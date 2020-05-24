Участники акции "Стоп реванш" протестовали у дома Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С Майдана Независимости участники акции "Стоп реванш" отправились маршем к дому, в котором живет президент Владимир Зеленский. Забор и ворота дома они обклеили листовками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С Майдана Независимости колонна протестующих двинулась к Европейской площади и оттуда по улице Грушевского — к дому рядом с Мариинским парком, в котором живет президент.

Колонну участников акции сопровождали автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского было перекрыто.

У дома, в котором живет президент, собрались около тысячи участников протеста с символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".

Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе.

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Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками со своими требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.







Фото и видео — Олег Богачук