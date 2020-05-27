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Расстрел киллерами гражданина Черногории на Печерске: пять пулевых ранений, три из которых - в грудную клетку. ВИДЕО камер наблюдения

Вчера на Печерске, киллеры, которые приехали из одной из Балканский стран, расстреляли гражданина Черногории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Антон Геращенко.

По его словам, мужчина получил пять пулевых ранений из которых три - в грудную клетку и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию. Сейчас он находится под охраной полицейских.

Он отметил, что киллеры покинули место преступления на автомобиле "Smart", который они попытались сжечь, но не удачно.

Расстрел киллерами гражданина Черногории на Печерске: пять пулевых ранений, три из которых - в грудную клетку 01

"Полицией был немедленно объявлен план "Перехват". Все были подняты по тревоге. Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников Департаментов стратегических расследований и Криминального розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны этой ночью. Ими оказались граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находятся в Международном розыске за заказное убийство.

Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц возможно причастных к данному преступлению", - написал Геращенко.

Расстрел киллерами гражданина Черногории на Печерске: пять пулевых ранений, три из которых - в грудную клетку 02

Как сообщалось, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

Правоохранители задержали четверых иностранных киллеров в Одессе, они оказали сопротивление и пытались скрыться.

Расстрел киллерами гражданина Черногории на Печерске: пять пулевых ранений, три из которых - в грудную клетку 03

Киев (25521) покушение (1034) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+36
Воевали, воевали на своих Балканах, а стрелять так и не научились.
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27.05.2020 11:43
+25
якшо ти не в курсі, то офіс сру.Ютуба знах. на Москві.

те ж і з Пейсбуком - наших банять а виродків "не бачать"

скаржся хоч до посиніння клавіатури
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27.05.2020 11:51
+19
это перезаливка по частным каналам.. я уже два страйка кинул на перезаливки, а оригинал Ютуб удалил.. на этот канал тоже кину страйк..
Спб за ссыль!
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27.05.2020 12:11
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Воевали, воевали на своих Балканах, а стрелять так и не научились.
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27.05.2020 11:43 Ответить
Киллеры неудачники..))
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27.05.2020 11:56 Ответить
На Ютубі розміщено пропагандистський фільм Пегова "Позывной Донецк",який пропагує міжнародний тероризм,та вивства Українців за национальною ознакою.Будь ласка киньте скаргу на цей контнт у Ютубі.
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27.05.2020 11:44 Ответить
якшо ти не в курсі, то офіс сру.Ютуба знах. на Москві.

те ж і з Пейсбуком - наших банять а виродків "не бачать"

скаржся хоч до посиніння клавіатури
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27.05.2020 11:51 Ответить
а на скарги присилають відповіді-ахінєю по кілька разі одну і ту ж.
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27.05.2020 12:41 Ответить
уже удалил Ютуб...
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27.05.2020 11:52 Ответить
Нет, не удалил.
https://www.youtube.com/watch?v=hNDX5ibeE9Y
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27.05.2020 12:05 Ответить
это перезаливка по частным каналам.. я уже два страйка кинул на перезаливки, а оригинал Ютуб удалил.. на этот канал тоже кину страйк..
Спб за ссыль!
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27.05.2020 12:11 Ответить
С меткой "пропаганда терроризма"!
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27.05.2020 12:27 Ответить
такие вещи можно сначала скачивать для наглядности в учебньіх целях, а для биомассьі удалять.
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27.05.2020 13:08 Ответить
Баним эту мерзость - НЕ СТЕСНЯЕМСЯ - это пропаганда терроризма
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27.05.2020 19:09 Ответить
https://ukraina.ru/news/20200526/1027807368.html YouTube удалил фильм «Позывной Донецк».

Русня на говно исходит!
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27.05.2020 12:24 Ответить
Да, не успел очередную партию кокса доставить ослу оманскому, жаль.
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27.05.2020 11:44 Ответить
А чого жаль? Тому що почнеться ломка?
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27.05.2020 12:07 Ответить
ёТо даже коммёнтировать не стоит, так ка Геращенок когда чет высрёт, то пиши пропало господинчику Обкакову
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27.05.2020 11:47 Ответить
И что теперь их тут посадят и за наш счёт будут содержать?
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27.05.2020 11:51 Ответить
ШТА!?
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27.05.2020 11:54 Ответить
горячие балканские потцаны. афрокавказцы в шоке ))
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27.05.2020 11:51 Ответить
Киллеры на Смартах - это что-то новое.
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27.05.2020 11:52 Ответить
Может у них Смарт-невидимка с антиаваковским покрытием
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27.05.2020 11:59 Ответить
Экономные. Они поначалу пытались приехать на жигулях и с кухонным ножом, но они не завелсь. Пришлось раскошелиться...
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27.05.2020 12:02 Ответить
Вот Жигули то для киллера в наших краях как раз классика (каламбур). Дёшево. Неприметно. Легко достать. Не жалко. А вот Смарт в наших краях всё наоборот: всё еще диковинка и броско (два мужика на Смарте), сложенее достать и брошенный Смарт бросается в глаза.
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27.05.2020 12:42 Ответить
По логике для киллера приоритет примерно такой
Первое авто для убийства - главное надежность, по возможности - хорошая динамика и управляемость.
Второе авто для ухода с места уничтожения первого главное - незаметность.
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27.05.2020 12:47 Ответить
Питання один - він що ще живий цей наркоторговець? Питання два - Чому?
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27.05.2020 11:54 Ответить
а киллеры по твоему кто? это тоже наркоторговцы, разборки между которскими кланами ковачей и школяров
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27.05.2020 13:35 Ответить
Не удивлюсь, если в Киеве будут разборки торговцев слоновьей костью, выходцев из Танзании и Мозамбика
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27.05.2020 11:55 Ответить
наврядчи, главзебіл слонову кістку не нюхає
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27.05.2020 12:13 Ответить
В нас війна,а якась наволоч влаштовує тут розбірки.Якщо ця наволоч буде знати,що її тут буде гарантована смерть,вона сюди ніколи не приїде.Бо в нас під прикриттям демократії повне свавілля.Вони нічим не кращі за московитів,значить їх потрібно відстрілювати.
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27.05.2020 12:01 Ответить
Представь что мусора -насильники сдрыснули за рубеж и там их настигло справедливое возмездие о котором тут все кричат. Такое возможно? И це свавилля чи шо ?
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27.05.2020 12:13 Ответить
https://censor.net/user/468610 Я за ментів не писав.Якщо би їх там замочили,то це би було навіть краще.Я тільки за.
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27.05.2020 15:27 Ответить
Бо в нас під прикриттям демократії повне свавілля...

Угу.
Тільки без прикриття ...
Просто =демократія= по-українськи - це хто що хоче - той те і робить, безлад, безкарність тотальна, беззаконня ...
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28.05.2020 02:42 Ответить
После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.
"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Источник: https://censor.net/n3198243
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27.05.2020 12:05 Ответить
Лучше бы тоня поведал нам,пересичным,о том что делают,и как оказались балканские бандиты в Киеве.Своих(бандитов)мало,чи шо?
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27.05.2020 12:05 Ответить
Сам говоришь что своего дерьма хватает и проявляешь интерес к чужому.Эти " бандиты" приехали за своим и нас это не должно волновать.Может имело место справедливого наказания.
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27.05.2020 12:10 Ответить
не скажи....якщо геращенки хвастаються, що наших позбавили общака на 400К $, то це гра на руку їхнім, тим з Кавказу, Балкан і інших ******
Україна відбудеться, коли злочинний світ заговорить українською
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27.05.2020 12:36 Ответить
Кто кого наказывает в данной ситуации меня совсем не волнует.Может я что-то пропустил-граждане стран,с которыми у нас даже нет границ,устраивают разборки со стрельбой на украинской земле.Границы как будто пока закрыты.
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27.05.2020 14:43 Ответить
Замочили козла , а разговоров... Новость вообще попала в нет только потому что имел место самосуд . А для власти это хуже чем геноцид с людоедством вместе взятые.
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27.05.2020 12:07 Ответить
Это не КИЛЛЕРЫ, а ЦИРК ШАПИТО.
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27.05.2020 12:16 Ответить
Укуренные киллеры бегающие по парковке.
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27.05.2020 12:20 Ответить
Угу. На зброю зверніть увагу
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27.05.2020 13:29 Ответить
нормальна зброя, я б не відмовився таку в себе мати, навіть напівавтоматичну і без глушника.
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27.05.2020 17:25 Ответить
хорошо, что не очередной журналист
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27.05.2020 12:30 Ответить
То есть по словам Антошки у нас в Украине происходят разборки между наркоторговцами из других стран? А что делал в нашей стране лидер европейского наркокартеля? Налаживал связи и расширял рынки сбыта?

И интересно чем закончилось дело наркокартеля "Химпром", члены которого были задержаны более года назад и почти все уже на свободе.
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27.05.2020 12:33 Ответить
ти глянь на ВР і КМУ та й інші поряд, вони без цього не живуть і не працюють
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27.05.2020 17:26 Ответить
наши люди, везде найдут
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27.05.2020 12:53 Ответить
Один из киллеров -гражданин Сербии и находится в МЕЖДУНАРОДНОМ розыске. У меня вопрос-как его в Украину пропустила погранслужба? Тоже за взятку? Как Пимахова продавала украинские гражданства любому желающему иностранцу ?
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27.05.2020 13:01 Ответить
Они бы еще незаметно на крутом Порше оранжевого цвета приехали. Киллеры нынче пошли никудышные. С УТОСА видно набирают.
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27.05.2020 13:14 Ответить
Носіння масок - рай для кілерів.
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27.05.2020 13:21 Ответить
"Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля". Великолепно, к нам не только все отребье из бывшего совка съехалось, но и из Европы всякая мерзость едет. А те, кто должен с этим бороться почему-то ничего не замечают, или не хотят замечать.
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27.05.2020 13:25 Ответить
Поліції - залік СБУ - незадовільно, за те що не попередили
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27.05.2020 13:28 Ответить
так не в Україні ж готували, тут тільки виконували, тому СБУ могла і провтикати, але хз, може потім щось дізнаємося.
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27.05.2020 17:27 Ответить
Чому не пишуть з якої країни кілери?
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27.05.2020 14:38 Ответить
Читаем внимательно тоню.
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27.05.2020 14:47 Ответить
Якісь "кілери" профнепридатні. Навіть любителями не назвеш - ні пристрелити ні лайбу спалити не спроможні... Може це "мішки гаммі"?
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27.05.2020 17:39 Ответить
Мышибратья
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27.05.2020 17:55 Ответить
Что вы постоянно этого лизоблюда цитируете? Он же никто не обладает достоверной информацией и постит часто откровенную дезинформацию. Не удивлюсь если в итоге окажется что там всё совсем не так как написал Геращенко.Так практически всегда и происходит.
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27.05.2020 18:01 Ответить
я думал,что настоящий киллер делает контрольный в голову.
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27.05.2020 18:11 Ответить
Питання риторичне.
А що мила компанія - як і жертва так і кіллери взагалі робили в Україні?
У нас ДПСУ для чого існує?
У всіх країнах є таке поняття як небажана особа з точку зору безпеки чи ще чогось. Це автоматично означає недопуск в країну (навіть якщо сугубо з формальної точки зору претензій немає).
У Зьозьостані не так?
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27.05.2020 18:17 Ответить
Глушаки на стволах на зависть. Так иногда такое охота!
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27.05.2020 19:42 Ответить
Так возьми напильник и выточи себе такой.
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28.05.2020 06:22 Ответить
А резьбу надфилями?!
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28.05.2020 21:47 Ответить
А чого файл називається "ubijstvo_duble_8"?
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27.05.2020 19:51 Ответить
ну це вже вобше... Ще й іноземні злочинці до нас пхаються, полювання тут влаштовують...
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27.05.2020 22:37 Ответить
Из-за карантина упали продажи не только колбасы .
В Софии полиция сегодня отобрала 250 кг кокаина.
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27.05.2020 23:39 Ответить
А що це соева погань своі язики собі в дупу позапихувала?! Де про блазня, про Рюкзакова та таке інше?
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28.05.2020 02:56 Ответить
Полиция сработала - споймала нелюдей. Молодцы!
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28.05.2020 06:21 Ответить
Не країна, а прохідний двір. Якого тільки гівна сюди не приносить - від кацапні до наркоторговців балканських.
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28.05.2020 11:57 Ответить
 
 