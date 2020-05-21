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Новости Видео Агрессия России против Украины
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Требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков" в Международном арбитраже, - Порошенко. ВИДЕО

Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге четко встал на сторону Украины, а его решение, опубликованное 25 мая 2019 г., заложило основу для привлечения России как страны-агрессора к международно-правовой ответственности. Но доведения дела до конца ложится на плечи нынешней власти

Об этом в своем обращении заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Порошенко отметил, что после того, как в апреле обратил внимание на то, что нынешняя власть не очень проникается этим вопросом, на Банковой и в МИДе начали что-то делать.

"На днях Министерство наконец-то подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж. Арбитраж создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и на основе решения Гамбургскому трибуналу. Но усилий только дипломатов - мало. Это дело всего государства", - убежден Порошенко.

"Международно-правовая позиция Украины существенно подрывает политически мотивированое дело, которое по заданию Офиса Президента "расследует" ГБР. Действия украинского ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России. И ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем - уголовным преступлением. И если Россия уже ссылалась на позицию ГБР в ООН, то ясно, что в арбитраже она так же примет этот пас от украинской власти", - предостерегает пятый Президент.

"За год после инаугурации Президент не произнес ни слова об обеспечении свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе для украинских судов. А тем более - для военных кораблей Украины. И за год ни один украинский катер там не проходил - как будто речь идет не о нашем проливе, а о каком-то российском озере", - констатировал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД 22 мая подаст в трибунал ООН меморандум по делу о захвате моряков в Керченском проливе: РФ должна выплатить компенсацию, - Енин

Он отметил, что советы и одновременно требования к власти - это профессиональные предложения, которые соответствуют национальным интересам Украины.

"Во-первых. МИД подать в арбитраж качественно подготовленный меморандум. Должны требовать компенсации всех убытков, причиненных как государству Украина, так и морякам. Привлечение России к международно-правовой ответственности за агрессию против нашего государства на море", - подчеркивает Порошенко.

"Во-вторых, уголовное дело по факту событий формально должено закрыть ГБР, а фактически - тот, кто его инспирировал. Следы ведут на Банковую. Еще раз подчеркиваю, наличие дела существенно ослабляет позицию Украины в международном арбитраже", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Также читайте: СБУ должна открыть уголовное дело против Гордона за пропаганду терроризма, - "Европейская Солидарность"

"В-третьих. Ожидаем, что по случаю годовщины победы Украины в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге Владимир Зеленский нарушит странный обет молчания по ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива. И наконец обнародует свою позицию относительно преступных действий России против Украины в акватории Азова. Жаль, что он не сделал это вчера во время пресс-конференции, на которой присутствовали и зарубежные СМИ", - отметил Порошенко.

Политик отметил, что четкая позиция главы государства очень важна. Она позволит дипломатам усиливать международное давление на российского агрессора и добиваться углубления азовского пакета санкций против Кремля, и использовать все имеющиеся инструменты и судебные инстанции для привлечения России к ответственности и восстановления справедливости, - резюмирует Порошенко.

Также читайте: Порошенко: Зеленский обязан довести до конца в Международном арбитраже дело против РФ за агрессию в Керченском проливе и взыскать с Кремля компенсацию

Автор: 

Азовское море (1604) Керченский пролив (428) моряки (1079) Порошенко Петр (19600) трибунал (270) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+35
Ну так а як Вовік жартував у 2014?- ;Російскіє вайска стаят на граніцє, проста ані ету граніцу нємножка передвігают;
За Зеленського може проголосувати тільки відвертий україноненависник.
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21.05.2020 22:02
+29
Зеля аж пнеться, щоб нарешті з фуйлом відкрито знюхатись.
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21.05.2020 21:59
+23
Какой чёткой,проукраинской позиции можно требовать от проросийского торчка?
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21.05.2020 22:04
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21.05.2020 23:11 Ответить
Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9880
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21.05.2020 23:08 Ответить
Петя ! 24 мая .езжай куда то по-дальше на шашлыки . отдохни .
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21.05.2020 23:11 Ответить
Чергового проксі-касапа Asieleh Hatem тут деактивували. Ну, що можна сказати адмінам, окрім "МОЛОДЦІ"!!! за цей випадок
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21.05.2020 23:35 Ответить
Хвореньке зєбільне звірятко, а чому тоді морський трибунал натягнув на кукан пєдоросію, як що такий злочинний був наказ Петра?
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22.05.2020 08:02 Ответить
Бо він, педротику, враховував незаконність дій Росії стосовно Криму, чого головномандувач миру категорично уникав у своїй гібридній боротьбі з брацкімі агресорами. З ж військової точки зору керченський педронаказ був нічим не гірший за іловайський.
Все це, звісно, жодним чином не виправдовує самопройопів Зенаступніка. Але тих наразі небагато, тим більше з урахуванням того, що він змушений діяти у рамках, визначених паПєрєдніми пройопщиками гідності, яким з цього приводу краще взагалі іпло не розкривати.
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22.05.2020 16:46 Ответить
Це війна! Юлд! Розвідка боєм - не останній елемент в такій війні! Жертви на війні - звична справа! Хлопці знали, на що й йшли!
Як же вас, зебілів, потрібно нищити...
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21.05.2020 23:38 Ответить
Наші предки в розвідку і врукопашну ходили. А ти - дебіл, який не тямить, що розвідники та розвідки бувають різними.
Блд, перший же похід такої розвідки закінчився успішно!
Зебіли, млять...
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21.05.2020 23:52 Ответить
петю во всегалактические президенты!
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21.05.2020 23:45 Ответить
Охренеть...ВСЁ спам,кроме петиСлава богу,что страну не дали в это превратить.Всё-таки мудрый он-украинский народ!(за это-в спам)
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21.05.2020 23:46 Ответить
Украинский народ-мудрый.
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21.05.2020 23:49 Ответить
Вообще очаровательноферма заспамила сообщение:Украинский народ-мудрый.Украинцы-оцените.
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22.05.2020 00:09 Ответить
Народ то мудрый, а "нарид" не очень))) вы ко второй категории, видимо, относитесь.
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22.05.2020 02:39 Ответить
Заколебался уже на это словоблудие отвечать.В 14-ом-НАРОД(проголосовал за петю).В 19-ом-нарид(дал пете пинка).Замечу-это одни и те же люди.И проблема не в них.
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22.05.2020 22:29 Ответить
В 14м от страха народ поумнел ---поэтому выбрал Пороха, а потом вернулся в свое нормальное состояние (80 болото/20 активная и думающая часть) "устал ат вайны" и отупел---выбрал зеро..
"под зад пинок" получил Черчиль в апреле 45 года, Де Голю пришлось уйти в отставку, куда "мудрый нарид" засунул Наполеона тоже напоминать?
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23.05.2020 00:46 Ответить
Опять бредятина.Всё было гораздо проще.Я прекрасно помню,как нам весной 14-го из каждого медийного утюга сказали,что нужно выбрать скорее президента,и что вся социология-за петю.Примитивный обман-сработал.Но потом народ,слава богу,разобрался.Великие имена можно не упоминать.А то прям по классике:Гомер,Мильтон и Паниковский
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23.05.2020 00:58 Ответить
Я правильно вам диагноз поставила ---вы из 80% болота))) Можете не продолжать--не интересно.
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23.05.2020 01:02 Ответить
Ну,в принципе,я доволенСказала фигню.Получила по физиономии аргументами."Гордо" слилась.Классика.
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23.05.2020 01:14 Ответить
сказало фигню ты,получило по физии на примерах и назвало белое черным! Ватная классика)))
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23.05.2020 01:18 Ответить
Та уймись ужеДа.В 14-ом действительно была чрезвычайная ситуация.Удалось впарить пустышку в роли спасителя.Но украинцы,слава богу,в состоянии отличить ******** от Черчилля.Слава богу-разобрались со временем.
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23.05.2020 01:31 Ответить
Еще раз подтвердил свою дурость? Тебе о ней только на этой странице несколько форумчан намекали))) Или ты бот-нулевка? В любом случае
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23.05.2020 01:39 Ответить
Ты же вообще не отвечаешь по существу.Народ от страха выбрал петю.Потом опомнился и...Сойдёмся на этом.
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23.05.2020 01:47 Ответить
А ви меньше скигліть, а краще розспмлюйте
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22.05.2020 00:07 Ответить
Чан то что ты тупое не позволяет писать Бог с маленькой буквы. Можеш охреневать дальше...
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22.05.2020 06:55 Ответить
Скрепоголовое,тебе в рашку.Там оскорбись,как верующее.
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22.05.2020 22:23 Ответить
Порох требует? Как бы не относится к Зеленскому, но он вытащил тех пацанов, которых Порох лично отправил в плен, чтобы была возможность ввести военное положение и отодвинуть выборы.
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21.05.2020 23:51 Ответить
Посылая тебя за хлебом в магазин жена посылает тебя на верную смерть. По улицам ходят маньяки , ездят пьяные мажоры. Так что если ты все таки добрался домой -это благодаря Авакову и ослу оманскому.
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22.05.2020 07:07 Ответить
Лживая кацапская тварь! Решение морского арбитража было при Порохе! А зэбилу просто совпало по времени, и россия подыграла своему протеже!
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22.05.2020 08:05 Ответить
Ты больной? России пох на те трибуналы. Моряков вернули благодаря обмену, а не трибуналам.
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22.05.2020 09:19 Ответить
Порох повернув в 3500 полонених, блазень ще й близько не наблизився до цієї цифри!
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22.05.2020 11:28 Ответить
Так Порох їх туди й поздавав у рази більше. При чому з гідністю.
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22.05.2020 16:50 Ответить
када ж ви отмучітєсь, бєлиє польта...

Вимагаємо від президента Зеленського чіткої проукраїнської позиції по "справі моряків" у Міжнародному арбітражі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1032
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21.05.2020 23:53 Ответить
На этой ветке,вряд ли получится кого-то расспамить...)
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22.05.2020 00:31 Ответить
Ннну......фас !!! ))) Ахххххааа..........
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22.05.2020 00:32 Ответить
Петр Алексеевич, а может вы сначала расскажете,какую-такую задачу выполняли наши моряки,следуя по вашему приказу на верную погибель?
Что они должны были выполнить?
И,какая была необходимость посылать моряков под верный удар кацапов ?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ставлю ставку господа,что этот пост продержится минуту.))))
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22.05.2020 00:44 Ответить
Любиш "однозначні" відповіді? А дай мені, будь ласка, відповідь не наступні питання:
1. Чи укладався між Росією та Україною Великий договір про міждержавні стосунки, в якому були визначені кордони країн та на основі якого була проведена демаркація? Та, чи ні?
2. Чи укладалась між Росією та Україною угода про спільне використання Азовського моря? Так, чи ні?
3. Чи мала право Україна, згідно цих договорів, право вільного плавання як у прилеглих до берегів Криму водах, так і у Керченській протоці та Азовському морі? Так, чи ні?
4. Чи мали право в Криму, як складовій частині України, проводить референдум стосовно зміни його належності, якщо дане питання, згідно з Конституцією, віднесене до компетенції ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО референдуму (який, до того ж, має лише "консультативне" значення, а рішення приймається Верховною Радою України? Так, чи ні?
5. Чи заявляла Росія офіційним порядком, на дипломатичному рівні, до березня 2014 року, якісь претензії до України, стосовно територіальних питань? Так, чи ні?
6. Чи мала право Росія блокувать українські військові частини, захоплювать аеродроми та інші інфраструктурні об"єкти на території інщої суверенної держави, без оголошення війни? Так, чи ні?
І останнє питання: РОСІЯ - АГРЕСОР, ЧИ НІ?
Гарантію даю - або "кацапський попихач", під ніком https://censor.net/user/349447 "запхне язик у сраку" і зробить вигляд, що він це "не бачив" і "не читав", або "включить дурня" і почне нести якусь "ахінею", яка в перекладі на доступну мову буде означать "право кулака" - "Россия права, патамушта сильнее!".
Тоді питання: "Що Росія робить у ООН?" За подібне СССР вилетів з Ліги Націй, в 1940-му...
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22.05.2020 04:38 Ответить
То есть вы, на украинском языке пытаетесь утверждать, что РФ не нападала на Украину?

Разве ООН это ксерокопия Лиги наций?

Вам не кажется, что в попытках защитить Мальдивского мародера вы скатились на позицию державної зради?
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22.05.2020 18:57 Ответить
Тебе коли з "дурдому" випустили?
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22.05.2020 19:06 Ответить
схоже, що він проник в кабінет глав врача. Ніхто такого не випустить.
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22.05.2020 22:41 Ответить
Я расскажу: ИДИ НА ХУТОР БАБАЧЕК ЛОВИТЬ ЧМО КАЦАПСКОЕ!
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22.05.2020 08:07 Ответить
До того, як хтось тебе "заспамив", пост твій стояв більше, ніж півдоби... От тільки я був правий - ти "затягнув язик у сраку" і сидиш мовчки, "як миша під віником". Так що "просрав" ти свою "ставку"...
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23.05.2020 04:40 Ответить
Похоже свора казламордых вырвалась на свободу , хотя есть и местная мразь
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22.05.2020 06:58 Ответить
Продажні порохоботи - звичайна наша українська мерзота. Шпигун Пєця її зібрав, як гімно, що плаває, з усієї країни. Казломордих шпигун Пєця бере у пуйла лише на один комент по аутсорсінгу, бо їх відразу видно
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22.05.2020 08:01 Ответить
Юлька воровка!
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22.05.2020 08:08 Ответить
Косасос необучаемый. В твоих устах,как выбравшего зеленского,но топящего за жульку ,шутка про ,,продажность,, порохоботов звучит особенно цинично и глупо.
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22.05.2020 09:03 Ответить
Ты ванютка,именно тот классический персонаж,который на россии называют ,,хаXлом,,-туповатый,жадный до халявы и сладких обещаний,продажный,всегда сидящий в хате ,,с краю,,,ни при каких обстоятельствах не признающий свои ошибки и скидивающий их исключительно на тех,кто не меняет свох убеждений, и всеми за свою продажность по полной программе оттра**ный. И главное удивительно полезный для россии.Просто классика.
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22.05.2020 09:20 Ответить
Дайте ему селедки! (с)
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22.05.2020 07:50 Ответить
В американской прессе появилась инфа что Коломойский обул государство Украина на 470 миллиардов долларов.Коломойский,Боголюбов и Тигипко вас обули,а виноват Порошенко....
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22.05.2020 08:37 Ответить
Игорь Валерьевич,Вас ждет Генпрокурор США в гости А также Высокое Жюри
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22.05.2020 08:43 Ответить
Бюджет РАБссии 212 миллиардов в год,это значит Беня скомуниздил 2 бюджета Украины...Нехило... Генпрокурор США заявил,это самое масшабное отмывание бабла в США за последние 200 лет...,Беня Гений...
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22.05.2020 08:50 Ответить
Актер за год полностью разрушил миф о своей талантливости хоть в чем то. Осел оказался не только без мозгов,но и без яиц.
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22.05.2020 08:57 Ответить
Раньше от Порошенко в основном , что-то требовал Ляшко. Теперь Порошенко заменил Ляшко.
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22.05.2020 08:58 Ответить
Сволочь лицемерная. Сам подставил морячков, а теперь оно что-то требует.
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22.05.2020 09:54 Ответить
Лицемер! Сознательно подставил украинских моряков, послав их в западню, а теперь встаёт в позу! Отвратительная брэхливая мерзость, строящая из себя пэдриота.
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22.05.2020 10:15 Ответить
Обезжиренное шоколадное дерьмо что то там ещё воняет по поводу моряков, которых сам же и сбагрил кацапам. Нужно ещё на пороха за моряков пару уголовных дел завести.
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22.05.2020 10:45 Ответить
********** в жБАН!
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22.05.2020 11:11 Ответить
шмаркля не может

оно боится...
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22.05.2020 10:52 Ответить
Просто какие-то сопливые ********...
Вы не в курсе что без международной поддержки Украина проиграет войну Расии?
А эта поддержка требует информационной подпитки?
А это значит что нужны события, где в Расию можно ткнуть пальцем?
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22.05.2020 12:25 Ответить
У нашому селі за Порошенка проголосували дев'ятеро з 600. Сімох порохоботів ми знаємо: це мої батьки за відкріпним талоном, сусіди і кілька родичів. Хто що двоє - невідомо.Але звернув увагу, що на ці дві вакансії зараз претендує все село.Тому що кожен, з ким не заговорюємо про цю статистику - а ми ж, такі падлюки, заговорюємо з усіма - кожен робить складне обличчя і скрушно хитає головою. " А-я-яй, кого ж вони вибрали? От проголосували люди за дурачка, тепер мають.."
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22.05.2020 23:08 Ответить
Кідька місяців тому написав: "Зараз публічно заявить, що ти - "за ЗЕ" - все одно, що прилюдно назвать себе ІДІОТОМ...". А от реакція народу:
*
Через «Х» месяцев признаться, что ты голосовал за зеленского, будет равносильно признанию, что ты сношал козу
через «У» месяцев - что ты сношал козла

через «»Z месяцев - что козёл сношал тебя
*
Не пройшло й року з часу приходу «Блазня» на пост президента України, як 73% почали люто відшукувать того, хто винен у їхній перемозі…
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
*
Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
*
Чоловік побачив рекламу цукерок «Моніка», виробництва фабрики «Рошен»:
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
"Ет цетера, цетера...". (Вже 20 сторінок анекдотів... За рік президентства... У решти президентів - по кілька штук... Не сторінок... А просто анекдотів...).
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23.05.2020 06:07 Ответить
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