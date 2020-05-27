"Увидел бронежилет. Определил, где голова, и начал копать", - украинские бойцы спасли побратима, засыпанного землей во время артобстрела возле Новолуганского. ВИДЕО

Украинским бойцам удалось спасти жизнь побратима, которого засыпало землей после взрыва артснаряда во время обстрела со стороны российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, обстрел передовых позиций ВСУ возле Новолуганского начался около восьми часом вечера 24-го мая. И украинского воина зхасыпало землей практически сразу после того, как он одел бронежилет.

"Присыпало его и прижало. Искал голову. Вытянуть ее, чтобы он мог дышать. Увидел бронежилет. Определил где голова и начал копать. Когда он голову поднял мне уже и на душе легче стало", - говорит боец ВСУ Владимир.

Благодаря быстрой реакции и действиям побратимов, украинский боец остался жив и практически невредим - несколько ссадин на голове, боль в ноге и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Военные медики госпитализировали его в госпиталь для обследования и лечения.

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