"Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО
Бывший глава Офиса президента без маски и перчаток, но с собачкой под мышкой отправился в зоопарк.
Посещение Андреем Богданом контактной зоны открывшегося после реконструкции столичного зоопарка удалось заснять журналисту Роману Сухану, информирует Цензор.НЕТ.
На этих кадрах видно, как Богдан тягает за ухо белого козла, а после бьет его по лбу, приговаривая "Козлина ты дурная!".
При этом изо рта животного выпал стаканчик корма, что довело до слез стоявшего рядом мальчика.
Богдан ничуть не огорчился, он фотографировался с козлами и пытался прокатить на одном из них собачку, которую все время держал в руках.
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"Устал от политиков — пошел в зоопарк к зверушкам. Встретил Богдана", — написал журналист.
Сухан отметил, что в зоопарке "толпища народу". Большинство посетителей, по его словам, не обращают внимания на карантин, большинство из них — без масок.
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Першій підлозі.
Не менш дико.
у Боди дежаву работы в ОПе
а козла реально жалко.....
И мальчика
С собачкой.
Говорят , большой чин при ПРЕЗЕРденте Украины, двери в его кабинет рогами открывает, жопой закрывает.
А ПРЕЗЕРдент ему своё ушко пожевать даёт и потом дня три сам не свой.
Чи правда....Вже й не пойму.
Богдан міг зґвалтувати у клоаку чи дати на дзьоб - "у-у-у, пєтушара шкварная!"
Казлы - род пресмыкающихся паразитов семейства малороссов подсемейства "Слуга народа"
А богдан на наркоте сидит - это слишком очевидно.