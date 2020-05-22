Киевский форум по безопасности: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Сегодня на Киевском форуме по безопасности обсудят усиление западного курса Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Онлайн-дискуссия состоится сегодня, 22 мая, в 15:00.
Участники разговора:
- Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы;
- Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции;
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции;
- Марцин Босацкий, польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам;
- Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
- Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).
Тема дискуссии: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?".
Как воплощать настоящую европейскую интеграцию, а не ее имитацию?
Как укреплять наши позиции в Восточной Европе?
Осознает ли Восточная Европа необходимость безусловной солидарности перед угрозами российской агрессии, экономическим и пандемическим кризисами?
Как беречь и развивать стратегическое партнерство в регионе?
Насколько эффективно власть придерживалась национального европейского курса в первый год президентства Владимира Зеленского?
Эти и другие вопросы будут в центре внимания новой онлайн-дискуссии Киевского форума, которая откроет серию обсуждений задач нашей внешней политики.
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