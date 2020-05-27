РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12528 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 303 13

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Европейский союз передал сотрудникам Госпогранслужбы Украины маски, перчатки, защитные комбинезоны, очки, экраны и термометры общей стоимостью почти 1 млн гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"В перечень оборудования вошли 1000 защитных масок для лица, 1000 медицинских перчаток, 1000 очков, 800 защитных экранов, 700 медицинских изоляционных комплектов, 1000 медицинских чехлов и 79 бесконтактных термометров", — сказано в сообщении.

Это — первая часть помощи украинским пограничникам в противодействии коронавирусу. Также Евросоюз планирует передать Госпогранслужбе 2 стационарные системы температурного скрининга.

Также на Цензор.НЕТ: США дополнительно выделяет Украине $1 млн на борьбу с COVID-19, - посольство

Пока в Украине действует общее международное ограничение на поездки, пограничники оформляют спецрейсы с украинцами, которые возвращаются домой, и иностранцами, у которых есть вид на жительство в Украине. Продолжают работу некоторые автомобильные пункты пропуска на границе и грузовые терминалы в морских портах.

Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса 01
Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса 02
Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса 03
Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса 04
Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса 05
Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса 06
Евросоюз передал украинским пограничникам средства защиты от коронавируса 07

Автор: 

Госпогранслужба (6431) карантин (16729) пограничники (1573) помощь (7801) Евросоюз (17124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
И Бубочка передал им привет и адреса гипермаркетов "Эпицентр".
показать весь комментарий
27.05.2020 11:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И Бубочка передал им привет и адреса гипермаркетов "Эпицентр".
показать весь комментарий
27.05.2020 11:13 Ответить
спасибо!
каждая помощь от друга - это удар по врагу (по коронавирусу, например...или по жлобам у власти)
показать весь комментарий
27.05.2020 11:23 Ответить
Пля - уже ж доказано что передаётся только

"3. КАК ПЕРЕДАЕТСЯ КОРОНАВИРУС?
Воздушно-капельный путь передачи (выделение вируса происходит при кашле, чихании, разговоре)
Контактно-бытовой путь передачи (через предметы обихода) (если попадает на слизистую)

Нахера этот цирк с костюмами, камерами и прочей хернёй?
показать весь комментарий
27.05.2020 11:26 Ответить
понял - в гейРопе уже сообразили что эта херня им нафиг не нужна и сбагривают в страны третьего мира...
показать весь комментарий
27.05.2020 11:26 Ответить
да, а то шо ты подержался за ручку двери мгазина, или за картошку - побоку?
вирус суров, но у всех есть "нить".
это греки знали даже стародревнославянские
показать весь комментарий
27.05.2020 11:41 Ответить
"...а то шо ты подержался за ручку двери мгазина, или за картошку ..." - это называется контактно-бытовой путь.
И вероятность заражения им очень низкая (вроде встречал цифру ~5% но не помню. И то - при условии что попадания на слизистую).
показать весь комментарий
27.05.2020 11:46 Ответить
то вы "встречал"
а то шо заразно - это так вот просто масоны сделали карантин..... хм., я вроде прокололся(снимает треугольный колпак, кушает противоядие)
показать весь комментарий
27.05.2020 11:54 Ответить
"встречал" - имеется ввиду что видел цифру из источников которым доверяю (которые не публикуют непроверенных данных).

Есть другие данные у уважаемого https://censor.net/ua/user/446474?
Или оппоненту нравиться слушать дебилов с телевизора, которые засирают мозги и принимают решения поковырявшись в своей жопе...
показать весь комментарий
27.05.2020 12:32 Ответить
А откуда нам знать то?
Ну и пусть "чипируют"....
Ты в курсе шо в Трампщине оружия столько шо "только повод дай"
?
такшо - шо-шо, а мы будем знать если какой-то вирус их "позбавит прав и свобод"
Ну и?
показать весь комментарий
27.05.2020 12:39 Ответить
Люди должны соблюдать правила, культуру и т.п.
А тем более государственные деятели, нанятые, тем более должны соблюдать (это законы прежде всего).
Иначе мы скатываемся в примитивное общество где действуют законы примитивной силы и наглости.

Мне не пофиг только лишь потому что это касается моих прав и свобод и противно смотреть на повальный дебилизм...
показать весь комментарий
27.05.2020 12:43 Ответить
опровергни:

"Так, загалом в Україні зафіксували 21 905 випадків COVID-19.
Від початку пандемії в Україні померли 658 "

"Всего в 2019 году в Украине было зафиксировано 97 804 пожара, в результате которых погибло 1800 человек,"

Вероятность заболеть значительно ниже чем погибнуть от пожара...
(я не отрицаю необходимости соблюдать разумную культуру поведения при искусственно созданной пандемии)
показать весь комментарий
27.05.2020 12:35 Ответить
"заболеть" - пострадать
показать весь комментарий
27.05.2020 12:36 Ответить
Під занавіс шапіто вирішили попіаритись на розумововідсталих мешканцях 95-го кварталу.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:32 Ответить
 
 