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В Черкаской области пограничники провели учения по воздушному мониторингу с помощью украинского беспилотника "Лелека-100". ВИДЕО

В Черкасской области украинские пограничники на протяжении трех недель учились использовать и обслуживать украинские беспилотники "Лелека-100".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, тренинг проходил на базе Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы. Пограничники изучали характеристики, возможности "Лелеки", отрабатывали навыки пилотирования и методы воздушной разведки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина проинформировала соседние страны ЕС и Молдову о намерении открыть пункты пропуска на границе: ожидаем ответа, - Госпогранслужба

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беспилотник (3589) Госпогранслужба (6425) Черниговская область (1134)


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В Черкаской области пограничники провели учения по воздушному мониторингу с помощью украинского беспилотника "Лелека-100" - Цензор.НЕТ 1264
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22.05.2020 16:24 Ответить
Хорошие самолетики между прочим...летают не плохо...у моих внуков такие....
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22.05.2020 17:05 Ответить
Это на случай если пуцину опять приспичит с лелеками полетать??
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22.05.2020 16:33 Ответить
а з ким це рідна Чекагщина межує???
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22.05.2020 17:24 Ответить
а чому посадку не продумали??? Може хоч пльонку розстелити, шоп багна не зачерпнути?
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22.05.2020 17:27 Ответить
В Черкасской области !!! Пограничники !!!
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22.05.2020 17:45 Ответить
учебный центр погранцов под Черкассами, село Оршанец..
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22.05.2020 18:01 Ответить
 
 