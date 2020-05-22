Столичный зоопарк откроется завтра, в нем завершили первую очередь реконструкции, - Кличко. ВИДЕО

С 23 мая в Киеве запланировано открытие зоопарка после завершения первой очереди его реконструкции.

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"С завтрашнего дня, с 23 мая, будет готов встретить гостей и киевский зоопарк. В нем завершили первую очередь реконструкции. И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц", - рассказал мэр столицы.

Также, по словам мэра, в зоопарке продолжается строительство нового приматника. В новом помещении у входа обустроят океанариум и фудкорты за средства инвесторов. Продолжается строительство паркинга для посетителей на 500 авто, который планируют открыть в июле.

Кличко подчеркнул, что зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности.

"В режиме городского парка. Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфектор для рук. А также ограниченным будет количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка.

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