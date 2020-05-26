Большие очереди в зоопарк Киева на выходных были связаны с карантинными ограничениями, - Кличко. ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что очереди в столичный зоопарк на выходных были связаны с ограничениями по количеству людей, которые могут одновременно находиться в парке.
Об этом Кличко сказал во время брифинга 26 мая, передает Цензор.НЕТ.
"Количество посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк. К тому же, очень много людей в воскресенье приехали погулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, произошедшие в столичном зоопарке", - сказал мэр.
Кличко отметил, что в течение первых 3 дней после открытия обновленный столичный зоопарк посетили 7 тысяч 130 человек. Более полторы тысячи из них приобрели билеты в зоопарк онлайн.
Видео Pavlovsky News
Как сообщалось, 23 мая киевский зоопарк открылся после реконструкции.
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сами сидели как животные взаперти, но чуть власть дала отмашку - поперли смотреть на животных, которым власть такой отмашки не даст, мол - "гы-гы-гы, мы не животные, нам позволили идти в зоопарк".
Я бы еще поспорил кто именно тут животные(в смысле тех кого ставят в стойло)