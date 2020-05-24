10 кг сырья для наркотиков каждый месяц ввозили в Украину из Египта, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители ликвидировали крупный канал доставки прекурсоров из Египта в Украину с помощью авиатранспорта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Наш соотечественник в течение 2019-2020 годов организовал и осуществлял контрабанду поставки прекурсора из Египта в Украину авиационным путем. С помощью наркокурьеров и через международные почтовые отправления прекурсор "псевдоэфедрин" в особо крупных размерах попадал в Украине. Ежемесячные поставки этого прекурсора достигали до 10 кг", - сказано в сообщении.

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Мужчину подозревают в организации контрабанды прекурсоров в особо крупных размерах (ч.3 ст.305 УК), а также незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров в особо крупных размерах с целью их использования для изготовления психотропных веществ (ч.3 ст. 311 УК).

Прокуроры хотят отправить его в СИЗО, меру пресечения будет избирать Печерский райсуд Киева.



