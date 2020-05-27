Мэр Черкасс Бондаренко подал иск против Зеленского о защите чести и достоинства: просит взыскать 1 грн морального вреда. ВИДЕО
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского и просит взыскать с Зеленского одну гривню морального ущерба за "унижение чести, достоинства и деловой репутации".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Денис Цыпин, представляющий интересы истца.
"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ", - сообщил адвокат.
Согласно заявлению, подобные фразы в контексте его ответа журналисту о мэре Черкасс были восприняты истцом и обществом как то, что президент назвал лично Бондаренко бандитом.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десятка уголовных производств.
Зеленский во время пресс-конференции сказал:"Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".
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Несколько миллионов не помешали бы бюджету города.
За базар надо отвечать.
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"Володимир Зеленський сказав, що проти мера Черкас було відкрито 19 кримінальних справ."
https://zaxid.net/news/
"МВД и прокуратура подтвердили, что каких-либо уголовных производств в отношении мэра Черкасс Бондаренко НЕТ."
https://censor.net/news/3198443/mvd_i_prokuratura_podtverdili_chto_kakihlibo_ugolovnyh_proizvodstv_v_otnoshenii_mera_cherkass_bondarenko
(ну во-первых, выигранные деньги не пошли б в бюджет, а во-вторых... сказали б что хочет срубить деньгу.. а так - 1 грн - это так унизительно именно для самолюбивого напольёна...))))
Например, купить оборудование в больницы.
а так - Вы правы...он может по своему желанию растратить любую сумму (если это не смахивает на незадекларированный капитал или отмывание нечеснозаработанных, но...выигранные в суде не подпали не под то ни под другое)))
но поймите!... приколоться ж над ЗЕболтуном, ткнув его шнобелем в ... стоит того!!!))))
1 грн - это позор для Бубочки. Будет официально доказано, через суд, что Бубочка - лжец и негодяй.
Они под Беню гнутся на раз-два, а под преЗедента и подавно лягут.
Т.е. не на доверчивом человеке (что есть плохо) а именно на лохе.
и в поводе указать настоящую цену словам болтуна-брехуна при должности
бОльшим унижением будет ежемесячное перечисление из зарплаты (или неважно как) денег.
И унижение и воспитание через унижение.
Дело в том что в той среде, в которой оперируют словами "лох", угрызения совести отсутствуют. Мало того - выплата 1 грн будет воспринята как - "ну и лохи - ну отдал я лохам одну гривну - могли срубить бабла - а не срубили - ЛОХИ"
(и сталось как сталось!) и все же цена слова презЕдента в 1 грн... это унизительно...
кому унизительно?
Это нормальные люди думают что это унизительно.
А тем козлам - им пофиг. Даже больше - им до ср.ки.
А ведь это вопрос не конкретного высказывания - вопрос того, что не работает законодательная система вообще.
Там не только безосновательное оскорбление - там коррупция - использование служебного положения с целью незаконного преследования человека - отдал распоряжение судебной системе накопать уголовки - и много много чего...
Не будет государства - а точнее мы уже одной ногой в таком тоталитаризме - что никому и не снилось. И если сейчас не будут движения в другую сторону - то фсё - допрыгались.
а о... лице, которое не понимает значения имиджа ни первого ни второго
это щелчок по шнобелю напольёну! а у него очень обострено самолюбие и самолюбование...
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/146592/
он жеж, не лох...
Nueva Tierra Verde Sociedad LimitadaИсточник: https://censor.net/n3197242
"Ти плюнеш в громаду - громада втреться... Громада плюне - втопишся...".
но Толика Бондаренко я знаю еще со времен, когда он был головой Лысянского сельсовета, и когда его хлопнули менты на взятке, Толик в сандалях, спортивных трениках и пожованном пинджаке(в таком виде его выпустили менты из камеры после ночи в ИВС), пришел к моему товарищу что бы занять 5000 баксов что бы откупиться от ментов..
а сейчас Толик стал респектабельным вором и коррупционером на "мерсе", который понимает, что мером этого дебила черкасщане больше не выберут, а Толику хочется в депутаты.. Поэтому Иолик нанял киевских модных политтехнологов, которые ему нарисовали за большие деньги план продвижения своей кандидатуры в Верховну Раду.. с этой целью, Толик начал снимать видосики и лить кал на Зеленского.. и все!
Не будьте наивными в отношении Толика Бондаренко!.. Толик пришел воровать и брать взятки!
Пусть покажет какой он юрЫст
Думаю правильні хлопці Бакая і Авакова поговорять з мером, і конфлікт буде вирішиний через те, що позов буде просто відізваний.
А все почему? А потому, что ЗП 6000 грн - это уже не бедность! Зебики благодарны Зеле за конец эпохи бидности))))
Именно поэтому важно скинуть Зе.
Любыми способами.
А себе взять 1 грн.
-Але ж у чому Зеленський не правий??Невже правда так на декотрих тут діє