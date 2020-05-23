Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Банк взял штурмом спецназ. В это время один из заложников вел прямую трансляцию из здания.

Захват произошел в отделении "Альфа-банка" в центре Москвы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Захватчик угрожал устроить взрыв.

Злоумышленник был одет в костюм службы доставки еды Delivery Club. Очевидцы рассказали, что из его фирменного рюкзака торчали провода.

По информации Telegram-канала Mash, захватчика зовут Алексей Барышников. Telegram-канал также сообщил, что он требовал привезти в банк певицу Ольгу Бузову. Мужчина якобы хотел видеть певицу и поговорить с ней, потому что "она у него что-то украла".

Российские СМИ утверждают, что это фото мужчины, захватившего заложников



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Часть СМИ утверждают, что мужчина требовал крупную сумму денег.

Поначалу в банке удерживали пять человек. Позднее сообщили об одном оставшемся заложнике, остальных удалось вывести.

Вскоре здание взяли штурмом. Группа захвата вошла в него через черный ход. Захватчик банка задержан, при нем обнаружили муляж бомбы.

Во время захвата и штурма единственный оставшийся в банке заложник вел прямую трансляцию в соцсетях. На видео захватчик и заложник курят, пьют вино из бутылки и обсуждают, какой вариант смерти лучше.

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