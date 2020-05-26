Корбан о подготовке Днепра к коронавирусу: Поняли, что обращаться в Киев бесполезно. ВИДЕО
Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан рассказал, как город готовился к пандемии коронавируса.
Об этом он заявил в интервью Юрию Романенко, передает Цензор.НЕТ.
"Во второй половине февраля месяца, когда вопрос коронавирус перекочевал в Европу, было очевидно, что он появится здесь. Это было просто очевидно. Первые сообщения: Италий, Франция, Германия. Потому что масса украинцев работает в этих странах. Мы понимали, что это придет сюда", - отметил он.
"Можно было ждать, можно было кричать к центральной власти, которая не слышит, с которой нет коммуникации, можно было выдвигать какие-то свои предложения. Но мы поняли, что это бесполезно и бессмысленно", - добавил Корбан.
По его словам, в Украине такое устройство, что "граждане существуют отдельно - государство существует отдельно".
"Изучив то, что происходило в Китае, Корее, Израиле, мы создали штаб, городской бюджет сразу выделил деньги (порядка 100 млн грн) на закупку всех необходимх средств", - рассказал Корбан.
Власть Днепра, ориентировалась на опыт Израиля и Южной Кореи и бысро поняла, что ИВЛ не спасают и не нужно тратить деньги на экспресс-тесты, а сразу нужно покупать ПЦР-тесты.
"Купили лабораторию американскую, купили к ней тесты, средства индивидуальной защиты, закрыл все медучреждения кроме инфекционных. Оставили работу приемных покоев. ... Прежде всего перекрыли больницы, потому что самое страшное - внутребольничное заражение", - объяснил Корбан.
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24.05.2020.
«If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants» (с)
«Мы дружим больше 20 лет и пережили такое, что другие не могут себе представить даже в страшном сне: банкротства, покушения, взрывы, смерть друзей, обыска, революцию, эмиграцию, войну, аресты, тюрьмы»
Написал.
Вытер.
«Твоя семья лечила и спасала моих самых близких»
Написал.
Вытер.
«Мы настолько разные люди, что даже не можем понять, почему уже столько лет вместе»
Написал.
Вытер.
«Десятки людей пытались нас поссорить, а когда мы ругаемся, то месяцами можем не разговаривать»
Написал.
Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Я не знаю, что написать лучшему другу в день 50-летия.
Просто запощу одну фотографию.
Она больше, чем жизнь.
И, да, «если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов».
Спасибо за возможность заглядывать за горизонт, мой маленький еврейский друг», - написал Борис Филатов, мер Днепра.
порошенко приказал альфе/сбу арестовать Корбана
и потом организовал судебный процесс, где обвинил
его в отжиме госпиталя у кацапов, так как те
его фабрику в Липедске арестовали,
что не понятно ?
автоматчиками не бесновались ?
так вас понимать ?
автоматчиками не бесновались ?
так вас понимать ?
больше не буду, я не смотрел квартал, ее смотрел, как он членом на рояле играет,
теперь посмотрел
это было пять лет назад, вы наверное ещё читать не умели
скорее всего вы и голосовали за ЗеГнид,
я только во втором туре за вову, но то такое,
а вот Порошенко судил Корбана за отжатый у кацапов госпиталь,
отжатый для раненых ВСУ, или Порошенко, вакарчук подонок не голосуют
с зегнидой заодно ?
не Порошенко прикрывал охметова пять лет ?
не врите, палковник, тути не срамблер,
тути вам прям с этого сайта статей и видосов навалят,
но вы похоже писатель, а не читатель,
а кто убил Олега Мужчиля , не подскажете ?
не порошенко ли шакалов мусорских из «альфы»
отправил бойню при детях ми женщинах устраивать ?
а кто потом ребёнка/свидетеля выкрал и удерживал ?
это то, которые за голову русского оккупанта награду назначили ?
пердак подгорает ?
это то, которые за голову русского оккупанта награду назначили ?
пердак подгорает ?