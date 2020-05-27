Мэр Черкасс Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства: просит взыскать 1 грн морального вреда. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и просит взыскать с Зеленского одну гривню морального ущерба за "унижение чести, достоинства и деловой репутации".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Денис Цыпин, представляющий интересы истца.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - сообщил адвокат.

Согласно заявлению, подобные фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал лично Бондаренко бандитом.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.

Зеленский во время пресс-конференции сказал:"Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

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