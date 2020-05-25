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С 1 июня планируем открыть детсады, вузы, ПТУ и фитнес-центры, можно будет посещать пляжи и кладбища, - Кличко. ВИДЕО

С 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"С 1 июня, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям города, мы планируем открыть детские сады, спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов. Также с 1 июня будут сняты ограничения на посещение городских кладбищ. Возобновят работу учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов", - сообщил Кличко.

Мэр столицы напомнил, что с 23 мая столица начала второй этап ослабления ограничений.

Открылись магазины площадью до 1000 квадратных метров. Возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 29 случаев COVID-19, один человек умер, всего 2 652 инфицированных, - Кличко

"С соблюдением норм и регламентов, он должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. В воскресенье, по графику выходного дня, на линиях работали: 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев. И 60 маршруток "Киïвпастрансу". Также с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц", - отметил Кличко.

По его словам, весь подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию. В транспорте обязателен масочный режим - как для для водителей и кондукторов, так и для пассажиров.

Кличко подчеркнул, что маска также обязательна для посетителей рынков - в частности, промышленных и сельскохозяйственных ярмарок, которые уже начали работать в столице.

Также сегодня в городе открыли спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

"Я хочу обратиться ко всем: мы начали второй этап ослабления ограничений в столице. И очень важно, насколько киевляне будут соблюдать правила безопасности. Насколько сознательно будут относиться к ситуации. Потому, когда открыли столько мест публичного пользования - важно не допустить всплеска вируса, - отметил мэр. - Например, в Чехии, после введения первых послаблений, резко возросло количество больных. Так может произойти и у нас. Потому что вирус никуда не делся! Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом. Общественным транспортом пользуйтесь только при необходимости и с соблюдением всех правил безопасности. Мы живем в несколько других реалиях и в условиях постоянной угрозы. Надо помнить об этом", - подчеркнул Кличко.

Он также напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничение на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром - с 7:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

карантин (16729) Киев (25521) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
"Потому что вирус никуда не делся! " - гениальные зебики посадили на ж..пу всю страну на два месяца, убили остатки экономики, а вирус оказывается никуда не делся... и не денется, это было понятно с самого начала любому у кого уровень умственного развития хотя бы чуть больше чем у идиота
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25.05.2020 12:28
+2
"Мы живем в несколько других реалиях и в условиях постоянной угрозы. Надо помнить об этом" --- вот это точно, и самая большая угроза - это такие придурки как ты у власти
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25.05.2020 12:30
+2
А мавзолеи?
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25.05.2020 12:33
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Особливо кладовища!
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25.05.2020 12:27 Ответить
А мавзолеи?
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25.05.2020 12:33 Ответить
Із 1 червня плануємо відкрити дитсадки, виші, ПТУ і фітнес-центри, можна буде відвідувати пляжі та кладовища, - Кличко - Цензор.НЕТ 8214
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25.05.2020 12:51 Ответить
"Потому что вирус никуда не делся! " - гениальные зебики посадили на ж..пу всю страну на два месяца, убили остатки экономики, а вирус оказывается никуда не делся... и не денется, это было понятно с самого начала любому у кого уровень умственного развития хотя бы чуть больше чем у идиота
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25.05.2020 12:28 Ответить
Гениальные зебики прям по всему миру такое устроили.
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25.05.2020 12:31 Ответить
такого как в Украине не устраивала ни одна страна в мире - не звезди
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25.05.2020 12:35 Ответить
у нас в Украине вообще не было карантина .У всех по 1 маске. все шлялись где хотели , никого особо не штрафовали . У нас было мягче всех . потому что всем поХ .
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25.05.2020 12:41 Ответить
Купатись потрібно буде тільки в масках?
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25.05.2020 12:28 Ответить
угу.. и бухать не снимая масок
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25.05.2020 12:30 Ответить
"Мы живем в несколько других реалиях и в условиях постоянной угрозы. Надо помнить об этом" --- вот это точно, и самая большая угроза - это такие придурки как ты у власти
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25.05.2020 12:30 Ответить
Після обрання дибілкуватого кловуна президентом, Віталік виглядає у владі абсолютним інтелектуалом. Усе пізнається в порівнянні.))
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25.05.2020 12:35 Ответить
С 1 июня планируем открыть детсады, вузы, ПТУ и фитнес-центры, можно будет посещать пляжи и кладбища, - Кличко - Цензор.НЕТ 5520
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25.05.2020 12:32 Ответить
Слева зебил обыкновенный, справа ватник, упоротый свидетель мирового заговора масонов
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25.05.2020 12:55 Ответить
Смотрю за окно и на уличный термометр - открытие пляжей это особо радостная и своевременная новость. Погода так и зовет загорать
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25.05.2020 12:39 Ответить
Ну это же Виталя!!
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25.05.2020 12:41 Ответить
Дуже мэром хоче залишитись ,тому й мекаэ кажно1 години .
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25.05.2020 12:43 Ответить
Я вважаю нарід столиці заслужив на повернення у мери Льоні Космоса і Лєсіка в помічники...та й без Сандея якось печально бабушкам.)))
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25.05.2020 12:48 Ответить
Все кандидаты прокацапские или воры . Притула - проукраинский . У меня выбор простой ( но я не киевлянин) Педаля - не проукраинский ,просто ему нужны деньги . много денег .а на Украину ему срать .или не видно?
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25.05.2020 13:07 Ответить
Не ведитесь! Это такая замануха, сначала он откроет, а потом когда все заболеют, снова закроет! и сорвет выборы мера!
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25.05.2020 12:43 Ответить
 
 