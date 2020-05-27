10 непарламентских партий требуют от Зеленского разрешить политические блоки на местных выборах 2020. ВИДЕО
Непарламентские партии "Сила Людей", "ДемАльянс", Общественное движение "Хвиля", "Патриотическая партия Украины", "Национальная платформа", "Европейская партия Украины", "РЕСПУБЛИКА", "Правый Сектор", "Украина Соборная" и "Либертарианская партия 5.10 "выступили с требованием к Президенту Украины Владимиру Зеленского подать в Верховную Раду как неотложный законопроект о возможности создания политических союзов на местных выборах в октябре 2020 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представители партий заявили во время пресс-конференции.
Всего заявление подписали 10 партий, 8 политических экспертов и 16 общественных организаций.
Представитель партии "Сила людей" Евгений Лебедев заявил: "Власть оторвалась от народа и ведет страну в президентскую монархию. Мы требуем от парламента и президента - создать возможность объединиться, дайте нам такую юридическую возможность".
В то же время Виталий Кулик, председатель Центра исследований проблем гражданского общества, отметил, что это возможность для политсил укрупняться: "Крупные игроки, партии, которые уже в Верховной Раде, будут герметизировать политику, не давать людям попасть во власть, блокировать социальные лифты и останавливать появление альтернативы. Мы же считаем, что надо дать возможность новым политсилам расти".
По словам главы Центра "Эйдос" Виктора Тарана, реформа назрела давно. Политические силы во власти заинтересованы в консервации системы: "Повышение избирательного барьера, повышение залога, предотвращения политических блоков - это движение к авторитаризму. Существование политических блоков - это распространенная международная практика и это инструмент преодоления угроз авторитаризма".
Представитель партии "ДемАльянс" Ольга Гвоздик добавила, что на сегодня условия законодательства делают неолигархические демократические силы неконкурентоспособными.
Лидер партии "Национальная платформа", которая сейчас находится в процессе регистрации, Екатерина Одарченко, отметила, что в избирательных блоках есть несколько преимуществ для избирателей: партии с общими ценностями общаются, могут объединиться идеологически: "В Германии так обеспечили стабильную экономическую ситуацию. Второй момент - объединение региональных партий с центральными. Это также и объединение ресурсов. И самое главное, это позволит проводить профессиональную политику - это способ объединиться специалистам, например, по обороне с другими замечательными специалистами по налоговой политике, но из разных партий".
Представитель партии "Гражданское движение "Хвиля" Наталья Новак заявила, что сегодня политическое поле в Верховной Раде не соответствует видению избирателей. "Мы должны иметь альтернативу за кого голосовать, но на политической арене одни и те же партии. Надо создать возможность новым партиям войти в политическое поле и сотрудничать", - подчеркнула она.
Политический эксперт Сергей Гайдай, считает, что только в наших руках сегодня заложить основы появления новой политической элиты в стране.
"Если ты общественная организация, то ты блокируешься с политической партией и общественная организация становится субъектом избирательного права. Этот вопрос прав человека - это наше право на политическую деятельность", - подчеркнул Гайдай.
В обращении к президенту, партий отмечают, что сотни непарламентских партий и общественных организаций готовы начать объединительные процессы, но избирательное законодательство не позволяет этого сделать.
"Господин Президент, Вы говорили, что в стране кадровый голод. Именно в Ваших руках сегодня создать политическое поле, на котором вырастут ответственные публичные деятели. Чтобы бороться за единство страны, должны работать эффективно не только силовые механизмы. Дайте ощущение каждому человеку в стране, что его ждут в политическом диалоге для него открыты все двери, граждан, активистов приглашают войти в большую и муниципальную политику", - говорится в обращении партий.
Непарламентские партии отмечают, что местные выборы - путь объединить страну и привлечь тысячи новых людей в политику, дать шанс миллионам выдвинуть к власти своих представителей.
"Вы говорили, что мы сделаем это вместе. Время действовать - как гарант Конституции подайте в Верховную Раду соответствующий законопроект как неотложный, внесите в Избирательный кодекс возможность создания политических союзов, именно для того, чтобы менять мир к лучшему вместе", - подытожили представители партий.
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Жил-да был некогда король Иоанн Безземельный. Еще принцем он рассорился с отцом и король обделил его землями. Когда Иоанн стал королем, рассорился со всеми, с кем мог, причем - в одно и то же время.
Бароны не выдержали такой "мудрой государственной политики" и заставили его подписать Великую Хартию Вольностей. Вкратце ее суть формулировалась пословицей my home is my castle: даже король не мог войти в дом англичанина без его согласия, если не имел судебного ордера на арест/обыск.
Иоанн слишком быстро забыл об сей Хартии. Вспыхнула гражданская война, в которую влезли еще и французы. Знать, видя бедственное положение государства, отравила короля-шлемазла и моментально избрала нового. Он заключил мир с французами и успокоил бунт.
"Король" Владимио ЗЕ тоже забыл о Великой Хартии Вольностей, основные принципы которой перекочевали в украинские ( и не только ) законы. Его силовики вломились в музей, не имея судебного ордера. Теперь, по факту, они "получили право силы", санкционированное ЗЕленой властью, врываться в любые помещения без ордера суда. Лиха беда начало!
Иоанна Безземельного за такого рода "мудрую деятельность" отравили. Что будет с Владимиром ЗЕ?
рано еще им что то там требовать, раз до сих пор не знают что президент у нас Ермак, а не зеленский...
и не требовать нужно, а просить....- на Малоросиии просют, а не требуют...
Боже!, - как все запущено...
Перейменувався в ПЕСиків !
Думать не так просто, как оказывается.
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