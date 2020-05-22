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В первом квартале уровень иммунизации в Украине на корь, краснуху и паротит упал на 20%: ситуация критическая, - Степанов. ВИДЕО

Уровень прививки на корь и краснуху в Украине упал на 20%. В Министерстве здравоохранения считают ситуацию критической.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Министерстве обеспокоены ситуацией с вакцинацией в Украине.

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"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит та ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации по иммунизации корь, краснуху и паратит, она является критической. Снижение на 20%", - заявил Степанов.

По его словам, Минздрав обратится к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс прививки.

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4899) прививка (191) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+6
Это зондируют реакцию общества на перспективы дальнейшей фашизации медицины. Я намекаю на принудительную (палачам придётся пройти курсы повышения квалификации) вакцинацию.
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22.05.2020 09:57
+6
Ваш карантин сделал во всем ситуацию критической. Вы свидетели секты короновируса, а не управленцы. Экономика рухнула, безработных миллионы, а вы каждый день про вирус.
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22.05.2020 10:11
+4
Это кстати очень удобно,загонять нарит под шконку вот этими всеми вакцинациями и вирусами.При этом, если ты попросишь расписку о том,гарантируют ли тебе(твоей семье,твоему ребенку) отсутствие побочки,и могут ли они объяснить состав(например) вакцины-то фиг тебе.
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22.05.2020 10:13
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Правила форума Совет форумчан
К чему твой коммент? В США с этим были проблемы? Совок во всем уступал "загнивающему западу", от чего и распался. Много говорить не надо. Достаточно сравнить уровень жизни пенсионеров из ФРГ, США, Швеции, Норвегии и далее по списку и пенсионеров из на расии, Украины, Кубы, Венесуэлы, Беларуси и т.п. Там, где побывал "совок" до сих пор разруха. Исключение страны Балтии, но они существенно отстают от соседей в Скандинавии. А все потому, что в странах Балтии побывал "совок".
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22.05.2020 10:30 Ответить
Дубль два: К чему твой коммент про совдепию к данной новости? Что ты хотел этим доказать? Вернуть совдепию? А может лучше построить "Швецию с Норвегией", не?
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22.05.2020 11:12 Ответить
Это зондируют реакцию общества на перспективы дальнейшей фашизации медицины. Я намекаю на принудительную (палачам придётся пройти курсы повышения квалификации) вакцинацию.
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22.05.2020 09:57 Ответить
Это кстати очень удобно,загонять нарит под шконку вот этими всеми вакцинациями и вирусами.При этом, если ты попросишь расписку о том,гарантируют ли тебе(твоей семье,твоему ребенку) отсутствие побочки,и могут ли они объяснить состав(например) вакцины-то фиг тебе.
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22.05.2020 10:13 Ответить
когда мои ещё учились то дохтура перед Манту просили подписать . что с - общей реакцией организма согласен- это то . что при Манту быть не ни в коем случае не должно . так ни разу и не подписал . а при просьбе вместо неё брать кровь на анализ просто хлопали глазами .
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22.05.2020 11:47 Ответить
И ухмыляющийся Билл Гейтс с гайками притаился за ближайшим забором...
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22.05.2020 10:34 Ответить
ну вам самому эта околомедицинская истерия не надоела??? После их "успешной" работы я им и пробирку с мочей не доверю, не то что вопросы вакцинации
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22.05.2020 22:08 Ответить
Вы верите, что бельгийцы производят вакцину "Приорикс" и вакцинируют свое население, все страны ЕС и Украину для сокращения своего и их населения и замещения его на сирийцев и марокканцев?
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23.05.2020 07:49 Ответить
Нет, конечно!! Но я уверен, что предприятие - производитель имеет коммерческий интерес в самом процессе вакцинации а потому заинтересовано в большей степени вакцинации, более частой ревакцинации, расширении календаря прививок и т.п., а также имеет механизмы влияния на государственные органы, прессу, с целью увеличения закупок. А потому, думаю, необходимость вакцинации умышленно завышается над научно-обоснованным уровнем.
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23.05.2020 14:10 Ответить
Не совсем так. Иначе нико не производил бі поливалентные вакцин, тот же Приорикс, а продавали бы вместо нее три.
Конечно, нам хотелось бы, чтобы пр-во вакцин было бесприбыльным, но частный бизнес уйдет из такой отрасли. А государство хероватый собственник таких процессов. Чего стоит история с зараженностью SV-40 советских вакцин...
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23.05.2020 15:03 Ответить
Иначе нико не производил бі поливалентные вакцин, тот же Приорикс..... нет, вы тут не правы, так было бы, если бы было картельное соглашение между всеми производителями и они бы договорились, что поливалентных вакцин не выпускают. Но антимонопольное и антикартельное законодательство в ЕС и вообще в развитых странах сильно, потому уж так явно они разводить бюджеты не могут, потому и появились поливацины, типа 2 разные вакцины за те же деньги - выгодно, ****. Т.е. маркетинговые усилия идут на нагнетание истерии и выгодности поливацин.

Я вполне за прибыльность, скажу больше, если бы вакцины так хорошо работали то наоборот, их не надо было бы делать обязательными - народ бы свои большие деньги бы платил, лишь бы не болеть. ИМХО, производители вынуждены поддерживать высокий уровень принудительной вакцинации иначе по многим заболеваниям их карточный вакцинный домик без вакцин за 10 лет рассыпется, как минимум, в развитых странах, карточные домики по кори, краснухе, столбняку, дифтерии, коклюшу, гепатиту В, короче, почти по всему, что входит сейчас в календарь.

Ситуация с короной лишний раз подтвердила, что все эти производители, как настоящие умственно отсталые генералы, великолепно готовы лишь к войнам прошлого.
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23.05.2020 22:43 Ответить
при том что масштабных исследований (долгосрочного влияния вакцины) не проведено. а негативные результаты, как правило, скрываются
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24.05.2020 08:53 Ответить
два дня назад внуку сделали прививку . медсестра сказала . что практически заставляют делать детям с температурой до 38 включительно . адекватные врачи просто отказываются выполнять это ублюдочное распоряжение .
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22.05.2020 11:43 Ответить
Сейчас с температурой 37 в супермаркет не войдешь, не то что в поликлинику.
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23.05.2020 07:51 Ответить
Ваш карантин сделал во всем ситуацию критической. Вы свидетели секты короновируса, а не управленцы. Экономика рухнула, безработных миллионы, а вы каждый день про вирус.
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22.05.2020 10:11 Ответить
-Все это выдумка, нет никакого вируса, и Америки нет,
и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это
Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
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22.05.2020 10:33 Ответить
а ти єсть. от незадача.
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22.05.2020 15:34 Ответить
кацапе, тут водки нет.
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22.05.2020 17:33 Ответить
а сало з горілкою?
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22.05.2020 19:09 Ответить
Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации по иммунизации корь, краснуху и паратит, она является критической. Снижение на 20%", - заявил Степанов.
 Тогда нужно вводить обязательную вакцинацию, как при СССР, иначе эпидемий не избежать.
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22.05.2020 13:59 Ответить
А лудше всех растрилять, тохда точно никто от вируса не умрет!!!
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22.05.2020 22:09 Ответить
Все проблемы побоку вирус наше все,
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24.05.2020 08:31 Ответить
робити прививку - це йти до лікаря, сидіти у приймальні і збирати усі болячки.
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22.05.2020 15:35 Ответить
Агов,з нинішньою українською медициною зробиш щеплення, а наступного(або позанаступного) дня ласти зклеїшь
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23.05.2020 12:39 Ответить
 
 