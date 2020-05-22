Пассажирский самолет Airbus 320 разбился возле аэропорта Карачи в Пакистане. ВИДЕО
Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили местные СМИ.
Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна" в Карачи.
Самолет рухнул на населенный район. На видеозаписях, появившихся в интернете, можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над домами.По различным данным, на борту могли быть не менее 90 человек. Такое количество называет, в частности, Deutsche Welle.
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