ГБР вызвало Порошенко на допрос свидетелем по делу о контрабанде картин. В "ЕС" заявили о политическом преследовании со стороны Зеленского. ВИДЕО
Государственное бюро расследований обнародовало сообщение о вызове экс-президента Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля. Пятого президента Украины ждут в ГБР 26 мая в 11:00.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Срочное сообщение о вызове ныне действующего народного депутата Украины, гражданина Порошенко П.А. в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля: Государственным бюро расследований в установленном законом порядке доведена до ведома гражданина Порошенко П.А. необходимость явки в ГБР для допроса в качестве свидетеля по одному из ряда уголовных производств. В связи с этим сообщаем Порошенко П.А. о необходимости явиться в Государственное бюро расследований 11:00 26 мая 2020 на допрос в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.
"В соответствии со ст 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в установленном законом порядке, с целью обеспечения выполнения задач уголовного производства, предусмотренного ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины, Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11 час. 00 мин. 26 мая 2020 г. в уголовном производстве № 42020000000000307, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников. Для этого Вам необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15, каб. 510, г.. Киев. Явка обязательна. При себе иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Напомним, Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках досудебного расследования которых Порошенко П.А. является свидетелем", - заявили в ГБР.
"Мы уже почти как норму воспринимаем, что президент дает указания правоохранительным органам, кого наказывать и сам определяет "приговоры" и их сроки. Но это не норма. Это преступление. Именно Владимира Зеленского. Потому что после его заявлений дела против Порошенко становятся полностью очевидным политическим преследованием как для ЕСПЧ, так и всех, кто понимает что такое право. Примечательно, что во исполнение его указаний сразу активизируется ГБР и выполняет абсурдные по своей правовой природе "видосикы" о вызове на допрос. Хотя повестки явно не так вручаются. Но в действиях ГБР главным является информационная составляющая, так как юридические перспективы - отсутствуют. Даешь "зрелища", когда "хлеба" нет и не ожидается", - прокомментировала данное сообщение ГБР нардеп "ЕС" Виктория Сюмар.
"Вся эта история - о комплексах Зеленского. И его почти маниакальной заточености на Порошенко. Я не знаю как иначе, кроме как психиатрическими терминами можно охарактеризовать действия человека, который втягивается в сложнейшую геополитическую игру, в которой на поражение обречена Украина, лишь бы получить очередную атаку на Порошенко. Ради ток-шоу "антиПорошенко" на каналах Медведчука и Коломойского, Украина вмешивается в американские выборы, теряет поддержку крупнейшего стратегического партнера США и играет четкую ФСБшную постановку антиамериканской истерии и, как следствие, окончательное возвращение в зону влияния РФ", - добавила Сюмар.
"Недолгий период возрождения украинской государственности закончился. Непонимание базовых основ геополитики и дипломатии у действующего президента и использование его слабостей позволяет россиянам быстро и дешево сделать то, что не получилось в 2013", - резюмировала нардеп
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Коментарі президента України Володимира Зеленського щодо можливості вироку експрезиденту Петру Порошенку нагадали журналістам західних видань Віктора Януковича. Про це йдеться у матеріалі "https://ukrainian.voanews.com/a/zelenskyi-preskonferenziya-komentari/5430282.html Голосу Америки ".
Як відомо, у ході прес-конференції з нагоди річниці президентської каденції Володимир Зеленський відзначив: "Що стосується вироку пану Порошенку - я впевнений у цьому і впевнений, що все це ще попереду". "Ви бачили і вчорашній скандал. Вони так керували державою, що на них чекає багато дуже різних пригод і різних вироків", - заявив президент України.
Слова президента щодо Петра Порошенка привернули увагу журналістів західних видань, нагадавши деяким Януковича.
- "Важко не згадати Януковича, який подібним чином говорив про Тимошенко", - твітує Джеймс Марсон з видання The Wall Street Journal.
- "Зеленський звучав трошки як Янукович", - відзначив щодо коментаря президента про Порошенка журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер. Він також відзначив, що розслідування щодо Порошенка, який назвав їх політично вмотивованими, "викличуть занепокоєння західних країн, які підтримують Україну", - пише "Голос Америки".
Пресконференція Зеленського привернула увагу не лише коментарями щодо Порошенка. Журналіст французьких видань Стефан Сіоган заявив, що західні журналісти не отримали нагоду поставити запитання президенту України, а українські не тиснули на нього з приводу важливих проблем.
"Перша прес-конференція Зеленського у 2020-му році і ганебний момент: влада показала себе самовдоволеною, а українська преса має велику думку про себе, і при цьому - ставила погані запитання, не могла охопити такі ключові проблеми як кумівство, деолігархізація, корупція та правосуддя", - пише журналіст Сіоган. І додає: "Українські журналісти цілком провалили (на пресконференції) звинувачення щодо корупції довкола очільника Офісу президента (Єрмака) та інших ключових питань, дозволивши президенту з легкістю ними маніпулювати". https://www.5.ua/polityka/holos-ameryky-slova-zelenskoho-pro-poroshenka-nahadaly-zakhidnym-zhurnalistam-pro-yanukovycha-i-tymoshenko-215638.html