ГБР, применяя силу, взломало дверь музея Гончара и проникло внутрь, никаких документов они не показали, - Герасимов. ВИДЕО
Сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил нардеп, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.
"То, что сейчас произошло, - это и есть реальное лицо Зеленского. Вы видете, как нарушая закон, они это делали. Приехали неизвестные, отказались представляться, отказались показывать удостоверение и после этого приехали люди с наклейками ГБР. Вооружены чуть ли не автоматами. Начали чуть ли не бить людей, применять физическую силу, взломали дверь и зашли внутрь с грубым нарушением закона. Как мы понимаем, никаких документов они не показали и никаких решений суда они не показали", - рассказал нардеп.
Также нардеп "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз рассказал: "Вот так начинается Россия. Запомните вот это все. Мы это видели, как в Крыму начиналось гораздо раньше в 2014 году. Как собирали для того, чтобы свободу и демократию подавлять, собирали собак, для которых нет ни чести, ни достоинства. Я прошел через них. Вот так начиналась Россия в Крыму. То, что я вижу сейчас, что делают в ГБР, называя это правоохранительными органами - это начало России в Крыму, вот этот беспредел. Не выполняйте преступных приказов. Бросьте удостоверение в лицо. Несколько удостоверений бросьте - и они поймут, что они не собрали здесь для себя стаю, которая будет выполнять все незаконные действия".
Напомним, сегодня спецназ ГБР пришел в музей Гончара, в котором проходит выставка картин из личной коллекции Порошенко.
По словам общественного активиста, ветерана АТО Александра Погребисского, сотрудникик ГБР заблокировали вход в кабинет директора и не позволили ни журналистам, ни народным депутатам пройти в сам кабинет и узнать, что происходит.
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Це мабуть вперше в світовій історії до свідка (не підозрюваного) спецназ приїжджає . Був би підозрюваним - я б зрозумів.
Спецназ Государственного бюро расследований приехал в музей Ивана Гончара, где была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко. Источник: https://censor.net/v3198063
І да, нащо двері музею ламать? Ну це ж навіть не Пєтін будинок, це державний музей!
Своими трепыханиями ЗЕбанарии сделают Пороха неприкасаемым на международном уровне.
Что мы уже год, кстати, и наблюдаем.
І це факап саме ДБР, бо якби була підозра і спецназ приїхав би, то це б на міжнародному рівні сприйняли б спокійніше...
Быдлу сказали: теперь, выбрав Зеленского, можно быть быдлом. И все заверте...
Тогда откуда известно, что это ГБР?
Ст. 63 Конституції: особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Так нафіга тоді цей маскарад весь? Хочете допитати - оголошуйте підозру! Самі ж назвали свідком, а не підозрюваним.
І да, от давайте абстрагуємося від прізвища (бо я, приміром, не за Петю голосував, але мене це маскі-шоу бісить, тим паче, що я люблю цей музей). Так от, хоч хтось із зеботів, які підтримують дії ДБР, може назвати хоч один подібний приклад, коли спецназ ломиться до свідка? Саме до свідка, а не до підозрюваного.
Натомість адвокат Порошенка Ігор Головань заперечив, що Марині Порошенко вручили повістку.
Ближче до вечора працівники ДБР за допомогою бійців зі спеціальною амуніцією відтіснили журналістів та депутатів, виламали двері до музею і двері до приміщення експозиції картин.
От зараз спецзагін ДБР штурмом взяв музей Гончара. Виявляється, що там виставлена колекція (картини) сім'ї Петра Порошенка. Ну, виставка в музеї - звична справа. Заходь, фоткай, звіряй - може яка картина не задекларована.
Потім з цього приводу відкривай карну справу.
Але це не наш метод. Тут важливо показати - хто головний.
Взяти штурмом музей - це круто. Хлопці вже в кітєлях крутять дірки для орденів.
Що цікаво, працівники ДБР вдерлися до музею БЕЗ постанови суду!!!
А без цієї постанови вони могли б зайти лише у двох випадках:
1) коли вони переслідують злочинця;
2) коли потрібно рятувати людей, або матеріальні цінності.
І я собі уявив: Порошенко відстрілюється і намагається винести картини - щоб їх не побачили люди.
А ДБРівці героїчно переслідують його. Згадалося у 12 стільцях: "Ми будєм атстрєлівацца. Я дам вам парабелум".
Десь у якійся країні - штурм музею став би кінцем карєри для високопоставлених чинів.
А у нас - дійсно нагородять.
І хтось мені скаже що це не чергова серія серіалу "Покошмарити Пороха"?
А, ще ж мені скажуть: о, порохобот, кого ти виліз захищати?
Я, гадство, зараз виліз захищати здоровий глузд.https://www.facebook.com/bobyrenko?__tn__=%2CdC-R1.g-R&eid=ARBr_Q25I5MsUhNoTOyF3MzdOSDJ9k8zZaKqcDu3jQGEgW2uITB5erdSrSio2ftuK6sINFnxILvKajnt&hc_ref=ARSt-WDQJwswQN39Bs57H6Uim_96G6dkHruSMBGd41y9-a99dopUzeAVAhn5NW6rqT4&fref=nf Віктор Бобиренко
Я не збираюся тут дифірамби Петі співати, АЛЕ для кожного інтелігента музей (як і театр) - це як храм! А храми може нищити лише бидло!
Якщо серйозно,дуже розчаруюсь,якщо Порох не подасть позов до суду на бєспрєдєл Вєнєдіктової.Досить гратись в доброго самарянина,чи Гендельфа,чи ким він там себе уявляє.
Є виграшна ситуація-дави гнид !
А головне - чому соєвий знову злякався прийти на допит ?
Каков дурачок!
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня май. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме