В Киеве нетрезвый водитель на автобусе столкнулся с такси, а потом протаранил два припаркованных автомобиля. ВИДЕО камер наблюдения
На улице Королева в Киеве автобус на большой скорости столкнулся с автомобилем такси, а затем протаранил еще одно транспортное средство, который в свою очередь врезался в авто, стоявшее впереди.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киев оперативный, ДТП произошло 20 мая и водитель автобуса был нетрезв. На записи камер наблюдения видно, что автобус движется на достаточно высокой скорости, а потом врезается в два припаркованных автомобиля.
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AbOriginal_UA
показать весь комментарий21.05.2020 15:44 Ответить Мне нравится 6
Скрепы неизвестно чего
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Злой Чорт
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