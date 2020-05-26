Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко. ВИДЕО

Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский.

"Сегодня состоялись настоящие "маски-шоу" времен Януковича у музея, которое по сути сделали сотрудники ГБР. Сначала следователи зашли в галерею и начали ее осматривать, и когда адвокат Головань (авдокат Петра Порошенко. - Ред.) начал их спрашивать, что они здесь делают и с каким процессуальным действием они здесь находятся, они замолчали и не смогли ответить на вопрос. Он показал им свои документы адвоката, они убежали в машину, потом они вернулись вместе со спецназом в масках, в дорогой специальной одежде. Забежали с этим спецназом в администрацию музея имени Гончара. Заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит", - рассказал Погребиский.

По его словам, есть документы, декларации официальные с уплатой пошлины и соответствующим документами.

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"Появились люди, которые назвали себя сотрудниками ГБР на выставку, подняли шум, пытались как-то вбросить какие-то повестки. Но как только мы начали детально разбираться кто они, какие у них должности, предложили им не махать удостоверениями перед нами, а предоставить нам возможность аккуратно записать данные их удостоверений, не только их имена, но и должности, и дату выдачи, и так далее - они сразу же начали спешить и покинули помещение выставки", - рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Есть видео как они его покидали, как мы пытались их преследовать чтобы все же поговорить.

Затем они вернулись уже с подкреплением - мальчиками в масках, бронежилетах с надписями ГБР, которые как всегда были молчаливы", - добавил Головань.

По словам адвоката, абсолютно неизвестно для чего они сюда прибыли, совершенно неизвестно что они здесь делали в помещении музея, в офисах руководства.

"Как всегда нарушали закон, не пропуская я уже не говорю об адвокате, но даже и народного депутата, который требовал от них в соответствии с законом и своим статусом, чтобы ему предоставили возможность посмотреть, что происходит. Сначала они, все эти мальчики в масках, долго сидели в микроавтобусе, то кто назвал себя следователем Дощенко, долго общался с кем-то по мобильному телефону, где-то около получаса. Затем они вроде все уселись в машины и чего-то ждут. Государственное бюро расследований превратилось в сборище лживых правонарушителей, которые бесстыдно выполняют заказы на политическое преследование", - подчеркнул Головань.

Адвокат рассказал, что видел минимум трех в масках с оружием.

"Может их было четверо, проход мне загораживали трое и один сказал, что он следователь и двое сказали, что они оперативные работники. То есть на политические преследования сил, средств и ресурсов Государственное бюро расследований не жалеет", - отметил он.

"Значительно труднее найти действия ГБР, соответствующие закону. В последнее время они только и делают, что нарушают закон и права граждан. Это во-первых. Во-вторых Петр Порошенко же приглашал людей прилично - прийти и посмотреть. А не врываться бандитским нападением с оружием в масках. А потом бежать, и затем возвращаться", - сообщил Головань.

"А сейчас мы здесь стоим и я не знаю возможно они за бронетранспортером поехали. Еще раз говорю, президент Зеленский обещал нам приключения - и мы имеем приключение. Вот это обещание он не нарушил. Мы сейчас занимаемся тем, что работаем над привлечением всех этих лиц к ответственности. Обычно это сейчас не просто, поскольку такой заказчик и покровитель как президент Зеленский, и это создает для нас препятствия. Но справимся", - резюмировал адвокат.

Напомним, ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос свидетелем по делу о контрабанде картин.

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