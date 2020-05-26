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Корбан о подготовке Днепра к коронавирусу: Поняли, что обращаться в Киев бесполезно. ВИДЕО

Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан рассказал, как город готовился к пандемии коронавируса.

Об этом он заявил в интервью Юрию Романенко, передает Цензор.НЕТ.

"Во второй половине февраля месяца, когда вопрос коронавирус перекочевал в Европу, было очевидно, что он появится здесь. Это было просто очевидно. Первые сообщения: Италий, Франция, Германия. Потому что масса украинцев работает в этих странах. Мы понимали, что это придет сюда", - отметил он.

"Можно было ждать, можно было кричать к центральной власти, которая не слышит, с которой нет коммуникации, можно было выдвигать какие-то свои предложения. Но мы поняли, что это бесполезно и бессмысленно", - добавил Корбан.

По его словам, в Украине такое устройство, что "граждане существуют отдельно - государство существует отдельно".

"Изучив то, что происходило в Китае, Корее, Израиле, мы создали штаб, городской бюджет сразу выделил деньги (порядка 100 млн грн) на закупку всех необходимх средств", - рассказал Корбан.

Власть Днепра, ориентировалась на опыт Израиля и Южной Кореи и бысро поняла, что ИВЛ не спасают и не нужно тратить деньги на экспресс-тесты, а сразу нужно покупать ПЦР-тесты.

"Купили лабораторию американскую, купили к ней тесты, средства индивидуальной защиты, закрыл все медучреждения кроме инфекционных. Оставили работу приемных покоев. ... Прежде всего перекрыли больницы, потому что самое страшное - внутребольничное заражение", - объяснил Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепропетровская ОГА блокирует выплаты медикам: из полученной субвенции в 309 млн грн по назначению направлен лишь 41 млн грн, - Корбан

Автор: 

горсовет (667) Корбан Геннадий (548) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+6
А що, Зєля відосікі для ОДА не записує? Дивно. А чим він тоді взагалі займається?
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26.05.2020 11:51
+5
Надо офис *********** и его филиалы в зоопарки переносить. Вот где истинное место зелёных дегенератов среди макак и обезьян. Пусть там всякие перлы про собак и прочую ересь изливают.
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26.05.2020 12:21
+4
Между ОП и регионами нет никакой коммуникации, они будто боятся разговаривать с областями, - Корбан - Цензор.НЕТ 6762

24.05.2020.
«If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants» (с)
«Мы дружим больше 20 лет и пережили такое, что другие не могут себе представить даже в страшном сне: банкротства, покушения, взрывы, смерть друзей, обыска, революцию, эмиграцию, войну, аресты, тюрьмы»
Написал.
Вытер.
«Твоя семья лечила и спасала моих самых близких»
Написал.
Вытер.
«Мы настолько разные люди, что даже не можем понять, почему уже столько лет вместе»
Написал.
Вытер.
«Десятки людей пытались нас поссорить, а когда мы ругаемся, то месяцами можем не разговаривать»
Написал.
Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Я не знаю, что написать лучшему другу в день 50-летия.
Просто запощу одну фотографию.
Она больше, чем жизнь.
И, да, «если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов».
Спасибо за возможность заглядывать за горизонт, мой маленький еврейский друг», - написал Борис Филатов, мер Днепра.
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26.05.2020 11:56
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А що, Зєля відосікі для ОДА не записує? Дивно. А чим він тоді взагалі займається?
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26.05.2020 11:51 Ответить
Зеля, запиши видосик для Корбана. Мы, простые граждане, уже блюем от твоих видосиков, пусть и Корбан проблюется.
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26.05.2020 12:20 Ответить
Это плохой Сигнал , ,- Значит уже вышло из берегов и начинает заливать Власть . Она должна учитывать , что может снести , стихия мощна и разрушительна.
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26.05.2020 11:55 Ответить
каобон уже вернулся из исторической родины винницких реформаторов? он же убегал туда?
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26.05.2020 11:55 Ответить
((ПО ХОДУ ДАЖЕ КОРБАНУ БЫЛО ЛУЧШЕ ПРИ ПЕТЕ - ХОТЯ И СРОК ДАЛИ - ЧЕМ СЕЙЧАС - ПОКАЗАТЕЛЬНО - ПРАВДА))))))
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26.05.2020 12:07 Ответить
Между ОП и регионами нет никакой коммуникации, они будто боятся разговаривать с областями, - Корбан - Цензор.НЕТ 6762

24.05.2020.
«If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants» (с)
«Мы дружим больше 20 лет и пережили такое, что другие не могут себе представить даже в страшном сне: банкротства, покушения, взрывы, смерть друзей, обыска, революцию, эмиграцию, войну, аресты, тюрьмы»
Написал.
Вытер.
«Твоя семья лечила и спасала моих самых близких»
Написал.
Вытер.
«Мы настолько разные люди, что даже не можем понять, почему уже столько лет вместе»
Написал.
Вытер.
«Десятки людей пытались нас поссорить, а когда мы ругаемся, то месяцами можем не разговаривать»
Написал.
Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Написал. Вытер.
Я не знаю, что написать лучшему другу в день 50-летия.
Просто запощу одну фотографию.
Она больше, чем жизнь.
И, да, «если я видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов».
Спасибо за возможность заглядывать за горизонт, мой маленький еврейский друг», - написал Борис Филатов, мер Днепра.
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26.05.2020 11:56 Ответить
ЕСЛИ КОРБАН ПОРОХА ВСПОМИНАЕТ С ПРИЯТНОЙ ГРУСТЬЮ - ТО ЭТО СОВСЕМ КАПЕЦ - ПОРОХА КОТОРЫЙ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ КОРБАНА ПРИСЫЛАЛ АЛЬФУ И КОРБАНУ ДВЕРИ ЛОМАЛИ НА КАМЕРУ - ЭТО ПО МОЕМУ СВЕРХ ПОКАЗАТЕЛЬ))))))
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26.05.2020 12:05 Ответить
Это где было ,индеец,в твоем сне?
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26.05.2020 12:09 Ответить
https://youtu.be/L12twF_awTU
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26.05.2020 12:16 Ответить
вы цапы ,в наших реалиях вообще не чего не понимаете - палитесь сразу это провал,причем полный)))) - https://www.youtube.com/watch?v=L12twF_awTU
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26.05.2020 12:16 Ответить
Ациола,а при чем тут Порох к твоим видосикам?
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26.05.2020 12:26 Ответить
сколько вам лет ? или где вы живёте ?
порошенко приказал альфе/сбу арестовать Корбана
и потом организовал судебный процесс, где обвинил
его в отжиме госпиталя у кацапов, так как те
его фабрику в Липедске арестовали,
что не понятно ?
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26.05.2020 13:29 Ответить
Что можно сказать тебе сеня.Иди с письмом к портнову или гбр,они тебе точно поверят.
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26.05.2020 13:32 Ответить
? другими словами Корбана не судили и титуханы в суде охраняемом
автоматчиками не бесновались ?
так вас понимать ?
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26.05.2020 13:39 Ответить
? другими словами Корбана не судили и титуханы в суде охраняемом
автоматчиками не бесновались ?
так вас понимать ?
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26.05.2020 13:39 Ответить
Переведи вопрос на язык людей.
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26.05.2020 13:40 Ответить
Корбану двери выламывали ?кто ?
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26.05.2020 13:43 Ответить
Я думаю зедебилы? А вы как считаете,?
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26.05.2020 13:48 Ответить
зеленский тупо обманул избирателей, я за него голосовал только во втором туре,
больше не буду, я не смотрел квартал, ее смотрел, как он членом на рояле играет,
теперь посмотрел
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26.05.2020 14:09 Ответить
Ну а теперь из за того что такие как ты голосовали по принципу хуже не будет,и голосовали за голобородько вместо Президента, мы в глубокой зеленой помойке!
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26.05.2020 14:23 Ответить
вы точно в Украине живете?
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26.05.2020 12:42 Ответить
Бутусов, твои сотрудники как и усик тоже часто получают в голову? Зачем они постят словесную диарею всяких рейдеров, мародеров, извращенцев и т.д.?
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26.05.2020 14:29 Ответить
Надо офис *********** и его филиалы в зоопарки переносить. Вот где истинное место зелёных дегенератов среди макак и обезьян. Пусть там всякие перлы про собак и прочую ересь изливают.
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26.05.2020 12:21 Ответить
Кстати Гиркин с кодлой про Рашку заявлял то же самое,мэры остались сами с своими проблемами..
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26.05.2020 12:21 Ответить
Не може бути!! Корбанман! Це та дніпровська жидомафія " Что ви делаєте?? я за вас на фронте воєвал!!" ? Банда " два жиди один кацап" знов на сцені ? Філатмана з залишками квітів від "ветеранів" 1935 року народження, зустрічаючого "колегу" з банди по схемам зі схованки в Ізраїлі , не було на трапі? ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ...? Нові гастролі будуть? Тільки вже мабуть не клуб "жидобандерівець" тому що головний жид вже "жидокацап". Де там дніпровські дебіли " беня спас Украіну от ***** !" ? Давайте "паліть" знов: " корбан спас Украіну от ***** . на фронтє воевал.." - та інший дебілізм.. Порегочемо разом! Чи вже ні?
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26.05.2020 12:51 Ответить
Бутусов, твои сотрудники как и усик тоже часто получают в голову? Зачем они постят словесную диарею всяких рейдеров, мародеров, извращенцев и т.д.?
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26.05.2020 14:25 Ответить
Я думаю с таким ником как у тебя ,люди в Украине точно не живут.Если только в лкгандонии.
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26.05.2020 12:54 Ответить
вы тут на бояру заработать ? руссиш ?
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26.05.2020 13:31 Ответить
ну да, вы тута совсем недавно нарисовались,
это было пять лет назад, вы наверное ещё читать не умели
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26.05.2020 13:32 Ответить
Зедебильный бот ,ты что то давно в эфир не выходил.Сегодня у вас просто праздник,Президент выставку открыл!А у вас энурез от страха.Ну вы пока зедебилы тренируйтесь ,запасайтесь памперсами.
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26.05.2020 13:36 Ответить
так Корбана арестовывали и судили ? или нет ?
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26.05.2020 13:40 Ответить
Я не фанат,маланских аферистов ,так что не скажу.
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26.05.2020 13:43 Ответить
а чей фанат ? барыги Порошенка ?
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26.05.2020 13:45 Ответить
Это придумали зедебилы ,кацарылые с помощью г+Г .Недолекие не умные и не образованные люди.Такие как вы на это повелись,теперь имеете настоящего барыгу и торговца на жизнях Украинцев.Год правления этой шайки показал ,все для чего они у власти.А самое главное кто на самом деле барыга и торговец на крови. Не видят этого.только зедебилы ,но это уже не лечится.
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26.05.2020 13:53 Ответить
что придумали ?
скорее всего вы и голосовали за ЗеГнид,
я только во втором туре за вову, но то такое,
а вот Порошенко судил Корбана за отжатый у кацапов госпиталь,
отжатый для раненых ВСУ, или Порошенко, вакарчук подонок не голосуют
с зегнидой заодно ?
не Порошенко прикрывал охметова пять лет ?
не врите, палковник, тути не срамблер,
тути вам прям с этого сайта статей и видосов навалят,
но вы похоже писатель, а не читатель,
а кто убил Олега Мужчиля , не подскажете ?
не порошенко ли шакалов мусорских из «альфы»
отправил бойню при детях ми женщинах устраивать ?
а кто потом ребёнка/свидетеля выкрал и удерживал ?
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26.05.2020 14:02 Ответить
и кто такой маланский аферист ?
это то, которые за голову русского оккупанта награду назначили ?
пердак подгорает ?
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26.05.2020 13:47 Ответить
и кто такой маланский аферист ?
это то, которые за голову русского оккупанта награду назначили ?
пердак подгорает ?
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26.05.2020 13:47 Ответить
вы не в курсе событий ?
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26.05.2020 13:44 Ответить
Бутусов, твои сотрудники как и усик тоже часто получают в голову? Зачем они постят словесную диарею всяких рейдеров, мародеров, извращенцев и т.д.?
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26.05.2020 14:24 Ответить
ну если за это взялись люди с земли обитованной значит .будут грабить ))
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26.05.2020 14:49 Ответить
Нормальное вью делового человека! Во власти обоссанное трусливое чмо, мнящее себя президентом. Шобла вокруг - толпа дилетантов... "дурак с инициативой" это хуже "обезьяны с гранатой". Зебилы привели во власть промосковскую шваль. Корбан честно сказал, что голосовал против Пороха, и у него очень веские причины, можно понять. А вот остальной лохторат...
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26.05.2020 17:30 Ответить
 
 