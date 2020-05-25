Возле разрушенного моста на Днепропетровщине построят временную понтонную переправу, - глава "Укравтодора" Кубраков. ВИДЕО
Утром 24 мая в поселок Алексеевка Днепропетровской области направилась колонна специальной техники из Одесской области.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, проинформировала пресс-служба Укравтодора со ссылкой на руководителя Александра Кубракова.
По его словам, "по оптимистическому сценарию" движение запустят уже 26 мая. Также Кубраков пообещал публиковать видеоотчеты ежедневно и поблагодарил Генштаб Вооруженных сил Украины.
В частности, к посту прикреплено видео проезда колонны техники в Одесской области.
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился автомобильный мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища. По факту обрушения части автомобильного моста полиция открыла три уголовных производства.
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Даже на съёмку дронами деньги есть...
Що ти несеш? До чого тут мультик як рухається колонна, який викладено та зроблено у стилі зеклоуна, до того, що ти описуєш?
Те ж саме і з "виходом на навчання"... У мене, як ти розумієш, є військова освіта, тому я "трішки більше тямлю", ніж "піджак"...
(А якщо у мене "одна звивина", то у тебе їх взагалі немає - "коліно" лисе, замість кори головного мозку... Я стільки разів колони водив, в тому числі - по тривозі, що розбуди мене, навіть зараз, серед ночі, і я буду знать, що саме я повинен зробить, що перевірить і як нею керувать... А ти будеш ходить навкруг машин, і "бекать" та "мекать", не знаючи, як, навіть, колону для руху вишикувать і які машини де поставить... "САЛАБОН", навчися ще солдатську кашу їсти, а потім комусь "фуражкою" дорікай... ).
"Є запланована велика програма, на яку я нині шукаю - і це моя відповідальність - іще $3 млрд. Це всі мости нашої країни", - сказав Зеленський під час прес-конференції в середу.
и что понтонные автомобили он ненавистного Союза остались..