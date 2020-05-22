Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против РФ в деле о захвате моряков и кораблей: мы хотим справедливости, - Кулеба. ВИДЕО

Заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в деле о захвате украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года Евгений Енин подписал меморандум Украины, который будет передан в Международный трибунал по морскому праву.

Об этом рассказал на онлайн брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, комментируя подписание Ениным данного меморандума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора - все, каждый орган, задействованный в этот процесс - мы хотим только одного - справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нам средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств", - заявил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев в российской тюрьме украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев украинских кораблей.

"Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Memorial Ukraine"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин", - пояснил министр.

Кулеба отметил, что агрессия РФ против Украины имеет очень много измерений.

"И мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность Российской Федерации за все, что она сделала против Украины", - подчеркнул он.

Также он обратил внимание на то, что предыдущая команда МИД достигла "выдающегося успеха в виде решения о временных мерах в этом деле".

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"Россия была обязана безотлагательно отпустить и обеспечить возвращение под контроль Украины трех кораблей: "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - добавил министр.

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.