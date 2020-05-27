Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Европейский союз передал сотрудникам Госпогранслужбы Украины маски, перчатки, защитные комбинезоны, очки, экраны и термометры общей стоимостью почти 1 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В перечень оборудования вошли 1000 защитных масок для лица, 1000 медицинских перчаток, 1000 очков, 800 защитных экранов, 700 медицинских изоляционных комплектов, 1000 медицинских чехлов и 79 бесконтактных термометров", — сказано в сообщении.

Это — первая часть помощи украинским пограничникам в противодействии коронавирусу. Также Евросоюз планирует передать Госпогранслужбе 2 стационарные системы температурного скрининга.

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Пока в Украине действует общее международное ограничение на поездки, пограничники оформляют спецрейсы с украинцами, которые возвращаются домой, и иностранцами, у которых есть вид на жительство в Украине. Продолжают работу некоторые автомобильные пункты пропуска на границе и грузовые терминалы в морских портах.













