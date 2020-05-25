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Новости Видео Убийство Шеремета
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Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители ветеранских организаций и близкие подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь продолжили акцию под зданием Печерского райсуда.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Отметим, что там продолжается суд над подозреваемыми. Уже продлен срок пребывания под стражей для Антоненко, заседание по Кузьменко отложили из-за отвода судьи, по Дугарь - продолжается.

Участников акции поддержки в здание не пустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители требуют изменить меру пресечения для подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на залог в 168 тыс. грн, - адвокат Ломанов

Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь 01
Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь 02
Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь 03
Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь 04

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Следствие по убийству Шеремета приказали завершить, - "Слідство.Інфо". ВИДЕО

Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь 05
Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь 06
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, представители двух десятков ветеранских организаций и близкие подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь пришли 25 мая под Офис Президента. После этой акции участники перешли под Печерский райсуд.

Автор: 

акция (2425) Киев (25521) суд (25096) Богачук Олег (1462) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+26
Вже багато людей зрозуміли, що це замовне політичне переслідування!
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25.05.2020 21:37
+16
Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 4920
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25.05.2020 21:51
+13
Вовік хоче в Ростов.
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25.05.2020 21:39
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Импичмент Наполеону!
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25.05.2020 21:37 Ответить
Вже багато людей зрозуміли, що це замовне політичне переслідування!
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25.05.2020 21:37 Ответить
Откуда вообще взялась в армянской и еврейской голове идея осудить именно этих людей? Волонтера, медика и ветерана? Откуда??? Всем, даже последнему зебилоиду с жопой вместо головы известно, что ***** убивает своих оппонентов. Отравляет полонием или вешает, будь то в Лондоне или Солсбери... травит диоксином в Украине... укалывает зонтиком, убивает альпенштоком... но кацапская версия вовсе не рассматривалась. Кацапы не были заинтересованы в убийстве Шеремета... Бубочке рюкзаков внушил, что надо судить патриотов... обезглавить так сказать... деморализовать... как будто убить репортера не мог аваковский сынок саша. Хотя... у саши должно быть безупречное алиби: он в этот период впаривал генералам рюкзаки...
Мрази зеленые и позеленевшие хамелеоны...
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25.05.2020 22:01 Ответить
Та там все по умному сделали. Дом и элитную иномарку Кузьменко подкинули, как и Дугарь. Причем сразу после убийства Шеремета. Не могли же они сколько наволонтерить, или врачом заработать. Вывод : подкинули имущество.
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25.05.2020 22:51 Ответить
Это как мерседес ермаку после Омана???
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25.05.2020 23:01 Ответить
Не знаю про мерс Ермака, но наверно он по своему статусу, может его и купить
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25.05.2020 23:05 Ответить
Разумеется... откуда и с чего тебе быть в курсе украинских новостей...
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25.05.2020 23:10 Ответить
Правильно, откуда тебе знать, что Ермак совладелец двух десятков предприятий, и мерс ему купить, что тебе футболку. Прям следить за всякой фигней.
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25.05.2020 23:17 Ответить
Это ты про госчиновника?
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25.05.2020 23:24 Ответить
А типу крута хірург не може собі Кіа купити??
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25.05.2020 23:17 Ответить
Проосте питання: ти дійсно віриш, що вбивство нікому не відомого тут журналіста могло привести до дестабілізації ситуації і дозволило б змінити державний будуй, як каже слідство?)) Невже ти такий наївний ідіот?
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26.05.2020 00:12 Ответить
Не верю. Я верю, что у Шеремета была компра, которую он хотел озвучить. Как с Владом Листьевым, или Старовойтовой. Не суть. Эти ребята никак не смогут объяснить свалившееся счастье. Там и кроме этого хватает всего. Они ведь не профессиональные киллеры. Косяков наделали.
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26.05.2020 00:23 Ответить
Ой красиво кацап спалився? Гугль-транслейт чи яндекс?))) Феєрично попався! У спам!
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26.05.2020 00:29 Ответить
Чому ти зробив таке логічне ув'язнення, що Прадо - елітне авто? І що означає "лікар особою не вийшов"? Вважаєш, що всі ці роки лікарі зубожіли та ялини стать вареника, а Прадо за 10.000 доларів може придбати лише Єрмак?
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26.05.2020 00:46 Ответить
Москалику, з яких це пір корейська Кіа стала елітною іномаркою?))))
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25.05.2020 23:15 Ответить
А тим часом.... Вищий антикорсуд закрив справу проти ексглави Держаудитслужби Гаврилової через закінчення строків давності, бо.... свої злодюги, а не паторніоти...
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25.05.2020 23:55 Ответить
Вовік хоче в Ростов.
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25.05.2020 21:39 Ответить
я мрію, щоб він втікав, але не добіг
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25.05.2020 21:40 Ответить
"мечты сбываются
и не сбываются"
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25.05.2020 21:50 Ответить
так для бубочки і стільців ненапасешся, а фєнів скільки потрібно, стидно й сказати!
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25.05.2020 21:39 Ответить
Я спершу побачивши те фото подумав було що то бубочка упісявся і ствлець так сушили .
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25.05.2020 21:54 Ответить
Ну, може він не був у армії саме через енурез?
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25.05.2020 21:59 Ответить
Але коли знадобилося здати паркан сечі на наркотести - енурез одразу змінився анурією...
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25.05.2020 22:00 Ответить
Була у нас хохма. Ще в школі. Проходили медогляд в військоматі, дали нам баночки і сказали попісяти.Ну, пішли ми за лікарню, в парашу. А у нас хлопчик був, дуже тихий такий, сором'язливий. Приклинило йому! Ну, ми його заспокоювали, аж тут мені сяйнула думка. ;Саша-кажу- підставляй баночку!;
Трохи я надлив зі своєї, трохи хлопці. Так він сечу на аналіз і здав.
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25.05.2020 22:07 Ответить
)))))) аналіз не показав "физиологические отличия"? Активісти під Печерським райсудом Києва вимагають справедливості для Кузьменко, Антоненка і Дугарь - Цензор.НЕТ 1649
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25.05.2020 22:17 Ответить
Ага , і в Оман літав на лікування .
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25.05.2020 22:01 Ответить
Буба доволен?
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25.05.2020 21:43 Ответить
Вони дограються. У людей зараз багато бойових стовбурів з повними крамницями набоїв та незпиленими прицільними комашками. Може статися атака на СІЗО, винищення всіх, хто з погонами, та силове звільнення Антоненка та Кузьменко.
А якщо випустити усіх зеків, надавши їм доступ до арсеналу - на вулицях Києва почнеться хаос насильства... сміття будуть розсіяні на безліч викликів - а це слушний момент, щоб починати збройне повалення влади.
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25.05.2020 21:44 Ответить
"ніч яка місячна" досі грає?
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25.05.2020 21:47 Ответить
Перефразуючи Митця - пісня "Ніч яка місячна" переможно шириться. На сцену входять десять козаків у жахливих червоних жупанах. Закохані поступово роздягаються і починають трахатися сексом. На задньому плані козаки мовчки і страшно садять гопака.

Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 7648
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25.05.2020 21:50 Ответить
на мою думку це щось більше, ніж ненавидіти зебільмановічів...
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25.05.2020 22:07 Ответить
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25.05.2020 22:09 Ответить
хаос он и есть хаос, кто наведёт порядок ?
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25.05.2020 22:06 Ответить
ORDO EX CHAOS
Саме з хаосу і буде наведено порядок.


Активісти під Печерським райсудом Києва вимагають справедливості для Кузьменко, Антоненка і Дугарь - Цензор.НЕТ 4135
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25.05.2020 22:10 Ответить
Мерзкие масоны.
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25.05.2020 23:56 Ответить
После того что ты ,Зеленский , делаешь с этими людьми, ты должен ,как минимум, на них жениться!Причем на всех! А потом сесть за многоженство!
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25.05.2020 21:45 Ответить
Изнасилование суда.
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25.05.2020 21:50 Ответить
Активисты под Печерским райсудом Киева требуют справедливости для Кузьменко, Антоненко и Дугарь - Цензор.НЕТ 4920
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25.05.2020 21:51 Ответить
Там животное-венедиктовское. Напишет за ночь на всех.
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25.05.2020 22:10 Ответить
Печерский суд надо расформировать, как ментовскую малину в г. Кагарлык
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25.05.2020 21:53 Ответить
Менты , судьи и прокуроры это товар в сексшопе ,некоторые даже многоразовые .
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25.05.2020 23:53 Ответить
Суддя у справі щодо продовження запобіжного заходу Яні Дугар, Андрію Антоненку та Юлії Шеремет прийняв абсолютно політичне рішення - заявила народний депутат України фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова в ефірі "Прямого"
- Ми всі чули дуже професійно підготовлені виступи і просто розбиття всіх доказів прокурорів групи адвокатів як Яни, так і Андрія, так і Юлії. Але насправді ми бачимо, що суддя не чує цих доказів, і він приймає абсолютно політичні рішення. Тому що хтось призначив цих людей ймовірними вбивцями.
Хтось ухвалив політичне рішення. Ви когось конкретно звинувачуєте в цьому?
- Якщо це прозвучало насправді від глави держави на пресконференції, на брифінгу, а ми просто бачимо, як адвокати дуже професійно з усіх сторін доказову базу дуже фахово оформили і про неї говорять, і зараз такі надумані абсолютно докази від прокурорів… Повірте, я, наприклад, не маю фахової юридичної освіти, але, перебуваючи на дуже багатьох засіданнях суду і по іншим справам - і "майданівців", і військових, і ветеранів - на жаль, це не має відношення до правосуддя…
Дуже так випадково, що всі ці три клопотання розглядає один суддя. Чи це є автоматичний і справедливий розподіл? Дуже дивна ситуація. І я не бачу тут прозорості процесу.
Хто цей суддя?
- Це такий переселенець з Луганської області, Писанець. Достатньо по-хамськи себе поводив під час засідання…
https://prm.ua/suddya-ne-chuye-dokaziv-ta-priymaye-absolyutno-politichni-rishennya-nardep-pro-sudove-zasidannya-po-spravi-sheremeta/
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26.05.2020 00:04 Ответить
Київська міська спілка ветеранів АТО вимагає надати переконливі докази або змінити запобіжний захід Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко, які є підозрюваними у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це йдеться у https://www.facebook.com/veteranato/videos/651046109074361/ відеозверненні Спілки.
За словами голови Київської міської спілки ветеранів АТО Ігора Марі, військовий і музикант Андрій Антоненко "Ріфмастер" та волонтер Юлія Кузьменко перебувають у тюрмі за справою Шеремета вже майже пів року.
"Ми, представники Київської міської спілки ветеранів АТО яка є частиною Руху Ветеранів України, не бачимо переконливих доказів їхньої провини у цьому злочині", - сказав голова організації.
Також зазначається, що у випадку з Андрієм Антоненком і Юлією Кузьменко вбачають очевидне порушення їхнього права на захист та справедливий суд.
"У своїй останній публічній пресконференції президент, як гарант Конституції, переклав відповідальність на міністра внутрішніх справ. Після цього вся країна побачила, як майже миттєво справа була передана в суд, тобто слідство переклало відповідальність на прокуратуру", - йдеться у заяві.
На думку ветеранської організації, це свідчить про те що "презентовані докази сміховинні, мотиви незрозумілі й найгірше - в голову кутка поставлені політичні забаганки".
"Вимагаємо від влади або надати переконливі докази причетності Ріфа та Юлі на наступному засіданні, або, якщо набір так званих доказів залишиться тим самим, вже на наступному засіданні звільнити їх з-під варти, обравши інший запобіжний захід", - заявили ветерани.
"В разі невиконання цієї вимоги - я і моя організація та Рух ветеранів України розпочнуть низку протестів по всій Україні", - наголосив Ігор Марі.
https://prm.ua/sprava-sheremeta-veterani-ato-visunuli-vimogu-ta-anonsuvali-masovi-protesti/
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26.05.2020 00:06 Ответить
Москальська шавка, тобі гроші кругом вбачаються і коли гавкаєш тут і смердиш по всіх кутках!!
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26.05.2020 10:43 Ответить
зеленский скот
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26.05.2020 09:31 Ответить
Дякую всім, хто відстоює правду і патріотів!!
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26.05.2020 10:40 Ответить
 
 