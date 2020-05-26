Саакашвили: Игорный бизнес надо легализовать без изобретения "кормушек", иначе бюджет получит "дырку от бублика". ВИДЕО

Глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Михеил Саакашвили провёл онлайн-встречу с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, председателем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, представителями парламента и бизнеса касательно принятия во втором чтении закона об игорном бизнесе.

Об этом Саакашвили написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Правда в том, что игорный бизнес давно нужно легализовать. Так как сейчас он и так работает, только дивиденды от него получает не бюджет в качестве налогов, а всякого рода крышеватели", - отмечает Саакашвили.

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Глава исполкома НСР подчеркнул, что в своё время игорный бизнес позволил построить целые всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединённых Штатах или Батуми в Грузии.

"Мы можем выделить определённые депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк. По нашим предварительным подсчётам, внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли. Это вполне реально и достаточно просто реализовать", - говорит Саакашвили.

Главное при этом, подчеркивает он, "не изобретать новых коррупционных кормушек. Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем, единственным назначением которых будет выбивание податей из бизнеса. Это является главным условием президента Зеленского и я с ним полностью согласен".

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