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Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские морские пограничники осуществили патрулирование в территориальном море и зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе газоконденсатных месторождений.

Об этом говорится на сайте ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках планового патрулирования и контроля за соблюдением законодательства Украины в ее территориальном море, прилегающей и исключительной (морской) экономической зоне тактической группой катеров и кораблями Морской охраны "Григорий Куропятников" и "Павел Державин" при поддержке пограничной авиации обследованы, в том числе районы, прилегающие к линии разграничения с ТОТУ и районы газоконденсатных месторождений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе газоконденсатных месторождений обнаружено присутствие кораблей ЧФ РФ, причем на тех, что ближе к ТОТУ, службу несут и корабли Береговой охраны ПС ФСБ РФ. Кроме охраны газодобывающих объектов, защищают "самоустановленную" границу. На самоподъемных буровых установках есть признаки продолжения производственной деятельности. Все материалы обобщены и переданы в компетентные органы для соответствующего реагирования.

В течение многодневного пребывания в море корабельно-катерным составом пройдено около 1000 морских миль. На площади более чем 6000 кв. миль обеспечена безопасность судоходства гражданских судов, проведены меры по контролю соблюдения судами экологического законодательства, недопущения загрязнения окружающей среды при осуществлении судовых и других разрешенных видов работ в море. А также проведено обследование районов возможной браконьерской деятельности.

Обнаружены 145 судов, опрошены более десятка судов заграничного и прибрежного плавания. При этом продолжается отслеживания обстановки и по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Обзоры судов осуществлены со строгим соблюдением соответствующих мер безопасности. Больных не обнаружено, заражение персонала Морской охраны не допущено.

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По плану выхода также отработан комплекс артиллерийских стрельб, стрельб из крупнокалиберного и стрелкового оружия, меры противодиверсионной обороны корабля в море.

Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 01
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 02
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 03
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 04
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 05
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 06
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 07
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 08
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба 09

Автор: 

Госпогранслужба (6431) корабль (2041) россия (95526) Черноморский флот РФ (1560) Черное море (1480) буровая установка (15)


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Топ комментарии
+11
А в чем новость? РФ много лет добывает наш газ под Одессой с наших же украденных вышек Бойко, под охраной своих военных кораблей. С банановыми республиками такое случается, кто там их спрашивает, туземцев.
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26.05.2020 14:10
+10
Скажите спасибо Кучме и всем укр ворам при власти. Что довели страну до нищеты. Вылезти неможем.
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26.05.2020 14:08
+8
А Зеля что сказал? Не трогайте наших братьев россиян?
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26.05.2020 14:09
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Сортировать:
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Скажите спасибо Кучме и всем укр ворам при власти. Что довели страну до нищеты. Вылезти неможем.
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26.05.2020 14:08 Ответить
С варягов надо начинать.
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26.05.2020 14:55 Ответить
Хрен его знает. Может и так. Но эта старая гнида могла пойти по Польскому варианту, например.А он построил олигархат красных директоров и т.д.
Всеж диточкам треба.
Вот он ведь знал и везде говорил открыто, что после подписания будапешского договора, его предупреждали что обманут.
Какого хрена тогда не укреплял армию.
Ведь все они знали, что украинским детям, после чернобыля, нужен курорт в виде крыма.
Но ничего не делали.
Теперь там русские дети отдыхают и набираются сил.
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26.05.2020 15:07 Ответить
А Зеля что сказал? Не трогайте наших братьев россиян?
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26.05.2020 14:09 Ответить
У Зе скоро ***** вылезет в кровати между ним и Ленкой, а он скажет,что это ж брат Ленка.
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26.05.2020 14:18 Ответить
Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5936

Знаєте, хто винний у тому, що в Україні й досі не закінчилась "епоха Бідності" ?
Правільно, коронавірус !!!
Не ЗЕпідари, які розікрали 130-мільярдний бюджет і похерили всі здобутки останніх років, а COVID-19.
Мабуть, Яник зараз, дивлячись на Торчка, кусає себе за лікті і скубе волосся.
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26.05.2020 14:09 Ответить
А торпедку шмальнути по рогатим?? зейло бздить даже пукнути у бік рогатих...
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26.05.2020 14:10 Ответить
у этих кораблей нет торпед.
только кулемет, может даже ПТУР взяли.
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26.05.2020 14:13 Ответить
А нептуни для кого зробили?
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26.05.2020 16:54 Ответить
Как шмальнут, так судья Вовк по команде Галабародьки арестует все команду нашего судна.
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26.05.2020 14:15 Ответить
А рогатые потом не забодают?
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26.05.2020 15:42 Ответить
А в чем новость? РФ много лет добывает наш газ под Одессой с наших же украденных вышек Бойко, под охраной своих военных кораблей. С банановыми республиками такое случается, кто там их спрашивает, туземцев.
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26.05.2020 14:10 Ответить
В банановую республику нас превратили не за один день.
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26.05.2020 15:09 Ответить
Посмотрев картинки можно подумать, что они расстреляли кацапов в пух и прах, а посмотрев видео понял, что они по шарикам попасть не могут....И что это за хрень?
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26.05.2020 14:12 Ответить
На карте у (штурмана?) ручка Pilot. Мне тоже нра.
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26.05.2020 14:14 Ответить
а толку то эта показуха для камеры а стреляют то по воде))
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26.05.2020 14:52 Ответить
Краще б розхірячили пару російських кораблів в наших українських територіальних водах. а не по кулькам стріляли... ((
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26.05.2020 15:33 Ответить
Тримайтесь хлопаки далі від тих кацапських кораблів бо підійдуть та заберуть єккпаж в полон а катери потягнуть в кримнаш унітази знімати
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26.05.2020 17:43 Ответить
Где координаты, с GPS хотя бы?
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26.05.2020 22:17 Ответить
 
 