Украина должна стать частью ряда региональных проектов, в частности "Инициативы трех морей", - Яценюк на КБФ. ВИДЕО
Украина нужно решительное и активное сотрудничество с партнерами из региона, такими как Литва, Польша, Венгрия.
Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, Председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 22 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт форума.
Он отметил, что Украина должна стать частью ряда региональных инициатив: "Инициатива трех морей" - не вижу причин, почему бы Украине не принимать в ней участие. Бухарестская девятка - это уже более связано с вопросами НАТО. Украина должна быть партнером в таких инициативах".
"Нам нужно решительное, активное и сильное международное сотрудничество с нашими друзьями из региона, такими как Литва, Польша, Венгрия. Мы должны перевернуть страницу споров и драм прошлого, примириться и смотреть в будущее", - подчеркнул он.
"Вот в чем цель - совместное процветающее светлое будущее. Для Украины, для Европейского Союза и для наших друзей в Соединенных Штатах", - добавил Арсений Яценюк.
Тема нынешней дискуссии - "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?".
Участники разговора: Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус; бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт; председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе; польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам Марцин Босацкий; Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах Курт Волкер.
Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну".
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Праститя, у них там в Лобне всё с головой в порядке? Местные чинуши решили восстановить рубеж обороны 1941 года. Забацали противотанковый ров, расставили ежи и надолбы. Сделали для воспитания патриотизма. Не хватает много крови вместо воды и горы трупов.
Дажывали свою засохшую шаурму и поражаете весь мир глубиной своих навозных кучек прямо на просиженных диванах!
Бомбит у меня оттого, что у нас раскручивают антиамериканизм. Никогда такого не было и вот опять, да. Опять поют песни про агентов влияния, про злобные планы мировой закулисы и про вездессущий Госдеп.
Опасности я делю на тактические и стратегические. Тактические - временные. Они лечатся, иногда, за день, иногда за год. Стратегические не лечатся поколениями.
Антиамериканизм - зараза стратегическая. Заболев ей, люди быстро превращаются в вату. Выздоравливают очень немногие. И очень долго. Мы от него всю страну лечили пару поколений - и я серьезно думал, что у нас это прошло. Что все хлебантяи, у которых в голове насрано "гадящим Госдепом" и "злобной рукой Запада", остались по ту сторону если не российской границы, то линии разграничения уж точно. Что лютая иррациональная ненависть к "заокеанским атлантистам" - еще одна черта, отличающая свнсбк от нас и возводящая между нами надежный барьер непонимания.
Но кое-какие снусмумрики стараются насрать в головы гражданам по новой. И медведчуковские здесь спелись с бениными. У первых это давний стратегический интерес. У вторых - оперативная задача, поскольку шефа берет за бейцы американское правосудие. Но работают, не покладая рук.
Ах, ужас, ах, злобная Америка на нас пытается влиять! Я же скажу: к сожалению, нет. Я бы очень хотел, чтобы Америка пыталась влиять на украинскую политику - хотя бы потому, что это значит, что на нас станет меньше влиять Коломойский, Ахметов и Кремль. Но пока ее сложно уговорить взять на себя такой головняк.
Ах, у нас тут ползучая американская оккупация!
Вижу другую оккупацию: кремлевскую, выраженную в прямом отторжении украинских территорий. Американскую не вижу. Вижу российские войска на Донбассе, не вижу американских военных баз под Черновцами. Может, и зря.
Нет, я согласен: любая сверхдержава - хищный зверь. Только хищники бывают разные. Помню американскую оккупацию в других странах. Была американская оккупация Японии, была американская оккупация Западной Германии, была американская оккупация Южной Кореи. Капец как эти страны пострадали под натовским сапогом. Так пострадали, бедненькие, что в итоге как-то незаметно стали региональными и мировыми лидерами.
То ли дело их аналоги - Восточная Германия, Северная Корея и Вьетнам. Героически отстоявшие независимость от империалистов с чуткой помощью советских друзей. До сих пор от процветания избавиться не могут. Можете еще Пуэрто-Рико с Кубой сравнить, для полноты географической картины.
Тут обычно выходят гордые ребятки и рассказывают про третий путь. Мол, мы сами с усами. Сами тут построим лунапарк с блекджеком и национальными традициями. Ни с Вашингтоном, ни с Москвой!
Помню и такие страны. Китай, Албания, Демократическая Кампучия. А, да, чтобы быть Китаем, нужно иметь десятизначное число населения. У нас, вероятно, могла бы получиться Албания. Но нет, у нас граница с Россией, поэтому такой вариант нам тоже не дан.
Лично для меня все просто. Тот, кто у нас поет про злобную Америку, "соросят" и прочих масонов с Биллом Гейтсом во главе, толкает нас в объятия Кремля. Просто делает это скрыто.
А, значит, он наш враг.
В Ініціативу трьох морів входять https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Центральні і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східноєвропейські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держави : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F Австрія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F Болгарія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F Румунія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Словаччина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F Словенія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Угорщина , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Хорватія та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехія.
Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів. Перший саміт відбувся в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA Дубровнику в 2016, на нього була запрошена https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна , але не відповіла на запрошення, тим самим не стала однією з країн-засновниць. Також втратила можливість приєднатись пізніше, бо держави-учасниці першого саміту вирішили, що учасниками зможуть бути тільки члени https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейської Унії .
С евреями посложнее. Если еврей крестится в РПЦ - его национальность автоматически меняется на русский, а если в УГКЦ - на хохол.
То ж Сеня - щирий хохол.
при участии Кулявлоба, Кролика, Писяя и конечно же Бакая.