РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9901 посетитель онлайн
Новости Видео
57 789 737

Участники акции "Стоп реванш" протестовали у дома Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С Майдана Независимости участники акции "Стоп реванш" отправились маршем к дому, в котором живет президент Владимир Зеленский. Забор и ворота дома они обклеили листовками.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С Майдана Независимости колонна протестующих двинулась к Европейской площади и оттуда по улице Грушевского — к дому рядом с Мариинским парком, в котором живет президент.

Колонну участников акции сопровождали автомобиль и автобус взрывотехников, сотрудники полиции и кинологи с собаками. Движение по улице Грушевского было перекрыто.

Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 01Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 02Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 03Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 04

У дома, в котором живет президент, собрались около тысячи участников протеста с символикой и флагами политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".

Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 05Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 06

Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "Стоп реванш": на Майдане проходит акция к годовщине президентства Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники протеста обклеили забор и ворота вокруг дома, где президент владеет недвижимостью, листовками со своими требованиями и зажгли файеры во время исполнения государственного гимна. После этого протест объявили оконечным, люди начали расходиться.

Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 07Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 08Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 09Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 10Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 11
Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 12
Участники акции Стоп реванш протестовали у дома Зеленского 13

Фото и видео — Олег Богачук

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) протест (5858) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+133
ЗЕлю Геть!!!!
показать весь комментарий
24.05.2020 17:32
+104
И года не прошло . Докатился Шут до "Зелю геть!" . Януковичу ЧЕТЫРЕ года до "Зека геть" понадобилось
Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського - Цензор.НЕТ 5457
показать весь комментарий
24.05.2020 17:46
+100
Он призывает к свержению воров, лгунов, оманско-испанских барыг, предателей и подлецов.
показать весь комментарий
24.05.2020 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 8 из 8
Проплаченный петькой движ. Картины, бай ден скандал. Вова, пока есть лехторат, собирай, пойдём к пепе сходим всем Киевом.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:16 Ответить
Ну каж1ть вже прямо:Юлю.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:18 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, дмитруки, венедиктови, леонови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
показать весь комментарий
25.05.2020 10:24 Ответить
Політикою задобрювання московського ворога,яку вибрав Порохнявий,Зєля та Єрмак, нам ніколи не прогнати руССьких окупантів з нашої землі та знищити їх колаборантів.
показать весь комментарий
25.05.2020 10:28 Ответить
Интересно ,Зеленский обгадился?
показать весь комментарий
25.05.2020 11:25 Ответить
Зелю после 24 мая будет проносить пока с Путлером не встретится.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:35 Ответить
Прикольно смотреть, как соевые сами себя успокаивают, что не обосрались вчера, подтирая друг другу зады обёртками от рошеновских карамелек.
показать весь комментарий
25.05.2020 11:51 Ответить
Так доведи зворотнє кловун,збери мітинг у підтримку султана оманського і не підітри а оближи йому зад.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:03 Ответить
А навіщо йому моя підтримка? Він і так на ногах тримається, не бухає. як педро
показать весь комментарий
25.05.2020 13:25 Ответить
А ти йому наливав?
показать весь комментарий
25.05.2020 14:22 Ответить
Затичка ти кацапська, біомаса малороська (так папа вашого зелоха сказав) - розуму не має тому окрім, про Петю, гавкать не можеш!!
показать весь комментарий
25.05.2020 16:50 Ответить
Гавкати - це справа псарні. А Петя ваш навіть не прийшов на свою ж акцію. Не захотів з вами, дуполизами мітинговать
показать весь комментарий
25.05.2020 17:27 Ответить
Ну хоть иногда меняй давно развенчанные кацапские методички.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:18 Ответить
https://ye.ua/politika/49177_U_Hmelnickomu_na_maydani_vimagali_vid_Zelenskogo_piti_z_posadi.html У Хмельницькому на майдані вимагали від Зеленського піти з посади
показать весь комментарий
25.05.2020 11:58 Ответить
Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського - Цензор.НЕТ 3422
показать весь комментарий
25.05.2020 13:11 Ответить
Зе - у Сибір, Україні президента патріота
Цей дурачок - клоун вже встиг частину зерна з Резервного насіннєвого фонду продати за $ і частина була великою
показать весь комментарий
25.05.2020 12:25 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/npas/1313970
показать весь комментарий
25.05.2020 12:26 Ответить
Світилися всього декілька політичних сил...А решту ситуація в країні влаштовує?
показать весь комментарий
25.05.2020 12:35 Ответить
Учасники акції "Стоп реванш" протестували біля будинку Зеленського - Цензор.НЕТ 8438
показать весь комментарий
25.05.2020 13:08 Ответить
Когда в следующий раз колядовать собираетесь? За девять лет находитесь еще.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:15 Ответить
К коломойскому они пошли, к ахмету? Нет, почему и зачем? Вернуть пороха путем майдана. Ок, мне зеленский противен, порох лучше, но у меня вопрос, дать возможность путину повторить фокус и пересраться с 40% соотечественников стоит того чтобы поставить политика с 8-12% поддержки или наконец перестаним помогать ***** и займемся олигархами? Питання риторичне, у пороха э гроші на ломів та ботів щоб повернутися, але нема на тий самий майдан проти коломойші.
показать весь комментарий
25.05.2020 13:22 Ответить
В своем большинстве народ так и не осознал, что никого он не выбирал в 2019 на выборах, вместо них выбрали олигархи, которые дружно решили, что ПАП их подприжал и не по пацански себя ведет, потому выставили свою кандидатуру, ручную, и по всем своим телеканалам за нее проголосовали).
а в инете каждая курица бегает расказывает за "большинство", "народ решил" и остальное...
и только единицы осознали как их развели
показать весь комментарий
25.05.2020 14:59 Ответить
Такого фиаско которое произошло вчера, они даже не ожидали, вчера очередной раз народ Украины послал Петю и всю его шоблу фриков.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:06 Ответить
А что,люди вышли против Пети?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:19 Ответить
https://www.facebook.com/100036354753847/videos/244877390067418/ Выдающиеся заслуги Порошенко в революции Гидности
показать весь комментарий
25.05.2020 15:32 Ответить
Народ молодцы!это при том что метро не работало!и карантин!в следующий раз народа будет в разы больше!
показать весь комментарий
25.05.2020 15:42 Ответить
Зеленский обо*рался даже быстрее пенькобежца-завгара. И что самое главное- разочаровал всех ,даже противоположные лагеря-не выполнив невыполнимые обещания всем всего---патриотам -патриотизма,манкуртам-лобызания с нароссией,ленивым нищебродам- богатства и процветания. Для еще верящих в халяву наступает время тяжелого похмелья. Особенно для одного посредственного провинциального актера. А страна,благодаря слабоумным недальновидным любителям халявы откинута на десятилетия назад,во время смуты и прозябания.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:58 Ответить
ясный перец,рюцкие казлы победили Еэдогана в ливии и Сирии,быдло РЮССКАЕ...обосцаное Султаном Эрдоганом
показать весь комментарий
25.05.2020 15:59 Ответить
РЮССКИЕ..вы не народ...вы...вы ПАДАЛЬ быдло самое тупое нп ЗЕММЛЕ
показать весь комментарий
25.05.2020 16:02 Ответить
После сегодняшнего шабаша порохоботов, вспомнились слова их гетьмана.

- Кому-то очень хочется походить с флагами по проспектам, выкрикивая "Геть!". Почему? Потому что работать не умеют. Ничего, даже собачьей будки в жизни не построили и призывают к дестабилизации в стране.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:43 Ответить
Вы,как и ваш преЗЕдент не поняли главного-теперь это уже не только условные ,,порохоботы,,. И это всецело результат деятельности-бездеятельности ,,величайшего лица современное политики"-клоуна-бубочки.И к тому же-еще недавно вы люто поддерживали любые выступления против Порошенко,и это совсем не рассматривалось с точки зрения,,расшатывания ситуации в поьзу московии". Сейчас вы поете совершенно другое. Когда вы врали-тогда или сейчас? Поклонников зе не смущает их двуличность в этой ситуации? Или если прикинуться валенком,то есть надеюда,что никто не заметит пикантность ситуации?
показать весь комментарий
25.05.2020 18:23 Ответить
об одном господа прошу - не дай мне ето позорище - Украину кацапам увидеть....
показать весь комментарий
25.05.2020 18:20 Ответить
История - она такая непредсказуемая. Зеленский и Порошенко живут в одном доме) сусиды ёпт
показать весь комментарий
25.05.2020 18:46 Ответить
Страница 8 из 8
 
 