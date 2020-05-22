РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11464 посетителя онлайн
Новости Видео
4 116 27

Столичный зоопарк откроется завтра, в нем завершили первую очередь реконструкции, - Кличко. ВИДЕО

С 23 мая в Киеве запланировано открытие зоопарка после завершения первой очереди его реконструкции.

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц", - рассказал мэр столицы.

Также, по словам мэра, в зоопарке продолжается строительство нового приматника. В новом помещении у входа обустроят океанариум и фудкорты за средства инвесторов. Продолжается строительство паркинга для посетителей на 500 авто, который планируют открыть в июле.

Кличко подчеркнул, что зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности.

"В режиме городского парка. Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфектор для рук. А также ограниченным будет количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве растет количество заболеваний пневмонией. С понедельника госпитализированы 167 человек, - Кличко

Автор: 

зоопарк (219) Киев (25518) Кличко Виталий (4640)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
а вольер со слугами народа в каком секторе ?
показать весь комментарий
22.05.2020 12:59
+4
Зоопарки ще виконують функцію збереження рідкісних видів..не треба про це забувати..
показать весь комментарий
22.05.2020 13:12
+3
в приматнике
показать весь комментарий
22.05.2020 13:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зоопарк должньі открьівать как можно больше людей... в первьіх рядах должньі стоять депутатьі!
показать весь комментарий
22.05.2020 12:59 Ответить
а вольер со слугами народа в каком секторе ?
показать весь комментарий
22.05.2020 12:59 Ответить
в приматнике
показать весь комментарий
22.05.2020 13:09 Ответить
ты хочешь сказать, что Зеленский - гетеросексуальный гомо сапиенс ?
показать весь комментарий
22.05.2020 13:34 Ответить
приматник это
показать весь комментарий
22.05.2020 13:09 Ответить
Транспорт по спецпропускам... Простите, а для кого открылся зоопарк?
показать весь комментарий
22.05.2020 13:03 Ответить
Ничего, я съезжу с семьей.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:05 Ответить
а ниче, что в понедельник метро открывают? и по ужастному стечению обстоятельств зоопарк в 3 минутах от станции политех.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:08 Ответить
Кличко ПРОСИТ РАЗРЕШЕНИЯ на запуск метро.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:13 Ответить
Зоопарки, цирки із звірями-це дикість! Як і полювання на тварин!
показать весь комментарий
22.05.2020 13:05 Ответить
Зоопарки ще виконують функцію збереження рідкісних видів..не треба про це забувати..
показать весь комментарий
22.05.2020 13:12 Ответить
Виталя, ты обязательно надень маску - чтоб не перепутали с гориллой.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:07 Ответить
Статуи у входа кому продали?
показать весь комментарий
22.05.2020 13:08 Ответить
спортились
показать весь комментарий
22.05.2020 13:09 Ответить
Небось, поставят рядом с рулеткой.
Столичний зоопарк відкриється завтра, в ньому завершили першу чергу реконструкції, - Кличко - Цензор.НЕТ 8758
показать весь комментарий
22.05.2020 13:32 Ответить
На Банковій?
показать весь комментарий
22.05.2020 13:09 Ответить
пока зеленые твари писдят наши деньги и вывозят их чартерами в оман, Кличко создает места, в которых будет зарабатывать деньги столичный бюджет.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:09 Ответить
Зоопарк - дорога дотаційна установа, а нe кошти в столичний бюджeт
показать весь комментарий
22.05.2020 13:55 Ответить
Судя по всему Виталя после "ухода на пенсию" решил стать ведущим новостей на одном из теле каналов.. Проходит стажировку, но сказать что удачно, не скажешь. Попытки ставить голос, мимику и т.д. сразу виды многочасовые ( бесцельные) тренировки перед зеркалом безуспешные ( сразу проглядывает критическое количество извилин,). Говорят "что и медведя можно научить ездить на велосипеде", правда вот научить его еще и говорить , еще ни кому не удавалось.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:11 Ответить
На чем туда к зверям ехать на такси?
показать весь комментарий
22.05.2020 13:17 Ответить
на волах.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:22 Ответить
матросы на зебрах
показать весь комментарий
22.05.2020 13:35 Ответить
на метро
показать весь комментарий
22.05.2020 13:35 Ответить
А мне старые статуи животных у входа больше нравились, чем этот психоделический жираф.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:29 Ответить
"Жираф в огне", Сальвадор Дали
Столичний зоопарк відкриється завтра, в ньому завершили першу чергу реконструкції, - Кличко - Цензор.НЕТ 539
показать весь комментарий
22.05.2020 13:37 Ответить
Наступна станція - Політехнічний інститут. Вихід до киїського зоопарку.
показать весь комментарий
22.05.2020 13:46 Ответить
хорошо, правильно.
показать весь комментарий
23.05.2020 00:43 Ответить
 
 