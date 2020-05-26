"Дурка косит наши ряды", - в отделении почты в ответ на замечание женщина надела трусы вместо маски. ВИДЕО камер наблюдения

В одном из отделений "Новой почты" женщина надела трусы вместо защитной маски, после замечания сотрудников. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия.ТВ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения почтового отделения. Инцидент, вероятнее всего, произошел в Киеве 24 мая.

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