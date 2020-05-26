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Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко. ВИДЕО

Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" рассказал блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский.

"Сегодня состоялись настоящие "маски-шоу" времен Януковича у музея, которое по сути сделали сотрудники ГБР. Сначала следователи зашли в галерею и начали ее осматривать, и когда адвокат Головань (авдокат Петра Порошенко. - Ред.) начал их спрашивать, что они здесь делают и с каким процессуальным действием они здесь находятся, они замолчали и не смогли ответить на вопрос. Он показал им свои документы адвоката, они убежали в машину, потом они вернулись вместе со спецназом в масках, в дорогой специальной одежде. Забежали с этим спецназом в администрацию музея имени Гончара. Заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит", - рассказал Погребиский.

По его словам, есть документы, декларации официальные с уплатой пошлины и соответствующим документами.

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"Появились люди, которые назвали себя сотрудниками ГБР на выставку, подняли шум, пытались как-то вбросить какие-то повестки. Но как только мы начали детально разбираться кто они, какие у них должности, предложили им не махать удостоверениями перед нами, а предоставить нам возможность аккуратно записать данные их удостоверений, не только их имена, но и должности, и дату выдачи, и так далее - они сразу же начали спешить и покинули помещение выставки", - рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

"Есть видео как они его покидали, как мы пытались их преследовать чтобы все же поговорить.
Затем они вернулись уже с подкреплением - мальчиками в масках, бронежилетах с надписями ГБР, которые как всегда были молчаливы", - добавил Головань.

По словам адвоката, абсолютно неизвестно для чего они сюда прибыли, совершенно неизвестно что они здесь делали в помещении музея, в офисах руководства.

"Как всегда нарушали закон, не пропуская я уже не говорю об адвокате, но даже и народного депутата, который требовал от них в соответствии с законом и своим статусом, чтобы ему предоставили возможность посмотреть, что происходит. Сначала они, все эти мальчики в масках, долго сидели в микроавтобусе, то кто назвал себя следователем Дощенко, долго общался с кем-то по мобильному телефону, где-то около получаса. Затем они вроде все уселись в машины и чего-то ждут. Государственное бюро расследований превратилось в сборище лживых правонарушителей, которые бесстыдно выполняют заказы на политическое преследование", - подчеркнул Головань.

Адвокат рассказал, что видел минимум трех в масках с оружием.

"Может их было четверо, проход мне загораживали трое и один сказал, что он следователь и двое сказали, что они оперативные работники. То есть на политические преследования сил, средств и ресурсов Государственное бюро расследований не жалеет", - отметил он.

"Значительно труднее найти действия ГБР, соответствующие закону. В последнее время они только и делают, что нарушают закон и права граждан. Это во-первых. Во-вторых Петр Порошенко же приглашал людей прилично - прийти и посмотреть. А не врываться бандитским нападением с оружием в масках. А потом бежать, и затем возвращаться", - сообщил Головань.

"А сейчас мы здесь стоим и я не знаю возможно они за бронетранспортером поехали. Еще раз говорю, президент Зеленский обещал нам приключения - и мы имеем приключение. Вот это обещание он не нарушил. Мы сейчас занимаемся тем, что работаем над привлечением всех этих лиц к ответственности. Обычно это сейчас не просто, поскольку такой заказчик и покровитель как президент Зеленский, и это создает для нас препятствия. Но справимся", - резюмировал адвокат.

Напомним, ранее ГБР вызвало Порошенко на допрос свидетелем по делу о контрабанде картин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко открыл в Музее Гончара выставку 43 картин из семейной коллекции, из-за которых его вызвали в ГБР: "Пытались оболгать меня в своих видосиках - у вас не получилось". ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19601) ГБР (2989) Головань Игорь (114)


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Топ комментарии
+105
В кои-то веки я крайне недоволен действиями Порошенко.
Это неспортивно. Это как-то так... ну вот как если бы чемпион мира по боксу бил школьника... кувалдой. Вот именно так и выглядит сейчас моральное избиение безмозглых идиотов из ДБР/ОГПУ/ОПУ, которые решили возбудить криминальное производство по "контрабандному ввозу" картин. Это моральное избиение граничит с жестоким обращением с животными, так что следующее криминальное производство нужно регистрировать именно по этой статье.
Особенно циничным и вызывающим выглядит искренняя благодарность Венедиктовой и всей прочей перхоти, которая своими действиями ускорила открытие выставки. На выставке представлены ВСЕ картины, в в̶о̶р̶о̶в̶с̶т̶в̶е̶... в̶ы̶в̶о̶з̶е̶... а, ВВОЗЕ которых подозревается Порошенко. Ага, нашел картины по всему миру, купил их официально, ввез их официально, налоги все заплатил - каков однако мошенник - вот и иди теперь на допрос.
Да, все именно так.
Картины куплены официально.
Картины ввезены официально.
Налоги оплачены официально.
Пошлины оплачены официально.
Картины выставлены в подлинниках.
Платежные поручения выставлены в подлинниках.
Таможенные декларации выставлены в подлинниках.
Я недоволен Порошенко. Это жестоко. Это цинично. Этот процесс публичной порки идиотов граничит в порнографией.
Браво, Петр Алексеевич! Браво!
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26.05.2020 14:55
+55
Агония Зели перед побегом в Ростов?
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26.05.2020 14:54
+46
Спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко - Цензор.НЕТ 7803
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26.05.2020 15:14
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Страница 3 из 3
ЗЕлень "сажает" Порошенко:
Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка - Цензор.НЕТ 2221
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26.05.2020 15:51 Ответить
Петро Олексійовичу, навішо Ви так із розумово неповноцінними ?
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26.05.2020 16:04 Ответить
Зєля уже чотири рази свою Лєнку Петєй назвав.Так сказав Поярков
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26.05.2020 15:53 Ответить
хард Поярков !
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26.05.2020 16:05 Ответить
Напевно, Зеленський картини захотів с*издити у Пороха у свою італійську вілу. От і вся історія.
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26.05.2020 15:53 Ответить
Всё это прекрасно, то, что Нелох чувствует себя неполноценным по сравнению с Порошенко и из-за этого испытывает к нему ненависть, ведь все сравнения не в его пользу, это ведь личные проблемы и личный комплекс неполноценности этого злобного крошки Цахеса.
Но почему все его комплексы должны терапевтироваться за счет наших в вами, налогоплательщиков, денег, которые тратятся на весь этот трэш всякими ДБРами и прочими вроде правоохранителями?
Мы, налогоплательщики, содержим всю эту братию для того, чтобы терепевтировать комплекс неполноценности у личности, которая абсолютно не справляется с теми обязанностями, которые, как он почему-то решил, не имея никакого представления о том, что такое государство, каковы его функции и как строится госуправление, может исполнять?
Не дороговато ли налогоплательщикам обходится вся эта комедия?
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26.05.2020 15:55 Ответить
73% налогоплательщика хотели чтобы "Пороха опустили", так что имеют то шоу что заказывали, за свои налоги. Правда, кроме этого шоу, ничего больше они не получили.
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26.05.2020 17:16 Ответить
Ми охоче оплатимо не "терапію", а рауш-наркоз.
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26.05.2020 18:54 Ответить
Поярков пороху так вилизував шо сам опорошився
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26.05.2020 15:55 Ответить
Наезд, как и все у зебилов - жалкое, тупое и не в тему... Ну и что наши деньги тратятся на столь дорогостоящие выезды со спецназом, это возмутительно
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26.05.2020 15:58 Ответить
15:46
https://rubryka.com/2020/05/26/dbr-peredaly-maryni-poroshenko-povtornu-povistku-na-dopyt-yiyi-cholovika/ ДБР передали Марині Порошенко повторну повістку на допит її чоловіка (Рубрика)
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26.05.2020 16:00 Ответить
по закону мають передати особисто
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26.05.2020 16:02 Ответить
і в морду прямо
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26.05.2020 16:05 Ответить
поки що Порох макає ЗЕлю мордою в його гівенця
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26.05.2020 16:34 Ответить
а через сусідську кішку не могли ?

яке відношення пані Марина має до ДБР ?
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26.05.2020 16:03 Ответить
Взагалі, щоб зелені не викрали ці картини, треба було виставку у посольстві США чи Канади влаштувати
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26.05.2020 16:01 Ответить
Знаешь, после уголовного дела на сенатора США зеленые дебилы и в посольство США могли бы приехать.
Правда тогда они говорили бы не с адвокатами Порошенко, а с морской пехотой США.
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26.05.2020 16:04 Ответить
морпехи наваляли би бикам, й носки за 100 баксів не спасли б
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26.05.2020 16:06 Ответить
Ну не прям сразу. Сначала конечно поговорнили бы.
Но проблема в том, что бычье английского не знает. Поэтому потом все равно пришлось бы отхватить ЗЕленым.
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26.05.2020 16:09 Ответить
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26.05.2020 16:35 Ответить
да они вроде и с украинским не дружат
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26.05.2020 19:47 Ответить
Пшонку привезіть він знає як оформлення під Цезаря картинам робити.З пороха цигана Цезаря намалював
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26.05.2020 16:12 Ответить
Пшонка Зеленському скоро в Ростові знадобиться. Не поїде
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26.05.2020 16:18 Ответить
невдобно вийшло



Петро Олексійовичу, навішо Ви так із розумово неповноцінними ?
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26.05.2020 16:01 Ответить
Оце Петру не везе,Шарію суд програв,ДБР переслідує, перетворився з головнокомандуючего у звичайного клоуна.
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26.05.2020 16:13 Ответить
ты гандон (французский фантаст)
какой суд порох проиграл педофилу?
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26.05.2020 18:25 Ответить
Під час штурму музею спецназом ДБР постраждала журналістка.
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26.05.2020 16:15 Ответить
https://twitter.com/compdemon
https://twitter.com/compdemon @compdemon

·
https://twitter.com/compdemon/status/1265269115956035584 6 хв

ДБР по беспрєдєлу тупо вломилося до приміщення музею.
Зламали двері ломом.
Документи чи постанову суду не показали.
Депутатів, журналістів, адвокатів в приміщення не пускають...
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26.05.2020 16:19 Ответить
Ахтем Чийгоз возле музея Гончара:
-Так начинается Россия.
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26.05.2020 16:29 Ответить
так начинается майдан
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26.05.2020 18:25 Ответить
выбрали иуду блазня предателя, скоро к каждому так вламываться будут.
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26.05.2020 16:21 Ответить
Золотые времена для воров закона, можно пощемить украинцев, удостоверения не показывай, главное форму ДБР надень
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26.05.2020 16:28 Ответить
Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка - Цензор.НЕТ 2577
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26.05.2020 16:22 Ответить
Неужели парням из ГБР нечем заняться как гоняться по музею за картинами, которые легально завезены в Украину? Неужели в ГБР все дела раскрыты? У нас уже столько правоохранительных органов, что не знаешь кто чем должен заниматься. В связи с изнасилованием полицейскими в Кривом Роге сегодня в Новом времени появилась публикация по подобным инцидентам в милиции-полиции, например убийство Игоря Индыло в мае 2010 года. Оказывается, точку в этом деле не поставлено до сих пор. Так же как и в деле об убийстве в Кривом Озере, убийстве Кирилла Тлявова и других.
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26.05.2020 16:23 Ответить
Ворам в законе. Совет. Надеваете форму службы ДБР и берите награбленное, не одна **** ментовская не сунется. Удостоверение-ксивы показывать не надо. Ребята при правлении дебилоида Зеленского пришли Ваши времена не упустите возможностей.
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26.05.2020 16:25 Ответить
Слідчі Державного бюро розслідування, надіславши повістку на допит як свідку п'ятому президенту України Петру Порошенку через "відосік", зробили процесуальну помилку і приїздом до Музею Гончара зі спецназом намагалися відвернути від цього увагу.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив політтехнолог Віктор Уколов.
"ДБР зробило процесуальну помилку. Воно надіслало повістку через відеозвернення, а не так, як вимагає КПК: повісткою за кілька днів з врученням в руки…", - сказав Уколов.
Він зауважив, що співробітники ДБР, вриваючись спецназом до Музею Гончара, уподібнилися вандалам, які у 1989 році залізли у цей музей і розбили кілька скульптур, зокрема скульптуру Івана Мазепи.
"Взагалі, я чекав, що вони там з'являться. Там же ж є не просто 43 картини, які, за словами деяких російських журналістів і проросійських, Порошенко вивіз за кордон. Там ще є і митні декларації та платіжки про сплату мита за кожну з картин", - додав Уколов.
На його думку, приїзд зі спецназом ДБР до музею є спробою виправити процесуальну помилку.
"Тобто вони правильно не передали цю повістку, і тепер хочуть створити такий собі скандал, яскраву пляму, як кажуть у політтехнології, для того, щоб вона відвертала увагу від їхньої помилки. А помилка була в тому, що вони не згідно з Кримінально-процесуальним Кодексом вручили цю повістку. Тепер вони зробили хайп, як тепер говорять. Приїхав туди чомусь спецназ не відомо кого затримувати. Картини затримувати чи фотокопію документів? Я не розумію. Привернули увагу саме до спецназу, і вже ніхто не говорить про помилку самих слідчих, які невміло надіслали відеозвернення, взявши приклад з президента Зеленського, "відосик" зробили. А насправді мали згідно з процесуальним кодексом нормально передати повістку свідку", - сказав Уколов.

https://prm.ua/dbr-namagalosya-vidvernuti-uvagu-vid-svoyeyi-protsesualnoyi-pomilki-ukolov-pro-priyizd-spetsnazu-v-muzey-gonchara/
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26.05.2020 16:26 Ответить
Вони мають право на помилку...а Порошенко-ні)))
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26.05.2020 17:20 Ответить
Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка - Цензор.НЕТ 3491
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26.05.2020 16:27 Ответить
А может то гастролёры, ведь суки удостоверения не показывают, лафа у Вас в Украине
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26.05.2020 16:36 Ответить
Заберут картины и с концами...
Тупо грабеж.
Пишут, что под каждой картиной на выставке представлена и таможенная декларация.
Но кому нужны эти декларации, если стоит задача чисто грабануть...
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26.05.2020 16:37 Ответить
Можно и банк Украины грабонуть, главное чтоб форма ДБР була, удостоверение показывать не надо, а музеев сколько в Украине, воры в законе проводите следственные действия ментов шлите на хер, они сцыкуны как и сам Зеленский
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26.05.2020 16:32 Ответить
Директор музею підтвердив що йому рішення суду про проникнення до музею не показували ,як відомо там зберігаються матеріальні цінності взяті на зберігання .Поліція не втручаеться.
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26.05.2020 16:38 Ответить
Предлагаю пецю лишить гражданства и в Польшу на самолете. Попросить черта, он уже это делал. Ему не впервой😷
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26.05.2020 16:49 Ответить
А потом всем дать раисское гражданство и по бутилке в зад шоб величие чувствовать.
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26.05.2020 17:13 Ответить
******* цирк! Такого маразма даже при Яныке не припомню.
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26.05.2020 17:19 Ответить
Оккупационные российские подразделения ГБР уже в музеи врываются? Может пора АТО обьявить? Армия с удовольствием наведет порядок и повыкидывает зеленых из Украины.
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26.05.2020 17:20 Ответить
Видать плохая перспектива по делам, возбужденным против Порошенка за период его президенства, раз "роют" за 2012 год.
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26.05.2020 17:25 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100051279142380&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARALDU3PaETYHDBfQN6ztFnqa-MLDKuaiEhx-J9y2kOwdTIwht4G91wrdk7b6GcRYVrpN_JXsmqO1FVb&hc_ref=ARQGJKtmV-byCGajWxsHhcdvfEJNv1bfZR8OwOuq5GjGGTmlacN-U348P0u9D3wqOM0&ref=nf_target Владімір Хуженебудько
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=119128803139757&id=100051279142380 1 год ·

У процесі переслідування Порошенка цією тимчасовою владою Порошенко мав одну проблему: проблему довести, зокрема західним партнерам, що весь цей процес є незаконним, надуманим, фейковим і є політичним переслідуванням, а не розслідуванням його злочинів.

І це не так вже й просто: Порошенка 5 років обсирали, в тому числі і на Заході.
Таваріщ отримав велику підтримку українців, корчить з себе чесного і справедливого.
А що твориться в стінах ДБР на фейкових "допитах" ніхто й не знав і не міг оцінити рівня трешу.

Зате після сьогоднішніх зафільмованих подій, де працівники ДБР без будь-яких на те законних підстав топчуться біля чужої власності, а потім незаконно проникають в чуже приміщення - є найкращим доказом безпрєдєлу проти Порошенка.
Бо тут тобі і політичне переслідування, тут тобі і беззаконня, тут тобі і вказівки по телефону, тут тобі і мародерство, спроби привласнити чуже майно.
А головне, ця "справа" не вимагала взагалі подібних дій і проведення будь-яких "слідчих дій". Вони незаконні від початку і до кінця. Бо суть анонсованої справи полягає у ввезенні Порошенком картин. То ж досліджувати потрібно не картини, а митні документи.
Сьогодні керівеицтво ДБР діяло типово, типово логіці гусні, логіці орди. "Нас виіпали - ми вам помстимося".
Тому програли вони сьогодні тричі.
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26.05.2020 17:49 Ответить
На всі оці шоу,спецнази,дебеери витрачаються наші мільярди.Спецтехніка,спецпідготовка,спецкабінети,спецшкарпетки,спецзарплати....
А реальні бандюки,чи кіллери попадуться,й обсереться той спецназ в спецшкарпетках.
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26.05.2020 17:57 Ответить
Як, зазвичай, всі недолугі і недалекі люди, Зеленський, як обкрадений єврей, буде репетувати і нарікати, коли до нього раптом прийдуть, обов'язково прийдуть, силовики після фінішу його бездарно-злочинної каденції.
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26.05.2020 18:11 Ответить
Надо разобраться по каждой картине. Всё верно делает ГБР.
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26.05.2020 19:23 Ответить
Ніколи не був прихильником Пороха, але таких нікчемних зебобіків навіть уявити не міг. При першому питанні про правові підстави, почали тікати як мілкі злодюжки. І це державне бюро розслідувань! Згадайте анекдот про впавший на напівзруйнований курник старенький літак. Перефразувати можна так: "Який преЗЕдент, такі й посадовці." Більшого позору уявити нема змоги.
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26.05.2020 19:24 Ответить
Треба скасовувати в Україні загальне виборче право. Обирати мають право тільки ті що воювали, лікували вояків, волонтерили, захищали Україну на Майдані та в шанцях. Всі решта нехай почекають 50 років, поки нарешті держава стане такою що за неї не гидко. Цей зєлєнскій зруйнував рештки поваги до державних інституцій.
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26.05.2020 19:50 Ответить
Шапито заказное. Это отражение 73-х. Просто концентрат тупого, завистливого, хамовитого, трусливого, брехливого и абсолютно контролируемого стада. Зелестада. Постсовки и их нащадки.
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26.05.2020 20:28 Ответить
Таке враження, що черга за антикваріатом, нумізматами та філотелістами..... доголосувались лохи. Берія рже в стороні.
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26.05.2020 20:36 Ответить
а чому ***** знову не явився в ДБР на допит ... злякався ?
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26.05.2020 21:46 Ответить
https://www.facebook.com/EuropeanSolidarity.official/videos/635281783867172 Силовики ДБР викрали митні декларації з музею Гончара!...(відео)
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26.05.2020 23:42 Ответить
Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка - Цензор.НЕТ 685
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27.05.2020 00:51 Ответить
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