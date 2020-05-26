РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4384 посетителя онлайн
Новости Видео
5 897 89

Саакашвили: Игорный бизнес надо легализовать без изобретения "кормушек", иначе бюджет получит "дырку от бублика". ВИДЕО

Глава исполкома Нацсовета реформ при президенте Михеил Саакашвили провёл онлайн-встречу с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, председателем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардепом от "Слуги народа" Данилом Гетманцевым, представителями парламента и бизнеса касательно принятия во втором чтении закона об игорном бизнесе.

Об этом Саакашвили написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Правда в том, что игорный бизнес давно нужно легализовать. Так как сейчас он и так работает, только дивиденды от него получает не бюджет в качестве налогов, а всякого рода крышеватели", - отмечает Саакашвили.

Читайте также: Законопроект о легализации игорного бизнеса планируем принять до конца мая, - "слуга народа" Арахамия

Глава исполкома НСР подчеркнул, что в своё время игорный бизнес позволил построить целые всемирно известные города, такие как Лас-Вегас в Соединённых Штатах или Батуми в Грузии.

"Мы можем выделить определённые депрессивные регионы или территории и превратить их в буквальном смысле в Клондайк. По нашим предварительным подсчётам, внедрив единую фиксированную лицензию как на онлайн, так и на физические казино, уже в первый год бюджет может получить более 230 миллионов долларов прибыли. Это вполне реально и достаточно просто реализовать", - говорит Саакашвили.

Главное при этом, подчеркивает он, "не изобретать новых коррупционных кормушек. Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем, единственным назначением которых будет выбивание податей из бизнеса. Это является главным условием президента Зеленского и я с ним полностью согласен".

Читайте также: Саакашвили побывал в Американской торговой палате: Работаем над Офисом достижений и результатов, в планах регуляторная "гильотина" и судебная реформа

игорный бизнес (408) Саакашвили Михеил (3307) Арахамия Давид (989)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Більше нічого організувати ви не здатні.
Казино, публічні дома, продаж землі....оце і все.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:14
+10
а заодно простітуцію та маріхуану
показать весь комментарий
26.05.2020 10:14
+10
а ви яких рихворм чекали від Карлсона, зебіли?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Більше нічого організувати ви не здатні.
Казино, публічні дома, продаж землі....оце і все.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:14 Ответить
Отак і перетворимось на Тайланд.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:15 Ответить
Быстрее на Гвателупу.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:58 Ответить
А була якась надія на краще?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:16 Ответить
хужинибудит?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:20 Ответить
так тіки цим і живемо
показать весь комментарий
26.05.2020 10:38 Ответить
кожен мислить на підставі свого буття - ото якшо воно шляєця по казінам і барделям по ночам, то і мислі про рулєтку і куртізанок
показать весь комментарий
26.05.2020 10:17 Ответить
Да ладно! А марихуана с псилоцибиновыми грибочками? Обязательно нужно их легализовать, тогда и бюджет наполнится, и реформы получат новый импульс.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:24 Ответить
причем они хотят не организовать, а просто получать с них. все уже организовано
показать весь комментарий
26.05.2020 10:54 Ответить
А тебе не всё равно где проституцией занимацца, здесь или в барделе?
показать весь комментарий
26.05.2020 11:31 Ответить
По себе не суди дырявое
показать весь комментарий
26.05.2020 12:40 Ответить
Порохобот, ты хоть иногда слезай с бутылки шоп пробсдецца
показать весь комментарий
26.05.2020 15:11 Ответить
а заодно простітуцію та маріхуану
показать весь комментарий
26.05.2020 10:14 Ответить
Пока просматривается МНОГОЖЕНСТВО Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика" - Цензор.НЕТ 1250
показать весь комментарий
26.05.2020 10:38 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2020 10:40 Ответить
Едь к себе в Грузию, деятель - там и порядки наводи, да землёй торгуй.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:14 Ответить
а ви яких рихворм чекали від Карлсона, зебіли?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:16 Ответить
Ульотних і отпадних!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:18 Ответить
Всьо вєрно! Мудрий нарід, який повертається з заробітків повинен мати де законно спустити свої доляри та євро!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:17 Ответить
Согласен с Саакашвили в этом вопросе. Тем более что Украина до 2008 года получала приличные дньги от игорного бизнеса. В Одессе казино было в самом престижном здании архитектора Бернардацци на ул. Пушкинской ( в том же здании, что и филармония).
показать весь комментарий
26.05.2020 10:18 Ответить
пральна... для чего еще престижные здания? Для буржуинских филармоний или интеллихентских библиотек? Неее, палп фикшн - наше всьо... дольче вита, вино, касИно и проститутки... опять таки ж, где сынку авакова, саше авакяну, деньги рюкзачные спускать, а? Не по притонам же кокс нюхать. Всё должно быть организовано по высшему разряду... раз уж о победе на фронте речь не идет, победим преступный мир, легализовав игорные наперстки...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:31 Ответить
а в чому проблема? не хочеш не грай, ніхто не примушує, але якщо з цього будуть податки в бюджет, а не в кишеню мусорам, то це повинно працювати легально.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:23 Ответить
а мо яке проізвоцтво? Ну, хоча п по обробці сировини - зерна, молока, м'яса, деревини...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:18 Ответить
та нуйогонах те проізвоцтво! Там тре шось робить...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:19 Ответить
спочатку млинок шоп те зерно змолоти на борошно та крупи, потім із того борошна якісь макарони, хліб, тістечка, торти, пиріжки та пироги. А на ті пироги туристів прівлєчь і виманити з них побільше валюти шоп потім ше яку хвабрику чи завод змайструвати та дороги гарні, та парки пречудові - ставок, млинок та вишневенький садок....
показать весь комментарий
26.05.2020 10:22 Ответить
прям как у таньки засцухи в ковалевке... и прудик, и церквушка, и парк джонов-оленей... а надо всего лишь стать рыго-аналом...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:40 Ответить
ну йа нє профффєсіАнал - так, навскидку, мислі вслух на тєму о
показать весь комментарий
26.05.2020 10:55 Ответить
не обижайся, друже... это - иносказательное выражение мысли: "тількі не в цієї державі"... народ выбрал бубочку... стало быть, хлебу народ предпочел зрелища...
показать весь комментарий
26.05.2020 11:02 Ответить
раді бога! всьо харашо. Вибрали, бо спрагли так шо не побачили типового дємагога. Воно ж всім всьо обіщало: зємлю - крістьянам, фабрики - рабочім, мір - наротам, мужикам - баб, дітям - морожено, бабє - цвєти
показать весь комментарий
26.05.2020 11:12 Ответить
Кажи це сировинним олігархам і місцевим князькам, яким вигідніше збирати і гнати дешеву сировину в Європу, а не інвестувати в виробництво готової продукції, яку потім ніхто не захоче купляти, бо на "відкритому європейському ринку" - квоти.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:23 Ответить
И публичныя дома!
Пенсам скидка!!
🤣🤣
показать весь комментарий
26.05.2020 10:19 Ответить
опіумні курильні
показать весь комментарий
26.05.2020 10:21 Ответить
а шо? жива копіка
показать весь комментарий
26.05.2020 10:23 Ответить
...і менше остолопів, що шарахаються без діла і відволікають нарід від титанічної праці на благо своєї країни.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:25 Ответить
МИша совесть *** дь нации!
показать весь комментарий
26.05.2020 10:24 Ответить
Иначе бюджет получит.....плёнки Порошенко!))))Их тоже назвали "дыркой от бублика"))) Меньше кокса, Миша...Меньше кокса....
показать весь комментарий
26.05.2020 10:25 Ответить
На кормушку рюкзакова наехал...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:26 Ответить
злопамятный )))) (бе-бе-бе не забыл))))
показать весь комментарий
26.05.2020 10:31 Ответить
Якщо все його реформаторство це кришування паразитів(ігровий бізес, зелена енергетика), то скажемо так, в нас самих таких реформаторів більше ніж достатньо.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:26 Ответить
Играют , Азартные и с большим запасом от оборота денег. Казино Есть игорные заведения Есть. Просто легализовать и получить в Бюджет и пустить на Развитие , а не кому то в карман.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:26 Ответить
Ну так, ну так, а потім ігромани виносять все з квартири, залишаючи родину без засобів для існування, але то таке, головне гроші власникам казино і гроші в бюджет.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:30 Ответить
Хворі люди всюди є.Алкоголік , то же Виносить.Ви по святі тоже рюмочку , но надіюсь не Виносите.У людей Великі Статки и Вони все Занясять , коли б Виносили то нічого б не Було.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:58 Ответить
Я особисто знаю ігромана. В звичайній ситуації це цілком адекватна людина, спеціально шукати нічого не буде, але якщо офіційно легально по сусідству з люмінесцентною рекламою буде казино, то чоловік не стримається, і спустить тяжко зароблені гроші на які сімя могла би незле жити.

Де логіка в тому, щоб ставити під удар благополуччя сотень тисяч сімей, тільки щоб дати (я не назву це "заробити") кільком сотням паразитів ?
показать весь комментарий
26.05.2020 11:19 Ответить
Давайте Так .Проаналізуємо там Де є Казино + і - Статистика . Думаю що не більше буде чим від Куріння , Алкоголізму , залежність від Шопінгу і багато чого.Грають заради Розваги , а другі заради збагачення, - а там де Дурень думкою Багатіє і єсть фіаско.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:40 Ответить
Главный вопрос на повеске дня
показать весь комментарий
26.05.2020 10:28 Ответить
С 0:14 секунды: "...всё заходит ЧОРТ знает кому"
показать весь комментарий
26.05.2020 10:29 Ответить
шоубиз он такой...сначала шоу...а потом уже сельское хозяйство или производство...
сначала заробитчан вывести из тени, а том держбюджет ...затолкать в тень...
ибо шо там шиш да дохлая мышь - ясно, а от где одалживать - пока не ясно (не дають более))
показать весь комментарий
26.05.2020 10:30 Ответить
За такі слова тебе завтра погонять... дарма лужниківськи свою людину поставили закон розробляти.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:31 Ответить
Оооо... Оце конче необхідна рєхворма! Мішіко той ще рєхворматор! 1 - Блекджек, 2 - пляді, підмивайтесь і робіть аналізи поки черги немає.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:31 Ответить
Порхоскот набежал, бред свой пишет.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:32 Ответить
а ти свой брєд пішеш - бачиш як харашо - свабода слова брєда
показать весь комментарий
26.05.2020 10:53 Ответить
Саакашвили: Игорный бизнес надо легализовать без изобретения "кормушек", иначе бюджет получит "дырку от бублика" - Цензор.НЕТ 7624
показать весь комментарий
26.05.2020 10:33 Ответить
Саакашвілі: Гральний бізнес треба легалізувати без винаходу "годівниць", інакше бюджет отримає "дірку від бублика" - Цензор.НЕТ 227
показать весь комментарий
26.05.2020 10:36 Ответить
О наступний президент штатів. Надіну на кукан зєбєню і буде крутити як вентилятор.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:25 Ответить
Ты напоминаешь мне петю, который точно так думал, на прошлых выборах президента США.
Теперь его вертеть будут.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:30 Ответить
Я і є Пєтя, страчьна? Що до вєртєть, то першого на вєртєл нахлобучать Каламоскага, наступний Зеев Зєлєнський...
показать весь комментарий
26.05.2020 11:44 Ответить
Ты - петрушка картонная.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:45 Ответить
А ти гандошка дірявая?
показать весь комментарий
26.05.2020 11:51 Ответить
Пэдрики негодують. Пєтя 5 років шифєр на кришах гральних закладів ремонтував, а тут раз і всьо прапало
показать весь комментарий
26.05.2020 10:33 Ответить
Браво!
Любая кормушка заканчивается дыркой от бублика.
Недавно уже слышали.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:35 Ответить
Даешь десятки казино в Кирилловке.))
показать весь комментарий
26.05.2020 10:37 Ответить
Даёш гроші на - програщі.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:26 Ответить
А хіба вони не були легалізовані до заборони? І навіть відомо хто кришував той бізнес...
Міхо, а що робити з ігроманами? Відкриєш при кожному казино чи залі гральних автоматів клініку для лікування людей з цією залежністю?
показать весь комментарий
26.05.2020 10:37 Ответить
"Не создавать никаких бесполезных комиссий, контролирующих органов и других схем" так исходя из такой логики одним из первых нужно разогнать эту Мишкину кормушку "Нацсовет Рехворм"
показать весь комментарий
26.05.2020 10:41 Ответить
бюджет может получить более 230 миллионов долларов ...

Эти 230 миллионов - это деньги из карманов украинцев. Разных украинцев и богатых и бедных. Скольким молодым эти казино испортят жизнь? Сколько семей разобьется? Это кровавые деньги, ничем не лучше денег от наркотиков...
показать весь комментарий
26.05.2020 10:43 Ответить
Выживает сильнейший в этом мире..пусть будет всё но по под руководством,всё равно это всё есть...даже при сралине в годы войны в Мацкве были тайные казино.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:52 Ответить
Горько смешно будет ,если завтра проснёшься в советской Украине со столицей Мацква.
показать весь комментарий
26.05.2020 10:54 Ответить
лана. Легалізуємо казіни - получимо доход в бюджет від рулєтки, а інтірєсно - сумарний доход в буджет як від цього покращиця??? і в конєчном ітогє - народ стане жити краще від цього???Бо я так представляю, шо люди, отчаявшись, понесуть останні копіки в те казіно як послєдній шанс вирватись із ніщєти, а чи вже вкінець програтись і пустити кулю в скроню. І, таки, на кулю ше тра' мати гроші, то просто стрибатимуть з висотки - а то так нєкрасіво виглядає
показать весь комментарий
26.05.2020 10:49 Ответить
шо ж Міхо Карлсон не назіваея в качестве крішевателя своего любимого Авакова? ссікотно?)))
показать весь комментарий
26.05.2020 10:54 Ответить
Чем бороться с проституцией и казино! То уж лучше легализовать! Чем меньше запрета тем меньше корупции!
показать весь комментарий
26.05.2020 11:01 Ответить
Рібята, а ми ж з вами тоже ці.... тіпа ігромани, наркозавісімі. Сижу оце на хворумі і понімаю шо в мене грядки не сапані, коти нестрижені, коні не підковані, поросята нечухані, корови недоєні, хата не мазана, стріха протікає, штани протерлись, мешти розвалились, а я россуждаю про палітіку та іканоміку. А відірватись нема сил - прівлікає. Ото ощущєнійє прічасності к вєлікому і значімому - к общєствєнной жизні страни... І, главнойє, бєсплатно - ше й за елєктрічєство та інтринєт платі
показать весь комментарий
26.05.2020 11:03 Ответить
Це нагальне питання? Коли профукано всю аерокосмічну, машинобудівну, сільгоспбудівну, електронну і оборонну галузь, пан Міхо вирішив лизнути яєчник мафії і відродити гральний бізнес. Тоді коли Саакашвілі сказав А, потрібно сказати і Б та дати зелене світло публічним будинкам, адже, як бачимо по Кагарлику мусорня контролює проституцію і наркоманів дрібних злодіїв і казино. Краще публічні дома і контроль за розповсюдженням СНІДу і кошти в бюджет та захист товаришив проституток від побоїв і рекету їх мафіозних хазяїв. Дивує чому його так гральний бізнес припік, коли стоїть вся важка і легка індустрія.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:11 Ответить
Нифига се.Казино в Америке поднимают 37.34 миллиарда долларов оффициально.Какие там налоги-не менее 20%.Вот и считай-выгодно государству или нет.
показать весь комментарий
26.05.2020 11:54 Ответить
Вообщем фаворит и пари-матч хотят узурпировать (монополизировать) букмекерский рынок. Это им нельзя позволять делать - иметь право покупки лицензии должны все компании!
показать весь комментарий
26.05.2020 11:16 Ответить
Все правильно Міхо каже , тако ж тре і зі зброєю , все рівно ринок зброі є , ті кому тре по любє придбають люфу якщо конче потрібна а податки мимо каси йдуть
показать весь комментарий
26.05.2020 11:25 Ответить
Якщо легалізувати:гральний бізнес,проституцію,маріхуану де ж мусора харчуватися будуть?!
показать весь комментарий
26.05.2020 11:26 Ответить
За всем игорным бизнесом в Украине всегда стояли чиновники ... и как обойти уплату налогов знают в совершенстве: зарплата сотрудникам в "конверте", а по факту "минималка" или 1/2 ставки, за ночные и праздничные дни никаких "белых" доплат,... НАЛОГ с суммы выигрыша НЕ снимался - через касу набивали чеки на покупку фишек ровно на суму, котороя перекроет выигрыш...А при проверках УБЕП или других структур "договаривались "вожди" за очень хорошие суммы..... Саму систему сломать не сложно - изменить отношение к "ворованному, не чесному, не правильному" практически невозможно....Даже если принять закон о игровом бизнесе и разрешить ему работать - все миллиардные доходы от игр. останутся в тени....
показать весь комментарий
26.05.2020 11:29 Ответить
тепер бюджет лусне від надходжень з казіно
показать весь комментарий
26.05.2020 11:46 Ответить
Так легализуйте. Абы что то поп#здеть. Где дела, дела где! Карлсон и осел, два балабола!
показать весь комментарий
26.05.2020 11:57 Ответить
зачем Саакашвили с этими мразями связался ?
показать весь комментарий
26.05.2020 12:03 Ответить
так, бо авакову треба легалізувати статку від кришування казино та борделів
показать весь комментарий
26.05.2020 12:07 Ответить
До початку лобіювання пєтєю нелегальної ігорки у 2015 році, компанія державних лотерей "МСЛ" була найбільшим платником військового збору.
Але ***** і його феесбешних господарів це не влаштовувало.
показать весь комментарий
26.05.2020 12:20 Ответить
убёки,ну что тут скажешь..
это вместо авиа-,ракето- и кораблестроения..
показать весь комментарий
26.05.2020 12:21 Ответить
Какой ушлепок дал гражданство этому галстукоеду?
показать весь комментарий
26.05.2020 12:40 Ответить
Очень нужная потужная реформа. Просто необходимая. И своевременная. Во всем остальном же уже полный порядок,как я понимаю со слов бубочки? Особенно в кономике?
показать весь комментарий
26.05.2020 12:43 Ответить
Никто из трудового народа ничего не получит ! Продадут землю ,легализуют проституцию ,игорный бизнес ,каннабис ,а пенсия будет 1600гр ! Это все песни жирных котов !
показать весь комментарий
26.05.2020 13:04 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:03 Ответить
What do you think about service of online casino rating https://jennycasino.com/ UK?
показать весь комментарий
27.05.2020 14:13 Ответить
 
 