РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4946 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
38 090 374

"Дурка косит наши ряды", - в отделении почты в ответ на замечание женщина надела трусы вместо маски. ВИДЕО камер наблюдения

В одном из отделений "Новой почты" женщина надела трусы вместо защитной маски, после замечания сотрудников. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия.ТВ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения почтового отделения. Инцидент, вероятнее всего, произошел в Киеве 24 мая.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Большие очереди в зоопарк Киева на выходных были связаны с карантинными ограничениями, - Кличко. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Киев (25521) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+57
100 % она голосовала за зеленских
показать весь комментарий
26.05.2020 14:05
+47
1 из 73%?
показать весь комментарий
26.05.2020 14:05
+40
Я, навіть, знаю про її політичні уподобання.
показать весь комментарий
26.05.2020 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Посмотрите статистику по короне во всём мире.... И смертность от неё!
На сейчас...
Зараженных
Total Confirmed. 5.550.399
Global Deaths -умерших 348.224
показать весь комментарий
26.05.2020 22:49 Ответить
И это только от вируса короны. Обычная смертность на обычном уровне, это дополнительно...
У вас есть желание умереть? Вам никто не будет мешать.
В Гераании,где спокойно(без стерики)и носят маски везде,где полагается,при инфицированности 181.189 умерло всего 8.372 при населении 83 миллиона!
показать весь комментарий
26.05.2020 23:01 Ответить
давно так не сміявся!!
показать весь комментарий
26.05.2020 18:08 Ответить
Молодец. Нашла выход из ситуации. Хотите намордник на лицо? Неизвестно из чего сделан, какими свойствами антивирусными обладает, шейте сами из чего хотите. лишь был цак на морде.
показать весь комментарий
26.05.2020 18:21 Ответить
Сюжет в стиле 95 квартала. Не удивлюсь появлению у них подобной репризы. Правда, я их, пошляков, после "эбонитовых палочек" и Украины- порочной женщины, на дух не переношу и не смотрю.
показать весь комментарий
26.05.2020 18:33 Ответить
Я людям судя по комментам, зашло. Вот от сюда и 73%.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:02 Ответить
Ну да, кто то маски вместо памперсов носит универсально и креативно.Такую же паралель можно провести между зелупой , когда этого уродца выбрали все кто cделал этот выбор,ещё с тех пор носит трусы на голове, а некоторые и памперсы.
показать весь комментарий
26.05.2020 18:43 Ответить
Правильно, такие идиотки ведут себя как хотят , потому что знают что некому вызвать дурку или полицию
показать весь комментарий
26.05.2020 18:47 Ответить
А смысл? Физически она не больна... Законов никаких не нарушает.
показать весь комментарий
26.05.2020 19:58 Ответить
Моральные законы, да просто человеческие приличия.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:15 Ответить
При всем уважении к Вам,позвольте не согласится.Какие моральные законы она нарушила?
И что в этом поступке такого неприличного?Кива,чешущий яйца в ВР уже никого не коробит,или Яременко,переписывающийся с проституткой прямо во время голосования стал нормой.Или продажа масок за рубеж во время пандемии не считается аморальным поступком?Или вот этот вид никого не коробит.Лучше бы трусы натянул на свой хохотальник.
"Дурка косит наши ряды", - у відділенні пошти у відповідь на зауваження жінка одягла труси замість маски - Цензор.НЕТ 4366
показать весь комментарий
26.05.2020 20:43 Ответить
Имхо,она и божих законов не нарушила,ибо не возжелала маски ближнего своего.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:45 Ответить
Нельзя (женщине!) трусы снимать при людях, мы же не скоты. Даже на пляже есть переодевалки.
Кива,чешущий яйца в ВР уже никого не коробит - меня коробит, и все нормальные люди об этом уже отписались.
Яременко,переписывающийся с проституткой прямо во время голосования стал нормой - нет, не стал. И деградация Рашки пошла с полной деградации населения, которое обыдлили. Сейчас пытаются обыдлить нас, чтобы сделать такими же. А мы не дадим.
Или продажа масок за рубеж во время пандемии не считается аморальным поступком? - это более чем аморально, и подпадает под УК.

Со взаимным уважением.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:48 Ответить
Но позвольте,она ведь их не снимала привселюдно,не оголялась.Я так подозреваю,что она достала их из кулька,сумки,кармана(нужное подчеркнуть) и одела на голову.Перформанс,так сказать.И при этом никого не подвергала опасности.Да,носить трусы на голове-моветон,но отнесемся к этому как к панку
"Дурка косит наши ряды", - у відділенні пошти у відповідь на зауваження жінка одягла труси замість маски - Цензор.НЕТ 1235

Социальной опасности она ведь не представляет.И не мешает никому.Вонючий немытый бомж в общественном транспорте создает намного больше неудобств.
Ну это моё личное мнение и я его,конечно,никому не навязываю.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:05 Ответить
Забавно другое - что находятся люди "не читал, но осуждаю", "не видел, но ободряю".
Может просто запустите видео, прикрепленное к статье, чтоб увидеть, как телка снимает штаны, потом снимает трусы, и опять одевает штаны , ах, да - достает их из кулька,сумки,кармана(нужное подчеркнуть) и одевает на голову
показать весь комментарий
26.05.2020 21:19 Ответить
Ув Артур,вы совершенно справедливо заметили,что я видео не видел.При первом просмотре этой статьи оно у меня не открывалось и после Вашего поста я таки перезагрузил комп и открыл и посмотрел ролик.Ничего предосудительного с моей точки зрения я там не увидел.
Она снимает штаны НАХОДЯСЬ В ПЛАТЬЕ.Вид чего так покоробил часть граждан мне до сих пор не понятно.Пусть Аваков с Венедиктовой решают после просмотра этого видео как её наказать за эту выходку.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:03 Ответить
Это не уголовное преступление, это просто недопустимое скотское поведение.
Быдло, сэр.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:38 Ответить
Ну,собсно,глупо утверждать что этот поступок был высокоморальным.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:08 Ответить
Предусмотрительно надетая длинная туника и наверняка без трусов на опе она точно не осталась.
показать весь комментарий
27.05.2020 07:36 Ответить
Яременко переписувався приватно а ця демонструє своє спіднє напоказ
показать весь комментарий
26.05.2020 21:56 Ответить
Некорректне порівняння.Яременко переписувався в робочий час на робочому місті,отримуючи за це зарплатню.Він публічна особа і його наміри(набагато грязніші,ніж білизна цієї жіночки) в цій переписці були більш ніж прозорі.
Приватною ця переписка стане,коли він закінчить роботу прийде додому і буде листуватися з ким йому заманецця.В порівнянні с Яременко витівка цієї жінки-безневинні пустощі.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:16 Ответить
ну так давайте опустимся на уровень кивы с яременко и будем одевать трусы на лицо???
странная у вас логика!
показать весь комментарий
26.05.2020 23:30 Ответить
Дома вы можете одевать на лицо не только свои трусы но и чужие.На работе этого делать не стоит.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:11 Ответить
Ты веришь, шо она таки осталась без трусов на заднице? ><
показать весь комментарий
27.05.2020 07:34 Ответить
Сара ты одела трусы навыворот?
да,и как ты узнал ?по шве?
нет,по гавне!
показать весь комментарий
26.05.2020 18:50 Ответить
показать весь комментарий
26.05.2020 20:13 Ответить
а вообще это показатель деградации общества когда люди вот так вот себя ведут и ничего плохого в том не видят а даже наоборот типа прикольно и при этом чувствуют себя комфортно типа -все свои
показать весь комментарий
26.05.2020 18:55 Ответить
Тут деградантов немножко отписалось на этой странице.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:14 Ответить
- А Бубочка говорил "Какая разница?" если морда прикрыта!
показать весь комментарий
26.05.2020 18:57 Ответить
Ахахах)))) Мда... Ось до чого карантин людей доводить...
показать весь комментарий
26.05.2020 19:21 Ответить
Це чин. Гідний поваги. Який тут кримінал? Це вдар під дих шахраям, що лякають людей "коронвірусом"
показать весь комментарий
26.05.2020 19:27 Ответить
Почему, если человек голосовал за Зе, то он же и против масок в общественных местах? Тут есть какая-то связь....
показать весь комментарий
26.05.2020 20:13 Ответить
Уровень....уровень....
показать весь комментарий
26.05.2020 23:07 Ответить
Героя Украины ей.
показать весь комментарий
27.05.2020 00:05 Ответить
Хоть чистые?
показать весь комментарий
26.05.2020 20:08 Ответить
Она их шо. на тебя одела? Или нюхать тебе давала? Фантаст -извращенец?
показать весь комментарий
26.05.2020 22:10 Ответить
что за дебилы ржут за кадром..? А, женщине, респект.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:12 Ответить
В чём проблема..!? У нас президент, хером на рояле играл и ничего.., а тут женщину довели, до безысходности.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:17 Ответить
Не,ну действительно женщина-молодец.Позубоскалить конечно можно,но если разобраться-чем чистые трусы отличаются от балаклавы с нарисованными зубами?
"Дурка косит наши ряды", - у відділенні пошти у відповідь на зауваження жінка одягла труси замість маски - Цензор.НЕТ 4439
показать весь комментарий
26.05.2020 20:22 Ответить
Для тех, у кого жопа вместо головы, разницы нет.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:55 Ответить
Зеленкина электораль. Картина маслом.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:30 Ответить
Протест? А снимать трусы при всех и голой дупой светить-тоже протест?
Попы в Лаврах тоже протестовали против масок и карантина - ВСЕ заболели и сдесяток трупов. Смешно?
показать весь комментарий
26.05.2020 20:39 Ответить
Чомусь загальна статистика по померлих свідчить, що смертність під час коронвірусу тільки зменшилась.
показать весь комментарий
26.05.2020 21:00 Ответить
Вы верите украинской статистике? У вас есть необходимое кол-ко тестов?
Я не Станиславскмй.но...:" Не верю ! "
У НАС тест делается при первом чихе! Ты звонишь по номеру "горячец линии" (по своему району), к тебе приезжает врач,берёт мазок, через 2 дня сообщают результат.
Если ты просто хочешь сделать тест - пожалуйста ! Людям из группы риска (это сахарный диабет.астматические пр-мы.,сердечники.гипертоники,ещё одна категория,не могу вспомнить) тест без признаков заболевания делается за счёт больничных касс,остальные должны оплатить стоимость анализа 70 €. Если есть любые,малейшие,признаки заболевания - оплатит больничная касса. Если у кого-то выявлен вирус короны, все контактные сдают анализы..
ВОТ ЭТО И НАЗЫВАЕТСЯ : "В СТРАНЕ ЕСТЬ ТЕСТЫ"
показать весь комментарий
26.05.2020 23:34 Ответить
Назви статистику, которой можно верить и покажи по ней рост смертности. Удачи, а лучше подлечи мозги и включи в них блок сомнений.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:09 Ответить
Ванюша,зачем девушку снасильничал???
Я теперь,сулима,буду как ты себя вести-буду в каждом посте тебе напоминать об изнасилованнии тобой девушки. Написали же,что сулима изнасиловал-этого хватит. Как ты-годами постить хрень,вообще не утруждая себя в доказательствах. От слова вообще. И исключительно использовать информацию в нужном мне контексте,не обращая внимания на ее достоверность и адекватность. Тебе понравится.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:53 Ответить
ванюша ты хоть знаешь . что твой бубочка засекретил на время карантина данные о причине смерти
показать весь комментарий
27.05.2020 11:50 Ответить
Где ты там видишь голую дупу? Нафантазировал уже. извращенец?
показать весь комментарий
26.05.2020 22:09 Ответить
то ось він який - соєвий електорат ...
показать весь комментарий
26.05.2020 21:47 Ответить
Нахрена она их на себя на пялила..надо было оранеру в пасть запхать шобы не чихал))))
показать весь комментарий
26.05.2020 21:55 Ответить
От трусов , в отличие от маски, прекрасный эффект !
показать весь комментарий
26.05.2020 22:06 Ответить
Зетипиллы. вот вы положительно относитесь к тому как Оссел играл пуем на пианино на всю страну? Вы за это его и президентом выбрали. Вот и последователи ваши появились. По приколу. С фишечками.
показать весь комментарий
26.05.2020 22:08 Ответить
та сам помню - забыл маску одеть в Новую почту, оператор противным голосом говорит мужчина оденьте маску. ***** чуть не пере*бал, еле сдержался. Это при том, что там дохрена сотрудников, никто ничего не дезинфицирует, маски в отделения не раздают, и толпа почище в Эпицентре.
показать весь комментарий
26.05.2020 23:36 Ответить
Злобная,грязная, оскотинившаяся дурноватая тетка! Явно любительница плоского юморка узеленского)))
показать весь комментарий
27.05.2020 01:05 Ответить
Это же Танюха Черновил!
показать весь комментарий
27.05.2020 06:43 Ответить
Совсем заболела.
показать весь комментарий
27.05.2020 07:11 Ответить
Она, конечно, искрометно пошутила, но как она прошла по улицам без повязки? Она еще на улице должна была понять, что вышла без повязки. А если случится так?
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена

И что, если потом к ней придет работник с того отделения Новой почты, у кторого кто-то тяжело заболел или не дай бог умер от ковида? Тогда будет не до шуток.
показать весь комментарий
27.05.2020 07:23 Ответить
У когот то кто то заболел а ты без маски. Фабула обвинения не имет предела фантастической тупости. Ум как и глупость человеческая может достигать невиданых высот
показать весь комментарий
27.05.2020 08:11 Ответить
Вы эту часть моего поста

"А если случится так?
https://focus.ua/world/455228-v_ssha_zhenshchina_shutivshaia_o_koronaviruse_okazalas_zarazhena В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена "

прочитать не осилили? Но кинулись строчить ответ на свою же выдумку и критиковать ее же
Поэтому эта часть Вашего поста "Фабула обвинения не имет предела фантастической тупости. Ум как и глупость человеческая может достигать невиданых высот" целиком и полностью относится к Вам.
показать весь комментарий
27.05.2020 10:01 Ответить
Я ее знаю лично, она бесится до сих пор что Петя не президент.
показать весь комментарий
27.05.2020 08:49 Ответить
73% надоела война,они выбрали Голобородько, - потом 73% надоел карантин, они надевают на лицо свои трусы
показать весь комментарий
27.05.2020 09:24 Ответить
А что падлошенка нужно было оставить, путенского холуя?
показать весь комментарий
27.05.2020 10:56 Ответить
А у нас когда-то по центру ходила по утрам тетка и отбивала ритмы пластиковой бутылкой себе по голове. А другая ходила с подушкой на голове, боялась падающих кирпичей. А еще ходят бабки, разговаривающие сами с собой или просто кроющие матюками прохожих. И что?Цензор, похоже, задался целью поведать миру обо всех городских сумасшедших.
показать весь комментарий
27.05.2020 09:37 Ответить
надо отдать должное! смелый троллинг
показать весь комментарий
27.05.2020 10:42 Ответить
Маски уже можно купить, но не везде, по этой причинен так же возникают внештатные ситуации , иногда человек забыл или не смог купить, супермаркеты, торговые центры, почтовые службы, должны продавать на входе маски для таких граждан, вот и все, я уже не говорю о бесплатной раздаче хотя бы для малоимущих, пенсионеров там и прочее. На станциях метро ,остановках где много людей, рынках, везде где большие скопления людей должны продаваться маски , по адекватной, доступной цене, а если их до сих пор проблематично купить то и трусы на голову натягивать будут неадекваты разные и скандалы и ругань с мордобоем, и прочее в этом роде. Кстати это бочина новой почты, деваха зашла в отделение без маски и никто это не проконтролировал.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:06 Ответить
А в чому власне кіпєж? Суть не у формі , а в матеріалі з якого зроблений це засіб індивідуального захисту. Жінка молодчинка . Швидко зорієнтуватися і знайшла вихід з становища 😃
показать весь комментарий
27.05.2020 11:40 Ответить
Неадекватна поведінка завжди цікава на ідеї.
показать весь комментарий
27.05.2020 11:49 Ответить
кто то считает женщину больной на голову, кто то делает даме респект за сообразительность.

а теперь по делу, кто мешал новой почте проявить сообразительность и на входе поставить ящичек с масками для тех кто забыл или потерял и взять денег, если такие уже бедные. сейчас маски одноразовые уже фигню стоят. ну какой бы был эффект и уважение к структуре.
и вспомните: не суди , да не судим будешь. никто не знает как реально обстоят дела у этой женщины.
всегда удивляюсь местному дебильному сброду, бросающему говно на вентилятор))))
будьте проще, сядьте на пол)))))
показать весь комментарий
27.05.2020 14:15 Ответить
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:34 Ответить
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:35 Ответить
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:36 Ответить
Как говорил один рашен графоман - есть женщины в ихних селеньях.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:37 Ответить
Страница 4 из 4
 
 