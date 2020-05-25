Суд, несмотря на сообщение о минировании, разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Теперь "заминировали" ФГИ, - Сенниченко. ФОТО

Здание Фонда госимущества (ФГИ) заминировали. Ранее заминировали Шестой Апелляционный суд, который должен был рассмотреть вопрос назначения нового руководства "Центрэнерго". В итоге, суд оперативно рассмотрел дело и отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Докладываю - Фонд снова заминирован! Коллектив привык, сохраняет бодрость духа и боевой настрой! Истории о том, что потенциальные менеджеры предприятий в управлении Фонда отказываются от сотрудничества, так как в их социальный пакет не входит бронированный транспорт и штат охранников, могут показаться фантастикой. Но когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, и все сотрудники Фонда вынуждены эвакуироваться из здания, такие истории уже не звучат смешно, и я понимаю людей, которые не готовы работать, буквально, на пороховой бочке", - рассказал он.

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"Очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с Центрэнерго и процессом по изменению его руководства, который должен сегодня пройти. Благодарен судьям Апелляционного суда, которые продолжили деятельность после необходимых противотеррористические мероприятий. Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго. Терроризм не сработал", - акцентировал Сенниченко.

"Со стороны Фонда сообщаю, что сотрудники Фонда также готовы продолжать бороться за защиту государственного имущества после аналогичных мероприятий правоохранителей. У каждого своя война, и наша война - с олигархами и коррупционерами, которых мы должны искоренить из государственных предприятий. Лично я считаю, что такая тактика врагов свидетельствует об их слабости и понимании, что их время истекло. Они знают, что их время прошло, и пытаются лишь из последних сил выиграть хотя бы пару месяцев или даже недель. Наша задача - чтобы время, которое им остался в Украине, было как можно более коротки", - резюмировал глава ФГИ.

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Отметим, что с начала марта ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".







