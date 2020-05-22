В Днепре подделывали пропуска для проезда в общественном транспорте, - полиция. ВИДЕО

Сотрудники Национальной полиции открыли уголовное производство из-за подделки пропусков для проезда в общественном транспорте на период карантина в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление Нацполиции Днепропетровской области.

Как рассказали в полиции, пропуска продавали за 350 гривен через социальную сеть "Instagram".

"К преступлению причастен руководитель одного из предприятий, которое предоставляет услуги пассажирских перевозок в городе Днепр. Имея доступ к бланкам официальной отчетности, он наладил изготовление и продаж через Интернет специальных билетов для проезда в общественном транспорте. К своей деятельности человек втянул и членов своей семьи, в том числе малолетнего сына, который размещал рекламу в социальной сети "Instagram", - рассказали правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Также сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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