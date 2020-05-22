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ВСП уволил одесского судью Запорожана, оскорблявшего патрульных после совершения ДТП, - адвокат Маселко. ВИДЕО

Высший совет правосудия уволил судью из Одессы Дмитрия Запорожана, который после совершения ДТП отказался признавать свою вину и оскорблял полицейских.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Роман Маселко.

"Еще в августе прошлого года я и Катерина Бутко подали жалобу от Автомайдана на судью Запорожана из Одессы, который решил, что он Бог и царь. И вот сегодня первая дисциплинарная палата ВСП решил внести представление об увольнении Запорожана", - отметил Маселко.

В то же время, адвокат говорит, что это еще ничего не значит, потому что "очевидно Запорожан обжалует решение и ВСП может еще оставить его в должности, как уже неоднократно делалось. Например с судьей Абловым или судьей Глуханчуком, который в похожей манере общался с копами после того, как те остановили судью в состоянии опьянения".

В январе 2019 года Запорожан на Mercedes ML250 въехал в припаркованный автомобиль, после чего покинул место происшествия. Когда патрульные прибыли к нему для составления протокола, Запорожан начал отрицать свою вину, оскорбляя правоохранителей и называя себя "царем".

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ВСП уволил одесского судью Запорожана, оскорблявшего патрульных после совершения ДТП, - адвокат Маселко 01

судья (2646) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+8
Вау! Але через рік через відновиться на посаді з виплатою компенсації...
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22.05.2020 14:10
+7
Судді вкрай знахабніли... кругова порука. Але терпець людей колись урветься...
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22.05.2020 14:10
+4
Що патрульні що судді в більшості подонки...
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22.05.2020 14:12
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Судді вкрай знахабніли... кругова порука. Але терпець людей колись урветься...
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22.05.2020 14:10 Ответить
нет.
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22.05.2020 16:15 Ответить
Вау! Але через рік через відновиться на посаді з виплатою компенсації...
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22.05.2020 14:10 Ответить
А на патрульних заведуть справу.
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22.05.2020 14:35 Ответить
Сейчас к власти пришли мусорско-прокурорская кодло. Генпрокурор-оправдает.
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22.05.2020 14:11 Ответить
Що патрульні що судді в більшості подонки...
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22.05.2020 14:12 Ответить
поки при владі будуть попундополи, доти й будуть безкарно жирувати царьки в мантіях!
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22.05.2020 14:12 Ответить
Кто-же будет в такой полиции работать? Кадровый голод уже истощает МВД. А вы не можете защитить адекватного полицейского.
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22.05.2020 14:14 Ответить
Якій він адекватний??? Це він себе так поводить якщо перед ним суддя. Як би був пересічний водій то вже був заламаний і в кайданках.. Там адекватних 0,3 %
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22.05.2020 14:18 Ответить
Он случаем не родственник экс-ректору одесского медина сепару и ворюге Валерию Запорожану?
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22.05.2020 14:15 Ответить
Сын.
История вообще изобилует пикантными подробностями - это случилось в моём дворе. Въехал он в снегопад при плохой видимости в Ниссан Джюк если мне не изменяет память судебной исполнительницы по Суворовскому району, из руководства - не простая девка. Отсюда и визит полицейских - въехал бы этот гей в моё старое корыто, никто б и не дёрнулся. Менты попали на судью, да ещё и блатного, с каким надо папой. Получили от ворот поворот. Инцидент жабы и гадюки.
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22.05.2020 16:03 Ответить
Менти - перелякані чмошники..у якійсь цивілізованій країні така розмова з поліцією можлива..? За рівень "судді" взагалі мовчу..🥴
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22.05.2020 14:18 Ответить
Было бы справедливо, если бы в случае оправдания "судьи" - преступника, сгорела бы машина судьи, вставшего на защиту этого подонка...Справедливость должна восторжествовать....
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22.05.2020 14:27 Ответить
Сам звільнився і отримав великі виплати, близько 2 млн. грн. і пенсія буде тисяч 50. Учіться лохи.
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22.05.2020 14:28 Ответить
Заодно спросили бы у него, откуда такое корыто модное?
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22.05.2020 14:29 Ответить
Вот какие чмошники вершат правосудие в "правовом" государстве.
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22.05.2020 15:09 Ответить
Сын ректора Медина Запорожана, мегакоррупционера, нагло и цинично отказывавшегося выполнять приказ о своём увольнении. Устраивал дебоши, не пускал полицию и судебных исполнителей в кабинет (те, кстати, не очень упорствовали, и отбывали номер с "оттенком горькой обречённости"). И нужно сказать - добился своего. Степашка, прийдя, назначил ректором его человека. У кого-то есть хоть малейшие сомнения, что сынок подотрётся решением, и через годик опять будет судить?
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22.05.2020 15:42 Ответить
 
 