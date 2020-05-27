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"Увидел бронежилет. Определил, где голова, и начал копать", - украинские бойцы спасли побратима, засыпанного землей во время артобстрела возле Новолуганского. ВИДЕО

Украинским бойцам удалось спасти жизнь побратима, которого засыпало землей после взрыва артснаряда во время обстрела со стороны российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, обстрел передовых позиций ВСУ возле Новолуганского начался около восьми часом вечера 24-го мая. И украинского воина зхасыпало землей практически сразу после того, как он одел бронежилет.

"Присыпало его и прижало. Искал голову. Вытянуть ее, чтобы он мог дышать. Увидел бронежилет. Определил где голова и начал копать. Когда он голову поднял мне уже и на душе легче стало", - говорит боец ВСУ Владимир.

Благодаря быстрой реакции и действиям побратимов, украинский боец остался жив и практически невредим - несколько ссадин на голове, боль в ноге и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Военные медики госпитализировали его в госпиталь для обследования и лечения.

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Автор: 

обстрел (27107) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+25
От що значить: "Не втратив голову". Молодець чоловік! Вчасно втямив, що робить, зберіг батькам - сина, дружині- чоловіка, а дітям - батька...
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27.05.2020 10:28
+19
Молодці.
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27.05.2020 10:27
+17
Представляю каково им сейчас если и отвечать, то только после вот таких "провокаций". При этом спокойно наблюдать как орки обустраивают новые позиции и готовят артиллерию...
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27.05.2020 10:29
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Молодці.
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27.05.2020 10:27 Ответить
От що значить: "Не втратив голову". Молодець чоловік! Вчасно втямив, що робить, зберіг батькам - сина, дружині- чоловіка, а дітям - батька...
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27.05.2020 10:28 Ответить
Представляю каково им сейчас если и отвечать, то только после вот таких "провокаций". При этом спокойно наблюдать как орки обустраивают новые позиции и готовят артиллерию...
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27.05.2020 10:29 Ответить
Живі. Бережи вас Господь, рідненькі
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27.05.2020 11:02 Ответить
Шморкля говорит - постреливают.
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27.05.2020 11:13 Ответить
"Надо просто прекратить стрелять". Что ж орки не прекращают? Не слушаются Зеленского?
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27.05.2020 11:32 Ответить
Клоун в глаза плешивому когда следующий раз заглядывать собрался?
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27.05.2020 11:37 Ответить
Дякую, хлопці. Бережіться.
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27.05.2020 14:05 Ответить
Одужання пораненному воїну України!!! Велика пошана рятівниуам!!! Слава Героям!!!
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27.05.2020 15:32 Ответить
Щастя яке !!
Молодець !! Знов на світ боєць народився!
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27.05.2020 22:49 Ответить
 
 