В Черкаской области пограничники провели учения по воздушному мониторингу с помощью украинского беспилотника "Лелека-100". ВИДЕО

В Черкасской области украинские пограничники на протяжении трех недель учились использовать и обслуживать украинские беспилотники "Лелека-100".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, тренинг проходил на базе Главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы. Пограничники изучали характеристики, возможности "Лелеки", отрабатывали навыки пилотирования и методы воздушной разведки.

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