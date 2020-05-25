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Новости Видео Убийство Шеремета
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"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители двух десятков ветеранских организаций и близкие подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь пришли 25 мая под Офис Президента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Планируется, что защитники обвиняемых по "Делу Шеремета" передадут официальные требования Владимиру Зеленскому.

Как сообщают организаторы, уже 164 дня продолжается история с "Делом Шеремета", заложниками которого "назначили" высококвалифицированного кардиохирурга и волонтерку Юлию Кузьменко, известного музыканта и бойца ССО Андрея Антоненко и военную медсестру Яну Дугарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок

Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 01
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 02
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 03
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок

Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 05
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 06
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 07
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 08
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 09

Участники зажгли файеры, а потом отправились под Печерский райсуд, где проходит заседание по "Делу Шеремета".

Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 10
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 11
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 12
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 13

Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 14
Де справедливість, Пане Президенте?, - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь 15
Фото, видео: Олег Богачук

Также читайте: Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс. грн, - адвокат Ломанов

Автор: 

акция (2425) Зеленский Владимир (20362) Киев (25521) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+46
"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 6884
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25.05.2020 20:37
+45
"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 8407
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25.05.2020 20:31
+34
"Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 877
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25.05.2020 20:36
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Так він же "каклєтку" дав.
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25.05.2020 21:30 Ответить
Клоун в свое время решил поколотить понты, а получился такой резонанс, который никто не ожидал. Теперь он думает как выкрутиться с этой ситуации, боится что придет такое время, что разорвут жопу по самые уши - уж слишком много дерьма он натворил в нашей стране
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25.05.2020 21:03 Ответить
"Де справедливість, пане президенте?", - на Банковій відбулася акція на підтримку Кузьменко, Антоненка і Дугарь - Цензор.НЕТ 3363
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25.05.2020 21:08 Ответить
Уже больше пяти месяцев наши воины и волонтер сидят в кпз ни за что, так оставлять нельзя, за это преступление должны ответить все известные преступники, начиная с авакорюкзака и выше.
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25.05.2020 21:33 Ответить
Совконутий кловун вас ненавидить.
Про яку справедливість ви питаєте....
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25.05.2020 21:33 Ответить
мародерину зеЛю ждет ростов
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25.05.2020 21:39 Ответить
Дело шитое белыми нитками но вавий оманский ишако и эта чёноногая монико решил что он всесилен и полез как всегда не в совю парафию а назад сдавать тогда он лох полный на все 73 %
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25.05.2020 22:03 Ответить
Патриоты за решёткой, зато путинская говорящая жопа, диверсантка Гадя Савченко лазит по ТВ -каналам Мертведчука , гадит нам, как только может....
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25.05.2020 22:30 Ответить
виноваты-отправляйте дело в суд,нет-отпустите людей ! держат в сизо уроды и в суд не отправляют дело. какой мотив у этих людей был?? зачем им сдался ваш шеремет ?!
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25.05.2020 23:59 Ответить
Мстюча, і кусюча зелена блоха смердюча.
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26.05.2020 09:56 Ответить
Видимо, не зря, Аваков ездил в Италию. Посмотрел, как там местная "фемида" без каких-либо доказательств впаяла 24 года Маркиву - и решил сам такой фортель провернуть...
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26.05.2020 05:08 Ответить
Найперша і остання вимога має бути така:
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуємо єдиного кандидата на дострокові цього літа від демсил. Зєля - російський шпигун.
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26.05.2020 06:16 Ответить
Пропоную Олену Зеркаль. Пані з орбіти Порошенка, але справами довела, що за такий вибір нам соромно не буде.
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26.05.2020 07:31 Ответить
Та пропонуй вже Ваня Портнова, він з орбіти Юлі. Завдячуючи тобі і таким як ти, він неофіційно керує, особливо всіма судами і проавоохоронними органами.Ніяких перевиборів, хавайТе те, шо вибрали. Ще недовго Ваньок - 4 роки. Коли нажретеся, тоді можвиво і подумаєте.
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26.05.2020 08:28 Ответить
Портнов Юлю посадив. Тому тобі такого друга в орбіту. Але продажному, мародерському тролю друзі - срібнякі іудіни.
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26.05.2020 09:12 Ответить
Ваньок, не обіжайся, але Портнов із Бюту, він вихованець Юлі.
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26.05.2020 19:36 Ответить
Хто назвав зю "пан пр."?Воно повинно сидіти в тюрмі за цих людей - це за його вказівкою над ними знущаються .
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26.05.2020 07:04 Ответить
А де нацсуки? Чомусь їх немає? Немає зелених свинок у вигляді ігрушок, якими мала бути закадана вся вулиця біля офісу (як було раніше при Порошенко) Ау - де ви - "патрійоти"? А чому не закидали офіс рюкзакова за злочини його підлеглих у Кагарлику, та фактично по всій Україні?
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26.05.2020 08:31 Ответить
Ті щенята відробляють тому, хто їм платить.
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26.05.2020 10:10 Ответить
Ну вы загнули ребята : Осел и справедливость. Этого мало умного членограя , у которого судя по всему 10 членов для игры на рояле , бо физиологически от Пороха отличается ,все творят что хотят , каждый соблюдает свои интересы , кто политические , а кто тривиально набивает свои карманы .Такого бардака во власти не было в Украине еще не когда .Меня лично радует одно , что уже даже зебилы начали друг друга обвинять , что они это недоразумение привели к власти, а еще не вечер и экономический кризис только начался.
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26.05.2020 09:21 Ответить
аХтивисты от власти? Или от бывшей власти? Показуха.
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26.05.2020 09:53 Ответить
Пропоную "Свободу" до влади. Тільки ця партія достойна поваги і довіри. Вона державницька і не змінила своєї "шкури".
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26.05.2020 10:17 Ответить
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