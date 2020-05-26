Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко. ВИДЕО
Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский.
"Сегодня состоялись настоящие "маски-шоу" времен Януковича у музея, которое по сути сделали сотрудники ГБР. Сначала следователи зашли в галерею и начали ее осматривать, и когда адвокат Головань (авдокат Петра Порошенко. - Ред.) начал их спрашивать, что они здесь делают и с каким процессуальным действием они здесь находятся, они замолчали и не смогли ответить на вопрос. Он показал им свои документы адвоката, они убежали в машину, потом они вернулись вместе со спецназом в масках, в дорогой специальной одежде. Забежали с этим спецназом в администрацию музея имени Гончара. Заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит", - рассказал Погребиский.
По его словам, есть документы, декларации официальные с уплатой пошлины и соответствующим документами.
"Появились люди, которые назвали себя сотрудниками ГБР на выставку, подняли шум, пытались как-то вбросить какие-то повестки. Но как только мы начали детально разбираться кто они, какие у них должности, предложили им не махать удостоверениями перед нами, а предоставить нам возможность аккуратно записать данные их удостоверений, не только их имена, но и должности, и дату выдачи, и так далее - они сразу же начали спешить и покинули помещение выставки", - рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.
"Есть видео как они его покидали, как мы пытались их преследовать чтобы все же поговорить.
Затем они вернулись уже с подкреплением - мальчиками в масках, бронежилетах с надписями ГБР, которые как всегда были молчаливы", - добавил Головань.
По словам адвоката, абсолютно неизвестно для чего они сюда прибыли, совершенно неизвестно что они здесь делали в помещении музея, в офисах руководства.
"Как всегда нарушали закон, не пропуская я уже не говорю об адвокате, но даже и народного депутата, который требовал от них в соответствии с законом и своим статусом, чтобы ему предоставили возможность посмотреть, что происходит. Сначала они, все эти мальчики в масках, долго сидели в микроавтобусе, то кто назвал себя следователем Дощенко, долго общался с кем-то по мобильному телефону, где-то около получаса. Затем они вроде все уселись в машины и чего-то ждут. Государственное бюро расследований превратилось в сборище лживых правонарушителей, которые бесстыдно выполняют заказы на политическое преследование", - подчеркнул Головань.
Адвокат рассказал, что видел минимум трех в масках с оружием.
"Может их было четверо, проход мне загораживали трое и один сказал, что он следователь и двое сказали, что они оперативные работники. То есть на политические преследования сил, средств и ресурсов Государственное бюро расследований не жалеет", - отметил он.
"Значительно труднее найти действия ГБР, соответствующие закону. В последнее время они только и делают, что нарушают закон и права граждан. Это во-первых. Во-вторых Петр Порошенко же приглашал людей прилично - прийти и посмотреть. А не врываться бандитским нападением с оружием в масках. А потом бежать, и затем возвращаться", - сообщил Головань.
"А сейчас мы здесь стоим и я не знаю возможно они за бронетранспортером поехали. Еще раз говорю, президент Зеленский обещал нам приключения - и мы имеем приключение. Вот это обещание он не нарушил. Мы сейчас занимаемся тем, что работаем над привлечением всех этих лиц к ответственности. Обычно это сейчас не просто, поскольку такой заказчик и покровитель как президент Зеленский, и это создает для нас препятствия. Но справимся", - резюмировал адвокат.
Напомним, ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос свидетелем по делу о контрабанде картин.
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Но почему все его комплексы должны терапевтироваться за счет наших в вами, налогоплательщиков, денег, которые тратятся на весь этот трэш всякими ДБРами и прочими вроде правоохранителями?
Мы, налогоплательщики, содержим всю эту братию для того, чтобы терепевтировать комплекс неполноценности у личности, которая абсолютно не справляется с теми обязанностями, которые, как он почему-то решил, не имея никакого представления о том, что такое государство, каковы его функции и как строится госуправление, может исполнять?
Не дороговато ли налогоплательщикам обходится вся эта комедия?
https://rubryka.com/2020/05/26/dbr-peredaly-maryni-poroshenko-povtornu-povistku-na-dopyt-yiyi-cholovika/ ДБР передали Марині Порошенко повторну повістку на допит її чоловіка (Рубрика)
яке відношення пані Марина має до ДБР ?
Правда тогда они говорили бы не с адвокатами Порошенко, а с морской пехотой США.
Но проблема в том, что бычье английского не знает. Поэтому потом все равно пришлось бы отхватить ЗЕленым.
Петро Олексійовичу, навішо Ви так із розумово неповноцінними ?
какой суд порох проиграл педофилу?
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https://twitter.com/compdemon/status/1265269115956035584 6 хв
ДБР по беспрєдєлу тупо вломилося до приміщення музею.
Зламали двері ломом.
Документи чи постанову суду не показали.
Депутатів, журналістів, адвокатів в приміщення не пускають...
-Так начинается Россия.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політтехнолог Віктор Уколов.
"ДБР зробило процесуальну помилку. Воно надіслало повістку через відеозвернення, а не так, як вимагає КПК: повісткою за кілька днів з врученням в руки…", - сказав Уколов.
Він зауважив, що співробітники ДБР, вриваючись спецназом до Музею Гончара, уподібнилися вандалам, які у 1989 році залізли у цей музей і розбили кілька скульптур, зокрема скульптуру Івана Мазепи.
"Взагалі, я чекав, що вони там з'являться. Там же ж є не просто 43 картини, які, за словами деяких російських журналістів і проросійських, Порошенко вивіз за кордон. Там ще є і митні декларації та платіжки про сплату мита за кожну з картин", - додав Уколов.
На його думку, приїзд зі спецназом ДБР до музею є спробою виправити процесуальну помилку.
"Тобто вони правильно не передали цю повістку, і тепер хочуть створити такий собі скандал, яскраву пляму, як кажуть у політтехнології, для того, щоб вона відвертала увагу від їхньої помилки. А помилка була в тому, що вони не згідно з Кримінально-процесуальним Кодексом вручили цю повістку. Тепер вони зробили хайп, як тепер говорять. Приїхав туди чомусь спецназ не відомо кого затримувати. Картини затримувати чи фотокопію документів? Я не розумію. Привернули увагу саме до спецназу, і вже ніхто не говорить про помилку самих слідчих, які невміло надіслали відеозвернення, взявши приклад з президента Зеленського, "відосик" зробили. А насправді мали згідно з процесуальним кодексом нормально передати повістку свідку", - сказав Уколов.
https://prm.ua/dbr-namagalosya-vidvernuti-uvagu-vid-svoyeyi-protsesualnoyi-pomilki-ukolov-pro-priyizd-spetsnazu-v-muzey-gonchara/
Тупо грабеж.
Пишут, что под каждой картиной на выставке представлена и таможенная декларация.
Но кому нужны эти декларации, если стоит задача чисто грабануть...
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119128803139757&id=100051279142380 1 год ·
У процесі переслідування Порошенка цією тимчасовою владою Порошенко мав одну проблему: проблему довести, зокрема західним партнерам, що весь цей процес є незаконним, надуманим, фейковим і є політичним переслідуванням, а не розслідуванням його злочинів.
І це не так вже й просто: Порошенка 5 років обсирали, в тому числі і на Заході.
Таваріщ отримав велику підтримку українців, корчить з себе чесного і справедливого.
А що твориться в стінах ДБР на фейкових "допитах" ніхто й не знав і не міг оцінити рівня трешу.
Зате після сьогоднішніх зафільмованих подій, де працівники ДБР без будь-яких на те законних підстав топчуться біля чужої власності, а потім незаконно проникають в чуже приміщення - є найкращим доказом безпрєдєлу проти Порошенка.
Бо тут тобі і політичне переслідування, тут тобі і беззаконня, тут тобі і вказівки по телефону, тут тобі і мародерство, спроби привласнити чуже майно.
А головне, ця "справа" не вимагала взагалі подібних дій і проведення будь-яких "слідчих дій". Вони незаконні від початку і до кінця. Бо суть анонсованої справи полягає у ввезенні Порошенком картин. То ж досліджувати потрібно не картини, а митні документи.
Сьогодні керівеицтво ДБР діяло типово, типово логіці гусні, логіці орди. "Нас виіпали - ми вам помстимося".
Тому програли вони сьогодні тричі.
А реальні бандюки,чи кіллери попадуться,й обсереться той спецназ в спецшкарпетках.