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"Укравтодор" при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств, - расследование Bihus.Info. ВИДЕО

Госагентство автомобильных дорог Украины разработало критерии, по которым к строительству дорог могут привлекаться только пол десятка крупных компаний. При этом, около 15% бюджетных средств при таком подходе "Укравтодора" переплачивается.

Об этом говорится в свежем расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

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"В 2019-м Владимир Зеленский проанонсировал дорожную реформу. Но 85 млрд гривен на тендерах попадают фактически в руки нескольким крупнейшим компаниям, которые почему-то закупают асфальт по очень высоким ценам", - говорится в комментарии к сюжету.

При этом журналисты подчеркивают, что маленькие компании не могут претендовать на победу в тендерах на строительство дорог из-за новых критериев "Укравтодора". Именно поэтому большая наценка, которую сбивают в результате торгов, остается.

дороги (2512) ремонт (1180) Укравтодор (663) Бигус (192) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+18
С 17 года уже начали нормально строить дороги,для тех кто не только любитель ********* а ещё ездит по стране это было видно.
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26.05.2020 11:27
+9
Видя как новая власть рушит систему общественного контроля и конкурсных комиссий при назначении на разного поля государственные посты,как вытравливают профессионалов с министерства инфраструктуры-это было прогнозируемо.
Глупые глупые избиратели зеленского...что вы натворили?!
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26.05.2020 11:26
+7
ара,по какой сране?
на юге (Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье)все как было со времен пенькобежного легитимца так никто ничего и не ремонтировал.
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26.05.2020 11:31
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Ну какая разница?
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26.05.2020 11:24 Ответить
Надо етого Бигуса премьером назначить!
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26.05.2020 23:01 Ответить
хоть в этом году метр дорог отремонтируют? или как в 14-19 годах будет мыролюбно реформаторский гиперлуп?
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26.05.2020 11:25 Ответить
С 17 года уже начали нормально строить дороги,для тех кто не только любитель ********* а ещё ездит по стране это было видно.
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26.05.2020 11:27 Ответить
ара,по какой сране?
на юге (Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье)все как было со времен пенькобежного легитимца так никто ничего и не ремонтировал.
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26.05.2020 11:31 Ответить
Не ***** кацапюра! Харків Потиава робили і дороблюють зараз, Харків Суми теж. На Хмельниччині автобан в шість рядів гнали.
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26.05.2020 11:48 Ответить
ты тупой? или тунгус? я же написал что на юге, и перечислил.
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26.05.2020 11:52 Ответить
То ти південний тунгус? Ну тоді зрозуміло. Такі південні тунгуси своїми перевантаженими фурами всюди дороги перепахали, вже навіть мости вас, дебілів, не витримують!
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26.05.2020 11:55 Ответить
это правда. дальнобой выдавил асфальт. Причем основной дальнобой с 14-17 годах был из шыкаладного цеха. И днем и ночью валили фуры на крым с продовольствием и стройматериалами.
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26.05.2020 11:58 Ответить
Стройматериалы тоже из шоколадного цеха были? У нас, например, трассу между Днепром и Кривбассом убили зерновозы. И если еще в прошлом году на ней шел капитальный ремонт, то в этом - только ямочный.
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26.05.2020 12:15 Ответить
А что с дорогой вдоль Днепра? Никополь Каховка? То же самое?
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26.05.2020 12:19 Ответить
а вам надо все и сразу?
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26.05.2020 12:21 Ответить
щас по селам дороги зерновозы поубивали почти все-за прошлый год только...
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26.05.2020 12:53 Ответить
То чому ти клоуна президентом вибрав? Треба була Хоттабича вибирати, він би тобі все за айн секунд зробив!
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26.05.2020 12:23 Ответить
Хм, я и блазень? Не все в Кривбассе относятся к числу 83% долбоев. Есть еще те самые 17% исключения.
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26.05.2020 12:27 Ответить
Вибач, посилання неправильне зробив, запитання було для https://censor.net/user/136850.
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26.05.2020 13:03 Ответить
В твоем родном Краснодаре что ли юг?
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26.05.2020 23:02 Ответить
"Укравтодор" під час ремонту доріг у 2020 році переплатить 17 млрд бюджетних коштів, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 5180 https://censor.net/user/454949 Ага, особливо в Полтавській області дороги ремонтують, суки. Цілий район, із убитою дорогою - Машівський. Останній раз був ямковий ремонт при Овочеві. А потім тільки обіцяли, кожен рік, ремонт. А зараз уже і не обіцяють, бо ремонт там вже не допоможе, потрібно відновлювати. А дорогу- Київ- Харків ремонтують, страшно уявити, скільки вже туди грошей вкинули.
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26.05.2020 12:28 Ответить
І в Харківській не всюди відремонтовано. Але казати, що взагалі ніхто ніколи нічого не робив, то вже занадто!
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26.05.2020 12:42 Ответить
в Харьковской-дороги получше...Черкасская-тоже жопа...
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26.05.2020 12:55 Ответить
Я і не кажу. Але невже не можна було зробити, за 7 років, хоча би, ямковий ремонт?
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26.05.2020 15:47 Ответить
В минулому році в Кропивницький їздив, теж багато зроблено! А там взагалі на Александрію дороги не було, танковий полігон!
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26.05.2020 11:49 Ответить
Давай без фамильярности,ок?Дорогу Харьков -Суммы сделали,Харьков-Славянск сделали,Харьков Лозовая сделали(30 лет их никто не ремонтировал)Харьков Киев продолжили.Вокруг Буковеля всё отремонтировали,к Польской границе много отремонтированных дорог капитально.И это я уже не говорю про то что на многих направлениях просто убрали ямы-котлованы.Днепр-Николаев планировали на 19 год начать ремонт с бюджетом в 1.2млрд,но фирма террорист сорвала тендер.Но самое главное,это то что тендеры стали более честными,много фирм смогли одерживать победу в них,а не как раньше через субподряды,с кидками,откатами и задержками по оплате.При Яныке такого масштаба и прозрачности и близко не было.
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26.05.2020 13:24 Ответить
можешь даже проехаться по трассе Днепр- Покровск! В 17 и 18 годах по полю 6 км обьезжали трассу! Слава Пете!
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26.05.2020 15:34 Ответить
Врешь. Херсон-Запорожье на участке Олешки-СКК была сделана отлично, кроме участка в 5 км, где кабмин тупо отобрал деньги в конце лета 2019.
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26.05.2020 15:44 Ответить
приедь в Донецкую область и посмотри на состояние дорог! В 17-м положили асфальт в 18 - году он превратился в множество выбоин и ям!
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26.05.2020 15:30 Ответить
любитель *********, заедь в кропивницкий, *******, по сей день кирпичами ямки забрасывают!
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26.05.2020 15:47 Ответить
"В 2019-м Владимир Зеленский проанонсировал дорожную реформу. Но 85 млрд гривен на тендерах попадают фактически в руки нескольким крупнейшим компаниям, которые почему-то закупают асфальт по очень высоким ценам

========================
так эта ана и есть-реформа от зеленскава!
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26.05.2020 16:28 Ответить
-В Україні стрімко руйнується енергетика та нищиться довкілля, але міністерство енергетики та захисту довкілля є...
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
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26.05.2020 12:42 Ответить
Видя как новая власть рушит систему общественного контроля и конкурсных комиссий при назначении на разного поля государственные посты,как вытравливают профессионалов с министерства инфраструктуры-это было прогнозируемо.
Глупые глупые избиратели зеленского...что вы натворили?!
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26.05.2020 11:26 Ответить
Все так, ара... С каждым днем убеждаешься, что нужно валить с этой помойки в другую страну, хоть желания нет. Однако, понимаешь, что полный трындец в этой убогой стране уже близок..
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26.05.2020 11:29 Ответить
но проблемка в том, что таких как ты мордовских холопов из зашрашки не выпускают. Разе что к людоедам из северной кореи.
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26.05.2020 11:34 Ответить
Я бы за такие дороги вообще не платил!!!
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26.05.2020 11:26 Ответить
А не получится. Акциз, и очень немалый в цену топлива включен. Заправщики его в бюджет отстегивают а дальше он мыролюбно реформируется.
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26.05.2020 11:33 Ответить
Та крадуть в турборежимі, тому і бюджет порожніє.
Кловун це вам навіть не продавець трусів з вінницького базарю.
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26.05.2020 11:58 Ответить
а шо, гнойный ося где то шото заасфальтировал?
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26.05.2020 11:59 Ответить
А шо, нє ?
В нас багато доріг поремонтували.
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26.05.2020 12:11 Ответить
заасфальтировал. либо у вас нет авто и вы не передвигаетесь по трассам страны, либо у вас с глазами что-то.
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26.05.2020 12:20 Ответить
Ти знову тут зі своїм "аЧьо парашенка?"
Забувай, вже пора на "аЧьо Зюзя", переходити!
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26.05.2020 12:45 Ответить
За рік президентства клована не зроблено загалі нічого! Одні брехливі відосіки продукуються безупинно!
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26.05.2020 12:46 Ответить
Все власти любят пиариться и заниматься поппулизмом на грандиозных дорожных проектах... Только дорог нет и выделенных денег денег)))
Налогоплательщики делайте выводы))
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26.05.2020 15:09 Ответить
Это еще только сезон начался по строительству дорог и уже украли 17млд. грн.!
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26.05.2020 16:03 Ответить
"Укравтодор" під час ремонту доріг у 2020 році переплатить 17 млрд бюджетних коштів, - розслідування Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9482
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26.05.2020 16:03 Ответить
У нас на улице положили асфальт, сейчас расскажу технологию - после грейдера насыпали щебня, фракции 20-40, 50 мм. укатали катком и асфальта 20 мм.
Вопрос к знатокам, сколько пролежит это чудо дорожных волшебников?
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26.05.2020 16:32 Ответить
у Укравтодора экономический прорыв, зяблик обещал
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26.05.2020 17:04 Ответить
"маленькие компании не могут претендовать" - і це правильно. Чим вони будуть ремонтувати якщо у них немає техніки. І хто нам потім буде відшкодовувати коли дорога розтане із снігом, а маленька компанія просто зникне? Виликі нікуда не втікнуть.Источник: https://censor.net/v3197983@
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26.05.2020 21:01 Ответить
"Проста кто-та наживаєцца ва врємя вайни." © Зе, рік тому
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27.05.2020 09:47 Ответить
 
 