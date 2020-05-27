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КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко. ВИДЕО

Власти Киева подготовили апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Это решение суда в законную силу еще не вступило. И мы уже подготовили апелляцию. Потому что не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества. В решении суда говорится о нарушении прав шестерых человек. Якобы, пешеходная зона создает препятствия для этих людей. Непонятно, какие именно", - отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что опрос, который проводился после предоставления этой зоне статуса пешеходной, показал, что 82 процента жителей Подола положительно отнеслись к такому решению.

"Поэтому город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улицы Сагайдачного. И будет обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площади. Суд признал, что принятие такого решения противоречит интересам территориальной общины города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве три летальных случая от COVID-19, зафиксировано 29 новых инфицированных, вылечились 44 человека, - Кличко

Автор: 

генплан (36) Киев (25511) Кличко Виталий (4640) улица (196) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+2
Мабуть ті, хто там в пробках щоранку стирчить.

Краще б зробили там, як було раніше - пішохідну зону по вихідних і святкових днях. І на Сагайдачного також, бо те, що вони зараз на Сагайдачного зробили з пластиковими бонами - це жах - ані пішоходам не зручно, ані водіям.
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27.05.2020 12:36
+1
Имитация бурной деятельности!КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко - Цензор.НЕТ 837
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27.05.2020 12:36
+1
"Більші пробки на Набережно-Хрещатицькій на перехресті з Валами"

То це одна мережа доріг - якщо б можна було б проїхати площею нормально - меншим було б навантаження на Набережно-Хрещатицьку і на Вали.

І конче потрібно прибрати той пластиковий жах з Сагайдачного - по вихідних там реально влаштовувати пішохідну зону на всю вулицю, а по буднях - там є тротуари і не має потреби у тих жахливих поплавках.
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27.05.2020 12:46
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Хотілось би дізнатися, хто ж ті 6 челАвек, яким заважає пішохідна зона? І яке відношення вони мають до влади і забудовників
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27.05.2020 12:31 Ответить
Мабуть ті, хто там в пробках щоранку стирчить.

Краще б зробили там, як було раніше - пішохідну зону по вихідних і святкових днях. І на Сагайдачного також, бо те, що вони зараз на Сагайдачного зробили з пластиковими бонами - це жах - ані пішоходам не зручно, ані водіям.
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27.05.2020 12:36 Ответить
Не сказав би, що там зранку аж такі великі пробки... Більші пробки на Набережно-Хрещатицькій на перехресті з Валами...
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27.05.2020 12:42 Ответить
"Більші пробки на Набережно-Хрещатицькій на перехресті з Валами"

То це одна мережа доріг - якщо б можна було б проїхати площею нормально - меншим було б навантаження на Набережно-Хрещатицьку і на Вали.

І конче потрібно прибрати той пластиковий жах з Сагайдачного - по вихідних там реально влаштовувати пішохідну зону на всю вулицю, а по буднях - там є тротуари і не має потреби у тих жахливих поплавках.
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27.05.2020 12:46 Ответить
Це так парашен реформував суди! Респект Кличку, не здається! Хоча, поки городяни самі не стануть на захист своїх інтересів, на справедливе рішення сподіватись не доводиться!
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27.05.2020 12:34 Ответить
На жаль, формально суд тут правий... Тут справа не в тому, що суди нереформовано (про це можна говорити у справах Бєні і Суркісів проти Приватбанку чи у абсолютно тупих рішеннях проти авіаперевізника СкайАп). Тут якраз справа в тому, що не прийнято новий закон про Київ, де б чітко виписали повноваження мера, КМДА і Київради!
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27.05.2020 12:41 Ответить
Имитация бурной деятельности!КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко - Цензор.НЕТ 837
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27.05.2020 12:36 Ответить
Мені цікаво, хто ж у суд подав?

Як автомобілісту, мені може не дуже подобатися те, як зроблена ця пішохідна зона (можна було краще продумати все), але як киянин, я обома руками за її створення! І так, пішохідна зона набагато доцільніша саме на Контрактовій і Сагайдачного, ніж на Хрещатику в вихідні!
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27.05.2020 12:39 Ответить
Раніше пішохідна зона була по вихідних і на Сагайдачного, і на Хрещатику і це було правильно і чудово. Але тільки по вихідних.
А зараз якась дурня - на Сагайдачного авто їздять серез жахливих поплавків що по буднях, що по вихідних, пішоходам цими поплавками нібито трохи розширили тротуари, але добавили незручності, бо перейти вулицю набагато складніше і виглядає це все просто мерзотно....
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27.05.2020 12:50 Ответить
КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко - Цензор.НЕТ 1651
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27.05.2020 18:35 Ответить
-
А екс-нардеп, координатор дніпровського осередку "Руху опору капітуляції" Андрій Денисенко проінформував, що в Січеславі (Дніпрі) біля ОДА 28 травня 2020 буде встановлено величний червоно-чорний прапор! Патріотична громадськість Дніпра завтра готується встановити біля будівлі обласної державної адміністрації флагшток і червоно-чорний прапор - символ національно-визвольного руху. Раніше червоно-чорні прапори були встановлені на будівлі суспільно-політичного центру MediaProstir, однак недавно їх зірвали невідомі сепаратисти під прикриттям антиукраїнської поліції. "У четвер, 28 травня, о 12:00 дня, я закликаю всіх патріотів Дніпра і Січеславщіни до мобілізації", - зазначив Денисенко. Екс-нардеп також зазначив: всі розмови про те, що це прапор виключно "Правого сектора", що він встановлюється на гроші з міського бюджету, а між обласними і міськими властями нібито конфлікт, є брехнею і вигадкою "Команди" З-Е ", яка засіла в облраді та ОДА ".
А раніше 24 травня в Січеславі (Дніпрі), як і в багатьох інших містах України, відбулася акція "Стоп Реванш": і в центр міста Січеслава були стягнуті просто величезна кількість які перебудувалися під продажних ЗЕбілів -капітулянтів поліцейських - українофобів.
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27.05.2020 18:11 Ответить
КГГА подготовила апелляцию на решение об отмене пешеходной зоны на Контрактовой площади, - Кличко - Цензор.НЕТ 8678
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27.05.2020 18:22 Ответить
В Січеславі (Дніпрі) біля ОДА 28 травня 2020 буде встановлено величний червоно-чорний прапор! Патріотична громадськість Дніпра завтра буде встановлювати біля будівлі обласної державної адміністрації флагшток і червоно-чорний прапор - символ національно-визвольного руху. Раніше червоно-чорні прапори були встановлені на будівлі суспільно-політичного центру MediaProstir, однак недавно їх зірвали невідомі сепаратисти під прикриттям антиукраїнської поліції. "У четвер, 28 травня, о 12:00 дня, я закликаю всіх патріотів Дніпра і Січеславщіни до мобілізації" і підтримки, - зазначив екс-нардеп, координатор дніпровського осередку "Руху опору капітуляції" Андрій Денисенко.
А раніше 24 травня в Січеславі (Дніпрі), як і в багатьох інших містах України, відбулася акція "Стоп Реванш": і в центр міста Січеслава були стягнуті просто величезна кількість правоохоронців які перебудувалися під продажних ЗЕбілів -капітулянтів, і майже всі стали поліцейськими - українофобами.
показать весь комментарий
27.05.2020 20:34 Ответить
 
 