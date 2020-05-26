Бигус - Кубракову: Прокомментируйте миллиардные переплаты при ремонте дорог, откройте документы. Говорить правду легко. ВИДЕО

Журналист Денис Бигус записал ответ главе "Укравтодора", который обвинил его в подготовке "заказного" материала с целью дискредитации агентства и его руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение Бигуса.

В частности, Бигус говорит, что целью материала была не попытка дискредитировать "Укравтодор", а получить ответ на вопрос, почему агентство соглашается на миллиардные переплаты избранным игрокам рынка. Журналист напоминает, что Кубраков не хочет говорить об этом как в самом расследовании, так и в записанном в ответ на него комментарии.

Он также говорит Кубракову, что из опубликованных главой "Укравтодора" записей следует, что как глава ГО "Всеукраинская дорожная ассоциация" Артем Гриненко, так и советник Кубракова Вадим Олийнык "негодяи, которых нужно гнать".

При этом Бигус подчеркивает, что "ни один человек в мире не имеет влияния на наши эфиры".

"Александр, как видите, говорить, когда ты уверен в своей правоте, очень просто... Откройте документы, опубликуйте сметы, пусть все посмотрят, сколько стоят дороги, на которые у вас заложены сотни "ярдов". Возможно обнаружится, что у вас есть на чем сэкономить процентов 15-20%", - обращается к Кубракову Бигус.

Читайте также: И расследование Бигуса, и его опровержение Кубраковым говорят об одном - коррупции в "Укравтодоре", - Загребельская

Напомним, вчера журналисты Bihus.Info выпустили материал о том, что "Укравтодор" при ремонте дорог в 2020-м переплатит 17 млрд бюджетных средств. Глава автодора Александр Кубраков назвал расследование заказным.