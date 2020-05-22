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В Днепре подделывали пропуска для проезда в общественном транспорте, - полиция. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство из-за подделки пропусков для проезда в общественном транспорте на период карантина в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, пропуска продавали за 350 гривен через социальную сеть "Instagram".

"К преступлению причастен руководитель одного из предприятий, которое предоставляет услуги пассажирских перевозок в городе Днепр. Имея доступ к бланкам официальной отчетности, он наладил изготовление и продаж через Интернет специальных билетов для проезда в общественном транспорте. К своей деятельности человек втянул и членов своей семьи, в том числе малолетнего сына, который размещал рекламу в социальной сети "Instagram", - рассказали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Также сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Днепр (4417) карантин (16729) транспорт (1758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Такое "серьезное преступление" раскрыли,"горжусь" нашей полицией
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22.05.2020 17:12
+9
Весь карантин - коту под хвост.
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22.05.2020 17:14
+6
В столице с самого ввода этих пропусков народ по "ксероксам" ездит. Никакой "защиты" в виде голограмм или опознавательных знаков не было - просто картинка на картонке.
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22.05.2020 17:17
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Компостери ввімкніть, д'*****!
😁
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22.05.2020 17:12 Ответить
Такое "серьезное преступление" раскрыли,"горжусь" нашей полицией
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22.05.2020 17:12 Ответить
Весь карантин - коту под хвост.
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22.05.2020 17:14 Ответить
В столице с самого ввода этих пропусков народ по "ксероксам" ездит. Никакой "защиты" в виде голограмм или опознавательных знаков не было - просто картинка на картонке.
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22.05.2020 17:17 Ответить
Ау лейтенант Баканов! Лови чертей с поддельными пропусками для проезда в трамвае
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22.05.2020 17:18 Ответить
Тю! В Днепре только до этого додумались?!
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22.05.2020 17:20 Ответить
Что то я не припоминаю чтобы эти пропуска делались на бланках строгой отчетности и вообще попадали под категорию "документы" (как следствие и под статью)
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22.05.2020 17:21 Ответить
А в нас взагалі бланк був у вільному доступі в інтернеті ...Роздрукуй. став любу печатку ..і *с песней * !
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22.05.2020 17:36 Ответить
Аваков заботится о нас. Слава Авакову! Ведь страшно подумать что бы было если бы эти проходимцы ездили бы в трамваях. От остановки до остановки 5трупов в каждом вагоне. Авакова в Министры здравоохранения! Заслужил!
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22.05.2020 17:23 Ответить
о семейка!!
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22.05.2020 17:24 Ответить
ВсЁ!!!!!! Преступность побеждена!!!!!!!! Вот они, те кто порой честно жить не хочет!!!!!
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22.05.2020 17:25 Ответить
ну токо ж не жить - а ездить...
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22.05.2020 21:20 Ответить
Пусть радуются что ипучки аваковцам не понабивали.. но больше мы такими добрыми не будем..
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22.05.2020 17:26 Ответить
ну если разрешения на оружие подделывают, то проездые - это детский лепет)))
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22.05.2020 17:34 Ответить
точно!!!
это организовал всё тот пацан, у него и инста своя есть!!!
он был на самом деле предводитель
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22.05.2020 17:40 Ответить
можно подумать, что в других городах всё было идеально
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22.05.2020 17:38 Ответить
шерлоки холмсы мне нашлись
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22.05.2020 17:39 Ответить
Сей подвиг доблестных стражей войдет в учебники криминалистики всего мира, о нем будут слагать песни, легенды, дети будут мечтать (как раньше космонавтом) стать полициянтом!
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22.05.2020 17:52 Ответить
"Слава" авакяну, такую криминальную семейку разоблачил...
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22.05.2020 19:22 Ответить
Это не подделка документа - если на её оформила официальная структура ! А стуктура могла взять любого человека на общественных началах... это их личное дело !
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22.05.2020 21:21 Ответить
..эта никакая бумажка - не документ, а такое же недоразумение, как и действующая власть...
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22.05.2020 21:21 Ответить
ну хоч хтось має піклуватись про людей, якщо владі до нас байдуже. Людям треба їхати, кому на роботу, кому до стареньких батьків. Не все ж таксистам заробляти на нас. Правильно дядько робив що допомагав людям.
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22.05.2020 21:22 Ответить
А ЧТО ТАМ НА СЧЕТ ТАКСИ !!!??? ОБРАБАТЫВАЮТ !)
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22.05.2020 23:55 Ответить
 
 