Требуем от президента Зеленского четкой проукраинской позиции по "делу моряков" в Международном арбитраже, - Порошенко. ВИДЕО
Год назад команда пятого Президента Украины Петра Порошенко обеспечила предварительное решение в пользу Украины в деле против России об агрессии и задержания военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге четко встал на сторону Украины, а его решение, опубликованное 25 мая 2019 г., заложило основу для привлечения России как страны-агрессора к международно-правовой ответственности. Но доведения дела до конца ложится на плечи нынешней власти
Об этом в своем обращении заявил лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
Порошенко отметил, что после того, как в апреле обратил внимание на то, что нынешняя власть не очень проникается этим вопросом, на Банковой и в МИДе начали что-то делать.
"На днях Министерство наконец-то подаст меморандум с разъяснением позиции Украины в Специальный международный арбитраж. Арбитраж создан в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и на основе решения Гамбургскому трибуналу. Но усилий только дипломатов - мало. Это дело всего государства", - убежден Порошенко.
"Международно-правовая позиция Украины существенно подрывает политически мотивированое дело, которое по заданию Офиса Президента "расследует" ГБР. Действия украинского ГБР четко синхронизируются с Федеральной службой безопасности России. И ФСБ, и ГБР считают проход украинских кораблей украинским морем - уголовным преступлением. И если Россия уже ссылалась на позицию ГБР в ООН, то ясно, что в арбитраже она так же примет этот пас от украинской власти", - предостерегает пятый Президент.
"За год после инаугурации Президент не произнес ни слова об обеспечении свободы судоходства в Азовском море и Керченском проливе для украинских судов. А тем более - для военных кораблей Украины. И за год ни один украинский катер там не проходил - как будто речь идет не о нашем проливе, а о каком-то российском озере", - констатировал Порошенко.
Он отметил, что советы и одновременно требования к власти - это профессиональные предложения, которые соответствуют национальным интересам Украины.
"Во-первых. МИД подать в арбитраж качественно подготовленный меморандум. Должны требовать компенсации всех убытков, причиненных как государству Украина, так и морякам. Привлечение России к международно-правовой ответственности за агрессию против нашего государства на море", - подчеркивает Порошенко.
"Во-вторых, уголовное дело по факту событий формально должено закрыть ГБР, а фактически - тот, кто его инспирировал. Следы ведут на Банковую. Еще раз подчеркиваю, наличие дела существенно ослабляет позицию Украины в международном арбитраже", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
"В-третьих. Ожидаем, что по случаю годовщины победы Украины в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге Владимир Зеленский нарушит странный обет молчания по ползучей аннексии Россией Азовского моря и Керченского пролива. И наконец обнародует свою позицию относительно преступных действий России против Украины в акватории Азова. Жаль, что он не сделал это вчера во время пресс-конференции, на которой присутствовали и зарубежные СМИ", - отметил Порошенко.
Политик отметил, что четкая позиция главы государства очень важна. Она позволит дипломатам усиливать международное давление на российского агрессора и добиваться углубления азовского пакета санкций против Кремля, и использовать все имеющиеся инструменты и судебные инстанции для привлечения России к ответственности и восстановления справедливости, - резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все це, звісно, жодним чином не виправдовує самопройопів Зенаступніка. Але тих наразі небагато, тим більше з урахуванням того, що він змушений діяти у рамках, визначених паПєрєдніми пройопщиками гідності, яким з цього приводу краще взагалі іпло не розкривати.
Як же вас, зебілів, потрібно нищити...
Блд, перший же похід такої розвідки закінчився успішно!
Зебіли, млять...
"под зад пинок" получил Черчиль в апреле 45 года, Де Голю пришлось уйти в отставку, куда "мудрый нарид" засунул Наполеона тоже напоминать?
Что они должны были выполнить?
И,какая была необходимость посылать моряков под верный удар кацапов ?
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ставлю ставку господа,что этот пост продержится минуту.))))
1. Чи укладався між Росією та Україною Великий договір про міждержавні стосунки, в якому були визначені кордони країн та на основі якого була проведена демаркація? Та, чи ні?
2. Чи укладалась між Росією та Україною угода про спільне використання Азовського моря? Так, чи ні?
3. Чи мала право Україна, згідно цих договорів, право вільного плавання як у прилеглих до берегів Криму водах, так і у Керченській протоці та Азовському морі? Так, чи ні?
4. Чи мали право в Криму, як складовій частині України, проводить референдум стосовно зміни його належності, якщо дане питання, згідно з Конституцією, віднесене до компетенції ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО референдуму (який, до того ж, має лише "консультативне" значення, а рішення приймається Верховною Радою України? Так, чи ні?
5. Чи заявляла Росія офіційним порядком, на дипломатичному рівні, до березня 2014 року, якісь претензії до України, стосовно територіальних питань? Так, чи ні?
6. Чи мала право Росія блокувать українські військові частини, захоплювать аеродроми та інші інфраструктурні об"єкти на території інщої суверенної держави, без оголошення війни? Так, чи ні?
І останнє питання: РОСІЯ - АГРЕСОР, ЧИ НІ?
Гарантію даю - або "кацапський попихач", під ніком https://censor.net/user/349447 "запхне язик у сраку" і зробить вигляд, що він це "не бачив" і "не читав", або "включить дурня" і почне нести якусь "ахінею", яка в перекладі на доступну мову буде означать "право кулака" - "Россия права, патамушта сильнее!".
Тоді питання: "Що Росія робить у ООН?" За подібне СССР вилетів з Ліги Націй, в 1940-му...
Разве ООН это ксерокопия Лиги наций?
Вам не кажется, что в попытках защитить Мальдивского мародера вы скатились на позицию державної зради?
оно боится...
Вы не в курсе что без международной поддержки Украина проиграет войну Расии?
А эта поддержка требует информационной подпитки?
А это значит что нужны события, где в Расию можно ткнуть пальцем?
*
Через «Х» месяцев признаться, что ты голосовал за зеленского, будет равносильно признанию, что ты сношал козу
через «У» месяцев - что ты сношал козла
через «»Z месяцев - что козёл сношал тебя
*
Не пройшло й року з часу приходу «Блазня» на пост президента України, як 73% почали люто відшукувать того, хто винен у їхній перемозі…
*
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Телефонує, до Ватикану, після зустрічі Папи з Зеленським, Порошенко. Трубку бере сам Папа:
- Слухаю!...
- Здрастуйте, Ваша Святість… Ну, як пройшла зустріч?
- І не питай, сину мій… Точно, як ти і казав - «Дурний, шо сало без хліба…»
*
Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
*
Чоловік побачив рекламу цукерок «Моніка», виробництва фабрики «Рошен»:
- І де ото продають отакі канхвети?
- Тобі не продадуть... Для цього потрібно мать на лобі наклейку "ЗЕ"... А ти, я думаю, такого соромишся і гидуєш...
"Ет цетера, цетера...". (Вже 20 сторінок анекдотів... За рік президентства... У решти президентів - по кілька штук... Не сторінок... А просто анекдотів...).