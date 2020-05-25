Какой у нас был город! Особенно в 2012 году. Теперь стал беднее, людей мало, нет прежнего лоска и заторов, - жители об оккупированном Донецке. ВИДЕО
Украинский город под контролем российских оккупантов теряет свое прежнее лицо и становится беднее.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказывают жители оккупированного Донецка в сюжете Радио Свобода.
В центре Донецка российские оккупанты и их марионетки пытаются создавать иллюзию, что город все так же живет и развивается, но многие местные жители скучают за тем, что раньше - в мирной жизни, было для них чем-то обычным, обыденным.
"Вы удивитесь, но скучаю за заторами, которые были в городе всегда в час пик. За лоском, за красотой. Какой у нас был город! Особенно в 2012 году", - говорит одна из жительниц Донецка.
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