"Укравтодор" при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств, - расследование Bihus.Info. ВИДЕО
Госагентство автомобильных дорог Украины разработало критерии, по которым к строительству дорог могут привлекаться только пол десятка крупных компаний. При этом, около 15% бюджетных средств при таком подходе "Укравтодора" переплачивается.
Об этом говорится в свежем расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.
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"В 2019-м Владимир Зеленский проанонсировал дорожную реформу. Но 85 млрд гривен на тендерах попадают фактически в руки нескольким крупнейшим компаниям, которые почему-то закупают асфальт по очень высоким ценам", - говорится в комментарии к сюжету.
При этом журналисты подчеркивают, что маленькие компании не могут претендовать на победу в тендерах на строительство дорог из-за новых критериев "Укравтодора". Именно поэтому большая наценка, которую сбивают в результате торгов, остается.
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на юге (Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье)все как было со времен пенькобежного легитимца так никто ничего и не ремонтировал.
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так эта ана и есть-реформа от зеленскава!
- В Україні стрімко падає якість охорони здоров'я, зростають захворюваність та смертність, але міністерство охорони здоров'я є...
-В Україні стрімко зростає корупція і контрабанда , але міністерств охорони корупції і контрабанди - немає...
- То може для знищення корупції і контрабанди слід заснувати ще й міністерство охорони корупції та контрабанди?
Глупые глупые избиратели зеленского...что вы натворили?!
Кловун це вам навіть не продавець трусів з вінницького базарю.
В нас багато доріг поремонтували.
Забувай, вже пора на "аЧьо Зюзя", переходити!
Налогоплательщики делайте выводы))
Вопрос к знатокам, сколько пролежит это чудо дорожных волшебников?