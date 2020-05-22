Киев просит Кабмин разрешить смягчить карантин: с 23 мая запустить транспорт, с 25 мая - метро, - Кличко. ВИДЕО

Киевская городская государственная администрация просит Кабинет министров открыть метро в Киеве с 25 мая. Необходимость открытия метро вызвана транспортным коллапсом.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Мэр Киева Виталий Кличко просит Кабинет министров разрешить столице начать второй этап послаблений карантина. Следующий этап снятия ограничений столица планировала начать с 23 мая.

"С 23 мая столица планировала начать следующий этап снятия ограничений. Минздрав заявил, что Киев не отвечает критериям. Столица не соответствует только одному из трех критериев... Поэтому я обращаюсь к правительству разрешить Киеву начать второй этап послаблений", - отметил мэр Киева.

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По его словам, планируется возобновить работу общественного транспорта, но не открывать детские и спортивные площадки.

По его словам, в связи с тем, что Киев только частично соответствует критериям для второго этапа выхода из карантина, власти просят разрешить запустить транспорт.

"Метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе транспортный коллапс. Отмечу, поскольку завтра выходной день, наземный транспорт может начать работу с 12 часов дня. До этого будет работать еще по специальным пропускам", - заявил Кличко.

"Мы ждем реакции правительства. А город завтра утром проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и примет окончательное решение. Учитывая недельную динамику заболевания в столице ", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что из трех критериев столица не соответствует только одному. - количество больных на 100 тыс. жителей города. Определена норма - 12 больных, в Киеве сейчас, по данным за последнюю неделю, - 15 больных на 100 тыс. человек.

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"Показатель по количеству больных в городе обусловлен вспышкой неделю назад в Дарницком интернате для девушек", - пояснил Кличко.