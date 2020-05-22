ГБР вызвало Порошенко на допрос свидетелем по делу о контрабанде картин. В "ЕС" заявили о политическом преследовании со стороны Зеленского. ВИДЕО

Государственное бюро расследований обнародовало сообщение о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Пятого президента Украины ждут в ГБР 26 мая в 11:00.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко П.А. в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля: Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведена до ведома гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований 11:00 26 мая 2020 на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

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"В соответствии со ст 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в установленном законом порядке, с целью обеспечения выполнения задач уголовного производства, предусмотренного ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 г. в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Для этого Вам необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г.. Киев. Явка обязательна. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Напомним, Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования которых Порошенко П.А. является свидетелем", - заявили в ГБР.

"Мы уже почти как норму воспринимаем, что президент дает указания правоохранительным органам, кого наказывать и сам определяет "приговоры" и их сроки. Но это не норма. Это преступление. Именно Владимира Зеленского. Потому что после его заявлений дела против Порошенко становятся полностью очевидным политическим преследованием как для ЕСПЧ, так и всех, кто понимает что такое право. Примечательно, что во исполнение его указаний сразу активизируется ГБР и выполняет абсурдные по своей правовой природе "видосикы" о вызове на допрос. Хотя повестки явно не так вручаются. Но в действиях ГБР главным является информационная составляющая, так как юридические перспективы - отсутствуют. Даешь "зрелища", когда "хлеба" нет и не ожидается", - прокомментировала данное сообщение ГБР нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.

"Вся эта история - о комплексах Зеленского. И его почти маниакальной заточености на Порошенко. Я не знаю как иначе, кроме как психиатрическими терминами можно охарактеризовать действия человека, который втягивается в сложнейшую геополитическую игру, в которой на поражение обречена Украина, лишь бы получить очередную атаку на Порошенко. Ради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука и Коломойского, Украина вмешивается в американские выборы, теряет поддержку крупнейшего стратегического партнера США и играет четкую ФСБшную постановку антиамериканской истерии и, как следствие, окончательное возвращение в зону влияния РФ", - добавила Сюмар.

"Недолгий период возрождения украинской государственности закончился. Непонимание базовых основ геополитики и дипломатии у действующего президента и использование его слабостей позволяет россиянам быстро и дешево сделать то, что не получилось в 2013", - резюмировала нардеп





