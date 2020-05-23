План действий по ЗСТ в 2014-2015 гг. выполнялся на 94%, сегодня - на 38%, - Яценюк. ВИДЕО

Украина многого достигла в сотрудничестве с Евросоюзом. Теперь стране нужна прозападная коалиция в украинской власти и проукраинская коалиция в ЕС.

Об этом премьер-министр Украины в 2014-2016 гг., председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк заявил во время онлайн-дискуссии КБФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Яценюк подчеркнул, что Украина достигла много в сотрудничестве с ЕС: "Нам удалось обеспечить энергетическую независимость Украины. Украинцы получили безвизовый режим. Вместе с партнерами из ЕС и США мы сдержали российскую агрессию и внедрили санкции против Российской Федерации. Вместе мы начали беспрецедентные реформы в Украине".

"Лучший ответ изоляционизму - это интеграция. Лучший ответ диктатуре - демократия и еще больше демократии. Лучший ответ на кризис - это сотрудничество. Лучший ответ на коррупцию - это независимые суды и верховенство права", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Украина должна стать частью ряда региональных проектов, в частности "Инициативы трех морей", - Яценюк на КБФ. ВИДЕО

Председатель КБФ подчеркнул, что по опросам большинство украинцев поддерживают как европейскую интеграцию, так и интеграцию в НАТО: "Сейчас Европейский Союз должен показать пример, стать образцом процветающего сильного общества. А практическая ответственность украинской власти заключается в том, чтобы двигать реформы вперед и как можно сильнее держаться курса на ЕС".

"Нам нужна ясность. Следует четко определить цели. Будет ли Украина членом Европейского Союза? Мы понимаем, что это будет длинная, сложная дорога. Но мы должны четко сказать украинскому народу: вот тот путь, по которому мы идем. Мы должны также ответить на вопрос, станет ли Украина членом НАТО, и какие предпосылки необходимо выполнить для этого", - подчеркнул он.

Смотрите также: Военная и энергетическая агрессия России - это близнецы. Надо сохранить энергонезависимость Украины, - Яценюк. ВИДЕО

Чтобы достичь этих целей, подчеркнул Председатель КБФ, нужна прозападная коалиция в украинском правительстве и украинской администрации.

Он также подчеркнул, что цифры по имплементации Соглашения о зоне свободной торговли "не столь оптимистичны, как он ожидал": "В 2014-2015 годах выполнение установленного правительством плана действий по ЗСТ превышало 94%. На сегодня это только примерно 38%".

"В Европейском Союзе нам нужна проукраинская коалиция. Наши польские, латвийские друзья - это те, кто действительно хочет видеть Украину частью большой единой семьи ЕС", - сказал он.