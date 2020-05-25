"Козлина ты дурная!" - экс-глава ОП Богдан надавал по ушам козлу в киевском зоопарке. ВИДЕО

Бывший глава Офиса президента без маски и перчаток, но с собачкой под мышкой отправился в зоопарк.

Посещение Андреем Богданом контактной зоны открывшегося после реконструкции столичного зоопарка удалось заснять журналисту Роману Сухану, информирует Цензор.НЕТ.

На этих кадрах видно, как Богдан тягает за ухо белого козла, а после бьет его по лбу, приговаривая "Козлина ты дурная!".

При этом изо рта животного выпал стаканчик корма, что довело до слез стоявшего рядом мальчика.

Богдан ничуть не огорчился, он фотографировался с козлами и пытался прокатить на одном из них собачку, которую все время держал в руках.

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"Устал от политиков — пошел в зоопарк к зверушкам. Встретил Богдана", — написал журналист.

Сухан отметил, что в зоопарке "толпища народу". Большинство посетителей, по его словам, не обращают внимания на карантин, большинство из них — без масок.

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