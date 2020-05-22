В первом квартале уровень иммунизации в Украине на корь, краснуху и паротит упал на 20%: ситуация критическая, - Степанов. ВИДЕО

Уровень прививки на корь и краснуху в Украине упал на 20%. В Министерстве здравоохранения считают ситуацию критической.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Министерстве обеспокоены ситуацией с вакцинацией в Украине.

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"Мы получили данные за первый квартал по показателям семейной иммунизации. И нас тревожит та ситуация, которая происходит в целом по стране и в целом по регионам. Мы видим снижение показателей семейной иммунизации в целом на 5%. А то, что касается ситуации по иммунизации корь, краснуху и паратит, она является критической. Снижение на 20%", - заявил Степанов.

По его словам, Минздрав обратится к главам областных государственных администраций с просьбой активизировать процесс прививки.