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США провели успешное испытание боевого лазера с корабля по БПЛА. ВИДЕО

Военный корабль USS Portland провел успешные испытания боевого лазера высокой мощности, пронзив беспилотный самолет в открытом море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Тихоокеанского флота США, испытание состоялись на прошлой неделе.

"16 мая десантный транспортный корабль-док USS Portland (LPD 27) успешно сбил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) лазером на твердотельных элементах",- отмечается в сообщении.

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Как уточнили в командовании, это было первое испытание лазера высокой мощности "на системном уровне".

испытания (379) США (26637) лазерное оружие (23)


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+50
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США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 1973
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24.05.2020 09:14
+47
Глупые Пиндосы. СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ еще круче оружие придумает!
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24.05.2020 09:00
+33
А хтось кидає коров"ячі ліпьошки далі всіх.
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24.05.2020 08:55
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Українцям похер, які військові іграшки будуть знищувати кацапів.
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24.05.2020 11:16 Ответить
Єврейський кремль знищує кацапів та українців - так воно трохи вірніше.
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24.05.2020 11:53 Ответить
Тю, "бойовий лазер", пааадумаєш цяця! Он у кацапів бойові під@раси - ото сила! Тремтіть, "піндоси"!
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24.05.2020 11:47 Ответить
"Вы на их госдолг лучше посмотрите!" (с)
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24.05.2020 11:53 Ответить
Надо понимать, если лазер поджигает самолёт, то первыми начинают дымиться
шёлковые парашюты ?
А потом семейные трусы ?
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24.05.2020 12:02 Ответить
НЕТ. первыми начинают гореть ватные пердаки.
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24.05.2020 23:39 Ответить
Дай Бог эдоровья и долголетия американским ученым, инженерам и военнослужащим.
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24.05.2020 12:02 Ответить
Америка имела монополию на атомную бомбу целых 5 лет, и пожалела кремль.
Хотя 2 бомбочки на Москву и Питер сберегли бы миллионы жизней, в том числе
и жителей Козляндии, которые начали бы жить как люди.
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24.05.2020 12:08 Ответить
Небесное оружие - град!
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 3928
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 2864
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24.05.2020 12:11 Ответить
Дом из говна и палок плюс гипсокартон.
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24.05.2020 12:32 Ответить
Да еще и без крыши, наверное...
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24.05.2020 12:36 Ответить
Очевидное преимущество такого оружия экономическое, в том что не нужно возить огромный арсенал снарядов.
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24.05.2020 12:24 Ответить
Снабжать противника очищенной питьевой водой ?
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24.05.2020 12:31 Ответить
нам тоже таке оружійє нада - шоп жарить мокшанських орків на дамбасє
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24.05.2020 12:30 Ответить
Могли хоча б одного козломордого запхнути в безпілотник для експерименту.
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24.05.2020 12:43 Ответить
На Западе сильный крен в сторону т. н. прав животных.
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24.05.2020 13:02 Ответить
Помните этот лазерный аналоговнет? Распилен на металлолом. Но Трампу сейчас нужны гиперзвуколазерные шоу
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 3331
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24.05.2020 12:55 Ответить
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 6032
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24.05.2020 13:00 Ответить
Его делали только для тестов не летательном аппарате. Такой лазер не нужен в самолётах - их нужно ещё в небо поднять, для того чтобы отразить ракетный удар. А вот с космоса самое то)))
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24.05.2020 17:22 Ответить
Это на морском корабле есть мощная энергетическая установка, а как вы такую махину в космосе разместите? А ведь луч лазера это энергия. большая энергия.
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24.05.2020 20:52 Ответить
Небольшой ядерный реактор, атомная батарея. Или ты думал, ракеты Маска только для Марса спонсируют?
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24.05.2020 23:50 Ответить
Когда космонавтов запускают, то ГРАММЫ подсчитывают!!! А тут дело о ТОННАХ.
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25.05.2020 19:32 Ответить
Флакон Хеви поднимает 64 тонны. Старшип будет поднимать более сотни тонн. Опят же говорю - вы думаете США спонсирует Маску разработку этих гигантов, только чтобы реализовать его мечты про Марс, и запуск интернет спутников?
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26.05.2020 16:11 Ответить
Поинтересуйтесь, сколько из этих 64-х тонн приходится на топливо и на вес корпуса ракеты...
Ну заодно сообщу, что максимальный вес спутника, выведенного на орбиту - 14,5 тонн.
А боевую станцию лазера надо еще смонтировать на орбите, всё подключить, иметь там блок для временного проживания космонавтов и т.д и т.п.
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26.05.2020 18:26 Ответить
Дружище, харе тупить то а? Ты же в интернете, где все легко проверить самому.
Я назвал полезную нагрузку, с учётом топлива, и не поверишь - корпуса тоже))) "Полезная нагрузка" - это вес фактического груза.
"Масса полезной нагрузки
• на НОО
63 800 кг
• на ГПО
26 700 кг
• на Марс
16 800 кг
• на Плутон
3500 кг"

Естественно таких спутников ещё не запускали, потому что ракет таких не было. Теперь смогут запускать.
Даже если спутник не поместится даже в старшипе (сотни тон, не поместится?), в чем проблема состыковать два модуля, боевой и с реактором?

Про космонавтов вообще улыбнуло))) 2020 год, целые системы спутников и станции запускаются, стыкуются, работают в автоматическом режиме и управляются с земли, а ты городиш что-то про космонавтов которые там должны жить. Зачем им там жить?))))) Крутить баранки наводки на цель как в т-34?))))
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26.05.2020 20:07 Ответить
Глупо.
Без человеческих рук такое сложное сочетание не собрать в космосе, ни настроить будет сегодня технически не возможно.
Вы хоть понимаете, насколько сложные системы контроля космического пространства? А приемо-передающую аппаратуру, работающую по скоростям космических объектов, к которым принадлежат и баллистические ракеты, а ЭВМ, которая должна решать настолько сложные задачи... Вы смотрите лишь технические характеристики, но не знаете, по каким причинам СШа при Рейгане отказалась от реализации программы СОИ.
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26.05.2020 22:03 Ответить
До до до, супер сложно))) МКС целая собиралась автоматически, древние русские Союзы стыкуется автоматически, МКС может работать автономно без людей ( я молчу уже про затопленный Мир), десятилетия назад древние космические корабли США и СССР стыковались автоматически и управлялись с Земли, марсоходы на Марс летают и приземляются сами (или его космонавты собирали на Марсе?) А чувак в 2020 говорит об необходимости космонавтов, чтобы состыковать два модуля)))))) Не смеши людей)))
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26.05.2020 22:11 Ответить
1. Стыковка не всегда происходит автоматически.
2. Для поражения таких целей, как межконтинентальная ракета, орбита такой станции должна быть низкой - поищите в сети инфу о том, что случилось со станцией "Скайлэб" и почему...
3. Состыковать модули можно автоматически, и разьёмы можно настроить автоматически, но вот НАСТРОИТЬ ТАКУЮ систему автоматически чрезвычайно проблематично.
4. Я не утверждал, что на таком модуле должны быть постоянно люди, но вот монтаж и НАЛАДКА ВСЕЙ системы без людей крайне проблематична, ненадежна и дорогостоящее мероприятие.
5. Не два модуля, а скорее около десятка модулей с разными системами.
6. Кроме того, такая махина будет постоянно притягиваться к Земле, а значит нужны регулярные рейсы транспортных кораблей на орбиту, дозаправка станции и корректировка орбиты полета.
7. А Союзы, Мир, Скайлеб и прочие, летают на ВЫСОКИХ орбитах. Но если для боевой станции сделать высокую орбиту, то увеличивается дальность до цели, а значит нужно поднимать мощность энергетической установки...
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27.05.2020 16:02 Ответить
1. Ииии?))))) Сейчас все полеты барашка автоматические. В ручную и с Земли управляют только если что-то не так идёт. Или барашка думала, что грузы на МКС и спутники на орбиту астронавты отвозят?)))) Астронавты на МКС только леают сейчас.
2. Для этого и есть околоземную орбита, на ко то оой и летают большинство спутников, глупышка)))
3. До-до-до, очень трудно настроить заранее на земле. Труднее чем МКС собрать и отправить робота на марс- сказал балабол))))
4. Наладку спутников делают на земле, барашка)))) Ты не поверишь, но телевизионный спутник в космосе телемастер не настраивает))))
5. Не десятки, а два или один. Сам лазер даже на маленьком самолёте помещается со всем необходимым. Новые ракеты Маска более грузоподьемны.
6. Дебилоид, как часто транспортные корабли летают заправлять тысячи спутников, те же gps?))))
7. Мир вообще уже не летает, придур))) МКС находи тся на низкой околоземной орьите (300-400 км) а союзы дальше МКС не летают давно.

Вывод: за балабольство нарекаю тебя петушком и отправляю в петушиный уголок)))
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28.05.2020 07:49 Ответить
"Первая в мире полностью автоматическая стыковка двух космических аппаратов произведена 30 октября 1967 года беспилотными вариантами кораблей «Союз»"
Лол))) В 67 году космические корабли уже автоматически стыковались - чувак в 2020 говорит об невозможности такой сверх сложной операции))))
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26.05.2020 22:15 Ответить
Вы разницу между СТЫКОВКОЙ и НАЛАДКОЙ сверхсложной системы понимаете?
Вы АЭС в космос, во включенном состоянии отправите?
А взрыва на старте не боитесь?
А схода с орбиты?

Да, чуть не упустил самое главное. На космических станциях самая сложная проблема для космонавтов, это как убрать ЛИШНЕЕ тепло. Его отводят ВЫПУСКАЯ воздух.
Ответьте на простой вопрос - а как в космосе, с его вакуумом, который как известно идеальный теплозащитный материал, вы собираетесь ОХЛАЖДАТЬ работающий атомный реактор????
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27.05.2020 16:06 Ответить
Мда... Что за придурок... Наладка какая? Гаечные ключи нужны стержни опустить, сервоприводы отменили?)))) Повторяю - в космосе автоматически собирали мир и МКС - это более сложные системы где ещё и люди живут. Сложнее чем два модуля, болезный))))
В космосе глупый минус сотни градусов - через теплообменник охладить проще чем на земле - и реактор не нужен постоянно в работе - ему зарядить аккумы для выстрела и все.
Атомные батареи так вообще не требуют охлаждения.

Очередной твой слив)))
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28.05.2020 07:01 Ответить
Был забанен админом, потому не отвечал.
Вы беспардонный хам - это первое.

Второе. Вот вам ссылка, про космос, из тех, что попались сразу на глаза
https://www.segodnya.ua/lifestyle/science/naskolko-holodno-v-kosmose-uchenye-dali-otvet-1413650.html

почитайте, возможно поумнеете, хотя это вряд ли.

Обратите внимание на тот непререкаемый факт, что боевая космическая станция должна висеть на стационарной орбите, прикрывая территорию своей страны. Или летать по низкой орбите, только тогда нужно примерно штук сорок только боевых станций и еще около двух десятков спутников- ретрансляторов.

У вас крайне поверхностный взгляд на проблему, примерно такой же, как и у "Слуг народа" на управление экономикой страны..
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30.05.2020 23:49 Ответить
Ссылка, и то что ты написал после - никаким образом не опровергает возможность запусков боевых спутников. Даже простейшие спутники уже есть на стационарной орбите, и есть летящие на низкой. Их тысячи)))
Так что угомонись балаболище глупое. Или тебе составить список твоих балабольств тупорылых, чтобы ты не забывался?)))
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31.05.2020 00:01 Ответить
Продолжаете хамить.
Вы из зеленых или шоколадных?
Есть спутники. И их действительно тысячи.
"Скайлоф" была большая штуковина, но упала, так и не приступив выполнять задачи.
"Салют-5" - на 100% боевая станция. Тоже неудачно.
Да и не только они.

В космосе действительно летает множество спутников, чье предназначение сбор различной развед информации техническими средствами. Их запуск, контроль, управление, прием информации налажен у нескольких стран достаточно широко.

Но вы, то ли по незнанию темы, то ли по своей наивной молодости не знаете некоторых очень важных нюансов.

На тему отсутствия охлаждения ядерного реактора в космосе вы так и не ответили.
СССР и США пытались использовать в космосе ядерные установки. НО!!! Но в качестве двигателей, уже там. То есть температура сбрасывалась выбросами энергии.
Вы наверное не знаете, что при запуске ракеты в космос, её корпус очень сильно нагревается. Для того, чтобы внутри не выгорело оборудование, ступени ракеты покрыты термостойкими материалами, а они в ОТКРЫТОМ космосе, будут уже выполнять функцию теплозащиты.
Так же, вы наверное не в курсе, что ядерная реакция на АЭС не управляемая, а РЕГУЛИРУЕМАЯ. Эта разница заключается в том, что на Земле надо иметь постоянно дежурящие и сменяющиеся смены, которые будут БЕСПРЕРЫВНО контролировать работу атомного реактора на орбите. Но КАК вы избавитесь от ВОЗМУЩЕНИЙ в ионосфере, от вспышек энергии на Солнце, которые зачастую прерывают связь с космическими объектами?
Ну допустим, запустив в одну точку с десяток сверх тяжелых спутников, можно их состыковать, растянуть большие поля солнечных панелей и маневровыми двигателями вращать станцию так, чтобы освобожденный в космосе от термоизоляции блок находился в тени. Но я всё равно не вижу технической возможности, чем заменить те градирни и пруды охлаждения воды, которые есть на земных АЭС...
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31.05.2020 12:58 Ответить
Петушок, то что некоторые спутники падают, не отменяет того факта, что тысячи летают)))
По поводу охлаждения реакторов и атомных батарей (которые вообще охлаждения не требуют) я отвечал - ты еще и дислексик. а не только балабол.
Атомная реакция даже на АЭС регулируется дистанционно, кнопками с пульта, а не кто-то там руками стержни двигает. Все это можно делать с земли, дебилоид, так же как управлять любимы системами в космосе как это делают сейчас.
Атомной батареей так вообще управлять не нужно.
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31.05.2020 17:51 Ответить
Петушок, это ваше имя или образ жизни?
Падали как раз крупные и с низкой орбитой, разве вы этого не поняли?

Именно вы написали про 20-ти тонный атомный реактор, который можно вывести на орбиту, для накачки боевого лазера. А вот про атомные батареи вы тогда не писали, ну оно и правильно - они не дадут много энергии.

Дэбылушка, вы видимо не в курсе, что для управления реактором на АЭС нет прерывания сигналов управления, как это не редко происходит в космосе из-за перечисленных мною причин. А будет прерывание и возможен ядерный взрыв, который мгновенно уничтожит всю станцию, стоимостью в пару триллионов долларов. На такие жертвы может пойти лишь абсолютный глупец.
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31.05.2020 18:53 Ответить
Петушок - это ты, по факту неоднократных твоих балабольств))))
Практически все спутники на низких орбитах. Аварий при этом было кот наплакал.
Про атомные батареи я говорил с самого начала - снова ты забалаболил.
Скорость связи со спутниками на низкой орбите - миллисекунды. Даже в дешевых интернет спутниках гражданских пинг в обе стороны до 600мс, в современных которые Маск запускает пинг будет не более 10мс. Это более чем достаточно для управления чем угодно. Я молчу уже про военные спутники, у которых всегда передовые технологии и связь там самая лучшая будет.
Тем более никто не отменял автоматику, и тем более, реакторы про которые я писал - маломощные, без возможности вывода поглотителя из активной зоны на критическое состояние - возможности взрыва там попросту нет, ради чего принесли в жертву потенциальную мощность. Такой реактор ты можешь поставить в США на своем участке если деньги есть, и не переживать ни про какие взрывы. Это гражданский проект.
Но ты петушара можешь продолжать плодить свои дебилизмы)))
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31.05.2020 19:05 Ответить
Факты в студию )))))
https://censor.net/user/340034

К слову будет сказано, частный реактор Хиперион которые уже ставят в США, весит 20 тонн и даёт до 27 мегаватт энергии. Модуль с таким реактором даже ракета Хеви выведет на орбиту. Старшип по несколько штук за раз будет закидывать в космос
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31.05.2020 19:08 Ответить
В гуле забанили, петушара?)))
Кстати говоря, даже такого реактора будет слишком много. - можно гораздо меньше и легче делать. Тестируемые лазери имеют мощность десятки, сотни киловатт. Для поражения защищенных межконтинентальных ракет нужны мощности 1-3 мегаватта. На 27 мегаватт такого реактора можно целую базу с лазерными тюрелями подключить))))
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31.05.2020 19:14 Ответить
Глупышка, а вы не подумали, почему испытания лазера проводили на боевом корабле? Может потому, что энергии для боевого лазера нужно много?

Собственно прибор показал, что уровень вашей глупости зашкалил и мне более не стоит тратить время на споры с таким гигантом мысли.
Аревуар
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31.05.2020 19:11 Ответить
Петух тупой, если его испытали на корабле - это не значит что его больше нигде не испытывали.
Ты настолько тупорылый, что даже забыл о том, что ты пишешь под фотографией боевого лазеря установленного на самолете. Кстати, на самолете, у которого грузоподьемность меньше чем у новых ракет Маска))) И ничего, с самолета он стрелял не хуже чем с корабля.
Очередной твой эпик слив, петушок)))))
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31.05.2020 19:18 Ответить
Но и это еще не всё, чего вы видимо не знаете, ввиду специфики темы.

Дело в том, что МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) устройство достаточно сложное.
Со ступенями разгона всё понятно, перейдем к головной части.
Для разгона головная часть закрыта корпусом от перегрева.
Выйдя в космос она раскрывается и разводит боевые головки сразу или раскрывается перед самым входом в атмосферу. В США эти системы развода называют MIRV и MARV.

Для чего и в чем различие? Изначально головная часть разделялась на двое при выходе из атмосферы Земли и боевые головки расходились на свои персональные траектории.
Впоследствии это стали делать уже в конце полета, перед входом в атмосферу, где несколько боевых головок маневрируют уже в атмосфере и каждая идет на свою цель.

А что же из себя представляют сами боеголовки?
Вы возможно удивитесь, но ядерная боеголовка взрывается не от удара о поверхность планеты, а подрывается в нужный момент заложенной внутри неё программой. Корпус боеголовки достаточно прочен, чтобы не разбиться на практически первой космической скорости об атмосферу (для этого угол входа не превышает 70 градусов) и не сгореть в ней (для этого угол падения не менее 30 градусов). То есть корпус каждой боеголовки достаточно жаропрочен. а боевой лазер поражает ее именно тепловым лучом.
Ну и кроме того, есть такие ядерные боеголовки, которые проникают в поверхность земли метров на пятнадцать (их используют для уничтожения особо прочно укрепленных и заглубленных командных пунктов и шахт с ракетами.
Так что и тут не все так просто.
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31.05.2020 13:11 Ответить
Петушок, ты тут столько уже набалаболил, что после этого разбор специфики от тебя вызывает только смех)))
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31.05.2020 17:52 Ответить
Это такой способ защиты Сергея Вовка, которому нечего противопоставить против моих, достаточно специфических знаний.
Обсыхайте.
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31.05.2020 18:54 Ответить
Знаний в балабольстве?)))) Тебе таки список составить твоих позорных сливов и балабольств?)))
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31.05.2020 19:06 Ответить
Но и это еще далеко, далеко не всё.

Еще во времена СОИ были разработано достаточно простые механизмы от ПРО и СОИ.
Дело в том, что когда головная часть МБР раскрывается перед самым входом в атмосферу, то сами части корпуса, плюс возможные макеты ложных боеголовок выходят на цель и вот тут нужна навороченная ЭВМ, которая может, по скоростных характеристикам разных частей определить где ложная цель, а где БГ, а для этого снова таки нужны сверх надежные каналы связи с боевой станцией и мощная приемная аппаратура, а не те, что применяются нынче на спутниках.

И это еще не всё. Тогда же было предложено делать наши боеголовки с зеркальной поверхностью (отражающей тепловые лучи) и вдобавок придавать БГ вращательное движение, тогда лучу лазера нужно много времени для её поражения, но ведь боевая станция должна "висеть" над поверхностью прикрываемой территории, а БГ шмыг мимо, на скорости более 7 километров в секунду... Расстояние до БГ будет увеличиваться очень стремительно, а значит, чтобы добить, нужны огромные энергетические мощности.

И время, снова таки время!!! Такая боевая станция рассчитана на перехват ЕДИНИЧНЫХ целей, от массового ракетного обстрела она защитить не в состоянии.
Тогда закономерный вопрос - зачем потратить ТРИЛЛИОНЫ долларов на КС с боевым лазером, если боеголовки уже сегодня штатовцы научились сбивать с находящихся на БД кораблей, самолетов и противоракет?

А хамить нехорошо. Глупо выглядите. Не стоит так больше делать, вы же не школьник, в самом то деле, ну откуда школьники на политическом форуме, к которым безусловно относится ЦН.
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31.05.2020 13:24 Ответить
Петушок, для того и делается лазерная установка, потому что она сбивает любые обьекты на любой скорости (скорость света быстрее любой ракеты). И хоть 100 боеголовок вылетит - это не помеха.
Отражающие зеркальные поверхности на ВАШИХ (так ты еще и свинорус из свинороссии) боеголовках не помогут, потому что сверхмощные лучи прожигают отражающие материалы в доли секунды, потому что идеальных зеркал не существует как и идеального вакуума - любой материал не может отразить 100% энергии.
С несколько десятков боевых лазерных установок, будут сбивать ваши свинорусские ракеты еще на взлете, на территории свинороссии.

Я не хамлю. Я заслуженно называю тебя петушком, потому что есть факты твоего балабольства. Ты петушок - это факт)))
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31.05.2020 17:58 Ответить
Про настойчивое повторение петушка, это я так понимаю, из вашего личного, заднепроходного образа жизни. У вас это видимо болит.


Сбивать надо то, что видишь, а не пулять в космос по любому, мимо пролетающему мусору.

Свет то распространяется со скоростью близко 300 000 км/с, да только сервоприводы лазера, так быстро не перенацеливают лазер.
Смешной вы однако, и очень глупый

Я написал наших, потому что при Рейгане в США и его СОИ (поищите в сети информацию, что это такое), я служил в Советской Армии, офицером, и нас знакомили с этой тематикой.

А точно за доли секунды?
А точно боеголовка зависнет на месте, подставляясь под выстрел, а не будет пролетать за всего лишь секунду, какие-то семь километров?

Если один боевой лазер, с выводом на орбиту и монтажом, с наземными станциями и обучением персонала обойдется Штатам в пару триллионов ихних долларов, то во сколько обойдется несколько десятков таких установок?
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31.05.2020 19:06 Ответить
Дебилодил, при повороте сервопривода на 1 градус всего, на расстоянии 300-400 км (высота орбиты) лазерный луч пройдет более 5 километров. Мощный привод на электродвигателе повернет лазер на один градус за какие-то микросекунды. За милисекунды будет наводка происходить на расстояниях сотни и тысячи киллометров. И чем выше орбита будет, тем больше расстояния будет покрываться на каждый градус.
Ты настолько тупорыл, что даже элементарную геометрию не знаешь. У тебя и правда "специфические знания"))))
И ракеты лазерями уже сбивали. Петушок, к твоему сожалению это ведь не первые испытания - гугл в помощь)))
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31.05.2020 19:28 Ответить
Кстати петушок, Маск уже запустил более 400 спутников своих лично для интернета. Все на низкой орбите, ни один не упал. Жди боевые над территерией своей обосцаной свинороссии)))
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31.05.2020 19:32 Ответить
Короче, я поржал с ваших высеров
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31.05.2020 19:07 Ответить
Петушок, ты не смог опровергнуть ни единого моего слова. Я же могу написать целый список твоих явных балабольств)))
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31.05.2020 19:30 Ответить
К слову будет сказано, частный реактор Хиперион которые уже ставят в США, весит 20 тонн и даёт до 27 мегаватт энергии. Модуль с таким реактором даже ракета Хеви выведет на орбиту. Старшип по несколько штук за раз будет закидывать в космос
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26.05.2020 16:23 Ответить
В земной атмосфере у лазера особых перспектив нет.., малая дальность поражения целей из-за больших энергопотерь, а вот в космосе перспективы огромные.
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25.05.2020 08:56 Ответить
Да, но только когда люди смогут поднять в космос сверхмощные энергетические установки.
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25.05.2020 19:31 Ответить
Замяли для ясности. И разместили начинку на "стэлсе".
Вообще эта технология лучше всего работает из космоса.
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24.05.2020 13:04 Ответить
Посмотрев ролик, одно могу сказать точно - действие разворачивается в Красном море
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24.05.2020 13:04 Ответить
Кто в курсе, что за шарик с дырками?
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 3895
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24.05.2020 13:31 Ответить
схоже на планетарій:
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 652
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24.05.2020 14:54 Ответить
Схоже на корпус установки для ядерного синтезу (лазерний варіант).
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24.05.2020 16:53 Ответить
Бинго! УФЛ-2М. Вот куда надо направлять основные лазерные усилия!
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24.05.2020 18:36 Ответить
Но против дерижаблей российского космического флота эоружие буржуинов безсильно!!!

https://skr.su/news/post/131410/ Флот дирижаблей предлагает создать эксперт Центра подготовки космонавтов России.
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24.05.2020 13:34 Ответить
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 8289
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24.05.2020 17:38 Ответить
О чём писала Россия год назад: Военнослужащие США планируют принять новейшую систему на вооружение во второй половине 2020 годов. 06.05.2019

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2019561144-fPxW4.html Военнослужащие США заявили об успешном испытании прототипа новейшего лазерного оружия, которое способно сбивать ракеты.Испытания проводились на полигоне Белые Пески в штате Нью-Мексико. В результате маневров специальная наземная установка сбила несколько ракет класса «воздух - воздух».

Ну что же,- всё по плану...
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24.05.2020 13:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Z8qU0GdW88Q Всё идёт по плану! За рулём кабриолета я врубаю Летова, и хотя уже не лето это фиолетово! Всё идёт по плану! (с)
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 4700
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24.05.2020 14:52 Ответить
А зате в вєлікай касміческай імарской державе холопам дозволили безкоштовно збирати хворост у лісі...
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24.05.2020 13:46 Ответить
Знаете кто этот мощный старик? Это выпускник Львовского политеха Валентин Павлович Гапонцев - Председатель Совета директоров и управляющий директор международной корпорации IPG Photonics, контролирующей 80 % мирового рынка волоконных лазеров большой мощности.
США провели успішне випробування бойового лазера з корабля по БПЛА - Цензор.НЕТ 8582
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24.05.2020 14:10 Ответить
А вы что, думали Илона Маска спонсируют только для реализаций мечты про Марс? Нужны большие и эффективные ракеты, для вывода на орбиту тяжёлых спутников с ядерной установкой и боевыми лазерами - сбивать ракеты ***** ещё на пуске.
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24.05.2020 17:17 Ответить
Ракеты ***** под полным контролем ещё на пуске уже сегодня - 24/7.
Сбивать будут откуда выгоднее.
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24.05.2020 20:05 Ответить
под полным контролем-мацкали в них дырок насверлили
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24.05.2020 23:02 Ответить
Лучше б пуйлу в глаз посветили.
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24.05.2020 20:32 Ответить
..или в очко
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24.05.2020 23:00 Ответить
там через глазницу до очка эту ватную моль прожжот
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24.05.2020 23:41 Ответить
Удачно зашёл на ветку офтальмологов...
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25.05.2020 09:02 Ответить
очко у пуйла под черенок.
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25.05.2020 12:03 Ответить
Спасибо за видео, я подрочил, а теперь вернёмся к миномёту "Молот".....
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24.05.2020 22:44 Ответить
Лазери? А ми в Україні радянські танки латаємо

Звісно клоун не виділить грощі на програму для розробки зброї наступного покоління - для нього війна вже закінчилась.
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25.05.2020 16:06 Ответить
там такая моща, шо можна и ГАЗЕР создать...узконаправленный и Гаммалучи выведут из строя всю электронику ....
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26.05.2020 22:14 Ответить
создание боевых ручных бластеров уже не за горами
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29.05.2020 22:12 Ответить
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