблюдения видно, что автобус движется на достаточно высокой скорости, а потом врезается в два припаркованных автомобиля.

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