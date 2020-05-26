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Большие очереди в зоопарк Киева на выходных были связаны с карантинными ограничениями, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что очереди в столичный зоопарк на выходных были связаны с ограничениями по количеству людей, которые могут одновременно находиться в парке.

Об этом Кличко сказал во время брифинга 26 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Количество посетителей сейчас ограничено. Одновременно в зоопарке могут гулять люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади. В частности, и с этим были связаны очереди у входа в зоопарк. К тому же, очень много людей в воскресенье приехали погулять с детьми, посмотреть на зверей и на изменения, произошедшие в столичном зоопарке", - сказал мэр.

Кличко отметил, что в течение первых 3 дней после открытия обновленный столичный зоопарк посетили 7 тысяч 130 человек. Более полторы тысячи из них приобрели билеты в зоопарк онлайн.

Видео Pavlovsky News

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Как сообщалось, 23 мая киевский зоопарк открылся после реконструкции.

Автор: 

зоопарк (219) Киев (25513) Кличко Виталий (4640)


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прикольно!
сами сидели как животные взаперти, но чуть власть дала отмашку - поперли смотреть на животных, которым власть такой отмашки не даст, мол - "гы-гы-гы, мы не животные, нам позволили идти в зоопарк".

Я бы еще поспорил кто именно тут животные(в смысле тех кого ставят в стойло)
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26.05.2020 13:00 Ответить
это как совки в "КНДР" - "ыыыы, смотрите, у них тут жевачки нет, а у меня есть, сосед папиного деда привез из загнивающих стран и дал мне после себя пожевать, а за это нужно было всего то два раза присесть на бутылку...., ну, не совсем на бутылку, но жевачка вкусная, мятная"
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26.05.2020 13:02 Ответить
Черги за коронами? Прикольно.
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26.05.2020 13:05 Ответить
КАЗЛІНА ТИ ДУРНАЯ™ прошла в зоопарк по мандату как своя
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26.05.2020 13:22 Ответить
Свій до свого по своє...
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26.05.2020 13:50 Ответить
Толпились, чтобы на Богдана с козлом посмотреть.
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26.05.2020 13:31 Ответить
Богдана выгуливали для завлекания посетителей ?
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26.05.2020 14:31 Ответить
 
 