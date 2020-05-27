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10 непарламентских партий требуют от Зеленского разрешить политические блоки на местных выборах 2020. ВИДЕО

Непарламентские партии "Сила Людей", "ДемАльянс", Общественное движение "Хвиля", "Патриотическая партия Украины", "Национальная платформа", "Европейская партия Украины", "РЕСПУБЛИКА", "Правый Сектор", "Украина Соборная" и "Либертарианская партия 5.10 "выступили с требованием к Президенту Украины Владимиру Зеленского подать в Верховную Раду как неотложный законопроект о возможности создания политических союзов на местных выборах в октябре 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представители партий заявили во время пресс-конференции.

Всего заявление подписали 10 партий, 8 политических экспертов и 16 общественных организаций.

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Представитель партии "Сила людей" Евгений Лебедев заявил: "Власть оторвалась от народа и ведет страну в президентскую монархию. Мы требуем от парламента и президента - создать возможность объединиться, дайте нам такую юридическую возможность".

В то же время Виталий Кулик, председатель Центра исследований проблем гражданского общества, отметил, что это возможность для политсил укрупняться: "Крупные игроки, партии, которые уже в Верховной Раде, будут герметизировать политику, не давать людям попасть во власть, блокировать социальные лифты и останавливать появление альтернативы. Мы же считаем, что надо дать возможность новым политсилам расти".

По словам главы Центра "Эйдос" Виктора Тарана, реформа назрела давно. Политические силы во власти заинтересованы в консервации системы: "Повышение избирательного барьера, повышение залога, предотвращения политических блоков - это движение к авторитаризму. Существование политических блоков - это распространенная международная практика и это инструмент преодоления угроз авторитаризма".

Представитель партии "ДемАльянс" Ольга Гвоздик добавила, что на сегодня условия законодательства делают неолигархические демократические силы неконкурентоспособными.

Лидер партии "Национальная платформа", которая сейчас находится в процессе регистрации, Екатерина Одарченко, отметила, что в избирательных блоках есть несколько преимуществ для избирателей: партии с общими ценностями общаются, могут объединиться идеологически: "В Германии так обеспечили стабильную экономическую ситуацию. Второй момент - объединение региональных партий с центральными. Это также и объединение ресурсов. И самое главное, это позволит проводить профессиональную политику - это способ объединиться специалистам, например, по обороне с другими замечательными специалистами по налоговой политике, но из разных партий".

Представитель партии "Гражданское движение "Хвиля" Наталья Новак заявила, что сегодня политическое поле в Верховной Раде не соответствует видению избирателей. "Мы должны иметь альтернативу за кого голосовать, но на политической арене одни и те же партии. Надо создать возможность новым партиям войти в политическое поле и сотрудничать", - подчеркнула она.

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Политический эксперт Сергей Гайдай, считает, что только в наших руках сегодня заложить основы появления новой политической элиты в стране. 

"Если ты общественная организация, то ты блокируешься с политической партией и общественная организация становится субъектом избирательного права. Этот вопрос прав человека - это наше право на политическую деятельность", - подчеркнул Гайдай.

В обращении к президенту, партий отмечают, что сотни непарламентских партий и общественных организаций готовы начать объединительные процессы, но избирательное законодательство не позволяет этого сделать.

"Господин Президент, Вы говорили, что в стране кадровый голод. Именно в Ваших руках сегодня создать политическое поле, на котором вырастут ответственные публичные деятели. Чтобы бороться за единство страны, должны работать эффективно не только силовые механизмы. Дайте ощущение каждому человеку в стране, что его ждут в политическом диалоге для него открыты все двери, граждан, активистов приглашают войти в большую и муниципальную политику", - говорится в обращении партий.

Непарламентские партии отмечают, что местные выборы - путь объединить страну и привлечь тысячи новых людей в политику, дать шанс миллионам выдвинуть к власти своих представителей.

"Вы говорили, что мы сделаем это вместе. Время действовать - как гарант Конституции подайте в Верховную Раду соответствующий законопроект как неотложный, внесите в Избирательный кодекс возможность создания политических союзов, именно для того, чтобы менять мир к лучшему вместе", - подытожили представители партий.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) избирательный закон (230) местные выборы (2752) партия (563)


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Топ комментарии
+2
Малi партii ,кого вони представляють? Мiсцевих феодалiв,честолюбних авантюристiв,користолюбцiв, бажаючих заробити? Чисельнiсть цих партiй мiзерна.Треба збiльшити вимоги до партiй стосовно чисельностi,обов'зкову наявнicть парторганiзацiй у всiх областях Украiни,а також обов'язковicть мати iдеологiчнi партiйнi програми .Треба забеспечити санкцii проти партiй,яки дiють всупереч своэi програми.
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27.05.2020 10:10
+1
Иоанн БезЗЕмельный и Владимир ЗЕ
Жил-да был некогда король Иоанн Безземельный. Еще принцем он рассорился с отцом и король обделил его землями. Когда Иоанн стал королем, рассорился со всеми, с кем мог, причем - в одно и то же время.
Бароны не выдержали такой "мудрой государственной политики" и заставили его подписать Великую Хартию Вольностей. Вкратце ее суть формулировалась пословицей my home is my castle: даже король не мог войти в дом англичанина без его согласия, если не имел судебного ордера на арест/обыск.
Иоанн слишком быстро забыл об сей Хартии. Вспыхнула гражданская война, в которую влезли еще и французы. Знать, видя бедственное положение государства, отравила короля-шлемазла и моментально избрала нового. Он заключил мир с французами и успокоил бунт.

"Король" Владимио ЗЕ тоже забыл о Великой Хартии Вольностей, основные принципы которой перекочевали в украинские ( и не только ) законы. Его силовики вломились в музей, не имея судебного ордера. Теперь, по факту, они "получили право силы", санкционированное ЗЕленой властью, врываться в любые помещения без ордера суда. Лиха беда начало!
Иоанна Безземельного за такого рода "мудрую деятельность" отравили. Что будет с Владимиром ЗЕ?
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27.05.2020 09:49
+1
Пройдіть в місцеву владу через вибори і там вже об"єднуйтесь. Які проблеми?
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27.05.2020 09:51
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Иоанн БезЗЕмельный и Владимир ЗЕ
Жил-да был некогда король Иоанн Безземельный. Еще принцем он рассорился с отцом и король обделил его землями. Когда Иоанн стал королем, рассорился со всеми, с кем мог, причем - в одно и то же время.
Бароны не выдержали такой "мудрой государственной политики" и заставили его подписать Великую Хартию Вольностей. Вкратце ее суть формулировалась пословицей my home is my castle: даже король не мог войти в дом англичанина без его согласия, если не имел судебного ордера на арест/обыск.
Иоанн слишком быстро забыл об сей Хартии. Вспыхнула гражданская война, в которую влезли еще и французы. Знать, видя бедственное положение государства, отравила короля-шлемазла и моментально избрала нового. Он заключил мир с французами и успокоил бунт.

"Король" Владимио ЗЕ тоже забыл о Великой Хартии Вольностей, основные принципы которой перекочевали в украинские ( и не только ) законы. Его силовики вломились в музей, не имея судебного ордера. Теперь, по факту, они "получили право силы", санкционированное ЗЕленой властью, врываться в любые помещения без ордера суда. Лиха беда начало!
Иоанна Безземельного за такого рода "мудрую деятельность" отравили. Что будет с Владимиром ЗЕ?
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27.05.2020 09:49 Ответить
Велика хартія то, не про Україну, нею у нас ще не пахло. Жоден президент не притримувався Конституції.
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27.05.2020 10:39 Ответить
идиоты...
рано еще им что то там требовать, раз до сих пор не знают что президент у нас Ермак, а не зеленский...
и не требовать нужно, а просить....- на Малоросиии просют, а не требуют...
Боже!, - как все запущено...
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27.05.2020 09:49 Ответить
А ви попробуйте це питання вирішити через відомого брата, буде швидше і простіше.
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27.05.2020 10:27 Ответить
"карманные" команды, точнее их хозяева, хотят прибыль.
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27.05.2020 09:50 Ответить
Пройдіть в місцеву владу через вибори і там вже об"єднуйтесь. Які проблеми?
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27.05.2020 09:51 Ответить
Був ..один такий .БеПеПе ..!
Перейменувався в ПЕСиків !
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27.05.2020 10:04 Ответить
Якщо між двома партіями можлива політична спілка, тобто ідеологія і партійна програма близькі, то хай об'єднуються в ОДНУ партію, це і буде вирішенням проблеми. Але, схоже, з перерахованих підписантів жодна партія не потрапить у владу ні разом, ні окремо одна віід одної, тож немає потреби і папір на подовжений бюлетень витрачати.
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27.05.2020 10:07 Ответить
К сожалению, последняя избирательная кампания показала что альтернатива никому не нужна.
Думать не так просто, как оказывается.
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27.05.2020 10:08 Ответить
Малi партii ,кого вони представляють? Мiсцевих феодалiв,честолюбних авантюристiв,користолюбцiв, бажаючих заробити? Чисельнiсть цих партiй мiзерна.Треба збiльшити вимоги до партiй стосовно чисельностi,обов'зкову наявнicть парторганiзацiй у всiх областях Украiни,а також обов'язковicть мати iдеологiчнi партiйнi програми .Треба забеспечити санкцii проти партiй,яки дiють всупереч своэi програми.
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27.05.2020 10:10 Ответить
Блок "Слуга народу","Лакей народу","Лизоблюд народу","Підспівувач народу" і "Народний гівнюк"...
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27.05.2020 10:28 Ответить
Ти диви! Праві, ліві групи творять опозиції, намагаються похитнути партії Зеленського позиції.
https://censor.net/activity
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27.05.2020 10:30 Ответить
які там нафіг праві, які там нафіг ліві? З чого ви робите висновок що, хтось там правий чи лівий? Ви взагалі знаєте чим відрізняється правий від лівого? У нас є тільки ті хто при годівниці, і ті хто хоче до неї дістатися. Інших різниць між ними немає бо, нема ідеологічного підгрунтя під жодною з тих політпроектів. Як не має у них реальних членів, їх заміняють гаманці власників, які набирають "членів" перед виборами по оголошенню.
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27.05.2020 11:04 Ответить
Праві беруть правою рукою, а ліві - лівою рукою (шульги). Це відповідь на Ваше питання чим відрізняються праві від лівих. А відносно ідеологічного підгрунтя Ви праві на всі 100%, нема його, тільки "золоте теля".
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27.05.2020 16:00 Ответить
ІВАН ФРАНКО: "Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожного з них я побачив хитрий писок жида". Відень, 18 травня 1893р.
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27.05.2020 10:35 Ответить
хто ж винен що, українці ні на що не здатні?
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27.05.2020 10:57 Ответить
Тобто, Зеленський вже вище Конституції?
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27.05.2020 10:41 Ответить
як і всі папєрєднікі
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27.05.2020 10:56 Ответить
Проблема не в альянсах, бачили ми вже багато альянсів. Проблема у відсутності справжніх ідеологічних партій побудованих з низу вверх. Різниця між великими та малими політпроектами тільки у гаманці їх власників. Що заважало політсилам, які виникли підчас Майдану проводити агітацію серед народу та розбудовувати реальні партії з десятками тисяч однодумців готових боротися за спільні інтереси? По-факту, у нас навіть таксисти, перевізники, торговці та фермери виявилися нездатними організувати свої профспілки, які б захищали їх інтереси. Здавалося б, що є легше організуватися людям зі спільними інтересами? Де партія дрібного та середнього бізнесу? Віруючих наче й багато, а де християнські партії, які відстоюють традиційні цінності? Політика вам брудна? Так витісніть з політики брудних людей і в країні стане набагато чистіше.
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27.05.2020 10:55 Ответить
Все уроды рвуться к кормушке. Все хотят языком трепать. Работать ни кто не хочет.
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27.05.2020 11:11 Ответить
Проблема не в тому. Система у нас побудована так що, не маючи влади ти й працювати нормально не зможеш. Тебе швиденько задавлять місцеві князьки, або "вищий клас".
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27.05.2020 11:26 Ответить
Так на фига нам эти депутатишки? Есть меры, это хозяйственники. Пусть работают и отвечают за свои действия. А при депутатишках размывается ответственность и процветает дерибан.
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27.05.2020 12:10 Ответить
Во первых при чём тут Зеленский, Я отвечу за него: Да пошли вы все со своими предложениями наХ. Сегодня блоки завтра шайки, а там глядишь и до ОПГ дойдёт.
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27.05.2020 14:26 Ответить
 
 