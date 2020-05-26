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С 1 июня заработают бассейны, спортзалы, учебные курсы и железнодорожное сообщение, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

С 1 июня планируется введение очередного смягчения карантинных мер.

Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также будет разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожных перевозок, а также межобластных перевозок автотранспортом", - рассказал Ляшко.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
И гастроли 95 квартала в Минск 6 июня...
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26.05.2020 09:21
+2
https://site.ua/yesint/ Семен Єсилевський
топ-автор

Здравствуй, шведская модель!

Запуск общественного транспорта, де факто, означает окончание какого-либо карантина в Украине. С этого момента мы переходим на "шведскую модель", только на 2 месяца позже и со скидкой на слегка не шведский менталитет.
По-хорошему, люди начали класть с прибором на ограничения задолго до этого знаменательного события. В случае резкого прыжка заболеваемости, закрутить гайки взад уже вряд ли получится - народ будет демонстративно игнорировать все запреты.


https://site.ua/yesint/28499-zdravstvuy-shvedskaya-model/



Максимум что можем сделать мы, разумные люди, это пытаться минимизировать последствия для себя и ближайшего окружения:Носим маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
Если есть возможность не таскаться на работу - работаем из дома.
Не ленимся делать замечания тем, кто носит маску на подбородке или на одном ухе.
Всячески избегаем транспорта в часы пик.
Ждем пока наши лучезарные чебурашки выработают-таки коллективный иммунитет.

добавлю.
Не користуємось ліфтами.ВЗАГАЛІ.
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26.05.2020 10:52
+1
спортзали,басейни відкривають і електрички запускають..
Все і відразу ?ПРи теперішньому "охоплені тестами" у 10 000 максимум в день ?

Тоді дійсно,треба було відразу йти "білоруським шляхом".
і писати всім -"смерть від плоскостопія" ((
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26.05.2020 10:36
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И гастроли 95 квартала в Минск 6 июня...
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26.05.2020 09:21 Ответить
В маске до сих пор ходишь и лежишь в кровати? Потерпи чуток, ещё лет десять осталось....
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26.05.2020 10:11 Ответить
спортзали,басейни відкривають і електрички запускають..
Все і відразу ?ПРи теперішньому "охоплені тестами" у 10 000 максимум в день ?

Тоді дійсно,треба було відразу йти "білоруським шляхом".
і писати всім -"смерть від плоскостопія" ((
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26.05.2020 10:36 Ответить
А как же ролики Минздрава что мы все умрем если перестанем сидеть по домам? Как же Вирус? Куда он делся? Умер? Люди верили тебе, Ляшко, носили маски, не общались родными, тёрли все антисептиком, молились просто н тебя......а ты..... хочешь поеду пустить и все мы умрем от Ковида из-за твоей трусости....
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26.05.2020 10:14 Ответить
на "Другу хвилю" епідемії Ляшко вже змінить посаду..

стане Мером Києва.. .

тому ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ ?
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26.05.2020 10:37 Ответить
https://site.ua/yesint/ Семен Єсилевський
топ-автор

Здравствуй, шведская модель!

Запуск общественного транспорта, де факто, означает окончание какого-либо карантина в Украине. С этого момента мы переходим на "шведскую модель", только на 2 месяца позже и со скидкой на слегка не шведский менталитет.
По-хорошему, люди начали класть с прибором на ограничения задолго до этого знаменательного события. В случае резкого прыжка заболеваемости, закрутить гайки взад уже вряд ли получится - народ будет демонстративно игнорировать все запреты.


https://site.ua/yesint/28499-zdravstvuy-shvedskaya-model/



Максимум что можем сделать мы, разумные люди, это пытаться минимизировать последствия для себя и ближайшего окружения:Носим маски в транспорте, магазинах и общественных местах.
Если есть возможность не таскаться на работу - работаем из дома.
Не ленимся делать замечания тем, кто носит маску на подбородке или на одном ухе.
Всячески избегаем транспорта в часы пик.
Ждем пока наши лучезарные чебурашки выработают-таки коллективный иммунитет.

добавлю.
Не користуємось ліфтами.ВЗАГАЛІ.
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26.05.2020 10:52 Ответить
маски только в людных местаъх.
когда ты идешь по проветриваемому скверу с женой и дитем,она только вредна.
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26.05.2020 13:39 Ответить
Только забыл упомянуть,что только для полвины областецй будет смягчение!
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26.05.2020 12:02 Ответить
 
 