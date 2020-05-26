Кубраков опубликовал доказательства информационной кампании против "Укравтодора" и утверждает, что расследование Бигуса заказали. ВИДЕО

Руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков обнародовал доказательства того, что сюжет Bihus.Info о завышении агентством цен при строительстве дорог является заказным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Кубраков утверждает, что программу журналистских расследований Bihus.Info использовали для его преднамеренной дискредитации как руководителя "Укравтодора" и ряда крупнейших украинских компаний, в частности "Онур" и "Автомагистраль-Юг".

"Два месяца назад часть рынка объявила против нас информационную войну. Дело в том, что мы начали наводить порядок на рынке. Что происходило раньше? Представьте себе широкую дорогу, например, Запорожье-Мариуполь. Я буду приводить этот пример, потому что она уже построена. Расстояние, которое отремонтировано прошлого года, составляет почти 150 км. Раньше такие дороги дробили на сотни метров или несколько километров. Дробили кусочками, год за годом. Соответственно, сформировался пул подрядных организаций, который может делать сотни метров, а не километров. Что мы делаем сейчас? Вводим систему типовых квалификационных требований к подрядчикам. Раньше любой заказчик дорожных работ мог прописывать тендерные требования под конкретных исполнителей. Теперь требования едины и понятны для всех. Во время реформирования новых правил и требований за основу были взяты европейские нормы – правила закупок ЕС, Мирового банка и ЕБРР. Высокие требования для подрядчиков – это гарантии качества работы. Нормально требовать от подрядчика подтверждения опыта и способности выполнить контракт. Каждый день задержки выполнения работ стоят экономике десятков миллионов гривень. Мы поставили рынок перед выбором: или меняйтесь, инвестируйте в свою компанию, или нам придется прощаться с вами. Часть рынка выбрала худшее решение – инвестирование не в технику, не в людей, а в грязные кампании против нас", - пояснил Кубраков.

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Руководитель "Укравтодора" обнародовал записи разговоров, на которых человек с голосом, похожим на голос Артема Гриненко (бывший глава ГАК "Автомобильные дороги Украины и помощник народного депутата от БПП Артура Герасимова, который сейчас возглавляет ГО "Всеукраинская дорожная ассоциация". - Ред.), рассказывает, что ставит за цель уволить Александра Кубракова и рассчитывает это сделать с помощью программы Дениса Бигуса.

"Мне надо, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать", - звучит в записи якобы голос Гриненко. По его словам, журналистов не интересует, что "порешать" с "Укравтодором" сегодня невозможно (все тендеры проходят через систему Prozzoro).

"Никого не интересует. Журналистам этого стало достаточно. Они взяли интервью и возьмут его в расследование, после которого Кубракова, скорее всего, уволят. Там будет не только это. Бигусы снимают его около месяца. Кубракову не звонят. Они следят за ним около месяца", - говорится в записи якобы с голосом Гриненко.

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Человек в записи с якобы голосом Гриненко утверждает, что сотрудничает с сайтом "Наші Гроші" в качестве партнера. И может просить их вбросить в информационное пространство ту или иную информацию. А дальше признается, что именно он придумал, что якобы Кубраков дает "откаты" компаниям в размере 10% он суммы полученного аванса.

"Все главы Укравтодора брали взятки, но не выкидывали с рынка наши компании. И другие компании. Вот что он сделал. Вон сейчас все эти компании на... послал, его за это никто не хочет прощать", - раздается голос, похожий на голос Гриненко.

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По словам Александра Кубракова, записи свидетельствуют, что заказчиков сюжетов интересует только одно – чтобы "Укравтодор" возглавлял человек, который работал бы по их правилам игры, как было раньше.

"Меня атаковали лично, потому что "Укравтодор" впервые за историю Украины не прогнулся под правила уголовного дорожного бизнеса. Изложенные нами факты будут переданы в правоохранительные органы. Мы работаем дальше. В конце года вы увидите более 4 тысяч км обновленных дорог. Я бы хотел обратиться еще раз к дорожным компаниям: инвестируйте, пожалуйста, в технику, в людей, в технологии и перестаньте инвестировать в грязные заказные кампании", - резюмирует руководитель "Укравтодора".