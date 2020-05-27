Киллеры, стрелявшие в гражданина Черногории на Печерске, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после покушения. ВИДЕО камер наблюдения

Киллеры, совершившие вчера на Печерске покушение на гражданина Черногории, едва не сгорели, пытаясь сжечь свой автомобиль после совершения нападения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись этого момента опубликован ресурсом Киев Оперативный.

На записи видно, как киллеры выходят из машины, а потом быстро убегают, когда машина вспыхивает. При этом, на записи видно, что спина одного из них охвачена пламенем.

Как сообщалось, вчера, 26 мая, в Печерском районе Киева неизвестные осуществили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Пострадавшим оказался гражданин Черногории, являющийся одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

Правоохранители задержали четверых иностранных киллеров в Одессе, они оказали сопротивление и пытались скрыться.