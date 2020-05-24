США провели успешное испытание боевого лазера с корабля по БПЛА. ВИДЕО

Военный корабль USS Portland провел успешные испытания боевого лазера высокой мощности, пронзив беспилотный самолет в открытом море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Тихоокеанского флота США, испытание состоялись на прошлой неделе.

"16 мая десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD 27) успешно сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) лазером на твердотельных элементах",- отмечается в сообщении.

Читайте также: Отношения с США торпедируются, чтобы сорвать двухпартийную поддержку военной помощи Украине, - Герасимов

Как уточнили в командовании, это было первое испытание лазера высокой мощности "на системном уровне".