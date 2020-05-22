В первом квартале уровень иммунизации в Украине на корь, краснуху и паротит упал на 20%: ситуация критическая, - Степанов. ВИДЕО
Уровень прививки на корь и краснуху в Украине упал на 20%. В Министерстве здравоохранения считают ситуацию критической.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Министерстве обеспокоены ситуацией с вакцинацией в Украине.
"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит та ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации по иммунизации корь, краснуху и паратит, она является критической. Снижение на 20%", - заявил Степанов.
По его словам, Минздрав обратится к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс прививки.
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Конечно, нам хотелось бы, чтобы пр-во вакцин было бесприбыльным, но частный бизнес уйдет из такой отрасли. А государство хероватый собственник таких процессов. Чего стоит история с зараженностью SV-40 советских вакцин...
Я вполне за прибыльность, скажу больше, если бы вакцины так хорошо работали то наоборот, их не надо было бы делать обязательными - народ бы свои большие деньги бы платил, лишь бы не болеть. ИМХО, производители вынуждены поддерживать высокий уровень принудительной вакцинации иначе по многим заболеваниям их карточный вакцинный домик без вакцин за 10 лет рассыпется, как минимум, в развитых странах, карточные домики по кори, краснухе, столбняку, дифтерии, коклюшу, гепатиту В, короче, почти по всему, что входит сейчас в календарь.
Ситуация с короной лишний раз подтвердила, что все эти производители, как настоящие умственно отсталые генералы, великолепно готовы лишь к войнам прошлого.
и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город-это
Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
Тогда нужно вводить обязательную вакцинацию, как при СССР, иначе эпидемий не избежать.