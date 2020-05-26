Саакашвили: Игорный бизнес надо легализовать без изобретения "кормушек", иначе бюджет получит "дырку от бублика". ВИДЕО
Глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Михеил Саакашвили провёл онлайн-встречу с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, председателем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, представителями парламента и бизнеса касательно принятия во втором чтении закона об игорном бизнесе.
Об этом Саакашвили написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Правда в том, что игорный бизнес давно нужно легализовать. Так как сейчас он и так работает, только дивиденды от него получает не бюджет в качестве налогов, а всякого рода крышеватели", - отмечает Саакашвили.
Глава исполкома НСР подчеркнул, что в своё время игорный бизнес позволил построить целые всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединённых Штатах или Батуми в Грузии.
"Мы можем выделить определённые депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк. По нашим предварительным подсчётам, внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли. Это вполне реально и достаточно просто реализовать", - говорит Саакашвили.
Главное при этом, подчеркивает он, "не изобретать новых коррупционных кормушек. Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем, единственным назначением которых будет выбивание податей из бизнеса. Это является главным условием президента Зеленского и я с ним полностью согласен".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Казино, публічні дома, продаж землі....оце і все.
Пенсам скидка!!
🤣🤣
Де логіка в тому, щоб ставити під удар благополуччя сотень тисяч сімей, тільки щоб дати (я не назву це "заробити") кільком сотням паразитів ?
сначала заробитчан вывести из тени, а том держбюджет ...затолкать в тень...
ибо шо там шиш да дохлая мышь - ясно, а от где одалживать - пока не ясно (не дають более))
словабрєда
Теперь его вертеть будут.
Любая кормушка заканчивается дыркой от бублика.
Недавно уже слышали.
Міхо, а що робити з ігроманами? Відкриєш при кожному казино чи залі гральних автоматів клініку для лікування людей з цією залежністю?
Эти 230 миллионов - это деньги из карманов украинцев. Разных украинцев и богатых и бедных. Скольким молодым эти казино испортят жизнь? Сколько семей разобьется? Это кровавые деньги, ничем не лучше денег от наркотиков...
Але ***** і його феесбешних господарів це не влаштовувало.
это вместо авиа-,ракето- и кораблестроения..