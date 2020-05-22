В Черкаской области пограничники провели учения по воздушному мониторингу с помощью украинского беспилотника "Лелека-100". ВИДЕО
В Черкасской области украинские пограничники на протяжении трех недель учились использовать и обслуживать украинские беспилотники "Лелека-100".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, тренинг проходил на базе Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы. Пограничники изучали характеристики, возможности "Лелеки", отрабатывали навыки пилотирования и методы воздушной разведки.
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