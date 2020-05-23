Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Банк взял штурмом спецназ. В это время один из заложников вел прямую трансляцию из здания.
Захват произошел в отделении "Альфа-банка" в центре Москвы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Захватчик угрожал устроить взрыв.
Злоумышленник был одет в костюм службы доставки еды Delivery Club. Очевидцы рассказали, что из его фирменного рюкзака торчали провода.
По информации Telegram-канала Mash, захватчика зовут Алексей Барышников. Telegram-канал также сообщил, что он требовал привезти в банк певицу Ольгу Бузову. Мужчина якобы хотел видеть певицу и поговорить с ней, потому что "она у него что-то украла".
Российские СМИ утверждают, что это фото мужчины, захватившего заложников
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Часть СМИ утверждают, что мужчина требовал крупную сумму денег.
Поначалу в банке удерживали пять человек. Позднее сообщили об одном оставшемся заложнике, остальных удалось вывести.
Вскоре здание взяли штурмом. Группа захвата вошла в него через черный ход. Захватчик банка задержан, при нем обнаружили муляж бомбы.
Во время захвата и штурма единственный оставшийся в банке заложник вел прямую трансляцию в соцсетях. На видео захватчик и заложник курят, пьют вино из бутылки и обсуждают, какой вариант смерти лучше.
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https://www.youtube.com/watch?v=Dx7lRWJyMeY
как пишется в одной популярной книге.
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Кто не знает Бузову? Олю знают все!
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Но если к этой Бузовой вы придёте в Дом,
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y там вы эту Бузову!...
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Либе-либе, Аморе-аморе... (с)
(та краще таке зубожіння, ніж "свежие впечатления от инстаграм-куриц")
Это рассия, детка!
Или как там те передача называлась
Мені таке не цікаво дивитися...
Я просто пов'язав Бузову з цим шоу...
А те, що вона ще і співачка, взнав з коментарів
Он приказал уволить всех врачей Гудермеса.
То была эта реклама
https://www.youtube.com/watch?v=fxsfTEXHAss
скучно в мацкве...
Какой-то клоун захватил отделение банка.
У нас вон клоун захватил страну...
-посмотрім шо ти сєбє там получіл
.Аріхмєтіка- два Ти шо не знаєш сколько будет дважди два ? не знаеш даааа??
-чістопісаніе - тоже два!! йо- ний рот чістопісаніе тоже два
-пєніе? пьять! Ціля , ты сліышишь мать ему ***? йон еще поет!!!!
Бутылку водки (можно и на бутылку)
Балалайку
И Бузову
Бо лілював та бугагував аж вголос