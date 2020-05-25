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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Какой у нас был город! Особенно в 2012 году. Теперь стал беднее, людей мало, нет прежнего лоска и заторов, - жители об оккупированном Донецке. ВИДЕО

Украинский город под контролем российских оккупантов теряет свое прежнее лицо и становится беднее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывают жители оккупированного Донецка в сюжете Радио Свобода.

В центре Донецка российские оккупанты и их марионетки пытаются создавать иллюзию, что город все так же живет и развивается, но многие местные жители скучают за тем, что раньше - в мирной жизни, было для них чем-то обычным, обыденным.

"Вы удивитесь, но скучаю за заторами, которые были в городе всегда в час пик. За лоском, за красотой. Какой у нас был город! Особенно в 2012 году", - говорит одна из жительниц Донецка.

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Автор: 

Донецьк (6322) оккупация (10143) россия (95526)


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Топ комментарии
+76
У дончано-быдла еще и довойны всегда было "какой у нас был город красивый!"
А на самом деле это туфта для быдла. Даунецк всегда был городом наркоманов, бандитов и быдла. Целые кварталы куда обычному человеку лучше не ступать - Азотный, например. Город нищеты, нариков, и совковой разваливающейся архитектуры.
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25.05.2020 11:37
+66
Зато фашыстов нету, и Ленин есть!
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25.05.2020 11:39
+56
Пусть теперь лоск вам дарит ополченец Сопля
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25.05.2020 11:38
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Страница 4 из 4
Вата понищила своє майбутнє. Донецьк не буде таким як раніше. Не бачити там ні великого футболу, ні світових зірок, ні розвитку, ні добробуту. Поки самі не попросяться в Україну.
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26.05.2020 09:20 Ответить
Яке в нас було місто! Особливо в 2012 році. Тепер стало біднішим, людей мало, немає колишнього лоску і заторів, - жителі про окупований Донецьк - Цензор.НЕТ 5181
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26.05.2020 09:42 Ответить
Добре, що хтось збирає це все докупи. Щоб не загубилося і не забувалося.
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27.05.2020 09:30 Ответить
Найбільше здивувала фраза:"Хочеться увидеть людей". Як одне на одне дивляться,то людей не бачать,чи що?
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26.05.2020 10:42 Ответить
По большей части там остались лишь ходячие тени. Увы.
"Русский мир" в разы чудовищней "Чернобыля".
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27.05.2020 11:15 Ответить
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