РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5025 посетителей онлайн
Новости Видео
48 323 225

Неблагодарная вата. Как пророссийские СМИ "убивают" Зеленского за то, что их пустили на пресс-конференцию. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич исследует, как украинские и российские ресурсы отблагодарили Владимира Зеленского и его пресс-службу за аккредитацию себя и своих идейных собратьев на пресс-конференцию.

Практически все приглашенные на пресс-конференцию проводники "русского мира" отнюдь не поют дифирамбы президенту, как раз наоборот - усиленно рассказывают какой он плохой! Для них, очевидно, стало неожиданностью, что президент Украины защищает, как ни странно, интересы Украины, пусть порой и немного через силу.

Итак, что теперь рассказывают российские пропагандисты о "президенте мира"? Как Скабеева сравнивает его с предшественником? Зачем пророссийский пул медиа начал уничтожать Владимира Зеленского и чем это грозит "слугам народа" на местных выборах? И почему украинская безрейтинговая позиция вряд ли воспользуется падением рейтигов президента?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, на пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ. 

В аккредитации, в частности, отказали журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу, Янине Соколовой, изданиям "Бабель", "Главком", "Тиждень", съемочным группам "Настоящего времени" и "Шустер Live".

Отказы объясняли одинаково - ограничениями из-за COVID-19.

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) пресс-конференция (324) СМИ (3836) медиа (186) Буткевич Богдан (433)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+50
да никто его не мочит. Так, поругивают чтобы создать видимость "это не наш агент".
показать весь комментарий
25.05.2020 10:40
+45
Зеленский уничтожает себя сам да ещё и украинскую государственность!
показать весь комментарий
25.05.2020 10:20
+42
Зєлєбєнь, А отчего ты так радовался, когда "проросийские СМИ" топили за Зеленсково? Ты не в чем не сомневался?
показать весь комментарий
25.05.2020 10:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Поярков, блазень? Передайте этой сучки рыжей, что он мудило! На Пояркове пять справ, и он за Украину точно, а не как эта гнида!
показать весь комментарий
25.05.2020 15:00 Ответить
Увидел пальчевского и даже не стал смотреть дальше, понял это клоака. Что успел заметить - ваш ролик-вставка идет в зеркальном отражении - это сделано намеренно?
показать весь комментарий
25.05.2020 15:07 Ответить
Когда враг хорошо отзывается о нашем главе, то это портит ему репутацию. А кидаясь гогном, лишь доказывают обоснованность нашего решения. мартышки говноделы.
показать весь комментарий
25.05.2020 15:10 Ответить
Пресс-служба Зеленского пустила российских пропагандистов для того чтобы провернуть операцию ФСБ "Прикрытие". То есть показать что якобы Зеленский не российский ставленник а Президент Украины но по его делам понятно кто он на самом деле.
показать весь комментарий
25.05.2020 17:35 Ответить
Позиция ху йлотролей понятна. Тогда Порошенко в вышиванке то же операция ФСБ "Прикрытие"? И мочилово ЗЕ на паРашинских аналах по же прикрытие? Только они перестарались и "российский ставленник" теряет рейтинги. Это разве выгодно Кремлю? А твой пост разве не направлен на дискредитацию ЗЕ? Похоже методички в Ольгино поменялись.
показать весь комментарий
26.05.2020 08:33 Ответить
А разве зе сам себя не дискредитировал, как и по, не выполнением законов Украины? Чьи они ставленники если плюют на украинские законы? Ну а ваша осведомлённость о ольгинских методичках показывает вас как чьего ставленника?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:23 Ответить
Резвится тварь губатая:
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 2722
показать весь комментарий
25.05.2020 17:56 Ответить
Интересно есть ли на горизонте проукраиский кандидат?
показать весь комментарий
25.05.2020 19:24 Ответить
Конечно есть - Юлия Тимошенко.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:30 Ответить
Поки шоколадно-колорадна вата мочить Зеленського,Україну поглинає мародерно-барижне свавілля через беззаконня-вже в тилу сепари-бариги сонними вбивають бійців нацгвардії,депутатів,погранців.Чи є ще десь країна,яка за заклик ввести терористичні війська дає умовний термін?Чи є країна,де за розпалювання ненависті роздають продовольчі пайки?Виходить-добре,що мочать безхребетних,у яких навіть поліція проти них.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:29 Ответить
В зверинце,где жмурят в тылу фронтовиков пачками-убийце почёт и это факт-сегодня одного под залог выпускают.Комент в спаме-это факт.Спамер-барыга-это факт.Тогда сайт чей?Неужели кровавого мародёркина-убийцы?
показать весь комментарий
26.05.2020 07:55 Ответить
Хватит защищать Порошенко. При Януковиче милиционеры насиловали и убивали женщин во Врадиевке, Николаевской области.
При Порошенко Михаил Саакашвили дал ему своих, для реформирования украинской милиции в полицию. Реформировали так, что в Кагарлыцком отделении Киевской области, при президентстве Зеленского двое полицейских пытали людей и насиловали женщину, приглашенную в качестве свидетельницы.

А Зеленский взял недавно себе в команду Саакашвили, по советам которого на реформу полиции потрачены огромные деньги, а результат остался прежним. После года президентства, уже как-то по детски валить все свои промахи на папередника.

Через шесть дней заканчивается ВТОРАЯ весна, а саджать так и не начали, хотя во время выборов и обещалось с многочисленных бигбордов - точно такая же предвыборная ложь, как и у папередника "закончу АТО за две недели".

****, как же я ненавижу этих брехунов.
показать весь комментарий
25.05.2020 20:38 Ответить
Где ж найти таких прокуроров, чтобы не рыжьи были не не барыжьи.
5 лет Порошенко учил рыго-барыжную Ылиту изворачиваться от реформ
в стиле Саакашвили. Куда уж Зеленскому одному, да при этом окруженному теми же
"новыми лицами" из старых людей, их за год построить. Тут нужен не один Зеленский
и не один Саакашвили, и даже не одна Тимошенко...
показать весь комментарий
25.05.2020 20:46 Ответить
А всё предельно просто и описано в "Новом экономическом курсе Украины", экземпляр которого Юлия Владимировна передала Зеленскому.

За старыми лицами. но у которых была хоть толика профессионализма, должен быть жесткий надзор. А для этого надо создать "Палаты чести" из адвокатов, которые заходят в них работать, на основании компьютерного выбора случайных фамилий и очень важный нюанс - всего сроком на три месяца, а потом замена полного состава. Вот эти три месяца своей каденции они рассматривают все поданные другими адвокатами жалобы на незаконные решения суда. Судьи, зная про такой надзор или уволятся, если не могут принимать честные решения или будут выносить решения ПО ЗАКОНУ.
Кроме того, судей первой, начальной инстанции надо выбирать на выборах местных громад, а уже в админ суды назначать из числа избранных.
А Порошенко и зеленский всё сделали через задне проходное отверстие - разогнали специалистов, не готовят новых и НЕ изменили саму систему.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:51 Ответить
Советы Саакашвили по реформе полиции? Это что-то новое. Пока были грузинки - пока и шли реформы. Но, зачем Авакову какие-то реформы?
показать весь комментарий
25.05.2020 22:14 Ответить
Это были не реформы, а откровенная фигня.
Я не мент, я офицер армии и прекрасно помню, КАК и СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ мы готовили своих специалистов, хотя бы тех же сержантов и прапорщиков, не говоря уже о простых офицерах и тем более офицеров не для простой, хоть и уважаемой мною пехоты.
показать весь комментарий
26.05.2020 13:44 Ответить
Вообще странная ху.ня с этим преЗедентом, у нас в Украине всегда ругали власть, а тут за его критику сразу называют порохоботом, к чему такие преференции этому главе государства и где общество с похожим слепым преклонением к властьимущим....
Политтехнология создания и преклонения идолу.
показать весь комментарий
25.05.2020 21:36 Ответить
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 99
показать весь комментарий
26.05.2020 01:35 Ответить
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 2509
показать весь комментарий
26.05.2020 01:37 Ответить
Невдячна вата. Як проросійські ЗМІ "вбивають" Зеленського за те, що їх пустили на пресконференцію - Цензор.НЕТ 5446

"убивают", говорите...
Да они из трусов выпрыгивали в 2019 году, шоб именно ЗЕ, а не Пороха выбрали наши дегенераты.
показать весь комментарий
26.05.2020 01:39 Ответить
Буткевич, напомни-ка, за кого ты с Бутусовым голосовал год назад?
показать весь комментарий
26.05.2020 05:13 Ответить
Так напьорсточнікі іноді лають свого, мовляв, він виграє багато. Аби тільки лохи юрбой стояли. І доїлись досуха.
показать весь комментарий
26.05.2020 07:27 Ответить
Реваншисты мочат Зелю.Что непонятно?
показать весь комментарий
26.05.2020 08:01 Ответить
Будь моя воля-гнал бы их всех отсюда сраным веником!
показать весь комментарий
26.05.2020 13:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 