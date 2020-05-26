С 1 июня заработают бассейны, спортзалы, учебные курсы и железнодорожное сообщение, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

С 1 июня планируется введение очередного смягчения карантинных мер.

Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава, главный санврач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 июня, если будут достигнуты определенные индикаторы эпидемиологической ситуации, планируется открытие бассейнов и спортзалов. Также будет разрешено посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек. Например, начнут работу автошколы. Также планируется с 1 июня запуск железнодорожных перевозок, а также межобластных перевозок автотранспортом", - рассказал Ляшко.

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