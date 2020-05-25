Неблагодарная вата. Как пророссийские СМИ "убивают" Зеленского за то, что их пустили на пресс-конференцию. ВИДЕО
В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич исследует, как украинские и российские ресурсы отблагодарили Владимира Зеленского и его пресс-службу за аккредитацию себя и своих идейных собратьев на пресс-конференцию.
Практически все приглашенные на пресс-конференцию проводники "русского мира" отнюдь не поют дифирамбы президенту, как раз наоборот - усиленно рассказывают какой он плохой! Для них, очевидно, стало неожиданностью, что президент Украины защищает, как ни странно, интересы Украины, пусть порой и немного через силу.
Итак, что теперь рассказывают российские пропагандисты о "президенте мира"? Как Скабеева сравнивает его с предшественником? Зачем пророссийский пул медиа начал уничтожать Владимира Зеленского и чем это грозит "слугам народа" на местных выборах? И почему украинская безрейтинговая позиция вряд ли воспользуется падением рейтигов президента?
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Напомним, на пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ.
В аккредитации, в частности, отказали журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу, Янине Соколовой, изданиям "Бабель", "Главком", "Тиждень", съемочным группам "Настоящего времени" и "Шустер Live".
Отказы объясняли одинаково - ограничениями из-за COVID-19.
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При Порошенко Михаил Саакашвили дал ему своих, для реформирования украинской милиции в полицию. Реформировали так, что в Кагарлыцком отделении Киевской области, при президентстве Зеленского двое полицейских пытали людей и насиловали женщину, приглашенную в качестве свидетельницы.
А Зеленский взял недавно себе в команду Саакашвили, по советам которого на реформу полиции потрачены огромные деньги, а результат остался прежним. После года президентства, уже как-то по детски валить все свои промахи на папередника.
Через шесть дней заканчивается ВТОРАЯ весна, а саджать так и не начали, хотя во время выборов и обещалось с многочисленных бигбордов - точно такая же предвыборная ложь, как и у папередника "закончу АТО за две недели".
****, как же я ненавижу этих брехунов.
5 лет Порошенко учил рыго-барыжную Ылиту изворачиваться от реформ
в стиле Саакашвили. Куда уж Зеленскому одному, да при этом окруженному теми же
"новыми лицами" из старых людей, их за год построить. Тут нужен не один Зеленский
и не один Саакашвили, и даже не одна Тимошенко...
За старыми лицами. но у которых была хоть толика профессионализма, должен быть жесткий надзор. А для этого надо создать "Палаты чести" из адвокатов, которые заходят в них работать, на основании компьютерного выбора случайных фамилий и очень важный нюанс - всего сроком на три месяца, а потом замена полного состава. Вот эти три месяца своей каденции они рассматривают все поданные другими адвокатами жалобы на незаконные решения суда. Судьи, зная про такой надзор или уволятся, если не могут принимать честные решения или будут выносить решения ПО ЗАКОНУ.
Кроме того, судей первой, начальной инстанции надо выбирать на выборах местных громад, а уже в админ суды назначать из числа избранных.
А Порошенко и зеленский всё сделали через задне проходное отверстие - разогнали специалистов, не готовят новых и НЕ изменили саму систему.
Я не мент, я офицер армии и прекрасно помню, КАК и СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ мы готовили своих специалистов, хотя бы тех же сержантов и прапорщиков, не говоря уже о простых офицерах и тем более офицеров не для простой, хоть и уважаемой мною пехоты.
Политтехнология создания и преклонения идолу.
"убивают", говорите...
Да они из трусов выпрыгивали в 2019 году, шоб именно ЗЕ, а не Пороха выбрали наши дегенераты.