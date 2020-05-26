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"Дурка косит наши ряды", - в отделении почты в ответ на замечание женщина надела трусы вместо маски. ВИДЕО камер наблюдения
В одном из отделений "Новой почты" женщина надела трусы вместо защитной маски, после замечания сотрудников. Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия.ТВ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения почтового отделения. Инцидент, вероятнее всего, произошел в Киеве 24 мая.
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Зараженных
Total Confirmed. 5.550.399
Global Deaths -умерших 348.224
У вас есть желание умереть? Вам никто не будет мешать.
В Гераании,где спокойно(без стерики)и носят маски везде,где полагается,при инфицированности 181.189 умерло всего 8.372 при населении 83 миллиона!
И что в этом поступке такого неприличного?Кива,чешущий яйца в ВР уже никого не коробит,или Яременко,переписывающийся с проституткой прямо во время голосования стал нормой.Или продажа масок за рубеж во время пандемии не считается аморальным поступком?Или вот этот вид никого не коробит.Лучше бы трусы натянул на свой хохотальник.
Кива,чешущий яйца в ВР уже никого не коробит - меня коробит, и все нормальные люди об этом уже отписались.
Яременко,переписывающийся с проституткой прямо во время голосования стал нормой - нет, не стал. И деградация Рашки пошла с полной деградации населения, которое обыдлили. Сейчас пытаются обыдлить нас, чтобы сделать такими же. А мы не дадим.
Или продажа масок за рубеж во время пандемии не считается аморальным поступком? - это более чем аморально, и подпадает под УК.
Со взаимным уважением.
Социальной опасности она ведь не представляет.И не мешает никому.Вонючий немытый бомж в общественном транспорте создает намного больше неудобств.
Ну это моё личное мнение и я его,конечно,никому не навязываю.
Может просто запустите видео, прикрепленное к статье, чтоб увидеть, как
телка снимает штаны, потом снимает трусы, и опять одевает штаны, ах, да - достает их из кулька,сумки,кармана(нужное подчеркнуть) и одевает на голову
Она снимает штаны НАХОДЯСЬ В ПЛАТЬЕ.Вид чего так покоробил часть граждан мне до сих пор не понятно.Пусть Аваков с Венедиктовой решают после просмотра этого видео как её наказать за эту выходку.
Быдло, сэр.
Приватною ця переписка стане,коли він закінчить роботу прийде додому і буде листуватися з ким йому заманецця.В порівнянні с Яременко витівка цієї жінки-безневинні пустощі.
странная у вас логика!
да,и как ты узнал ?по шве?
нет,по гавне!
Попы в Лаврах тоже протестовали против масок и карантина - ВСЕ заболели и сдесяток трупов. Смешно?
Я не Станиславскмй.но...:" Не верю ! "
У НАС тест делается при первом чихе! Ты звонишь по номеру "горячец линии" (по своему району), к тебе приезжает врач,берёт мазок, через 2 дня сообщают результат.
Если ты просто хочешь сделать тест - пожалуйста ! Людям из группы риска (это сахарный диабет.астматические пр-мы.,сердечники.гипертоники,ещё одна категория,не могу вспомнить) тест без признаков заболевания делается за счёт больничных касс,остальные должны оплатить стоимость анализа 70 €. Если есть любые,малейшие,признаки заболевания - оплатит больничная касса. Если у кого-то выявлен вирус короны, все контактные сдают анализы..
ВОТ ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ : "В СТРАНЕ ЕСТЬ ТЕСТЫ"
Я теперь,сулима,буду как ты себя вести-буду в каждом посте тебе напоминать об изнасилованнии тобой девушки. Написали же,что сулима изнасиловал-этого хватит. Как ты-годами постить хрень,вообще не утруждая себя в доказательствах. От слова вообще. И исключительно использовать информацию в нужном мне контексте,не обращая внимания на ее достоверность и адекватность. Тебе понравится.
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена
И что, если потом к ней придет работник с того отделения Новой почты, у кторого кто-то тяжело заболел или не дай бог умер от ковида? Тогда будет не до шуток.
"А если случится так?
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена "
прочитать не осилили? Но кинулись строчить ответ на свою же выдумку и критиковать ее же
Поэтому эта часть Вашего поста "Фабула обвинения не имет предела фантастической тупости. Ум как и глупость человеческая может достигать невиданых высот" целиком и полностью относится к Вам.
а теперь по делу, кто мешал новой почте проявить сообразительность и на входе поставить ящичек с масками для тех кто забыл или потерял и взять денег, если такие уже бедные. сейчас маски одноразовые уже фигню стоят. ну какой бы был эффект и уважение к структуре.
и вспомните: не суди , да не судим будешь. никто не знает как реально обстоят дела у этой женщины.
всегда удивляюсь местному дебильному сброду, бросающему говно на вентилятор))))
будьте проще, сядьте на пол)))))