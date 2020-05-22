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Новости Видео Блокада Азовского моря
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Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против РФ в деле о захвате моряков и кораблей: мы хотим справедливости, - Кулеба. ВИДЕО

Заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в деле о захвате украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 года Евгений Енин подписал меморандум Украины, который будет передан в Международный трибунал по морскому праву.

Об этом рассказал на онлайн брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, комментируя подписание Ениным данного меморандума, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не хотим мести, мы хотим справедливости. И я как министр, команда Министерства иностранных дел, правительства, Офиса президента, наши юридические советники, Офис генерального прокурора - все, каждый орган, задействованный в этот процесс - мы хотим только одного - справедливости, и мы этой справедливости будем добиваться всеми доступными для нам средствами, и безусловно, что Международный трибунал по морскому праву - это одно из таких средств", - заявил Кулеба.

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Глава МИД подчеркнул, что Россия должна ответить за нарушение конвенции ООН по морскому праву, за удержание в течение 9 месяцев в российской тюрьме украинских моряков и за удерживание в течение 11 месяцев украинских кораблей.

"Сегодня, как и предусмотрено процедурами трибунала, мы передаем нашу развернутую правовую позицию на рассмотрение арбитражного трибунала. Это документ, который называется "Memorial Ukraine"... Факты, изображения, доказательства, юридическая позиция - все тут системно, качественно изложено. И назначен агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России, это мой заместитель Евгений Енин", - пояснил министр.

Кулеба отметил, что агрессия РФ против Украины имеет очень много измерений.

"И мы не остановимся, пока не обеспечим ответственность Российской Федерации за все, что она сделала против Украины", - подчеркнул он.

Также он обратил внимание на то, что предыдущая команда МИД достигла "выдающегося успеха в виде решения о временных мерах в этом деле".

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"Россия была обязана безотлагательно отпустить и обеспечить возвращение под контроль Украины трех кораблей: "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу", - добавил министр.

Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также читайте: Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.

Автор: 

Азовское море (1604) корабль (2041) моряки (1079) россия (95515) Меморандум (130) трибунал (270) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+31
Дмітрій, якщо буде свідчити Перо Олексійович Порошенко, то мордор визнають країною- терористом. Про це говорила й Олена Зеркаль, яку вижив з роботи, секретар вашої бубочки, дєрмак. Ви зможете це пережити, впораєтесь? Чи вам краще, щоб ваш презЕдент Зеленський злив справу на користь кацапів? Вам так буде спокійніше. Ви зможете продовжити смердіти
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22.05.2020 10:32
+14
ні, фізіологічно відмінний від нього
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22.05.2020 10:27
+12
нужно добиваться миллиардных компенсаций и многократного усиления санкций для принуждения козлормордых к миру.
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22.05.2020 14:13
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Правила форума Совет форумчан
Хм ...А Пеця буде свідчити !?
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22.05.2020 10:20 Ответить
ні, фізіологічно відмінний від нього
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22.05.2020 10:27 Ответить
Дмітрій, якщо буде свідчити Перо Олексійович Порошенко, то мордор визнають країною- терористом. Про це говорила й Олена Зеркаль, яку вижив з роботи, секретар вашої бубочки, дєрмак. Ви зможете це пережити, впораєтесь? Чи вам краще, щоб ваш презЕдент Зеленський злив справу на користь кацапів? Вам так буде спокійніше. Ви зможете продовжити смердіти
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22.05.2020 10:32 Ответить
Збісило ? То добре .
ПС ))) Ше раз ..*шо Пеця .що Зе - одна зараза *!
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22.05.2020 10:47 Ответить
Ваша тупість Так. Ви один з тих, хто використовуючи лайно з кацапосайтів, активно сприяв приходу Янелоха до влади. Ви ладні знищити Україну, щоб мати хоч якийсь шанс не відчувати себе лохом
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22.05.2020 10:52 Ответить
..Це вже манечка...* Хто проти Пеці - той аХент * !
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22.05.2020 11:00 Ответить
Ваші хворобливі фантазії мені не цікаві. Мені не цікаво, ради якого ідола, ви здали Україну Зеленському, який здає її фуйлу. Дмітрій, ви прагнете визнання мордора країною- терористом, чи вам більше сподобається відмова у позові? На всяк випадок, враховуючи ваш склероз, нагадую ... ВЖЕ є рішення Міжнародного Трибуналу, як вам не сумно, яке підтверджує правомірність дій Порошенка
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22.05.2020 11:11 Ответить
Ну если по следовать по фактам, то сдал )(уйлу Украину Порошенко Минской капитуляцией.
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22.05.2020 16:51 Ответить
Ви їх читали? Чи вам олігархи, по телевізору, сказали?
"За пять лет, прошедших с даты подписания Минских соглашений, ни один их пункт выполнен не был. ...

С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF новой американской администрацией , достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию.

Приход к власти на Украине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE Владимира Зеленского способствовал активизации Минского процесса."

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Второе минское соглашение - Википедия ( кацапський варіант). Вивчайте.

За "Формулу капітуляції штайнмаєра"- подякуйте Зеленському
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22.05.2020 17:05 Ответить
То что вам олигархи по телевизору рассказали и вы в это верите, это ваше личное дело. То что минская капитуляция по факту выполнена, а в ваших мечтах и сказках олигархов не выполняется, это просто глупость. 1 Федерализация проведена (стыдливо названна децентрализацией). 2Крым признан росийским: см видио генпрокуратуры о захвате украинских кораблей где обозначают нейтральные воды, крымские и нет украинских.3 Активно продолжается торговля людьми и тд, те фактически уже признали и ордло. И это из формулы штангельциркуля и тд которое длиться уже около 6 лет. Но это не столь важно, важно то что ваши благодарности президентам за не выполнение законов не уменьшаются. Вы почему то ссылаетесь только на )(уйловские ресурсы и радостно приветствуете не выполнение законов Украины. Не знаете законов? Так флажок у вас настоящий или поддельный? И перестаньте уже славить победную капитуляцию Порошенко и осуждать мирную Зеленского, это одно и тоже. Хватит уже славить не выполнение законов Порошенко и за это же осуждать Зеленского, уже всем должно быть понятно что сам олигарх, что подставной его клоун это одно и тоже. Если флажок у вас настоящий то изучайте законы Украины и требуйте их выполнения от гарантов этих законов, а не обсуждайте кто из них с якобы большей пользой для Украины пописял в баночку.
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25.05.2020 09:40 Ответить
порохоби в паніці - марадьор їхній відправило на убій наших ГЕРОЇВ уже не в 1 раз
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23.05.2020 22:08 Ответить
тошно тібє, мілок? ну йди простругайся
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24.05.2020 03:20 Ответить
Є ще довбойопи до яких тебе відносять.
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22.05.2020 11:54 Ответить
ти продовжуєш і далі віджигати дебіліще зелене? тебе минулий рік нічому не навчив?
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22.05.2020 20:04 Ответить
дімачка, твій рот і твоя дупа - то одна дірка
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24.05.2020 03:19 Ответить
А разве не слил? Для чего же тогда устроили дело против Порошенко? Не для того ли, чтобы иметь доступ к материалам по морякам и передать паРаше - что есть у Украины по этому делу на паРашу?
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22.05.2020 10:50 Ответить
А что война бывает без убитых ? Представь себе что гибнут и немцы и американцы и японцы и ВСЕ ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ -ЗАЩИЩАТЬ РОДИНУ. Так что пошел на......й казламордая тварь.
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22.05.2020 13:50 Ответить
Дебил,открыли бы огонь, были мертвы и началось бы уже открытое вторжение. Где вас таких овощей выращивают?
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23.05.2020 14:26 Ответить
Ну войну только представляют, а по факту уже давно в Минске капитулировал даже не признав что война.
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22.05.2020 16:53 Ответить
слили моряков, а теперь судится с мордором?, русские понимают только силу - или это невдомек???
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22.05.2020 10:28 Ответить
Коли командир відправляє солдат на мінне поле, про яке він заздалегідь знає - то злочинці і ті, хто замінував це поле, і той командир, який віддав наказ.
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22.05.2020 10:40 Ответить
когда есть Договоры (например Дарданеллы) о проходе судов (и военных кораблей в том числе), так чем может рисковать командир, направляя эти суда через "горлышко"( кстати созданное в нарушение всех норм и законов), чтоб попасть в территориальные воды своей страны (хоть и вынуждены это море делить на двоих)... где нарушение и где преступная халатность??? т.е нам надо отдать за здорово живешь.. раше это море в полное владение и забыть навсегда про судоходство на нем? и самостоятельно "убить-добить" порты с мировым именем
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22.05.2020 10:48 Ответить
Будь-які договори з росіянами не варті паперу, на якому вони підписані, особливо після анексії Криму, особливо після того як самі росіяни погрожували застосувати силу у випадку силового проходу кораблів саме в той день.
Командир і головнокомандувач, який віддав такий наказ - вчинив злочинну недбалість, а якщо буде доведено його пряму заінтересованість в ескалації силового конфлікту - державну зраду.
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22.05.2020 10:52 Ответить
перше Ваше речення - геніальне! (я згоден )
а от далі... ні і ще раз ні!
не було силового проходу наших кораблів (вони попередили про свій курс, і тричі у руцьких запрошували згоду і час на свій манев, по друге - вони не застосували зброю (якак б вона там не була, але ж була) навіть коли іх обстрілювали з повітря і з моря, в-третє...їх атакували, коли вони вже розвернулися, щоб піти, не здійснивши прохід... в-четветре - стріляти і атакувати (не стріляючих і відпливаючих) кораблі у морі під юрисдикцією обох держав - оце вже злочин! і Трибунал це доказав, вимагаючи відпустити полонених і віддати кораблі (і до речи сплатити завдані збитки)))
то таки мабудь Трибунал був не прав і це Україна повинна вибачитися перед х.ло і показово відшмагати Порошенко перед руцьким посольством...а ще підняти над Києвом триколор, і знищити всі свої кораблі і авіацію - щоб це не дратувати х.ло (та боюсь до цього йде..да???)
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22.05.2020 11:07 Ответить
Та ні, трибунал має засудити росіян за агресивні і незаконні дії свого флоту у Чорному морі, а український суд має засудити українське командування, яке віддало свідомо злочинний наказ про рух кораблів в лапи агресивного ворога, оскільки ні наявність попередження про курс, ні запрошення згоди у росіян без надання такої згоди ними, а навпаки прямої заборони з погрозою застосування сили, ні відсутність застосування зброї не усуває пряму загрозу і небезпеку для українських кораблів і їх екіпажу під час виконання такого наказу.
Найпростіший приклад - з мінним полем. Воно може бути встановлене 10 разів незаконно і кожен відповідальний за це має бути покараний, але також відповідати повинен командир, який знаючи про наявність ворожого мінного поля свідомо послав своїх солдат туди.
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22.05.2020 11:13 Ответить
так за що ж тоді засудили росіян?
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22.05.2020 11:23 Ответить
дело не в отдать, вот вы отправляете своих близких вечером, через бандитский район???, хотя вы в нем и живете и нужно вам домой, а если и решили пройти, то будете сопровождать, интструктировать, прикрывать, дадите волыну, газ, скажете звонить каждые 5 минут..вот тут так и тут..послал-обеспечь прикрытие, а не измывательство
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22.05.2020 11:42 Ответить
так получается и сыновей на АТО/ООС посылать не надо...там же опасно, стреляют...и убивают... мы ведь не о мирной жизни... (хотя я Вас правильно понял...но есть частные, личные случаи, а есть политика и служба, есть государственные интересы и имидж страны, есть стратегия и тактика для обороны или нападения и есть Законы судоходства и мирного (хотя бы условно) сосуществования двух стран, владеющих одним морем (ну не повезло нам с соседом, так что наказывать за это нашего президента (экс-президента).?.. и если Морской Трибунал подтвердил вину рашки, то почему мы должны это оспаривать и наказывать своих?
(не политическое ли это преследование и не игра ли это на пианино рашки музыки рашки?)))
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22.05.2020 11:55 Ответить
нужна была операция прикрытия - так понятней???
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22.05.2020 12:20 Ответить
если бы была операция прикрытия (хотя я за!) может быть это бы уже не сошло за "мирный проход".?.
и потом...что уже рассуждать, когда событие произошло...
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22.05.2020 13:05 Ответить
блин да их там чмырили от одессы...подними авиацию, покажи шо ты не чпуй собачий... ты домой к себе плывешь!!!..а так русские показали: не суйтесь!, бо отберем и посадим!..а мы и утерлись!!! так и сидим в "море общего пользования!.....
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22.05.2020 13:20 Ответить
жаль (честно!) что много умных и решительных людей это все понимают и даже знают как надо было сделать, но их никто не слышит....
может все же опасались широкомасштабных боевых действий (раша была готова...наши нет)
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22.05.2020 13:28 Ответить
племена тумбы-юмбы воюют за свои пальмы, попробуй сунься! ну или почитаййте историю с Фолклендами (кстати очень схоже на на крым) и никто не стонал, типа англия-ядерная держава, куда мы лезем....
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22.05.2020 13:32 Ответить
играй на тоненького!, не умеешь, кучму спроси!, тот с тузлой разрулил нормально..русский иван отошел....
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22.05.2020 13:22 Ответить
кучма розрулив) здавши інтереси держави!запустив медведчука в адміністрацію де той готував документи по азову та протоці,акваторії визнали не міжнародними водами а внутрішніми,це все в майбутньому полегшило окупацію ,крім того розширили контингент ЧФРФ у Севастополі та багато чого іншого.
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22.05.2020 13:34 Ответить
ну пьетюня ввел мертветчука в переговорщики, дал купить ему медиа, кучма хоть апелировал к гарангтам будапешта..а пьете спромогся минск подписать...
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22.05.2020 13:38 Ответить
а в Украине ?
именно Порошенко виноват, что ху,ловские миролюбцы чуть не потопили (но расстреляли) наши корабли, в нашем же внутреннем море , идущие в наши же порты, под нашими флагами, не нарушая морские законы и межгосударственные договоренности..
и именно Порошенко виноват, что зеленский прикрыл жопу х.ла, обменяв наших моряков, вместо выполнения решения этого же Трибунала, что конечно же могло унизить х.ло и рашу в глазах мировой общественности и рашеского победолюбивого победобесного планктона
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22.05.2020 10:40 Ответить
Эх, Вася, Вася....
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22.05.2020 23:46 Ответить
Руска курва вже тут
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22.05.2020 10:51 Ответить
То чого ти сюди приперся?
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22.05.2020 16:34 Ответить
На Лахте новая мантра, как можно заметить, что "Пятый президент Украины - Джо Байден"?
Вы, тупорылые, рассчитывали, что эту новую мантру никто не заметит?
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22.05.2020 10:52 Ответить
Україна передає Міжнародному морському трибуналу докази проти РФ у справі про захоплення моряків і кораблів: ми хочемо справедливості, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9589
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22.05.2020 11:51 Ответить
Новый вид фашизма 21-века - насильное по окнам овертона насаждение лгбт.
Этот силенский вообще не хочет как президент брать на себя ответственность. Он вообще афуел.
Он вообще не знает что творится в ес, как муслимов качает деньгами саудовская аравия для радикального исламизма, введения везде законов шариата. Как европа уничтожается под видом фашизма новой версии- радикального толерастизма и лгбт-фашизма(что так нагло нацисты нацизм не насаждали как это делают лгбт-***** фашисты) и пложением исламистов как кроликов. Этот малорос в жизни кроме руцдурака и мира через призму зомбоящика никуя не видел и никуя не знает. ВООБЩЕ. Кроме гарбатых нищих уровня 11й iphone понтов и болтанием камерой перед ржущими полупонтовыми кровоносниками, оно ничего в жизни не видело. Как исламисткие страны финансируются такими как СА, чтобы они уничтожали и вырезали кристиан, как неверных, тоесть как свиней. По аллаху христиане это биомусор, а не люди.

Зеленский это кровавый *****, больше чем гитлер и сталин вместе взятые на единицу населения. Это тварь зальет украину кровью. Но после того как тварь сдохнет.
Силенский приускивание с исламом ведет к прямому вырезанию его внуков исламистами в украине.
Тварь закладывает реки крови в недалеком будущем. Кровавый *****, завтрашнее море крови на руках дурака зеленского. Будущие поколения, пошлите кого-то в сегодняшний 2020й уничтожить дурака, потому что этот тупой ***** открывает ворота к рекам крови - Зла больше чем ******** кацапы.

Эта тварь создает предусловия для создания политического противостояния между врагами украины условий уничтожение через вырезание исламом коренного населения. Тоесть открывает ворота чтобы враги украины в лице германии и парашки финансировали исламистов, чтобы те вырезали украину под ноль.
Оно ***** не понимает, что исламисты добра не понимают. При первом кривом взгляде на них, они поймут это как вызов, с другой стороны СА финансирует радикализацию и наступления законов шариата.Внукам дурака зеленского придется жить в мире, где исламисты наступают на пятки и при этом придется молчать, чтобы не сошла исламская лавина. И внешние силы толкнут эту лавину.
Держись христа, тварь, он дал безмоглым людям очень сильные послабления. Но человеческое быдло этого ***** не понимает. Оно сует свою пустую черепушку в пекло.

Украина празднует все праздники, страна всех правдников мира. Советские, православные, католицкие, украинские. Еще ***** муслимских не хватало.
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22.05.2020 13:27 Ответить
Rosijanci vinovati oni nikogda ne ********** mejdunarodnije dogovora
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22.05.2020 12:13 Ответить
Так вроде при обмене они там подписали бумаги признания своей вины?
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22.05.2020 12:16 Ответить
Этими бумагами раша может подтереться - международный суд на подобные бумаги не обратит никакого внимания, если будет объяснение, в каких условиях они подписывались.
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22.05.2020 13:15 Ответить
Не важно, в чьем присутствии они подписывались - важно, что бумаги подписывались по сути людьми, взятыми в заложники в условиях ограничения свободы. Не подписали бы заложники бумаги - российские террористы их не отпустили бы - это суд обязательно примет во внимание.
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22.05.2020 14:37 Ответить
Ты, придурок малограмотный, большой спицыалист в международных судах?
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22.05.2020 14:06 Ответить
там справу призупинили а не закрили повністю, і що при першому ж запросі мають з'явитися до російського слідчого Зе на це погодився.
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22.05.2020 13:37 Ответить
Вот и я про то, что там с этим обменом накосячили!
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22.05.2020 14:08 Ответить
" і що при першому ж запросі мають з'явитися до російського слідчого Зе на це погодився."

Так само і по Савченко - Пе на це теж погодився і всі знають, що ніхто нікуди не буде з'являтися при запросі кацапських слідчих. Чиста формальність.
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22.05.2020 14:39 Ответить
нужно добиваться миллиардных компенсаций и многократного усиления санкций для принуждения козлормордых к миру.
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22.05.2020 14:13 Ответить
Порошенко їх навмисно на загибель посилав(3-и проти 37-и),бо думав стан військовий вводити та Мінськ-2 мутити.Добре,що США вчасно почали спостерігати і путлераси не ризикнули потопити українські катери.Щодо спонсора тероризму-саме Порошенко й не надав достатньо доказів до міжнародного суду по агресії окупанта.Тому не треба зараз злочинця свідком виставляти-це шоу тільки для 5-ої анали варте уваги,бо справа навіть не в наказові головнокомандуючого наступати,а в цинізмі цього наказу.
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22.05.2020 15:04 Ответить
Жулькины бредни. Проиграла с треском - никак не угомонится.
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22.05.2020 23:44 Ответить
Справедливо було б не докази короновіРусних збирати,а збивати путлерасів ще над їхньою територією.Але це не з Зерошенними баригами при владі з 90-х.
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23.05.2020 00:14 Ответить
Гордона туда отправьте
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22.05.2020 16:14 Ответить
Атака века закончится в Гааге.
Заместитель министра иностранных дел пан Евгений Енин, подписал меморандум Украины по делу о вероломном захвате российской православной федерацией украинских моряков и кораблей в Черном море в ноябре 2018 и передал его в Международный трибунал по морскому праву ООН.

25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший Таврический, в воскресенье - день покоя для всех христиан, после окончания утренней православной литургии и всеобщей молитвы о здравии российского Царя, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») передал по радио команду военным морякам Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной два небольших украинских катера «Бердянск» и «Никополь» и обвешанный старыми автомобильными покрышками сопровождающий их буксир «Яны Капу».
«Атаку века» с использованием десяти надводных кораблей, подводной лодки и стратегической дальней авиации зафиксировали «мышебратья» и выложили видео в Ютубе в назидание всем врагам Московии.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан 2 ранга российского пограничного сторожевого корабля ПСКР «Дон» береговой охраны, господин А.Саляев, совершил умышленный таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленным СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и тогда, с разрешения Кремля, «братская Росссия» обстреляла надстройки украинских катеров (где непосредственно находились моряки) снарядами из крупнокалиберных пушек. Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные пираты приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, «псы войны» доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен и собаку «Джесси». Шестеро моряков были ранены при обстрелах и нуждались в немедленной медицинской помощи. За время нахождения в российском плену, с украинских кораблей было украдено все, что можно было открутить или отрезать с помощью «болгарки». Снята навигационная аппаратура, похищены медные трубы, вырезаны кабеля из цветного металла и демонтированы даже унитазы в гальюнах. Освобожденный украинский военный моряк пан Андрей Эйдер возмущён тем, что россияне украли из его тумбочки на корабле 20 пар нижнего белья, бывшего в употреблении.
«Если бы мы не демонтировали унитазы с захваченных нами в международных водах Черного моря украинских военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу», то на них бы уже сидели солдаты НАТО» - прокомментировал российское мародёрство пресс-секретарь президента Российской Федерации Дима Песков.
Как выглядит «Атака века» - смотреть здесь:
https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
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23.05.2020 09:37 Ответить
У меня 3 простых вопроса: почему Украина не подаст иск в международный суд об оккупации Крыма, почему не требует в упомянутом суде сатисфакции за захват части территорий и войну на Донбассе, и почему до сей поры на карте "Гугл" Крымский полуостров обозначен в качестве территории рашистского агрессора?!! Это ведь настоящий позор и унижение.
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23.05.2020 12:51 Ответить
Суд назови, юрыст((
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23.05.2020 14:29 Ответить
Нужно вместо Енина просить Зеркаль сопровождать этот процесс в муждународных судах. Предоставьте ее полную свободу действий. Енин - не опытный в этих делах и не надежный.
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23.05.2020 15:10 Ответить
5 років зради і мародерства під час війни!
ЗА ЦЕ ВОНО МАЄ СИДІТИ
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23.05.2020 22:34 Ответить
 
 