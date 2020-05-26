Корбан о подготовке Днепра к коронавирусу: Поняли, что обращаться в Киев бесполезно. ВИДЕО

Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан рассказал, как город готовился к пандемии коронавируса.

Об этом он заявил в интервью Юрию Романенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во второй половине февраля месяца, когда вопрос коронавирус перекочевал в Европу, было очевидно, что он появится здесь. Это было просто очевидно. Первые сообщения: Италий, Франция, Германия. Потому что масса украинцев работает в этих странах. Мы понимали, что это придет сюда", - отметил он.

"Можно было ждать, можно было кричать к центральной власти, которая не слышит, с которой нет коммуникации, можно было выдвигать какие-то свои предложения. Но мы поняли, что это бесполезно и бессмысленно", - добавил Корбан.

По его словам, в Украине такое устройство, что "граждане существуют отдельно - государство существует отдельно".

"Изучив то, что происходило в Китае, Корее, Израиле, мы создали штаб, городской бюджет сразу выделил деньги (порядка 100 млн грн) на закупку всех необходимх средств", - рассказал Корбан.

Власть Днепра, ориентировалась на опыт Израиля и Южной Кореи и бысро поняла, что ИВЛ не спасают и не нужно тратить деньги на экспресс-тесты, а сразу нужно покупать ПЦР-тесты.

"Купили лабораторию американскую, купили к ней тесты, средства индивидуальной защиты, закрыл все медучреждения кроме инфекционных. Оставили работу приемных покоев. ... Прежде всего перекрыли больницы, потому что самое страшное - внутребольничное заражение", - объяснил Корбан.

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