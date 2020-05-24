Участники акции "Стоп реванш" протестовали у дома Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С Майдана Независимости участники акции "Стоп реванш" отправились маршем к дому, в котором живет президент Владимир Зеленский. Забор и ворота дома они обклеили листовками.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
С Майдана Независимости колонна протестующих двинулась к Европейской площади и оттуда по улице Грушевского — к дому рядом с Мариинским парком, в котором живет президент.
Колонну участников акции сопровождали автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского было перекрыто.
У дома, в котором живет президент, собрались около тысячи участников протеста с символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".
Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе.
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Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками со своими требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.
Фото и видео — Олег Богачук
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тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
Цей дурачок - клоун вже встиг частину зерна з Резервного насіннєвого фонду продати за $ і частина була великою
а в инете каждая курица бегает расказывает за "большинство", "народ решил" и остальное...
и только единицы осознали как их развели
- Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране.