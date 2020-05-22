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Украина ожидает решения трибунала в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в начале 2023 года, - Енин. ВИДЕО

Украина ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в конце 2022г - начале 2023г, заявил заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России Евгений Енин.

"Решение о дальнейшем ходе рассмотрения будет принимать именно арбитражный трибунал, который может, соответственно, или разделить процесс на две стадии: юрисдикционную, и по сути, или объединить их в одну и рассматривать как единое целое. Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 – начала 2023 года", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Енин отметил, что согласно требованиям регламента, РФ будет иметь 3 месяца на высказывание своих возражений по юрисдикции в этом деле.

"Наша цель - чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что Россия в будущем должна воздерживаться от аналогичных нарушений в адрес украинских военных кораблей, что Россия должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, МВД и Государству Украина", - подчеркнул он.

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Замглавы МИД пояснил, что подготовленный Украиной в Международный трибунал и подписанный им в ходе онлайн-брифинга меморандум состоит, во-первых, из правовой позиции Украины, которая четко и детально описана относительно того, какие именно нормы нарушила российская сторона, это также описание фактов для подтверждения нашей правовой позиции, показания свидетелей, экспертов.

"Нашими свидетелями в частности являются капитан прохода Гриценко, командиры суден Мокряк, Небылица, Мельничук, а также другие члены экипажа. Показания также дает Николай Полозов, это адвокат, который представляет моряков в российском суде. Кроме того, мы наняли очень крутую британскую компанию, которая специализируется именно на оценке ущерба, нанесенного именно кораблям", - добавил он.

По словам Енина, согласно процедурам и требованиям меморандума и арбитражного трибунала, этот документ является конфиденциальным, потому он не может сейчас говорить о конкретной сумме ущерба, которую Украина требует от РФ.

"Тем не менее, мы можем говорить о структуре обозначенного ущерба. Первый элемент - это ущерб, нанесенный Военно-морским силам Украины: за ремонт суден, а также за невозможность использования указанных суден на протяжении одного года. Кроме того, второй элемент - это материальный и моральный ущерб нашим морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме (СИЗО. - Ред.) "Лефортово" более 9 с половиной месяцев. Кроме того, это ущерб Государству Украина за нарушение его прав", - сказал он.

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Ранее Енин подписал Меморандум Украины, который вскоре будет передан в Арбитражный трибунал.

Автор: 

Азовское море (1604) корабль (2041) МИД (6949) моряки (1079) россия (95515) трибунал (270) Полозов Николай (459) Енин Евгений (328)


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Украина ожидает решения трибунала в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в начале 2023 года, - Енин - Цензор.НЕТ 9836
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22.05.2020 11:32 Ответить
Конец 2022, начало 2023? Заболели что ли?
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22.05.2020 12:46 Ответить
Чекист Енин нарешает.Ждите.
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22.05.2020 11:34 Ответить
Украина ожидает решения трибунала, как это геройски звучит однако, на много круче чем ,блт,дивизион Нептунов или эскадрилья Гриппен с тризубом на крыльях, ожидаем мвф, ожидаем пока границу отдадут, ожидаем так шо ожидели уже все.
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22.05.2020 12:01 Ответить
А Ген. прокуратура до сих пор не закрыла возбуждённое дело против Пороха "за то, что послал на смерть наших мальчиков".
Присовокупь. Те.
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22.05.2020 12:36 Ответить
Так через те і Порох вимагає "https://censor.net/news/3197200/trebuem_ot_prezidenta_zelenskogo_chetkoyi_proukrainskoyi_pozitsii_po_delu_moryakov_v_mejdunarodnom_arbitraje" словами "Міжнародно-правову позицію України суттєво підриває політично вмотивована справа, яку за завданням Офісу Президента "розслідує" ДБР. Дії українського ДБР чітко синхронізуються із Федеральною службою безпеки Росії. Бо і ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем кримінальним злочином. І якщо Росія вже посилалася на позицію ДБР в ООН, то ясно, що в арбітражі вона так само прийме цей пас від української влади". І не вперше вимагає. Ще 29 квітня Порох застерігав: "викликає сумніви готовність теперішньої української влади продовжити міжнародно-правовий процес, який наша команда започаткувала понад рік тому. А Росія вже використовує тезу про те, що адміністрація Зеленського, Офіс Генерального прокурора України, ДБР і самі розглядають події листопада 2018 року як військову провокацію з боку України. Дії українського ДБР чітко синхронізуються з Федеральною службою безпеки Росії. Бо і в ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем - кримінальним злочином. І ФСБ, і ДБР допитували українських моряків. Чи не єдиною розбіжністю між позицією цих двох відомств є те, що ФСБ арештувала українських моряків, а ДБР - хоче пред'явити підозру командувачу Військово-морських сил України адміралу Ігорю Воронченку."
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22.05.2020 12:51 Ответить
 
 