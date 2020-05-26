"Укравтодор" при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств, - расследование Bihus.Info. ВИДЕО

Госагентство автомобильных дорог Украины разработало критерии, по которым к строительству дорог могут привлекаться только пол десятка крупных компаний. При этом, около 15% бюджетных средств при таком подходе "Укравтодора" переплачивается.

Об этом говорится в свежем расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

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"В 2019-м Владимир Зеленский проанонсировал дорожную реформу. Но 85 млрд гривен на тендерах попадают фактически в руки нескольким крупнейшим компаниям, которые почему-то закупают асфальт по очень высоким ценам", - говорится в комментарии к сюжету.

При этом журналисты подчеркивают, что маленькие компании не могут претендовать на победу в тендерах на строительство дорог из-за новых критериев "Укравтодора". Именно поэтому большая наценка, которую сбивают в результате торгов, остается.