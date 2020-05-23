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Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Банк взял штурмом спецназ. В это время один из заложников вел прямую трансляцию из здания.

Захват произошел в отделении "Альфа-банка" в центре Москвы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Мужчина взял в заложники четверых сотрудников банка и одного посетителя. Захватчик угрожал устроить взрыв.

Злоумышленник был одет в костюм службы доставки еды Delivery Club. Очевидцы рассказали, что из его фирменного рюкзака торчали провода.

По информации Telegram-канала Mash, захватчика зовут Алексей Барышников. Telegram-канал также сообщил, что он требовал привезти в банк певицу Ольгу Бузову. Мужчина якобы хотел видеть певицу и поговорить с ней, потому что "она у него что-то украла".

Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 01Российские СМИ утверждают, что это фото мужчины, захватившего заложников

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ задержала наемника РФ, который заминировал шесть мостов на Донбассе. ФОТО

Часть СМИ утверждают, что мужчина требовал крупную сумму денег.

Поначалу в банке удерживали пять человек. Позднее сообщили об одном оставшемся заложнике, остальных удалось вывести.

Вскоре здание взяли штурмом. Группа захвата вошла в него через черный ход. Захватчик банка задержан, при нем обнаружили муляж бомбы.

Во время захвата и штурма единственный оставшийся в банке заложник вел прямую трансляцию в соцсетях. На видео захватчик и заложник курят, пьют вино из бутылки и обсуждают, какой вариант смерти лучше.

Также на Цензор.НЕТ: Вооруженный топором и ножом 21-летний парень взял в заложники родную сестру с тремя детьми на Одесчине, - полиция. ВИДЕО

Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 02
Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 03
Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 04
Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 05
Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 06
Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 07
Мужчина захватил заложников в банке в Москве, требовал денег и встречу с певицей Бузовой 08

Автор: 

банки (1935) заложник (1491) москва (3073) россия (95515)


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Топ комментарии
+22
Чи не новость.
Какой-то клоун захватил отделение банка.
У нас вон клоун захватил страну...
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23.05.2020 17:45
+21
Бузову?- Та мсьє гурман.
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23.05.2020 17:22
+19
Что только не придумаешь чтобы раскрутить уже забываемую недозвезду и недопевицу
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23.05.2020 17:22
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Правила форума Совет форумчан
Надеюсь требовал, чтобы пристрелить?
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23.05.2020 17:21 Ответить
Бузову?- Та мсьє гурман.
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23.05.2020 17:22 Ответить
А мог бы потребовать Борю Моисеева.
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23.05.2020 17:47 Ответить
..с Пенкиным
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23.05.2020 18:35 Ответить
Пєнкін хоть має голос...
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23.05.2020 21:06 Ответить
А-А-ААА-ААААА!!!.. Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав грошей і зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 1504

Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав грошей і зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 257
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23.05.2020 21:18 Ответить
На.
https://www.youtube.com/watch?v=Dx7lRWJyMeY
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23.05.2020 22:28 Ответить
Прадід в УПА кацапів мочив.
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23.05.2020 22:32 Ответить
Ти вже забалакуєшся. Ще й виставив на показ що фапаєш на Бузову.
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23.05.2020 22:36 Ответить
Что только не придумаешь чтобы раскрутить уже забываемую недозвезду и недопевицу
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23.05.2020 17:22 Ответить
Як не крути, але її пісні "отстой".
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23.05.2020 17:30 Ответить
Не только песни. Она и как человек меня бесит
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23.05.2020 17:38 Ответить
Звідки ви її знаєте як людину?
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23.05.2020 17:42 Ответить
Наверно в доме2 был)))
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23.05.2020 17:47 Ответить
Секс-бомба Бузова отобрала у него честь.
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23.05.2020 17:23 Ответить
Головне, щоб не забрала "достоїнство"😄
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23.05.2020 17:24 Ответить
Откуда вы все ее знаете?
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23.05.2020 17:32 Ответить
познали
как пишется в одной популярной книге.
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23.05.2020 17:38 Ответить
Даже пришлось искать - хто така.
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23.05.2020 17:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Синенькая юбочка, ленточка в косе,
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Кто не знает Бузову? Олю знают все!
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Но если к этой Бузовой вы придёте в Дом,
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y там вы эту Бузову!...
https://www.youtube.com/watch?v=aAXQsnM8i6Y Либе-либе, Аморе-аморе... (с)
Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав грошей і зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 7061
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23.05.2020 18:10 Ответить
Там один зебобик ее вообще, как человека знает)
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23.05.2020 17:49 Ответить
Те, що нападник вимагав гроші можна зрозуміти, але зустріч із співачкою незрозуміла! Що вона у нього вкрала? Любов, пісню, гарний настрій...?
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23.05.2020 17:23 Ответить
моск....украла и потеряла...
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23.05.2020 17:41 Ответить
Через трубочку высосала мозг.
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23.05.2020 18:45 Ответить
Як на фото нижче )))0))0)))
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23.05.2020 21:24 Ответить
Згадався оцей комент 80 рівня

Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав гроші та зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 345
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23.05.2020 21:23 Ответить
совпало )))))) (только наоборот)))))
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23.05.2020 21:28 Ответить
Ну если вы не в курсе - то Бузова "лицо" многих схем кидалова в Инстаграме плюс ее Бузкоины. Так что я например совершенно не был удивлен, когда прочитал новость. Чувак видимо попал на деньги в одной из ее афер.
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23.05.2020 17:59 Ответить
Це можуть знати лише росіяни, або прихильники путіна.
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23.05.2020 18:29 Ответить
Не, достаточно быть в инстграмме подписанным на несколько топовых инста-куриц и "тревел-блогеров" и можно быть в курсе всего треша что происходит на просторах бывшей советской империи.
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23.05.2020 19:43 Ответить
Яке в мене сумне життя... і зубожіння вражень...
(та краще таке зубожіння, ніж "свежие впечатления от инстаграм-куриц")
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23.05.2020 21:27 Ответить
"Во время захвата и штурма единственный оставшийся в банке заложник вел прямую трансляцию в соцсетях. На видео захватчик и заложник курят, пьют вино из бутылки и обсуждают, какой вариант смерти лучше"

Это рассия, детка!
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23.05.2020 17:24 Ответить
Страна непуганых идиотов !
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23.05.2020 17:27 Ответить
Богатых уху евших идиотов , запуганного быдла и пятухов из дерьма . Аминь ! бурятская детка
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23.05.2020 17:29 Ответить
Так вот ты какой сейчас "Дом 3"?
Или как там те передача называлась
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23.05.2020 17:26 Ответить
А "Дом-2" разве закрыли?
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23.05.2020 17:31 Ответить
ХЗ
Мені таке не цікаво дивитися...
Я просто пов'язав Бузову з цим шоу...
А те, що вона ще і співачка, взнав з коментарів
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23.05.2020 17:35 Ответить
Нічого цікавого, новину можна розмістити в рубрику "Шоу-бізнес".
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23.05.2020 17:28 Ответить
Тю . Та кобдзона сразу и требовал .
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23.05.2020 17:28 Ответить
Это рука Порошенко,он вечно рюсских Мудаков берет в заложжники...
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23.05.2020 17:29 Ответить
бузова певица?!
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23.05.2020 17:29 Ответить
кива?
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23.05.2020 17:29 Ответить
Дешёвый кацапский спектакль. Для внутреннего потребления. Там такое хавают на-ура.
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23.05.2020 17:30 Ответить
Аnatoliy Antonov , - ты как сюда попал , - брысь на карантин , шавка кацапская !
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23.05.2020 18:18 Ответить
Может даже пакетик хексагена в кармане найдут . Шоб возобновить подвиги фсб и лично ***** на сортировом фронте .
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23.05.2020 18:10 Ответить
Тобто Бузова не розплатилася за шаверму.
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23.05.2020 17:31 Ответить
Украли Рамзана Кадырова и привезли в Москву,вопрос зачем этот дурак да еще в Москве?
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23.05.2020 17:31 Ответить
А где ему лечиться?
Он приказал уволить всех врачей Гудермеса.
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23.05.2020 17:34 Ответить
Я бы Бузову всё-таки привёз. Без неё захват какой-то скучный...
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23.05.2020 17:32 Ответить
С первого взгляда я возненавидел эту дуру.
То была эта реклама
https://www.youtube.com/watch?v=fxsfTEXHAss
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23.05.2020 17:32 Ответить
В Чечне комендантский час введен не по поводу Короны с Вирусом...
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23.05.2020 17:33 Ответить
я смотрю, тут все увлекаются русской попсой. Я даже не знаю как она выглядит, эта певица ртом.
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23.05.2020 17:34 Ответить
Он под кокаином
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23.05.2020 17:37 Ответить
Чтобы украсть Шамана Всея РАБссии из Якутии,прибыл спецборт Спецназа РАБссии из Москвы...Шаманы РАБссии соединяйтесь...
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23.05.2020 17:37 Ответить
це дибiли виращенi на *дом 2* ,Собчак ixня вчителька !
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23.05.2020 17:38 Ответить
Долбанутый.
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23.05.2020 17:39 Ответить
Сейчас в Якутии жара 35 градусов,чтобы это значило....
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23.05.2020 17:40 Ответить
А в Одессе засуха. Что то ты не договариваешь. Скажи честно, путин, климатическое оружие. Так, нет?
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23.05.2020 17:44 Ответить
не знаю где у вас в якутии +35 мой смартофон, показывает +10 к чему вы тут вату катаите ?!
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23.05.2020 17:45 Ответить
Карантин шизофрению усиливает.
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23.05.2020 17:41 Ответить
тєроріст потрєбовал мілліон вєртольотов і адін доллар
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23.05.2020 17:43 Ответить
Дебил, много не дадут но присядет он реально.
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23.05.2020 17:44 Ответить
"Ольга Бузова захватила заложников в фитнес-центре «Три Толстяка» в Бирюлёво Западное, и требует музыкальную премию «Грэмми» за 2020 год. Полицейский спецназ готовится к штурму. Снайперам отдан приказ на безжалостную ликвидацию безголосой бездарности. (некая Тараканова в Твиттере)
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23.05.2020 17:44 Ответить
развлекаются?
скучно в мацкве...
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23.05.2020 17:44 Ответить
Чи не новость.
Какой-то клоун захватил отделение банка.
У нас вон клоун захватил страну...
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23.05.2020 17:45 Ответить
Так она ещё и поёт?
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23.05.2020 17:45 Ответить
Еврей розглядає цоденник сина
-посмотрім шо ти сєбє там получіл
.Аріхмєтіка- два Ти шо не знаєш сколько будет дважди два ? не знаеш даааа??
-чістопісаніе - тоже два!! йо- ний рот чістопісаніе тоже два
-пєніе? пьять! Ціля , ты сліышишь мать ему ***? йон еще поет!!!!
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23.05.2020 19:02 Ответить
Новости из РАБссии надо смотреть в Ютьюбе от Саши Сотника или Димы Камикадзе,остальное Леха Провальный огентт Госдепа...
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23.05.2020 17:47 Ответить
блR! Какойє прістальнойє вніманійє мордорскім дібільним новостям!!! Ми шо? так і будєм заглядивать в той клозєт??? Может обратім взгляд ввись ???
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23.05.2020 17:49 Ответить
да нет,он требовал быстрей провести референдум и парад,а бузова была против.
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23.05.2020 17:50 Ответить
У шизиков обострение, ладно еще деньги но требовать Бузову мог только неадекват.
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23.05.2020 17:52 Ответить
Не.... ну денег хотел - понятно... но на хера нужна бузова???
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23.05.2020 17:52 Ответить
Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав грошей і зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 9947
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23.05.2020 17:52 Ответить
Обнуление РАБссии начнется с подлодки Курск....24 июня...
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23.05.2020 17:53 Ответить
Да обмельчала Расея. Ограбить банк, чтобы встретится с певичкой . Нет чтобы Путлера грохнуть. Как сумасшедший Дж. Хинкли стрелявший в Рейгана, чтобы поразить голливудскую звезду Джоди Фостер
Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав грошей і зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 4208
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23.05.2020 17:55 Ответить
Что будет в августе 2020 года в Москве? ГКЧП и очередной Шкандаль...,РАБссию любит месяц АВГУСТ а Високосного года тем боле
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23.05.2020 17:56 Ответить
Основные требования
Бутылку водки (можно и на бутылку)
Балалайку
И Бузову
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23.05.2020 17:57 Ответить
Дед Сенатор когда жив был говорил,пока Трупака чЛенинане не вынесут из Мавзолея,РАБссию будет трясти не по детски...
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23.05.2020 18:01 Ответить
Очередная жертва дурДома-2. Бузова видно дала денег террористу для своей рекламы. На этой ТНТэшной шлюхе клейма негде ставить, а ее песенками можно пытать на допросах. Школа Собчак.
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23.05.2020 18:10 Ответить
Підвищують рейтинги дідуліпрезидентахуйла, потрібно показати, що ворог не пройде, все під контролем. А то ціну зростають, люди вмирають, а він у бункері.
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23.05.2020 18:11 Ответить
Фрик типа засунул в карманы провода и якобы "захватил" заложников? Судя по видео захват заклкючался в том, что глистообразный, совершенно безоружный чел вальяжно курит и не без веселости рассуждает на отвлеченные темы с другим фриком типа "жертвой" А где собственно захват? Россия больная страна даже захват заложников у них такой же как и танки армата, гиперзвуковые ракеты - тоже фейк. Какой то шизофренический захват. Видно без приборов, что глисто - захватчик просто нуждается в хорошей, резкой подаче в табло. Даже несильного удара хватило бы, чтобы урезонить этого несчастного фрика , необязательно для этого недобитые ДАПе остатки хваленого Вымпела привлекать, даже Бузова в одиночку с таким "захватчиком" справится.
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23.05.2020 18:18 Ответить
Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав грошей і зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 1094
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23.05.2020 18:26 Ответить
Дякую редакторам, що тянете до нас рускій мір. Про Бузову достатньо. Давайте ще щось про Кіркорова з Пугачовой. За єдиний інфопростір! За єдину країну! Даєш СРСР!
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23.05.2020 18:33 Ответить
А Пугачова була на окупованому Кримі, чи казала щось погане про Україну?
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23.05.2020 19:09 Ответить
Раися - родина идиотов.
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23.05.2020 18:34 Ответить
Лучше бы он сразу застрелился,теперь над ним вся зона ржать будет..
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23.05.2020 18:48 Ответить
Як би там не було, хоч і не повністю, але майже -1 москаль.
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23.05.2020 18:50 Ответить
я один здесь не знаю кто такая бузова?
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23.05.2020 20:19 Ответить
Трясця! Добре, що нічого не їв і не пив, коли читав заголовок.
Бо лілював та бугагував аж вголос Чоловік захопив заручників у банку Москви, вимагав грошей і зустріч зі співачкою Бузовою - Цензор.НЕТ 6600
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23.05.2020 20:59 Ответить
ну что, бузова заложников спасла ? два раза
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23.05.2020 23:47 Ответить
Скукота, а не новость. Вот у нас за сутки 8 трупов из огнестрелов из-за пьянки и разборок и это не считая сегодняшнего нардепа
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24.05.2020 02:53 Ответить
 
 