Неблагодарная вата. Как пророссийские СМИ "убивают" Зеленского за то, что их пустили на пресс-конференцию. ВИДЕО

В новом выпуске "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич исследует, как украинские и российские ресурсы отблагодарили Владимира Зеленского и его пресс-службу за аккредитацию себя и своих идейных собратьев на пресс-конференцию.

Практически все приглашенные на пресс-конференцию проводники "русского мира" отнюдь не поют дифирамбы президенту, как раз наоборот - усиленно рассказывают какой он плохой! Для них, очевидно, стало неожиданностью, что президент Украины защищает, как ни странно, интересы Украины, пусть порой и немного через силу.

Итак, что теперь рассказывают российские пропагандисты о "президенте мира"? Как Скабеева сравнивает его с предшественником? Зачем пророссийский пул медиа начал уничтожать Владимира Зеленского и чем это грозит "слугам народа" на местных выборах? И почему украинская безрейтинговая позиция вряд ли воспользуется падением рейтигов президента?

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Напомним, на пресс-конференцию Зеленского не аккредитовали многие СМИ.

В аккредитации, в частности, отказали журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу, Янине Соколовой, изданиям "Бабель", "Главком", "Тиждень", съемочным группам "Настоящего времени" и "Шустер Live".

Отказы объясняли одинаково - ограничениями из-за COVID-19.