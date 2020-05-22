Украина ожидает решения трибунала в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в начале 2023 года, - Енин. ВИДЕО

Украина ожидает решения Международного трибунала по морскому праву в деле о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Черном море в конце 2022г - начале 2023г, заявил заместитель министра иностранных дел Украины, агент Украины в международных судебных инстанциях в делах против России Евгений Енин.

"Решение о дальнейшем ходе рассмотрения будет принимать именно арбитражный трибунал, который может, соответственно, или разделить процесс на две стадии: юрисдикционную, и по сути, или объединить их в одну и рассматривать как единое целое. Мы ожидаем решения трибунала на протяжении конца 2022 – начала 2023 года", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Енин отметил, что согласно требованиям регламента, РФ будет иметь 3 месяца на высказывание своих возражений по юрисдикции в этом деле.

"Наша цель - чтобы в решении арбитражного суда было четко зафиксировано, что российская сторона нарушила требования международного морского права, что Россия в будущем должна воздерживаться от аналогичных нарушений в адрес украинских военных кораблей, что Россия должна выплатить надлежащую компенсацию морякам, МВД и Государству Украина", - подчеркнул он.

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Замглавы МИД пояснил, что подготовленный Украиной в Международный трибунал и подписанный им в ходе онлайн-брифинга меморандум состоит, во-первых, из правовой позиции Украины, которая четко и детально описана относительно того, какие именно нормы нарушила российская сторона, это также описание фактов для подтверждения нашей правовой позиции, показания свидетелей, экспертов.

"Нашими свидетелями в частности являются капитан прохода Гриценко, командиры суден Мокряк, Небылица, Мельничук, а также другие члены экипажа. Показания также дает Николай Полозов, это адвокат, который представляет моряков в российском суде. Кроме того, мы наняли очень крутую британскую компанию, которая специализируется именно на оценке ущерба, нанесенного именно кораблям", - добавил он.

По словам Енина, согласно процедурам и требованиям меморандума и арбитражного трибунала, этот документ является конфиденциальным, потому он не может сейчас говорить о конкретной сумме ущерба, которую Украина требует от РФ.

"Тем не менее, мы можем говорить о структуре обозначенного ущерба. Первый элемент - это ущерб, нанесенный Военно-морским силам Украины: за ремонт суден, а также за невозможность использования указанных суден на протяжении одного года. Кроме того, второй элемент - это материальный и моральный ущерб нашим морякам, которых незаконно удерживали в российской тюрьме (СИЗО. - Ред.) "Лефортово" более 9 с половиной месяцев. Кроме того, это ущерб Государству Украина за нарушение его прав", - сказал он.

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Ранее Енин подписал Меморандум Украины, который вскоре будет передан в Арбитражный трибунал.