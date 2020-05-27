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Киллеры, стрелявшие в гражданина Черногории на Печерске, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после покушения. ВИДЕО камер наблюдения

Киллеры, совершившие вчера на Печерске покушение на гражданина Черногории, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после совершения нападения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента опубликован ресурсом Киев Оперативный.

На записи видно, как киллеры выходят из машины, а потом быстро убегают, когда машина вспыхивает. При этом, на записи видно, что спина одного из них охвачена пламенем.

Как сообщалось, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

Правоохранители задержали четверых иностранных киллеров в Одессе, они оказали сопротивление и пытались скрыться.

Автор: 

задержание (6675) Киев (25521) покушение (1034) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+31
ПраФФесиАналы))) С пяти выстрелов не убрали жертву, сами чуть не сгорели и в конце концов попались
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27.05.2020 12:50
+27
Матёрые.
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27.05.2020 12:14
+25
Киллеры, стрелявшие в гражданина Черногории на Печерске, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после покушения - Цензор.НЕТ 7425
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27.05.2020 12:20
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Матёрые.
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27.05.2020 12:14 Ответить
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27.05.2020 12:31 Ответить
Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху - Цензор.НЕТ 1082
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27.05.2020 12:41 Ответить
Дауни...
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27.05.2020 16:41 Ответить
Впали з воза, колесом переїхало, ще й кобила обісрала...
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28.05.2020 03:17 Ответить
То бандитські розбірки, то громадянин Чорногорії! Все як завжди і беззмінний рюкзакан!
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27.05.2020 12:15 Ответить
по чом закінчення твого речення? я не то, що за нього, просто вже звучить як зад підтерти, обиддєнно.
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27.05.2020 13:41 Ответить
Киллеры, стрелявшие в гражданина Черногории на Печерске, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после покушения - Цензор.НЕТ 7425
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27.05.2020 12:20 Ответить
не переживай, посушим Зе-феном.
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27.05.2020 13:42 Ответить
а) бачу кицю - ставлю вподобайку :3
б) ґахтунг, самовподобайка детектед! Ремове іт іммедіателі!
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27.05.2020 20:00 Ответить
Навіть бандюки з маленької Чорногорії усвідомили всю недолугість і безпорадність окацаблених Зеленського і вірменина Авакова... і тепер їдуть в Україну торгувати наркотою і вбивати один одного.
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27.05.2020 12:23 Ответить
Миттєва карма
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27.05.2020 12:34 Ответить
ПраФФесиАналы))) С пяти выстрелов не убрали жертву, сами чуть не сгорели и в конце концов попались
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27.05.2020 12:50 Ответить
это ДА! на одного из них машина была зарегистрирована
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27.05.2020 13:17 Ответить
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27.05.2020 14:34 Ответить
дилетанты
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27.05.2020 13:32 Ответить
Их поймали по обгорелым штанам.
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27.05.2020 13:40 Ответить
95 квартал, взяв халтурку, поки епідемія?
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27.05.2020 13:44 Ответить
Так этот квартет явно из Одессы, почерк один и тот же.
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27.05.2020 14:01 Ответить
Ахахах...биба и боба ...ну дальше сами знаете)))
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27.05.2020 14:30 Ответить
прохфессионалы
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27.05.2020 15:14 Ответить
Матерого уголовника криминального - пытаются убить дилетанты?

Что-то здесь не так....

Получается, что деньги на заказ - присвоил посредник...
Но карантин, и жалко было нанять профи, поэтому спустил исполнение на должников..

"Дешева юшка пагана рибка.."
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27.05.2020 15:33 Ответить
Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху - Цензор.НЕТ 7324
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27.05.2020 15:47 Ответить
Поросенко и Сорос😀 Ротшильдов не хватает
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27.05.2020 18:07 Ответить
гАлАбародьки
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27.05.2020 16:35 Ответить
Что тут компрометировать,новая професиональная полиция собакова в деле)))))
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27.05.2020 16:42 Ответить
Кілери, що стріляли в громадянина Чорногорії на Печерську, мало не згоріли, намагаючись спалити свій автомобіль після замаху - Цензор.НЕТ 8139
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27.05.2020 19:04 Ответить
Чтоб эти твари сгорели вместе с машиной...
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27.05.2020 19:18 Ответить
Екшен раптом перетворився на кримінальну комедію (причому в стилі покійного Леслі Нільсена).
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27.05.2020 20:06 Ответить
Перевелись профессионалы!Александр Солоник ворочается в земле, за профессию обидно!
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27.05.2020 20:43 Ответить
Ну и машину выбрали, она же приметная.
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27.05.2020 21:50 Ответить
Вопреки тому что Голливуд преподносит зрителю в своих фильмах киллеров сверх людьми, в реальности это слабоумные ничтожества, которые могли бы вызывать смех если бы не столь сильно вредили обществу.
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28.05.2020 08:52 Ответить
 
 