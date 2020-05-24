США провели успешное испытание боевого лазера с корабля по БПЛА. ВИДЕО
Военный корабль USS Portland провел успешные испытания боевого лазера высокой мощности, пронзив беспилотный самолет в открытом море.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Тихоокеанского флота США, испытание состоялись на прошлой неделе.
"16 мая десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD 27) успешно сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) лазером на твердотельных элементах",- отмечается в сообщении.
Как уточнили в командовании, это было первое испытание лазера высокой мощности "на системном уровне".
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шёлковые парашюты ?
А потом семейные трусы ?
Хотя 2 бомбочки на Москву и Питер сберегли бы миллионы жизней, в том числе
и жителей Козляндии, которые начали бы жить как люди.
https://fakty.ua/344694-v-ssha-vypal-grad-neveroyatnyh-razmerov-vpechatlyayucshie-foto Подробности...
Ну заодно сообщу, что максимальный вес спутника, выведенного на орбиту - 14,5 тонн.
А боевую станцию лазера надо еще смонтировать на орбите, всё подключить, иметь там блок для временного проживания космонавтов и т.д и т.п.
Я назвал полезную нагрузку, с учётом топлива, и не поверишь - корпуса тоже))) "Полезная нагрузка" - это вес фактического груза.
"Масса полезной нагрузки
• на НОО
63 800 кг
• на ГПО
26 700 кг
• на Марс
16 800 кг
• на Плутон
3500 кг"
Естественно таких спутников ещё не запускали, потому что ракет таких не было. Теперь смогут запускать.
Даже если спутник не поместится даже в старшипе (сотни тон, не поместится?), в чем проблема состыковать два модуля, боевой и с реактором?
Про космонавтов вообще улыбнуло))) 2020 год, целые системы спутников и станции запускаются, стыкуются, работают в автоматическом режиме и управляются с земли, а ты городиш что-то про космонавтов которые там должны жить. Зачем им там жить?))))) Крутить баранки наводки на цель как в т-34?))))
Без человеческих рук такое сложное сочетание не собрать в космосе, ни настроить будет сегодня технически не возможно.
Вы хоть понимаете, насколько сложные системы контроля космического пространства? А приемо-передающую аппаратуру, работающую по скоростям космических объектов, к которым принадлежат и баллистические ракеты, а ЭВМ, которая должна решать настолько сложные задачи... Вы смотрите лишь технические характеристики, но не знаете, по каким причинам СШа при Рейгане отказалась от реализации программы СОИ.
2. Для поражения таких целей, как межконтинентальная ракета, орбита такой станции должна быть низкой - поищите в сети инфу о том, что случилось со станцией "Скайлэб" и почему...
3. Состыковать модули можно автоматически, и разьёмы можно настроить автоматически, но вот НАСТРОИТЬ ТАКУЮ систему автоматически чрезвычайно проблематично.
4. Я не утверждал, что на таком модуле должны быть постоянно люди, но вот монтаж и НАЛАДКА ВСЕЙ системы без людей крайне проблематична, ненадежна и дорогостоящее мероприятие.
5. Не два модуля, а скорее около десятка модулей с разными системами.
6. Кроме того, такая махина будет постоянно притягиваться к Земле, а значит нужны регулярные рейсы транспортных кораблей на орбиту, дозаправка станции и корректировка орбиты полета.
7. А Союзы, Мир, Скайлеб и прочие, летают на ВЫСОКИХ орбитах. Но если для боевой станции сделать высокую орбиту, то увеличивается дальность до цели, а значит нужно поднимать мощность энергетической установки...
2. Для этого и есть околоземную орбита, на ко то оой и летают большинство спутников, глупышка)))
3. До-до-до, очень трудно настроить заранее на земле. Труднее чем МКС собрать и отправить робота на марс- сказал балабол))))
4. Наладку спутников делают на земле, барашка)))) Ты не поверишь, но телевизионный спутник в космосе телемастер не настраивает))))
5. Не десятки, а два или один. Сам лазер даже на маленьком самолёте помещается со всем необходимым. Новые ракеты Маска более грузоподьемны.
6. Дебилоид, как часто транспортные корабли летают заправлять тысячи спутников, те же gps?))))
7. Мир вообще уже не летает, придур))) МКС находи тся на низкой околоземной орьите (300-400 км) а союзы дальше МКС не летают давно.
Вывод: за балабольство нарекаю тебя петушком и отправляю в петушиный уголок)))
Лол))) В 67 году космические корабли уже автоматически стыковались - чувак в 2020 говорит об невозможности такой сверх сложной операции))))
Вы АЭС в космос, во включенном состоянии отправите?
А взрыва на старте не боитесь?
А схода с орбиты?
Да, чуть не упустил самое главное. На космических станциях самая сложная проблема для космонавтов, это как убрать ЛИШНЕЕ тепло. Его отводят ВЫПУСКАЯ воздух.
Ответьте на простой вопрос - а как в космосе, с его вакуумом, который как известно идеальный теплозащитный материал, вы собираетесь ОХЛАЖДАТЬ работающий атомный реактор????
В космосе глупый минус сотни градусов - через теплообменник охладить проще чем на земле - и реактор не нужен постоянно в работе - ему зарядить аккумы для выстрела и все.
Атомные батареи так вообще не требуют охлаждения.
Очередной твой слив)))
Вы беспардонный хам - это первое.
Второе. Вот вам ссылка, про космос, из тех, что попались сразу на глаза
https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/naskolko-holodno-v-kosmose-uchenye-dali-otvet-1413650.html
почитайте, возможно поумнеете, хотя это вряд ли.
Обратите внимание на тот непререкаемый факт, что боевая космическая станция должна висеть на стационарной орбите, прикрывая территорию своей страны. Или летать по низкой орбите, только тогда нужно примерно штук сорок только боевых станций и еще около двух десятков спутников- ретрансляторов.
У вас крайне поверхностный взгляд на проблему, примерно такой же, как и у "Слуг народа" на управление экономикой страны..
Так что угомонись балаболище глупое. Или тебе составить список твоих балабольств тупорылых, чтобы ты не забывался?)))
Вы из зеленых или шоколадных?
Есть спутники. И их действительно тысячи.
"Скайлоф" была большая штуковина, но упала, так и не приступив выполнять задачи.
"Салют-5" - на 100% боевая станция. Тоже неудачно.
Да и не только они.
В космосе действительно летает множество спутников, чье предназначение сбор различной развед информации техническими средствами. Их запуск, контроль, управление, прием информации налажен у нескольких стран достаточно широко.
Но вы, то ли по незнанию темы, то ли по своей наивной молодости не знаете некоторых очень важных нюансов.
На тему отсутствия охлаждения ядерного реактора в космосе вы так и не ответили.
СССР и США пытались использовать в космосе ядерные установки. НО!!! Но в качестве двигателей, уже там. То есть температура сбрасывалась выбросами энергии.
Вы наверное не знаете, что при запуске ракеты в космос, её корпус очень сильно нагревается. Для того, чтобы внутри не выгорело оборудование, ступени ракеты покрыты термостойкими материалами, а они в ОТКРЫТОМ космосе, будут уже выполнять функцию теплозащиты.
Так же, вы наверное не в курсе, что ядерная реакция на АЭС не управляемая, а РЕГУЛИРУЕМАЯ. Эта разница заключается в том, что на Земле надо иметь постоянно дежурящие и сменяющиеся смены, которые будут БЕСПРЕРЫВНО контролировать работу атомного реактора на орбите. Но КАК вы избавитесь от ВОЗМУЩЕНИЙ в ионосфере, от вспышек энергии на Солнце, которые зачастую прерывают связь с космическими объектами?
Ну допустим, запустив в одну точку с десяток сверх тяжелых спутников, можно их состыковать, растянуть большие поля солнечных панелей и маневровыми двигателями вращать станцию так, чтобы освобожденный в космосе от термоизоляции блок находился в тени. Но я всё равно не вижу технической возможности, чем заменить те градирни и пруды охлаждения воды, которые есть на земных АЭС...
По поводу охлаждения реакторов и атомных батарей (которые вообще охлаждения не требуют) я отвечал - ты еще и дислексик. а не только балабол.
Атомная реакция даже на АЭС регулируется дистанционно, кнопками с пульта, а не кто-то там руками стержни двигает. Все это можно делать с земли, дебилоид, так же как управлять любимы системами в космосе как это делают сейчас.
Атомной батареей так вообще управлять не нужно.
Падали как раз крупные и с низкой орбитой, разве вы этого не поняли?
Именно вы написали про 20-ти тонный атомный реактор, который можно вывести на орбиту, для накачки боевого лазера. А вот про атомные батареи вы тогда не писали, ну оно и правильно - они не дадут много энергии.
Дэбылушка, вы видимо не в курсе, что для управления реактором на АЭС нет прерывания сигналов управления, как это не редко происходит в космосе из-за перечисленных мною причин. А будет прерывание и возможен ядерный взрыв, который мгновенно уничтожит всю станцию, стоимостью в пару триллионов долларов. На такие жертвы может пойти лишь абсолютный глупец.
Практически все спутники на низких орбитах. Аварий при этом было кот наплакал.
Про атомные батареи я говорил с самого начала - снова ты забалаболил.
Скорость связи со спутниками на низкой орбите - миллисекунды. Даже в дешевых интернет спутниках гражданских пинг в обе стороны до 600мс, в современных которые Маск запускает пинг будет не более 10мс. Это более чем достаточно для управления чем угодно. Я молчу уже про военные спутники, у которых всегда передовые технологии и связь там самая лучшая будет.
Тем более никто не отменял автоматику, и тем более, реакторы про которые я писал - маломощные, без возможности вывода поглотителя из активной зоны на критическое состояние - возможности взрыва там попросту нет, ради чего принесли в жертву потенциальную мощность. Такой реактор ты можешь поставить в США на своем участке если деньги есть, и не переживать ни про какие взрывы. Это гражданский проект.
Но ты петушара можешь продолжать плодить свои дебилизмы)))
https://censor.net/user/340034
К слову будет сказано, частный реактор Хиперион которые уже ставят в США, весит 20 тонн и даёт до 27 мегаватт энергии. Модуль с таким реактором даже ракета Хеви выведет на орбиту. Старшип по несколько штук за раз будет закидывать в космос
Кстати говоря, даже такого реактора будет слишком много. - можно гораздо меньше и легче делать. Тестируемые лазери имеют мощность десятки, сотни киловатт. Для поражения защищенных межконтинентальных ракет нужны мощности 1-3 мегаватта. На 27 мегаватт такого реактора можно целую базу с лазерными тюрелями подключить))))
Собственно прибор показал, что уровень вашей глупости зашкалил и мне более не стоит тратить время на споры с таким гигантом мысли.
Аревуар
Ты настолько тупорылый, что даже забыл о том, что ты пишешь под фотографией боевого лазеря установленного на самолете. Кстати, на самолете, у которого грузоподьемность меньше чем у новых ракет Маска))) И ничего, с самолета он стрелял не хуже чем с корабля.
Очередной твой эпик слив, петушок)))))
Дело в том, что МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) устройство достаточно сложное.
Со ступенями разгона всё понятно, перейдем к головной части.
Для разгона головная часть закрыта корпусом от перегрева.
Выйдя в космос она раскрывается и разводит боевые головки сразу или раскрывается перед самым входом в атмосферу. В США эти системы развода называют MIRV и MARV.
Для чего и в чем различие? Изначально головная часть разделялась на двое при выходе из атмосферы Земли и боевые головки расходились на свои персональные траектории.
Впоследствии это стали делать уже в конце полета, перед входом в атмосферу, где несколько боевых головок маневрируют уже в атмосфере и каждая идет на свою цель.
А что же из себя представляют сами боеголовки?
Вы возможно удивитесь, но ядерная боеголовка взрывается не от удара о поверхность планеты, а подрывается в нужный момент заложенной внутри неё программой. Корпус боеголовки достаточно прочен, чтобы не разбиться на практически первой космической скорости об атмосферу (для этого угол входа не превышает 70 градусов) и не сгореть в ней (для этого угол падения не менее 30 градусов). То есть корпус каждой боеголовки достаточно жаропрочен. а боевой лазер поражает ее именно тепловым лучом.
Ну и кроме того, есть такие ядерные боеголовки, которые проникают в поверхность земли метров на пятнадцать (их используют для уничтожения особо прочно укрепленных и заглубленных командных пунктов и шахт с ракетами.
Так что и тут не все так просто.
Обсыхайте.
Еще во времена СОИ были разработано достаточно простые механизмы от ПРО и СОИ.
Дело в том, что когда головная часть МБР раскрывается перед самым входом в атмосферу, то сами части корпуса, плюс возможные макеты ложных боеголовок выходят на цель и вот тут нужна навороченная ЭВМ, которая может, по скоростных характеристикам разных частей определить где ложная цель, а где БГ, а для этого снова таки нужны сверх надежные каналы связи с боевой станцией и мощная приемная аппаратура, а не те, что применяются нынче на спутниках.
И это еще не всё. Тогда же было предложено делать наши боеголовки с зеркальной поверхностью (отражающей тепловые лучи) и вдобавок придавать БГ вращательное движение, тогда лучу лазера нужно много времени для её поражения, но ведь боевая станция должна "висеть" над поверхностью прикрываемой территории, а БГ шмыг мимо, на скорости более 7 километров в секунду... Расстояние до БГ будет увеличиваться очень стремительно, а значит, чтобы добить, нужны огромные энергетические мощности.
И время, снова таки время!!! Такая боевая станция рассчитана на перехват ЕДИНИЧНЫХ целей, от массового ракетного обстрела она защитить не в состоянии.
Тогда закономерный вопрос - зачем потратить ТРИЛЛИОНЫ долларов на КС с боевым лазером, если боеголовки уже сегодня штатовцы научились сбивать с находящихся на БД кораблей, самолетов и противоракет?
А хамить нехорошо. Глупо выглядите. Не стоит так больше делать, вы же не школьник, в самом то деле, ну откуда школьники на политическом форуме, к которым безусловно относится ЦН.
Отражающие зеркальные поверхности на ВАШИХ (так ты еще и свинорус из свинороссии) боеголовках не помогут, потому что сверхмощные лучи прожигают отражающие материалы в доли секунды, потому что идеальных зеркал не существует как и идеального вакуума - любой материал не может отразить 100% энергии.
С несколько десятков боевых лазерных установок, будут сбивать ваши свинорусские ракеты еще на взлете, на территории свинороссии.
Я не хамлю. Я заслуженно называю тебя петушком, потому что есть факты твоего балабольства. Ты петушок - это факт)))
Сбивать надо то, что видишь, а не пулять в космос по любому, мимо пролетающему мусору.
Свет то распространяется со скоростью близко 300 000 км/с, да только сервоприводы лазера, так быстро не перенацеливают лазер.
Смешной вы однако, и очень глупый
Я написал наших, потому что при Рейгане в США и его СОИ (поищите в сети информацию, что это такое), я служил в Советской Армии, офицером, и нас знакомили с этой тематикой.
А точно за доли секунды?
А точно боеголовка зависнет на месте, подставляясь под выстрел, а не будет пролетать за всего лишь секунду, какие-то семь километров?
Если один боевой лазер, с выводом на орбиту и монтажом, с наземными станциями и обучением персонала обойдется Штатам в пару триллионов ихних долларов, то во сколько обойдется несколько десятков таких установок?
Ты настолько тупорыл, что даже элементарную геометрию не знаешь. У тебя и правда "специфические знания"))))
И ракеты лазерями уже сбивали. Петушок, к твоему сожалению это ведь не первые испытания - гугл в помощь)))
Вообще эта технология лучше всего работает из космоса.
https://skr.su/news/post/131410/ Флот дирижаблей предлагает создать эксперт Центра подготовки космонавтов России.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019561144-fPxW4.html Военнослужащие США заявили об успешном испытании прототипа новейшего лазерного оружия, которое способно сбивать ракеты.Испытания проводились на полигоне Белые Пески в штате Нью-Мексико. В результате маневров специальная наземная установка сбила несколько ракет класса «воздух - воздух».
Ну что же,- всё по плану...
Сбивать будут откуда выгоднее.
Звісно клоун не виділить грощі на програму для розробки зброї наступного покоління - для нього війна вже закінчилась.