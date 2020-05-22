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Пассажирский самолет Airbus 320 разбился возле аэропорта Карачи в Пакистане. ВИДЕО

Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили местные СМИ.

Самолет следовал по маршруту из Лахора в Карачи и упал незадолго до посадки в международном аэропорту "Джинна" в Карачи.

Самолет рухнул на населенный район. На видеозаписях, появившихся в интернете, можно увидеть густой столб черного дыма, поднимающийся над домами.

По различным данным, на борту могли быть не менее 90 человек. Такое количество называет, в частности, Deutsche Welle.

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авиакатастрофа (1722) Пакистан (148)


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шо!? кацапы и в Пакистан комплексы ПВО завезли
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22.05.2020 14:03 Ответить
Кацапсини серуть по всьому білому світу. Кругом їм до всього діло є.
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22.05.2020 14:24 Ответить
писец.
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22.05.2020 14:18 Ответить
Хоть самолёты самый безопасный вид транспорта но про гибели пассажиров в авиа перелётах пишут всегда. Даже какой то "кукурузник" шлепнется - все должны знать! На одного погибшего в самолёте приходиться 10 000 покалеченных пассажиров на земле!
- хрень какая то...
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22.05.2020 15:18 Ответить
Майже погоджуюсь. Але все ж поїзди не так часто падають на житлові райони.
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22.05.2020 15:23 Ответить
по статистике да. Ну зато самый результативный что бы за раз угробить.
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23.05.2020 17:47 Ответить
Лучше "за раз" мгновенно угробится и получить семье гарантированную компенсацию, чем долго, за свой счет, лечиться и остаться калекой на всю жизнь получив компенсацию в виде дули...
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24.05.2020 05:19 Ответить
 
 