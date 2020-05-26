Пограничники зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе украинских газовых месторождений в Черном море, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские морские пограничники осуществили патрулирование в территориальном море и зафиксировали корабли ЧФ РФ в районе газоконденсатных месторождений.

Об этом говорится на сайте ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках планового патрулирования и контроля за соблюдением законодательства Украины в ее территориальном море, прилегающей и исключительной (морской) экономической зоне тактической группой катеров и кораблями Морской охраны "Григорий Куропятников" и "Павел Державин" при поддержке пограничной авиации обследованы, в том числе районы, прилегающие к линии разграничения с ТОТУ и районы газоконденсатных месторождений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в районе газоконденсатных месторождений обнаружено присутствие кораблей ЧФ РФ, причем на тех, что ближе к ТОТУ, службу несут и корабли Береговой охраны ПС ФСБ РФ. Кроме охраны газодобывающих объектов, защищают "самоустановленную" границу. На самоподъемных буровых установках есть признаки продолжения производственной деятельности. Все материалы обобщены и переданы в компетентные органы для соответствующего реагирования.

В течение многодневного пребывания в море корабельно-катерным составом пройдено около 1000 морских миль. На площади более чем 6000 кв. миль обеспечена безопасность судоходства гражданских судов, проведены меры по контролю соблюдения судами экологического законодательства, недопущения загрязнения окружающей среды при осуществлении судовых и других разрешенных видов работ в море. А также проведено обследование районов возможной браконьерской деятельности.

Обнаружены 145 судов, опрошены более десятка судов заграничного и прибрежного плавания. При этом продолжается отслеживания обстановки и по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Обзоры судов осуществлены со строгим соблюдением соответствующих мер безопасности. Больных не обнаружено, заражение персонала Морской охраны не допущено.

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По плану выхода также отработан комплекс артиллерийских стрельб, стрельб из крупнокалиберного и стрелкового оружия, меры противодиверсионной обороны корабля в море.

















