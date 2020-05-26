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Кубраков опубликовал доказательства информационной кампании против "Укравтодора" и утверждает, что расследование Бигуса заказали. ВИДЕО

Руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков обнародовал доказательства того, что сюжет Bihus.Info о завышении агентством цен при строительстве дорог является заказным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кубраков утверждает, что программу журналистских расследований Bihus.Info использовали для его преднамеренной дискредитации как руководителя "Укравтодора" и ряда крупнейших украинских компаний, в частности "Онур" и "Автомагистраль-Юг".

"Два месяца назад часть рынка объявила против нас информационную войну. Дело в том, что мы начали наводить порядок на рынке. Что происходило раньше? Представьте себе широкую дорогу, например, Запорожье-Мариуполь. Я буду приводить этот пример, потому что она уже построена. Расстояние, которое отремонтировано прошлого года, составляет почти 150 км. Раньше такие дороги дробили на сотни метров или несколько километров. Дробили кусочками, год за годом. Соответственно, сформировался пул подрядных организаций, который может делать сотни метров, а не километров. Что мы делаем сейчас? Вводим систему типовых квалификационных требований к подрядчикам. Раньше любой заказчик дорожных работ мог прописывать тендерные требования под конкретных исполнителей. Теперь требования едины и понятны для всех. Во время реформирования новых правил и требований за основу были взяты европейские нормы – правила закупок ЕС, Мирового банка и ЕБРР. Высокие требования для подрядчиков – это гарантии качества работы. Нормально требовать от подрядчика подтверждения опыта и способности выполнить контракт. Каждый день задержки выполнения работ стоят экономике десятков миллионов гривень. Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свою компанию, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение – инвестирование не в технику, не в людей, а в грязные кампании против нас", - пояснил Кубраков.

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Руководитель "Укравтодора" обнародовал записи разговоров, на которых человек с голосом, похожим на голос Артема Гриненко (бывший глава ГАК "Автомобильные дороги Украины и помощник народного депутата от БПП Артура Герасимова, который сейчас возглавляет ГО "Всеукраинская дорожная ассоциация". - Ред.), рассказывает, что ставит за цель уволить Александра Кубракова и рассчитывает это сделать с помощью программы Дениса Бигуса.

"Мне надо, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать", - звучит в записи якобы голос Гриненко. По его словам, журналистов не интересует, что "порешать" с "Укравтодором" сегодня невозможно (все тендеры проходят через систему Prozzoro).

"Никого не интересует. Журналистам этого стало достаточно. Они взяли интервью и возьмут его в расследование, после которого Кубракова, скорее всего, уволят. Там будет не только это. Бигусы снимают его около месяца. Кубракову не звонят. Они следят за ним около месяца", - говорится в записи якобы с голосом Гриненко.

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Человек в записи с якобы голосом Гриненко утверждает, что сотрудничает с сайтом "Наші Гроші" в качестве партнера. И может просить их вбросить в информационное пространство ту или иную информацию. А дальше признается, что именно он придумал, что якобы Кубраков дает "откаты" компаниям в размере 10% он суммы полученного аванса.

"Все главы Укравтодора брали взятки, но не выкидывали с рынка наши компании. И другие компании. Вот что он сделал. Вон сейчас все эти компании на... послал, его за это никто не хочет прощать", - раздается голос, похожий на голос Гриненко.

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По словам Александра Кубракова, записи свидетельствуют, что заказчиков сюжетов интересует только одно – чтобы "Укравтодор" возглавлял человек, который работал бы по их правилам игры, как было раньше.

"Меня атаковали лично, потому что "Укравтодор" впервые за историю Украины не прогнулся под правила уголовного дорожного бизнеса. Изложенные нами факты будут переданы в правоохранительные органы. Мы работаем дальше. В конце года вы увидите более 4 тысяч км обновленных дорог. Я бы хотел обратиться еще раз к дорожным компаниям: инвестируйте, пожалуйста, в технику, в людей, в технологии и перестаньте инвестировать в грязные заказные кампании", - резюмирует руководитель "Укравтодора".

Укравтодор (663) Бигус (192) Кубраков Александр (222)


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Топ комментарии
+6
Да ну что Вы, мы же знаем, что Вы занижаете и даже очень занижаете цены!!!
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26.05.2020 11:23
+3
схемы расследуют наем бихуса за наші гроші?
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26.05.2020 11:22
+3
Бигус по вызову.
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26.05.2020 11:24
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схемы расследуют наем бихуса за наші гроші?
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26.05.2020 11:22 Ответить
Кубраков просто взяв і віддав все дорожнє будівництво в кілька найбільших дорожних компаній а всі дрібні дорожні компанії лишились без роботи! А те що дорожні компанії дають хабарі - це навіть не обговорюється, дають і чиновники Укравтодору беруть! Але сенс конфлікту навіть не в хабарах! Сенс конфлікту в тому що дрібні дорожнобудівельні компанії усунуті з ринку будівництва доріг! Для чого це було зроблено? Якість будівництва доріг не стала кращою! Дороги будують похабно як і раніше! Ніхто не замінює ливневу каналізацію, не посилює мости, дамби, не змінює профіль дороги - тупо накатують новий асфальт на стару подушку! Але ж панове, ще радянські будівельні норми вимагають повної заміни всієї дорожної інфраструктури при капітальному будівництві доріг! Кошторис на капітальне будівництво дороги передбачає повну заміну всіх ливневих, дренажних та мостових споруд, посилення дамб, облаштування узбічь! Це все ніхто не робить - тупо накатують новий асфальт на стару основу а це фальсифікація капітального будівництва доріг! За це Кубракова потрібно знімати, він не розуміє що гідрологія змінилась, інтенсивність дощів збільшилась, кількість води яку потрібно пропускати через водовідведення збільшилась і тому потрібно повністю переоблашовувати всі дороги, додавати дренажні та ливневі лотки та труби там де їх раніше не було, а там де були - міняти на більший діаметр, збільшувати прольоти мостів, щоб пропускати потоки ливневої води з брудом, деревами та сміттям. Фактично велике будівництво доріг перетворилось на величезне наїпалово держави і розкрадання бюджетних коштів! Укравтодор перед початком великого будівництва мав розробити і затвердити нові норми на облаштування всієї мостової, ливневої та дренажної номенклатури і розробити нові кошторисні розцінки на ці роботи і починати велике будівництво за новими кошторисними та будівельними нормами! Але професійний рівень Кубракова не дозволяє йому правильно формувати порядок денний, він лише перерозподілив тендери в інтересах найбільших компаній, але не змінив суті дорожного будівництва і не наблизив це будівництво до європейських норм! Ми будуємо дороги за європейськими цінами, але отримуємо куйову якість цих робіт - нікчемний результат! Водою ці дороги будуть розмиті та знищені, бо профіль доріг ніхто не змінює, не посилює і продавлений вантажівками асфальт буде збирати воду, а вода знищить асфальто-бетонне покриття! Ми взялись потужно будувати, але зробили це по-тупому, як все в нас робиться!
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26.05.2020 13:33 Ответить
Да ну что Вы, мы же знаем, что Вы занижаете и даже очень занижаете цены!!!
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26.05.2020 11:23 Ответить
Бигус по вызову.
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26.05.2020 11:24 Ответить
Всі воюють проти всіх.
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26.05.2020 11:24 Ответить
відкрили секрет
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26.05.2020 11:26 Ответить
Вполне допускаю, что Бигус-проститутка, берет у того, кто платит.
Но подобные записи, как известно, доказательством в суде служить не могут.
Их и раньше "передавали в правоохранительные органы".
И что?
Вряд ли до них руки дойдут, ведь сначала нужно переловить нарушителей карантина и спокойствия бубочки.
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26.05.2020 11:30 Ответить
Зйнятні стосунки жаби і гадюки.
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26.05.2020 11:36 Ответить
Где доказательства? Бигус вас свиным рылом ткнул, что вы завышаете цену на 30%.
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26.05.2020 11:44 Ответить
Вся эта препалка ломаного Гроша не Стоит проехав по Дорогам Украины .Завышали , занижали , - Где Дороги, для направления Для этого есть Компас.
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26.05.2020 11:48 Ответить
Охотно верю, что Бигус продажная проститутка. Передайте этому ******** при случае
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26.05.2020 11:49 Ответить
Что за грязный поклёп! Никогда ещё в Автодоре не крали? Решение судов есть? Нет? Значит честные!😌
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26.05.2020 12:30 Ответить
Апять этат Парашенка, жить зельцманату не даёт! Только они пристроились, во главе с зельцманом сожрать все дорожные деньги, а тут на тебе, Бигус! А сожрать-то хочется все! Не зря "самый честный из людей" - косноязычный гундосов такой упор на дороги делал на своей прессухе для шакалия. Понятно, что никаких откатов сегодня нет. Как нет коррупции в СБУ, возглавляемом самым честным чуваком из соседнего подьезда)))
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26.05.2020 12:37 Ответить
Странная логика. Если расследование выявило неопровержимые факты коррупции, лично нме пох.. за чьи деньги оно проводилось.
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26.05.2020 17:17 Ответить
УКРАВТОДОР займається прошлушкой ?

і жодних документів..
щось не те з цим кубраковим..
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26.05.2020 18:08 Ответить
Да ладно, скоро на Бигуса в суд подадут за клевету, посадют и все деньги отберут. а кива еще и *уём по лбу настучит. толи дело при Порошенко - бреши на кого хочеш
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26.05.2020 22:38 Ответить
Кгм ! Не прочитав найцікавішого.

"..Проте, пан Кубраков так само не залишився в боргу і майже синхронно з «Bihus.Info» видав своє «розслідування» з записами голосів зацікавлених осіб, де ті обговорюють розслідування «Bihus.Info», спілкуються з журналістами проекту, а також обговорюють розміщення матеріалів на інших сайтах, як то на «Українській правді» (щирий привіт чесній-пречесній пані Мусаєвій), «Цензорі» (афігезний привіт не менш принциповому Бутусову) та «Наші гроші» (ще більший привіт моєму старому знайомцю Олексію Шалайському, який колись мріяв гамселити порохоботів ногами і виправдовував порушення кордону Саакашвілі).

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1558445050993751&id=100004848136863&__cft__[0]=AZX9MYXfGuP5gwCT4qTW7UBW2EDyjijMUzLj8QpdSSkOsrozCMQ0FK0MphKSyd3-yYw0zxHlwDIoU2pAZCLdQvGO2KFkCZRlgy6E9a7o_po6VI5jOdf_QVvlnC4NctVfOmyNT8DIDiG2spQYtTYfQDRi05dvwjmMNbVfZlrxaLm3sw&__tn__=-UK-R https://www.facebook.com/100004848136863/posts/1558445050993751/

Звертає на себе увагу кілька деталей. Пан Кубраков пообіцяв передати всі наявні матеріали в правоохоронні органи, а відтак проект «Bihus.Info» реально може постати перед перспективами допитів і участі в дізнанні. І якщо з'ясується що замазуха справді мала місце - доречне питання: хто і за скільки замовив йому цикл передач про батька і сина Гладковських, які торпедували шанси Петра Порошенка обратися на другий термін? З якою метою ті передачі робилися я не питаю - все і так зрозуміло. Насмілюся нагадати, що по злочинах закинутих Бігусом Гладковскому, контрольовані зеленими ДБР і Генпрокуратура та керована ніжно любимим гранітоїдами фігурантом реєстру корупціонерів НАБУ, знайшли велике і переконливе НІ ФІГА. Справа по якій Гладковського нині лякають змінами підозр - це геть чисто інша справа.

Те саме взагалі з усіма підозрами щодо Порошенка - ДБР вже певно зневірилася знайти бодай щось за період президентства Порошенка і викликає його на допити по справах про картини, яка відбулася в 2005 році. Очевидно - скоро за неправильний перехід вулиці викличуть.

Заслуговує на увагу й те, що закинувши Бігусу виконання замазухи, факти оприлюднені в передачі «Bihus.Info» пан Кубраков не спростував ніяк. Тобто - цілком можливо що махінації справді мали місце. Тобто - що обмеження учасників тендерів на будівництво доріг - то таки справді корупція в чистому вигляді.

Бігус взявся доводити, що в «Укравтодорі» є корупція. Керівник «Укравтодору» взявся доводити, що Бігус, УП, «Цензор» і «Наші гроші» виконували заказуху. Питання - що в цих умовах взяти всім нам? Нам - взяти філіжанку кави..."https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/posts/1020747581700826
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26.05.2020 23:58 Ответить
Что-то в этих тупых отмазках кубракова я не услышал самого главного - завышали ли цены на асфальто-ботон или нет???
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27.05.2020 01:19 Ответить
 
 