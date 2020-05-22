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Украина должна стать частью ряда региональных проектов, в частности "Инициативы трех морей", - Яценюк на КБФ. ВИДЕО

Украина нужно решительное и активное сотрудничество с партнерами из региона, такими как Литва, Польша, Венгрия.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, Председатель Киевского форума по безопасности  Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 22 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт форума. 

Он отметил, что Украина должна стать частью ряда региональных инициатив: "Инициатива трех морей" - не вижу причин, почему бы Украине не принимать в ней участие. Бухарестская девятка - это уже более связано с вопросами НАТО. Украина должна быть партнером в таких инициативах".

"Нам нужно решительное, активное и сильное международное сотрудничество с нашими друзьями из региона, такими как Литва, Польша, Венгрия. Мы  должны перевернуть страницу споров и драм прошлого, примириться и смотреть в будущее", - подчеркнул он.

"Вот в чем цель - совместное процветающее светлое будущее. Для Украины, для Европейского Союза и для наших друзей в Соединенных Штатах", - добавил Арсений Яценюк.

Тема нынешней дискуссии - "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Участники разговора: Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус; бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт; председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе; польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам Марцин Босацкий; Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах Курт Волкер.

Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну".

Автор: 

безопасность (1105) геополитика (247) Яценюк Арсений (8006)


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Топ комментарии
+4
Карл Маркс 200 лет назад сказал,быдло не бывает НАРОДОМ...
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22.05.2020 19:24
+4
а куда она денется?и она тоже...орбаны как и зели с трампами-приходят и уходят.
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22.05.2020 19:42
+3
здесь твой дом,лапотник?

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Праститя, у них там в Лобне всё с головой в порядке? Местные чинуши решили восстановить рубеж обороны 1941 года. Забацали противотанковый ров, расставили ежи и надолбы. Сделали для воспитания патриотизма. Не хватает много крови вместо воды и горы трупов.

Украина должна стать частью ряда региональных проектов, в частности Инициативы трех морей, - Яценюк на КБФ - Цензор.НЕТ 5279
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22.05.2020 19:44
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Правила форума Совет форумчан
Венгрия? 😷
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22.05.2020 19:21 Ответить
а куда она денется?и она тоже...орбаны как и зели с трампами-приходят и уходят.
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22.05.2020 19:42 Ответить
Тогда уже и братишек их позавите, чего уж там
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22.05.2020 19:54 Ответить
Карл Маркс 200 лет назад сказал,быдло не бывает НАРОДОМ...
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22.05.2020 19:24 Ответить
воно буває нарідом, як у нас.
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22.05.2020 19:57 Ответить
А у меня собака лает за окном...
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22.05.2020 19:24 Ответить
здесь твой дом,лапотник?

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Праститя, у них там в Лобне всё с головой в порядке? Местные чинуши решили восстановить рубеж обороны 1941 года. Забацали противотанковый ров, расставили ежи и надолбы. Сделали для воспитания патриотизма. Не хватает много крови вместо воды и горы трупов.

Украина должна стать частью ряда региональных проектов, в частности Инициативы трех морей, - Яценюк на КБФ - Цензор.НЕТ 5279
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22.05.2020 19:44 Ответить
73 % жуйте,они вас спасут от чЛЕНИНА Сралина и ГУЛАГа рюсскага
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22.05.2020 19:26 Ответить
На месте Яценюка в 2014 году,я бы вас Мудаков отдал бы Путлеру и Чечню устроил...ПАДАЛЬ ТУПАЯ...
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22.05.2020 19:29 Ответить
Украина должна стать частью ряда региональных проектов, в частности Инициативы трех морей, - Яценюк на КБФ - Цензор.НЕТ 826
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22.05.2020 19:36 Ответить
Хіто тобі нічого не винен, виродку!
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22.05.2020 19:37 Ответить
Инициатор трёх морей, верни поезд, который ушёл по твоему супервыгодному "Новому Шёлковому пути" и с концами
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22.05.2020 19:39 Ответить
ну это же не *****,которой трубы в море топит за ********* а потом сдает их на металл.а поезд-ушел и пришел.практически без убытков
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22.05.2020 19:55 Ответить
Здорово, беру свои слова назад. Пусть дальше творит.
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22.05.2020 20:02 Ответить
бабйуля против...она его с премьеров снимала.путем выхода из кАолиции
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22.05.2020 20:06 Ответить
Вы ж засранцы сраные и понятия не имеете про региональные программы ЕС, про трансграничное сотрудничество.....
Дажывали свою засохшую шаурму и поражаете весь мир глубиной своих навозных кучек прямо на просиженных диванах!
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22.05.2020 19:41 Ответить
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/3136777059675807 Виктор Трегубов : У меня жутко бомбит.

Бомбит у меня оттого, что у нас раскручивают антиамериканизм. Никогда такого не было и вот опять, да. Опять поют песни про агентов влияния, про злобные планы мировой закулисы и про вездессущий Госдеп.

Опасности я делю на тактические и стратегические. Тактические - временные. Они лечатся, иногда, за день, иногда за год. Стратегические не лечатся поколениями.

Антиамериканизм - зараза стратегическая. Заболев ей, люди быстро превращаются в вату. Выздоравливают очень немногие. И очень долго. Мы от него всю страну лечили пару поколений - и я серьезно думал, что у нас это прошло. Что все хлебантяи, у которых в голове насрано "гадящим Госдепом" и "злобной рукой Запада", остались по ту сторону если не российской границы, то линии разграничения уж точно. Что лютая иррациональная ненависть к "заокеанским атлантистам" - еще одна черта, отличающая свнсбк от нас и возводящая между нами надежный барьер непонимания.

Но кое-какие снусмумрики стараются насрать в головы гражданам по новой. И медведчуковские здесь спелись с бениными. У первых это давний стратегический интерес. У вторых - оперативная задача, поскольку шефа берет за бейцы американское правосудие. Но работают, не покладая рук.

Ах, ужас, ах, злобная Америка на нас пытается влиять! Я же скажу: к сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы Америка пыталась влиять на украинскую политику - хотя бы потому, что это значит, что на нас станет меньше влиять Коломойский, Ахметов и Кремль. Но пока ее сложно уговорить взять на себя такой головняк.

Ах, у нас тут ползучая американская оккупация!

Вижу другую оккупацию: кремлевскую, выраженную в прямом отторжении украинских территорий. Американскую не вижу. Вижу российские войска на Донбассе, не вижу американских военных баз под Черновцами. Может, и зря.

Нет, я согласен: любая сверхдержава - хищный зверь. Только хищники бывают разные. Помню американскую оккупацию в других странах. Была американская оккупация Японии, была американская оккупация Западной Германии, была американская оккупация Южной Кореи. Капец как эти страны пострадали под натовским сапогом. Так пострадали, бедненькие, что в итоге как-то незаметно стали региональными и мировыми лидерами.
То ли дело их аналоги - Восточная Германия, Северная Корея и Вьетнам. Героически отстоявшие независимость от империалистов с чуткой помощью советских друзей. До сих пор от процветания избавиться не могут. Можете еще Пуэрто-Рико с Кубой сравнить, для полноты географической картины.

Тут обычно выходят гордые ребятки и рассказывают про третий путь. Мол, мы сами с усами. Сами тут построим лунапарк с блекджеком и национальными традициями. Ни с Вашингтоном, ни с Москвой!

Помню и такие страны. Китай, Албания, Демократическая Кампучия. А, да, чтобы быть Китаем, нужно иметь десятизначное число населения. У нас, вероятно, могла бы получиться Албания. Но нет, у нас граница с Россией, поэтому такой вариант нам тоже не дан.

Лично для меня все просто. Тот, кто у нас поет про злобную Америку, "соросят" и прочих масонов с Биллом Гейтсом во главе, толкает нас в объятия Кремля. Просто делает это скрыто.
А, значит, он наш враг.
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22.05.2020 20:41 Ответить
Ініціатива трьох морів (ІТМ) або Тримор'я - міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Балтійського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорного та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Адріатичного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5 морів .

В Ініціативу трьох морів входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східноєвропейські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія.
Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів. Перший саміт відбувся в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Дубровнику в 2016, на нього була запрошена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , але не відповіла на запрошення, тим самим не стала однією з країн-засновниць. Також втратила можливість приєднатись пізніше, бо держави-учасниці першого саміту вирішили, що учасниками зможуть бути тільки члени https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейської Унії .
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22.05.2020 19:43 Ответить
кажысь этот саентолог тоже православный...
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22.05.2020 19:50 Ответить
Понимаешь, хохла можно обрезать, принять в буддисты или щииты, а по национальности он остается хохлом, как не крути.
С евреями посложнее. Если еврей крестится в РПЦ - его национальность автоматически меняется на русский, а если в УГКЦ - на хохол.
То ж Сеня - щирий хохол.
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22.05.2020 20:13 Ответить
його справжнє призвище Яйценюх, тобто він ніякий не хохол, а простісінький мудак
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23.05.2020 20:18 Ответить
Самый главный проект для тебя Сеня это тюрьма с настоящими стенами а не твоими виртуальными.
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22.05.2020 19:57 Ответить
кацапа,шо ты все про тюрьму? родина твоя шоле?
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22.05.2020 20:08 Ответить
Полегчало Сеня?В Украине не только гыги жили..
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22.05.2020 20:14 Ответить
Предел мечтаний для быдла.
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22.05.2020 20:35 Ответить
А батька ботов еще не сажает наверное..
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22.05.2020 21:19 Ответить
Международный шахматный турнир "Трех морей"
при участии Кулявлоба, Кролика, Писяя и конечно же Бакая.
Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив, зокрема Ініціативи трьох морів, - Яценюк на КБФ - Цензор.НЕТ 5472

Україна має стати частиною низки регіональних ініціатив, зокрема Ініціативи трьох морів, - Яценюк на КБФ - Цензор.НЕТ 8465
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22.05.2020 20:54 Ответить
Эта тварь и ж-ок редкий урод построивший аж два метра стены за наши миллионы
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22.05.2020 21:24 Ответить
А Яценюк точно в Чечні не воював?
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22.05.2020 21:55 Ответить
та ви що? він майже всрався, коли поруч з Віталіком Кличком на барикаді мямлив "куля влоба, так куля влоба". Що, такий мудак міг би десь воювати? Тільки в віртуалі
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23.05.2020 20:13 Ответить
А Яценюк точно в Чечні не воював?
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22.05.2020 21:55 Ответить
ЯЙЦЕНЮК! ЧЕГО ТЫ ОПЯТЬ ЛЕЗЕШЬ КАК КЛОП-ВОНЮЧКА ОПЯТЬ НА ЭКРАН? ЧТО УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ? А ГДЕ СТЕНА ВОРЮГА??????? НАРОД ВСЕ ПОМНИТ!!!!!!!!
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22.05.2020 22:15 Ответить
галстук попутал
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23.05.2020 00:48 Ответить
а говорить правильно
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23.05.2020 00:51 Ответить
Яценюк возомнил себя политическим Кащеем Бессмертным. Наверно нужно разбить это Яйцо ....
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23.05.2020 13:03 Ответить
лисоє муйло, спочатку поверни гроші, що вкрав в українців, а потім вже щось там вангуй
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23.05.2020 20:09 Ответить
 
 