Возле разрушенного моста на Днепропетровщине построят временную понтонную переправу, - глава "Укравтодора" Кубраков. ВИДЕО

Утром 24 мая в поселок Алексеевка Днепропетровской области направилась колонна специальной техники из Одесской области.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, проинформировала пресс-служба Укравтодора со ссылкой на руководителя Александра Кубракова.

По его словам, "по оптимистическому сценарию" движение запустят уже 26 мая. Также Кубраков пообещал публиковать видеоотчеты ежедневно и поблагодарил Генштаб Вооруженных сил Украины.

В частности, к посту прикреплено видео проезда колонны техники в Одесской области.

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Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.

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