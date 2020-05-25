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Суд, несмотря на сообщение о минировании, разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Теперь "заминировали" ФГИ, - Сенниченко. ФОТО

Здание Фонда госимущества (ФГИ) заминировали. Ранее заминировали Шестой Апелляционный суд, который должен был рассмотреть вопрос назначения нового руководства "Центрэнерго". В итоге, суд оперативно рассмотрел дело и отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил глава ФГИ Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Докладываю - Фонд снова заминирован! Коллектив привык, сохраняет бодрость духа и боевой настрой! Истории о том, что потенциальные менеджеры предприятий в управлении Фонда отказываются от сотрудничества, так как в их социальный пакет не входит бронированный транспорт и штат охранников, могут показаться фантастикой. Но когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, и все сотрудники Фонда вынуждены эвакуироваться из здания, такие истории уже не звучат смешно, и я понимаю людей, которые не готовы работать, буквально, на пороховой бочке", - рассказал он.

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"Очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с Центрэнерго и процессом по изменению его руководства, который должен сегодня пройти. Благодарен судьям Апелляционного суда, которые продолжили деятельность после необходимых противотеррористические мероприятий. Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора Центрэнерго. Терроризм не сработал", - акцентировал Сенниченко.

"Со стороны Фонда сообщаю, что сотрудники Фонда также готовы продолжать бороться за защиту государственного имущества после аналогичных мероприятий правоохранителей. У каждого своя война, и наша война - с олигархами и коррупционерами, которых мы должны искоренить из государственных предприятий. Лично я считаю, что такая тактика врагов свидетельствует об их слабости и понимании, что их время истекло. Они знают, что их время прошло, и пытаются лишь из последних сил выиграть хотя бы пару месяцев или даже недель. Наша задача - чтобы время, которое им остался в Украине, было как можно более коротки", - резюмировал глава ФГИ.

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Отметим, что с начала марта ФГИ не может выполнить постановление Кабмина о смене руководства "Центрэнерго".

Суд, несмотря на сообщение о минировании, разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Теперь заминировали ФГИ, - Сенниченко 01
Суд, несмотря на сообщение о минировании, разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Теперь заминировали ФГИ, - Сенниченко 02
Суд, несмотря на сообщение о минировании, разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Теперь заминировали ФГИ, - Сенниченко 03
Суд, несмотря на сообщение о минировании, разблокировал назначение нового директора Центрэнерго. Теперь заминировали ФГИ, - Сенниченко 04

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) минирование (1446) Центрэнерго (115) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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"У каждого своя война, и наша война - с олигархами и коррупционерами, которых мы должны искоренить с государственных предприятий. Источник: https://censor.net/v3197739
Це якийсь наклеп.Які олігархи ,яка корупція Зеленський ще до нового року її поборов, а тим злочинцям на весні вже зробили посадки.
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25.05.2020 12:48 Ответить
Я вам завидую, вы в кукольном театре, наверное верите в то что куклы живые, и если вас этой куклой п*дить то будете с ней яростно бороться. Ни шмаркля ни порохня никтобытт другой не защимит олигархов, хотите изменений - майданьте кукловодов, хотя такие советы ботам наверное не сруки - останитесь без зп)))
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25.05.2020 13:04 Ответить
Тут в соседней теме отдельные личности смеются и надменно относятся к странам африки. Очень зря, в такой себе Африке Коломойше понадобилась бы военная база и передвижение на бронетранспортере, здесь же все заняты марионеткой, в том числе патриотичный оппонент. Измельчал нарид с прошлого майдана, ни мусорников ни автомайданов, олигархам и путину удалось сломать дух, если он когдато был.
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25.05.2020 12:54 Ответить
Нещастя.. А про ІР телефонію в курсі? Чи проблема накупити сімок в Молдові? Чи ти дуже хочеш в концлагер? Рабство в душі недає спокою?
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25.05.2020 15:40 Ответить
 
 