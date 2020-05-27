Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Европейский союз передал сотрудникам Госпогранслужбы Украины маски, перчатки, защитные комбинезоны, очки, экраны и термометры общей стоимостью почти 1 млн гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"В перечень оборудования вошли 1000 защитных масок для лица, 1000 медицинских перчаток, 1000 очков, 800 защитных экранов, 700 медицинских изоляционных комплектов, 1000 медицинских чехлов и 79 бесконтактных термометров", — сказано в сообщении.
Это — первая часть помощи украинским пограничникам в противодействии коронавирусу. Также Евросоюз планирует передать Госпогранслужбе 2 стационарные системы температурного скрининга.
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Пока в Украине действует общее международное ограничение на поездки, пограничники оформляют спецрейсы с украинцами, которые возвращаются домой, и иностранцами, у которых есть вид на жительство в Украине. Продолжают работу некоторые автомобильные пункты пропуска на границе и грузовые терминалы в морских портах.
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каждая помощь от друга - это удар по врагу (по коронавирусу, например...или по жлобам у власти)
"3. КАК ПЕРЕДАЕТСЯ КОРОНАВИРУС?
Воздушно-капельный путь передачи (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре)
Контактно-бытовой путь передачи (через предметы обихода) (если попадает на слизистую)
Нахера этот цирк с костюмами, камерами и прочей хернёй?
вирус суров, но у всех есть "нить".
это греки знали даже стародревнославянские
И вероятность заражения им очень низкая (вроде встречал цифру ~5% но не помню. И то - при условии что попадания на слизистую).
а то шо заразно - это так вот просто масоны сделали карантин..... хм., я вроде прокололся(снимает треугольный колпак, кушает противоядие)
Есть другие данные у уважаемого https://censor.net/ua/user/446474?
Или оппоненту нравиться слушать дебилов с телевизора, которые засирают мозги и принимают решения поковырявшись в своей жопе...
Ну и пусть "чипируют"....
Ты в курсе шо в Трампщине оружия столько шо "только повод дай"
?
такшо - шо-шо, а мы будем знать если какой-то вирус их "позбавит прав и свобод"
Ну и?
А тем более государственные деятели, нанятые, тем более должны соблюдать (это законы прежде всего).
Иначе мы скатываемся в примитивное общество где действуют законы примитивной силы и наглости.
Мне не пофиг только лишь потому что это касается моих прав и свобод и противно смотреть на повальный дебилизм...
"Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19.
Від початку пандемії в Україні померли 658 "
"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"
Вероятность заболеть значительно ниже чем погибнуть от пожара...
(я не отрицаю необходимости соблюдать разумную культуру поведения при искусственно созданной пандемии)