Расстрел киллерами гражданина Черногории на Печерске: пять пулевых ранений, три из которых - в грудную клетку. ВИДЕО камер наблюдения
Вчера на Печерске, киллеры, которые приехали из одной из Балканский стран, расстреляли гражданина Черногории.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Антон Геращенко.
По его словам, мужчина получил пять пулевых ранений из которых три - в грудную клетку и был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии в реанимацию. Сейчас он находится под охраной полицейских.
Он отметил, что киллеры покинули место преступления на автомобиле "Smart", который они попытались сжечь, но не удачно.
"Полицией был немедленно объявлен план "Перехват". Все были подняты по тревоге. Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников Департаментов стратегических расследований и Криминального розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны этой ночью. Ими оказались граждане Сербии, Черногории и Македонии, один из которых находятся в Международном розыске за заказное убийство.
Сотрудники полиции продолжают выявлять всех лиц возможно причастных к данному преступлению", - написал Геращенко.
Как сообщалось, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.
Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.
Правоохранители задержали четверых иностранных киллеров в Одессе, они оказали сопротивление и пытались скрыться.
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те ж і з Пейсбуком - наших банять а виродків "не бачать"
скаржся хоч до посиніння клавіатури
https://www.youtube.com/watch?v=hNDX5ibeE9Y
Спб за ссыль!
Русня на говно исходит!
Первое авто для убийства - главное надежность, по возможности - хорошая динамика и управляемость.
Второе авто для ухода с места уничтожения первого главное - незаметность.
Угу.
Тільки без прикриття ...
Просто =демократія= по-українськи - це хто що хоче - той те і робить, безлад, безкарність тотальна, беззаконня ...
"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Источник: https://censor.net/n3198243
Україна відбудеться, коли злочинний світ заговорить українською
И интересно чем закончилось дело наркокартеля "Химпром", члены которого были задержаны более года назад и почти все уже на свободе.
А що мила компанія - як і жертва так і кіллери взагалі робили в Україні?
У нас ДПСУ для чого існує?
У всіх країнах є таке поняття як небажана особа з точку зору безпеки чи ще чогось. Це автоматично означає недопуск в країну (навіть якщо сугубо з формальної точки зору претензій немає).
У Зьозьостані не так?
В Софии полиция сегодня отобрала 250 кг кокаина.