ВСП уволил одесского судью Запорожана, оскорблявшего патрульных после совершения ДТП, - адвокат Маселко. ВИДЕО
Высший совет правосудия уволил судью из Одессы Дмитрия Запорожана, который после совершения ДТП отказался признавать свою вину и оскорблял полицейских.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Роман Маселко.
"Еще в августе прошлого года я и Катерина Бутко подали жалобу от Автомайдана на судью Запорожана из Одессы, который решил, что он Бог и царь. И вот сегодня первая дисциплинарная палата ВСП решил внести представление об увольнении Запорожана", - отметил Маселко.
В то же время, адвокат говорит, что это еще ничего не значит, потому что "очевидно Запорожан обжалует решение и ВСП может еще оставить его в должности, как уже неоднократно делалось. Например с судьей Абловым или судьей Глуханчуком, который в похожей манере общался с копами после того, как те остановили судью в состоянии опьянения".
В январе 2019 года Запорожан на Mercedes ML250 въехал в припаркованный автомобиль, после чего покинул место происшествия. Когда патрульные прибыли к нему для составления протокола, Запорожан начал отрицать свою вину, оскорбляя правоохранителей и называя себя "царем".
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История вообще изобилует пикантными подробностями - это случилось в моём дворе. Въехал он в снегопад при плохой видимости в Ниссан Джюк если мне не изменяет память судебной исполнительницы по Суворовскому району, из руководства - не простая девка. Отсюда и визит полицейских - въехал бы этот гей в моё старое корыто, никто б и не дёрнулся. Менты попали на судью, да ещё и блатного, с каким надо папой. Получили от ворот поворот. Инцидент жабы и гадюки.