Украина должна стать частью ряда региональных проектов, в частности "Инициативы трех морей", - Яценюк на КБФ. ВИДЕО

Украина нужно решительное и активное сотрудничество с партнерами из региона, такими как Литва, Польша, Венгрия.

Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, Председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн дискуссии КБФ 22 мая, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт форума.

Он отметил, что Украина должна стать частью ряда региональных инициатив: "Инициатива трех морей" - не вижу причин, почему бы Украине не принимать в ней участие. Бухарестская девятка - это уже более связано с вопросами НАТО. Украина должна быть партнером в таких инициативах".

"Нам нужно решительное, активное и сильное международное сотрудничество с нашими друзьями из региона, такими как Литва, Польша, Венгрия. Мы должны перевернуть страницу споров и драм прошлого, примириться и смотреть в будущее", - подчеркнул он.

"Вот в чем цель - совместное процветающее светлое будущее. Для Украины, для Европейского Союза и для наших друзей в Соединенных Штатах", - добавил Арсений Яценюк.

Тема нынешней дискуссии - "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?".

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Участники разговора: Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус; бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт; председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе; польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам Марцин Босацкий; Специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах Курт Волкер.

Модератор - Даниил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Відкрий Україну".